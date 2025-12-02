РФ готова до війни з Європою прямо зараз, якщо та нападе, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність воювати проти Європи, якщо та почне війну проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав диктатор?

За його словами, якщо Європа почне війну з Росією, то Москві "не буде з ким домовлятися".

"Росія не збирається воювати із європейськими країнами, але якщо Європа почне війну - Росія готова прямо зараз", - додав він.

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Напад РФ на Європу

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