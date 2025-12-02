РФ готова к войне с Европой прямо сейчас, если та нападет, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности воевать против Европы, если та начнет войну против РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Что сказал диктатор?
По его словам, если Европа начнет войну с Россией, то Москве "не будет с кем договариваться".
"Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну - Россия готова прямо сейчас", - добавил он.
Нападение РФ на Европу
- В Еврокомиссии считают, что Путин может решиться на нападение на страну НАТО в ближайшие 2-4 года: под угрозой страны Балтии.
- По данным СМИ, Германия разработала секретный 1200-страничный план действий на случай войны с Россией.
- Путин заявил, что РФ не планирует нападать на Европу и готова это зафиксировать.
Топ комментарии
Грицько Добрий
02.12.2025 17:23
Михайло Иляш
02.12.2025 17:28
Виктор Шевченко
02.12.2025 17:29
Це ж світова ядерна війна.
ТА КОМУ ВИ ТРЕБА!!!!
Сидіть просто в себе і не лізьте до інших і про вас забудуть назавжди