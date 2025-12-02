РФ готова до війни з Європою прямо зараз, якщо та нападе, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність воювати проти Європи, якщо та почне війну проти РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що сказав диктатор?
За його словами, якщо Європа почне війну з Росією, то Москві "не буде з ким домовлятися".
"Росія не збирається воювати із європейськими країнами, але якщо Європа почне війну - Росія готова прямо зараз", - додав він.
Напад РФ на Європу
- У Єврокомісії вважають, що Путін може наважитися на напад на країну НАТО у найближчі 2-4 роки: під загрозою країни Балтії.
- За даними ЗМІ, Німеччина розробила секретний 1200-сторінковий план дій на випадок війни з Росією.
- Путін заявив, що РФ не планує нападати на Європу та готова це зафіксувати.
Топ коментарі
+31 Грицько Добрий
показати весь коментар02.12.2025 17:23 Відповісти Посилання
+21 Михайло Иляш
показати весь коментар02.12.2025 17:28 Відповісти Посилання
+15 Виктор Шевченко
показати весь коментар02.12.2025 17:29 Відповісти Посилання
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Це ж світова ядерна війна.
ТА КОМУ ВИ ТРЕБА!!!!
Сидіть просто в себе і не лізьте до інших і про вас забудуть назавжди
ЧИМ він "готовий воювать" ?
В розумінні кацапів - заборона - стрєлять у відповідь на їхні провокації , і підготовка до пікніка з шашликами , замість підготовки до війни , вважається нападом на расєю ..
То ж і Європа одного разу з подивом зрозуміє що - вона напала на рашку .!