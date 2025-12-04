Путин усиливает риторику против Европы и не показывает намерений заканчивать войну, - Вадефуль
Российский диктатор во время переговоров о мире не демонстрирует желания заканчивать войну.
Об этом на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ сказал глава МИД Германии Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что сказал Вадефуль?
"И даже во время нынешних переговоров о возможном мирном плане Россия не демонстрирует никаких серьезных намерений прекратить свою агрессивную войну.
Наоборот: Путин усиливает свою риторику против Европы, держится за максималистские требования и продолжает делать ставку на военные средства, о чем в очередной раз свидетельствуют последние массированные удары по Киеву.
Потому что Россия – при нынешнем режиме – не является миролюбивым государством. Последние годы это нам красноречиво доказали", – подчеркнул министр.
Вадефуль заявил, что агрессия РФ направлена не только против Украины, но и "против фундамента всей нашей общей системы безопасности".
Что предшествовало?
- Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".
Хай кору з дерев обгризають,або таке як в 90-х - окорочка Трампа (Буша) просили.Треба не тільки вводити але і контролювати, як їх виконують.
По-друге,зброю і більше і кращу.Україна стоїть на захисті Європи і не тільки,США теж.Захищає не тільки території але і міжнародне право,демократію.