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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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РФ готова до війни з Європою прямо зараз, якщо та нападе, - Путін

Путін готовий воювати із Європою: заява диктатора

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність воювати проти Європи, якщо та почне війну проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав диктатор?

За його словами, якщо Європа почне війну з Росією, то Москві "не буде з ким домовлятися".

"Росія не збирається воювати із європейськими країнами, але якщо Європа почне війну - Росія готова прямо зараз", - додав він.

Читайте: Німеччина не розробляла плану на випадок війни з Росією, - Міноборони ФРН спростувало статтю WSJ

Напад РФ на Європу

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Путін готовий воювати із Європою: заява диктатора

Автор: 

путін володимир (25485) росія (70427)
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Топ коментарі
+31
За чотрири роки Авдєєвку взяв, а щоб звільнити курську область до північної кореї побіг.
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02.12.2025 17:23 Відповісти
+21
КЛОУН вічно втирає своєму бидлу "мі бедніе нещасніе нас угнетают і надо сплатітся"

ТА КОМУ ВИ ТРЕБА!!!!

Сидіть просто в себе і не лізьте до інших і про вас забудуть назавжди
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02.12.2025 17:28 Відповісти
+15
Блефує ботексний.
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02.12.2025 17:29 Відповісти
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Головне Європу налякати !
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02.12.2025 17:21 Відповісти
За чотрири роки Авдєєвку взяв, а щоб звільнити курську область до північної кореї побіг.
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02.12.2025 17:23 Відповісти
И то до конца не освободил
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02.12.2025 17:38 Відповісти
)(уйло ще той п"3дун.
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02.12.2025 17:39 Відповісти
Значить почне войну з Європою.
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02.12.2025 17:24 Відповісти
"Воювати" буде мабуть власним пісюном
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02.12.2025 17:31 Відповісти
Ні, пісюном буде воювати НАТа, а ***** буде вести гібридну війну, як вміє чекіст-садист.
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02.12.2025 17:45 Відповісти
Для кого розраховані ці меседжі: росія нападе на Європу,Європа нападе на росію?
Це ж світова ядерна війна.
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02.12.2025 17:24 Відповісти
КЛОУН вічно втирає своєму бидлу "мі бедніе нещасніе нас угнетают і надо сплатітся"

ТА КОМУ ВИ ТРЕБА!!!!

Сидіть просто в себе і не лізьте до інших і про вас забудуть назавжди
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02.12.2025 17:28 Відповісти
Блефує ботексний.
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02.12.2025 17:29 Відповісти
І ЧИМ він воюватиме? Трохи не половина ВПС, майже всі запаси танків та арлилерії, знищені. Кадрова армія "перемолота" - гребуть ненавчений непотріб. Командирами батальйонів учорашніх лейтенантів призначають. До військових училищ беруть - аби тільки висловив бажання...
ЧИМ він "готовий воювать" ?
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02.12.2025 23:06 Відповісти
Я хочу сказать лише те, що я хочу сказать... Росія, як завжди, давить масою - на одного нашого солдата кидають три-чотири своїх ... От і все
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03.12.2025 09:03 Відповісти
1200 сторінок... А вони встигнуть його прочитати? Чи там малюнки?
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02.12.2025 17:30 Відповісти
Оголосить сувальський коридор російськими та піде асвабаждать
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02.12.2025 17:40 Відповісти
Старик жжет, сказал и тащится от того, как они быстро побежали менять памперсы и прокладки..
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02.12.2025 17:40 Відповісти
Та кому ви нада, ідіоти?!!!
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02.12.2025 17:42 Відповісти
так и совок сдох, просрали ВСЁ - на бесконечные горячие и холодные войны, так и ********* сдохнет, деньги закончаться
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02.12.2025 17:43 Відповісти
Ну звісно ж, свого часу Украіна напала на росію..... Тепер Європа збирається напасти... . Як свого часу вони казали що не збираються воювати з Украіною, так і зараз кажуть що не збираються воювати з Європою....Якщо хочеш зрозуміти плани росіян- послухай іх про те, чого вони не планують робити....Бо вони кажуть завжди одне- а роблять все навпаки...
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02.12.2025 17:51 Відповісти
о, а це вже погрози. Жодних сумнівів в тому що парашка буде воювати з Европою
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02.12.2025 17:52 Відповісти
Кстати, тарологи... ещё раньше говорили, что Пу готовится к войне с ЕС.
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02.12.2025 17:56 Відповісти
Європу за три дні)
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02.12.2025 17:56 Відповісти
Він клінічний - "Долбо-дятлов"
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02.12.2025 18:02 Відповісти
Ой , дуже страшно)))
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02.12.2025 18:08 Відповісти
Ага, обклався чемоданами і готовий - нападайте...))))
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02.12.2025 18:12 Відповісти
ботоксний готовий воювати з Європою а от побудувати своїм рабам, замість скотських ,похилих дерев'яних туалетів людські - не в силах !))
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02.12.2025 18:14 Відповісти
Больне на усю макитру
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02.12.2025 18:14 Відповісти
путиін-тупе, йбануте чьмо.
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02.12.2025 18:15 Відповісти
В свете его заявлений 22 года следует, что не готова и нечем. И пусть только попробуют дроны сбивать в Европе
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02.12.2025 18:29 Відповісти
сопли подбери,задрот плешивый..плюгавый чмоня раздухарился..
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02.12.2025 18:32 Відповісти
А що Європі заважає напасти на болота ? От ми ж напали !!
В розумінні кацапів - заборона - стрєлять у відповідь на їхні провокації , і підготовка до пікніка з шашликами , замість підготовки до війни , вважається нападом на расєю ..
То ж і Європа одного разу з подивом зрозуміє що - вона напала на рашку .!
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02.12.2025 18:40 Відповісти
А до в вторгнення марсіан він готовий? Балаболіть для вух рудого параноїка - ось бачиш який я крутий! Взяв якійсь комсомольск, відрізав Україну від моря, зробив санітарну зону на півночі України, розбив війська НАТО...Все це потенціально, бо дуже хоче довести, що він не паперовий тигр. Та звичайно не тигр, а лайно собаче.
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02.12.2025 18:55 Відповісти
Щоби взяти хоча одне місто йому з бункера вилізти треба, з валізами, а на це він не піде
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02.12.2025 19:23 Відповісти
Ху...до сидить у бункері, знає що скоро до кабздона і йому пофіг що буде з ху....лостаном, після нього. А москалі з радістю гинуть за ху...ла, за білу ладу, бо ніколи добре не жили, ну може в ху...лограде, та ще пару міст.
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02.12.2025 19:20 Відповісти
А если не нападе-то значить не готова....Епаний Пиня понторез
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02.12.2025 19:44 Відповісти
Не знаю, як Європа, а срачка на Пуйла вже напала.
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02.12.2025 19:56 Відповісти
Тим, хто страждає на провали в пам'яті варто подивитися його перші "заяви" про те, що він не збирається окупувати Україну і взагалі це не "війна". Брехло якого світ ще не бачив
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02.12.2025 20:11 Відповісти
Господи... Він при своєму розумі? Рося не здатна з Україною четвертий рік справиться - а вони ще й Європі погрожують... Воістину, "Коли Господь хоче когось покарать - позбавляє того розуму...".
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02.12.2025 23:01 Відповісти
Значить погані справи в кремлі, якщо так яскраво блефує ботоксний!
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03.12.2025 03:36 Відповісти
Вот к чему приводит, когда убийце и узурпатору давать зарабатывать на нефти и это не другое, это последствия!
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03.12.2025 08:57 Відповісти
 
 