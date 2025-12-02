РУС
РФ готова к войне с Европой прямо сейчас, если та нападет, - Путин

Путин готов воевать с Европой: заявление диктатора

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности воевать против Европы, если та начнет войну против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что сказал диктатор?

По его словам, если Европа начнет войну с Россией, то Москве "не будет с кем договариваться".

"Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну - Россия готова прямо сейчас", - добавил он.

Нападение РФ на Европу

путин владимир (32497) россия (98218)
За чотрири роки Авдєєвку взяв, а щоб звільнити курську область до північної кореї побіг.
02.12.2025 17:23 Ответить
КЛОУН вічно втирає своєму бидлу "мі бедніе нещасніе нас угнетают і надо сплатітся"

ТА КОМУ ВИ ТРЕБА!!!!

Сидіть просто в себе і не лізьте до інших і про вас забудуть назавжди
02.12.2025 17:28 Ответить
Блефує ботексний.
02.12.2025 17:29 Ответить
Головне Європу налякати !
02.12.2025 17:21 Ответить
За чотрири роки Авдєєвку взяв, а щоб звільнити курську область до північної кореї побіг.
02.12.2025 17:23 Ответить
И то до конца не освободил
02.12.2025 17:38 Ответить
)(уйло ще той п"3дун.
02.12.2025 17:39 Ответить
Значить почне войну з Європою.
02.12.2025 17:24 Ответить
"Воювати" буде мабуть власним пісюном
02.12.2025 17:31 Ответить
Ні, пісюном буде воювати НАТа, а ***** буде вести гібридну війну, як вміє чекіст-садист.
02.12.2025 17:45 Ответить
Для кого розраховані ці меседжі: росія нападе на Європу,Європа нападе на росію?
Це ж світова ядерна війна.
02.12.2025 17:24 Ответить
КЛОУН вічно втирає своєму бидлу "мі бедніе нещасніе нас угнетают і надо сплатітся"

ТА КОМУ ВИ ТРЕБА!!!!

Сидіть просто в себе і не лізьте до інших і про вас забудуть назавжди
02.12.2025 17:28 Ответить
Блефує ботексний.
02.12.2025 17:29 Ответить
А як що ні?
02.12.2025 17:55 Ответить
европа обосраная.500 млн с экономикой 25% ВВП мира обосрались 140 млн с экономикой 2%.я уже писал-Европа закончилась вместе с Вермахтом.
02.12.2025 18:01 Ответить
1200 сторінок... А вони встигнуть його прочитати? Чи там малюнки?
02.12.2025 17:30 Ответить
Оголосить сувальський коридор російськими та піде асвабаждать
02.12.2025 17:40 Ответить
Старик жжет, сказал и тащится от того, как они быстро побежали менять памперсы и прокладки..
02.12.2025 17:40 Ответить
Та кому ви нада, ідіоти?!!!
02.12.2025 17:42 Ответить
так и совок сдох, просрали ВСЁ - на бесконечные горячие и холодные войны, так и ********* сдохнет, деньги закончаться
02.12.2025 17:43 Ответить
Ну звісно ж, свого часу Украіна напала на росію..... Тепер Європа збирається напасти... . Як свого часу вони казали що не збираються воювати з Украіною, так і зараз кажуть що не збираються воювати з Європою....Якщо хочеш зрозуміти плани росіян- послухай іх про те, чого вони не планують робити....Бо вони кажуть завжди одне- а роблять все навпаки...
02.12.2025 17:51 Ответить
о, а це вже погрози. Жодних сумнівів в тому що парашка буде воювати з Европою
02.12.2025 17:52 Ответить
Кстати, тарологи... ещё раньше говорили, что Пу готовится к войне с ЕС.
02.12.2025 17:56 Ответить
Європу за три дні)
02.12.2025 17:56 Ответить
Він клінічний - "Долбо-дятлов"
02.12.2025 18:02 Ответить
Ой , дуже страшно)))
02.12.2025 18:08 Ответить
 
 