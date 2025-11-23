Ексміністра енергетики України, ймовірно Демчишина, намагалися викрасти на Кіпрі, - місцеві ЗМІ
У Ларнаці, що на південному сході Кіпру, невідомі особи здійснили спробу викрадення 51-річного громадянина, який, за даними місцевих медіа, у минулому обіймав посаду міністра енергетики України приблизно десять років тому.
Про це повідомляють Cyprus Times та Cyprus Mail, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
За інформацією Cyprus Times, йдеться про чоловіка, який десять років тому обіймав посаду міністра енергетики України.
51-річний чоловік розповів поліції, що 20 листопада він перебував вдома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком. Вони помітили, що поруч був припаркований комерційний автомобіль, в якому перебувало троє людей.
Автомобіль викликав підозру у 51-річного чоловіка, який разом із 72-річним чоловіком підійшов до автомобіля, щоб перевірити його. Коли вони підійшли до автомобіля, на них нібито напали троє невідомих осіб, обличчя яких були закриті хірургічними масками. Двоє заявників відреагували, в результаті чого нападники втекли, залишивши автомобіль на місці події.
Подальша експертиза показала, що номерні знаки на комерційному автомобілі належать іншому транспортному засобу, а всередині було знайдено та вилучено пістолет із порожнім магазином та інші речові докази.
Поліція Ларнаки розшукує нападників.
Як пише Cyprus Mail, поліція Ларнаки розслідує спробу викрадення 51-річного чоловіка, який, як ймовірно, є колишнім українським чиновником.
За даними поліції, інцидент стався у четвер 20 листопада близько 19:20. 51-річний чоловік повідомив, що троє невідомих намагалися силоміць затягнути його у фургон.
Зазначається, що і 51-річний, і 72-річний чоловіки дістали легкі травми.
Зауважимо, що 10 років тому (з грудня 2014 по квітень 2016 року) міністром енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді Арсенія Яценюка був Володимир Демчишин, він народився 12 листопада 1974 року, тобто зараз Демчишину 51 рік.
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побудь міністром енергетики України - і на Кіпрі в тебе вже і вілла і рахунок в банку.
Україна їм вже не "вдома"
??..
Хай хоч передавляться один з одним, чи перепхнуться, чи перестріляються.
Майбутнього в тераріумі не бачу
Много вариантов ИСПОЛЬЗОВАНИЯ министерского тела. А потом еще можно подкинуть пограничникам с табличкой "срочно вызывайте Бусик тцк"
Или "скумьрия мамарима"
який закручений сюжет!
у мене аж п'ятки спітніли!
це самі вигадують, чи у 95 кварталу замовляють?
Неперемикайтесь, буде весело ®©
Помилка резидента і провал операції.
т.е. треть всех денег экономики вымывается "налево"???? Именно ВВП он сказал а не Госбюджета ?
30-ть років тому там була пустеля...
ред.
Працював Директором відділу інвестиційно-банківських послуг групи «Investment Capital Ukraine». До ICU Демчишин працював віце-президентом банку ING, менеджером відділу корпоративних фінансів компанії Ernst & Young.
27 серпня - 3 грудня 2014 - Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг[2].
З 2 грудня 2014 року до 14 квітня 2016 року - Міністр енергетики та вугільної промисловості України.
21 квітня 2016 року був призначений до Наглядової ради НАК «Нафтогаз України»[3]. Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією звільнити представника держави у Наглядовій раді НАК «Нафтогаз України» Володимира Демчишина[4]. В подальшому Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією звільнити Володимира Демчишина з посади представника держави у Наглядовій раді НАК «Нафтогаз України»[5].
Скандали
Див. також
Примітки
( ймовірно Демчишина )
Їх або беруть в кредит, або крадуть.
Кредитозобов'язані стають кредитонеспроможними.
Це в Україні.
А за кордоном - відразу інвестори