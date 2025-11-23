Ексміністра енергетики України, ймовірно Демчишина, намагалися викрасти на Кіпрі, - місцеві ЗМІ

У Ларнаці, що на південному сході Кіпру, невідомі особи здійснили спробу викрадення 51-річного громадянина, який, за даними місцевих медіа, у минулому обіймав посаду міністра енергетики України приблизно десять років тому.

Про це повідомляють Cyprus Times та Cyprus Mail, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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За інформацією Cyprus Times, йдеться про чоловіка, який десять років тому обіймав посаду міністра енергетики України.

51-річний чоловік розповів поліції, що 20 листопада він перебував вдома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком. Вони помітили, що поруч був припаркований комерційний автомобіль, в якому перебувало троє людей.

Автомобіль викликав підозру у 51-річного чоловіка, який разом із 72-річним чоловіком підійшов до автомобіля, щоб перевірити його. Коли вони підійшли до автомобіля, на них нібито напали троє невідомих осіб, обличчя яких були закриті хірургічними масками. Двоє заявників відреагували, в результаті чого нападники втекли, залишивши автомобіль на місці події.

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Подальша експертиза показала, що номерні знаки на комерційному автомобілі належать іншому транспортному засобу, а всередині було знайдено та вилучено пістолет із порожнім магазином та інші речові докази.

Поліція Ларнаки розшукує нападників.

Як пише Cyprus Mail, поліція Ларнаки розслідує спробу викрадення 51-річного чоловіка, який, як ймовірно, є колишнім українським чиновником.

За даними поліції, інцидент стався у четвер 20 листопада близько 19:20. 51-річний чоловік повідомив, що троє невідомих намагалися силоміць затягнути його у фургон.

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Зазначається, що і 51-річний, і 72-річний чоловіки дістали легкі травми.

Зауважимо, що 10 років тому (з грудня 2014 по квітень 2016 року) міністром енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді Арсенія Яценюка був Володимир Демчишин, він народився 12 листопада 1974 року, тобто зараз Демчишину 51 рік.