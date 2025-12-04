РУС
Путин усиливает риторику против Европы и не показывает намерений заканчивать войну, - Вадефуль

Путин угрожает Европе и не хочет мира: заявление Вадефуля

Российский диктатор во время переговоров о мире не демонстрирует желания заканчивать войну.

Об этом на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ сказал глава МИД Германии Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что сказал Вадефуль?

"И даже во время нынешних переговоров о возможном мирном плане Россия не демонстрирует никаких серьезных намерений прекратить свою агрессивную войну.

Наоборот: Путин усиливает свою риторику против Европы, держится за максималистские требования и продолжает делать ставку на военные средства, о чем в очередной раз свидетельствуют последние массированные удары по Киеву.

Потому что Россия – при нынешнем режиме – не является миролюбивым государством. Последние годы это нам красноречиво доказали", – подчеркнул министр.

Вадефуль заявил, что агрессия РФ направлена не только против Украины, но и "против фундамента всей нашей общей системы безопасности".

Читайте также: 20-й пакет санкций ЕС против РФ вскоре будет завершен, - Вадефуль

Что предшествовало?

  • Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

Читайте: "Мирный план" США не является окончательным, - Вадефуль

Автор: 

путин владимир (32514) россия (98243) Вадефуль Иоганн (87)
Ви в нього газу закупляйте по більше..
показать весь комментарий
04.12.2025 15:12 Ответить
Посипався путлєр як чорт з табакерки
показать весь комментарий
04.12.2025 15:14 Ответить
То не просто риторика - то його програма. Єаропа повинна зрозуміти, що бочку, яка котиться згори, зупинити не можна, але можна знищити, доки аона не потрощила все на шляху. Тим паче не варто думати, що бочка з якогось дива зупиниться сама - ніколи!!! На даний час кацапія - це така бочка. Якщо б пуцин міг зупинитися, то його чекатиме крах економвки, яка вже перебудовпна і адаптована під війну настільки, що ще одну перебудову вона просто не витримає, як економіка пізнього сирисири. Щоб цього не сталося, пуцин плвинен безперервно воювати, доки вистачатиме ресурсу. І тут проблема для Європи в тому, що після України пуцин може рухатись лише в Європу, а ресурси пуцину в багато чому дають саме європейці. Це класичне " аори нам продадуть иотузку, на якій ми їх повісимо."
показать весь комментарий
04.12.2025 15:26 Ответить
...здіти не ящики таскать.Під лежачий камінь вода не тече Треба не констатацією фактів займатись, а щось робити.Результатів меньше чим балаканини Америку відкрив,що при режимі ху...ла нічого не зміниться.Тоді треба робити так щоб він змінився.20 пакетів санкцій прийняли,а результат?
Хай кору з дерев обгризають,або таке як в 90-х - окорочка Трампа (Буша) просили.Треба не тільки вводити але і контролювати, як їх виконують.
По-друге,зброю і більше і кращу.Україна стоїть на захисті Європи і не тільки,США теж.Захищає не тільки території але і міжнародне право,демократію.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:28 Ответить
На то воно і ху...ло
показать весь комментарий
04.12.2025 15:39 Ответить
 
 