Президент Кіпру Христодулідіс про мирну угоду: Має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс наголосив, що мирна угода щодо закінчення війни має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Христодулідіс сказав під час заяв для ЗМІ з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Мирна угода
"Ми підкреслили нашу чітку позицію про те, що мирна угода має базуватися на принципах хартії Організації Об'єднаних Націй і на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України. Я наголосив водночас, що мирні спроби мають допомагати в просуванні дієвої та суттєвої підтримки України, також в дієву підтримку Ради Європейського Союзу", - сказав він.
Про що йшлося під час зустрічі?
Христодулідіс розповів, що під час зустрічі лідери обговорили подальше головування Кіпру у Раді ЄС у першій половині 2026 року. Він окремо наголосив на спільному бажанні подальшого розвитку стосунків між двома країнами. Крім того, він зауважив важливість європейських санкцій проти РФ, і необхідність їхнього поглиблення.
Президент Кіпру також поінформував Зеленського щодо "кіпрської теми", і щодо захисту територіальної цілісності Кіпру.
"Ми, на жаль, прекрасно розуміємо, що таке військове вторгнення, що таке військова окупація. І якраз оця спільна основа, коли ми маємо спільне те, що ми прожили разом… саме це дозволяє нам бачити ті перспективи і той шлях, в якому ми можемо допомогти Україні. І всі мають бути почуті, кожен голос має бути почутий", - наголосив він.
Крім того, Христодулідіс запевнив у подальшій підтримці України. Він зазначив, що Кіпр буде робити максимально можливе, щоб допомагати Україні на шляху до членства в ЄС.
"Ми маємо просувати процедури розширення Європейського Союзу, посилюючи, окрім іншого, також нашу колективну безпеку та нашу демократичну стійкість, яка важлива і для України, яка важлива для Європейського Союзу. І це все зараз буде підтримувати подальший розвиток Європейського Союзу, його перспективи", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що до України з офіційним візитом прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс.
- Президент Кіпру Нікос Христодулідіс провів у Києві зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
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мирна угода вона КІНЦЕВА. Тому РФ і Японія все ще не мають мирної угоди. Україна ніколи не підпише про відчуження території, а РФ хоче Ужгород.
Тому це розвод для лохів