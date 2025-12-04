20-й пакет санкцій ЄС проти РФ незабаром буде завершено, - Вадефуль

Європейський Союз продовжує тиснути на Росію шляхом запровадження санкцій, зокрема наступний, 20-й, пакет буде завершено найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні.

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Підтримка України

Він зауважив, що Євросоюз продовжує підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.

"Шлях повернення Росії за стіл переговорів абсолютно зрозумілий. Він полягає в тому, щоб ми чітко стояли за Україну і продовжували її підтримувати. Ми вчора саме це продемонстрували в межах зустрічі міністрів оборони НАТО - готовність надавати ще більші пакети допомоги. І той факт, що ми робимо заморожені російські активи доступними для використання, також це показує", - сказав Вадефуль.

Міністр наголосив, що Україну підтримує "велика сім’я країн в Європі та за її межами".

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Санкційний тиск

Також він зазначив, що посилення санкційного тиску - це другий ключовий аспект політики ЄС щодо РФ.

"20-й пакет санкцій незабаром буде завершений", - додав Вадефуль.

За його словами, новий пакет має посилити економічний та політичний тиск на РФ та її союзників, з акцентом на енергетичний та фінансовий сектори.

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Переговори про мир

Третій аспект, за словами Вадефуля, стосується готовності до діалогу.

"По-третє, готовність до діалогу - і Україна до нього готова. Росії за столом переговорів бракує. Але колись вона муситиме з’явитися за цим столом. Кожна війна колись закінчується. Ми дбаємо про те, щоб Україна завершила її з сильної переговорної позиції", - наголосив він.