Президент Кіпру Христодулідіс прибув до України. ФОТОрепортаж

До України з офіційним візитом прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

Про це повідомляється на сайті уряду Кіпру, передає Цензрор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс відвідує Україну в межах свого офіційного візиту до країни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання Cyprus Mail, візит Христодулідіса відбувається на тлі підготовки Кіпру до головування у Раді Євросоюзу.

Під час свого перебування у Києві кіпрський президент зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що він підтвердить відданість Кіпру міжнародному праву та повазі до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.

Також читайте: Ексміністра енергетики України, ймовірно Демчишина, намагалися викрасти на Кіпрі, - місцеві ЗМІ

Передбачається, що лідери обговорять процес вступу України до ЄС та пріоритети майбутнього головування Кіпру у Раді ЄС. Вони також розглянуть питання впровадження та ефективності міжнародних санкцій.