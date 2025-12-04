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Новини Мирні перемовини
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Путін посилює риторику проти Європи та не показує намірів закінчувати війну, - Вадефуль

Путін погрожує Європи та не хоче миру: заява Вадефуля

Російський диктатор під час переговорів про мир не демонструє бажання закінчувати війну.

Про це на пленарному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ сказав глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що сказав Вадефуль?

"І навіть під час нинішніх переговорів щодо можливого мирного плану Росія не демонструє жодних серйозних намірів припинити свою агресивну війну.

Навпаки: Путін посилює свою риторику проти Європи, тримається за максималістські вимоги та продовжує робити ставку на військові засоби, про що вкотре свідчать останні масовані удари по Києву.

Бо Росія – за нинішнього режиму – не є миролюбною державою. Останні роки це нам промовисто довели", - наголосив міністр.

Вадефуль заявив, що агресія РФ спрямована не лише проти України, а й "проти фундаменту всієї нашої спільної системи безпеки".

Також читайте: 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ незабаром буде завершено, - Вадефуль

Що передувало?

  • Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

Читайте: "Мирний план" США не є остаточним, - Вадефуль

Автор: 

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Ви в нього газу закупляйте по більше..
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04.12.2025 15:12 Відповісти
Посипався путлєр як чорт з табакерки
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04.12.2025 15:14 Відповісти
То не просто риторика - то його програма. Єаропа повинна зрозуміти, що бочку, яка котиться згори, зупинити не можна, але можна знищити, доки аона не потрощила все на шляху. Тим паче не варто думати, що бочка з якогось дива зупиниться сама - ніколи!!! На даний час кацапія - це така бочка. Якщо б пуцин міг зупинитися, то його чекатиме крах економвки, яка вже перебудовпна і адаптована під війну настільки, що ще одну перебудову вона просто не витримає, як економіка пізнього сирисири. Щоб цього не сталося, пуцин плвинен безперервно воювати, доки вистачатиме ресурсу. І тут проблема для Європи в тому, що після України пуцин може рухатись лише в Європу, а ресурси пуцину в багато чому дають саме європейці. Це класичне " аори нам продадуть иотузку, на якій ми їх повісимо."
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04.12.2025 15:26 Відповісти
...здіти не ящики таскать.Під лежачий камінь вода не тече Треба не констатацією фактів займатись, а щось робити.Результатів меньше чим балаканини Америку відкрив,що при режимі ху...ла нічого не зміниться.Тоді треба робити так щоб він змінився.20 пакетів санкцій прийняли,а результат?
Хай кору з дерев обгризають,або таке як в 90-х - окорочка Трампа (Буша) просили.Треба не тільки вводити але і контролювати, як їх виконують.
По-друге,зброю і більше і кращу.Україна стоїть на захисті Європи і не тільки,США теж.Захищає не тільки території але і міжнародне право,демократію.
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04.12.2025 15:28 Відповісти
На то воно і ху...ло
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04.12.2025 15:39 Відповісти
 
 