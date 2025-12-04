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Новини Фото Візит Христодулідіса до України
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Президент Кіпру Христодулідіс прибув до України. ФОТОрепортаж

До України з офіційним візитом прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

Про це повідомляється на сайті уряду Кіпру, передає Цензрор.НЕТ.

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Президент Кіпру Христодулідіс прибув до України

"Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс відвідує Україну в межах свого офіційного візиту до країни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання Cyprus Mail, візит Христодулідіса відбувається на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу.

Президент Кіпру Христодулідіс прибув до України

Під час свого перебування у Києві кіпрський президент зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що він підтвердить відданість Кіпру міжнародному праву та повазі до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.

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Передбачається, що лідери обговорять процес вступу України до ЄС та пріоритети майбутнього головування Кіпру у Раді ЄС. Вони також розглянуть питання впровадження та ефективності міжнародних санкцій.

Президент Кіпру Христодулідіс прибув до України

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візит (1773) Кіпр (260)
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Без Їрмака вже і зустріти нормально людину не в силах. А пам'ятаю як йому генерал Кєлог честь віддав. Дійсно страшна людина, глиба !!!
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04.12.2025 13:12 Відповісти
дЄрмак там є і зустрічає - але в "шапці-невидимці" у вигляді своїх ставлеників у владних інституціях (Уряд, МЗС, заступники Офісу і т.д.)
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04.12.2025 13:26 Відповісти
 
 