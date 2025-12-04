20-й пакет санкций ЕС против РФ вскоре будет завершен, - Вадефуль
Европейский Союз продолжает оказывать давление на Россию путем введения санкций, в частности, следующий, 20-й, пакет будет завершен в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль перед началом заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.
Поддержка Украины
Он отметил, что Евросоюз продолжает поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.
"Путь возвращения России за стол переговоров абсолютно понятен. Он заключается в том, чтобы мы четко стояли за Украину и продолжали ее поддерживать. Мы вчера именно это продемонстрировали в рамках встречи министров обороны НАТО - готовность предоставлять еще большие пакеты помощи. И тот факт, что мы делаем замороженные российские активы доступными для использования, также это показывает", - сказал Вадефуль.
Министр подчеркнул, что Украину поддерживает "большая семья стран в Европе и за ее пределами".
Санкционное давление
Также он отметил, что усиление санкционного давления - это второй ключевой аспект политики ЕС в отношении РФ.
"20-й пакет санкций вскоре будет завершен", - добавил Вадефуль.
По его словам, новый пакет должен усилить экономическое и политическое давление на РФ и ее союзников, с акцентом на энергетический и финансовый секторы.
Переговоры о мире
Третий аспект, по словам Вадефуля, касается готовности к диалогу.
"В-третьих, готовность к диалогу - и Украина к нему готова. России за столом переговоров не хватает. Но когда-нибудь она должна будет появиться за этим столом. Каждая война когда-нибудь заканчивается. Мы заботимся о том, чтобы Украина завершила ее с сильной переговорной позиции", - подчеркнул он.
