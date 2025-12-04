Путін посилює риторику проти Європи та не показує намірів закінчувати війну, - Вадефуль

Російський диктатор під час переговорів про мир не демонструє бажання закінчувати війну.

Про це на пленарному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ сказав глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що сказав Вадефуль?

"І навіть під час нинішніх переговорів щодо можливого мирного плану Росія не демонструє жодних серйозних намірів припинити свою агресивну війну.

Навпаки: Путін посилює свою риторику проти Європи, тримається за максималістські вимоги та продовжує робити ставку на військові засоби, про що вкотре свідчать останні масовані удари по Києву.

Бо Росія – за нинішнього режиму – не є миролюбною державою. Останні роки це нам промовисто довели", - наголосив міністр.

Вадефуль заявив, що агресія РФ спрямована не лише проти України, а й "проти фундаменту всієї нашої спільної системи безпеки".

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Що передувало?

Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

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