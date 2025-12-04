Президент Кіпру Христодулідіс прибув до України. ФОТОрепортаж
До України з офіційним візитом прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс.
Про це повідомляється на сайті уряду Кіпру, передає Цензрор.НЕТ.
"Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс відвідує Україну в межах свого офіційного візиту до країни", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє видання Cyprus Mail, візит Христодулідіса відбувається на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу.
Під час свого перебування у Києві кіпрський президент зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що він підтвердить відданість Кіпру міжнародному праву та повазі до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.
Передбачається, що лідери обговорять процес вступу України до ЄС та пріоритети майбутнього головування Кіпру у Раді ЄС. Вони також розглянуть питання впровадження та ефективності міжнародних санкцій.
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