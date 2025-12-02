РФ готова к войне с Европой прямо сейчас, если та нападет, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности воевать против Европы, если та начнет войну против РФ.

Что сказал диктатор?

По его словам, если Европа начнет войну с Россией, то Москве "не будет с кем договариваться".

"Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну - Россия готова прямо сейчас", - добавил он.

Нападение РФ на Европу

