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Новини
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Ексміністра енергетики України, ймовірно Демчишина, намагалися викрасти на Кіпрі, - місцеві ЗМІ

демчишин

У Ларнаці, що на південному сході Кіпру, невідомі особи здійснили спробу викрадення 51-річного громадянина, який, за даними місцевих медіа, у минулому обіймав посаду міністра енергетики України приблизно десять років тому.

Про це повідомляють Cyprus Times та Cyprus Mail, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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За інформацією Cyprus Times, йдеться про чоловіка, який десять років тому обіймав посаду міністра енергетики України.

51-річний чоловік розповів поліції, що 20 листопада він перебував вдома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком. Вони помітили, що поруч був припаркований комерційний автомобіль, в якому перебувало троє людей.

Автомобіль викликав підозру у 51-річного чоловіка, який разом із 72-річним чоловіком підійшов до автомобіля, щоб перевірити його. Коли вони підійшли до автомобіля, на них нібито напали троє невідомих осіб, обличчя яких були закриті хірургічними масками. Двоє заявників відреагували, в результаті чого нападники втекли, залишивши автомобіль на місці події.

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Подальша експертиза показала, що номерні знаки на комерційному автомобілі належать іншому транспортному засобу, а всередині було знайдено та вилучено пістолет із порожнім магазином та інші речові докази.

Поліція Ларнаки розшукує нападників.

Як пише Cyprus Mail, поліція Ларнаки розслідує спробу викрадення 51-річного чоловіка, який, як ймовірно, є колишнім українським чиновником.

За даними поліції, інцидент стався у четвер 20 листопада близько 19:20. 51-річний чоловік повідомив, що троє невідомих намагалися силоміць затягнути його у фургон.

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Зазначається, що і 51-річний, і 72-річний чоловіки дістали легкі травми.

Зауважимо, що 10 років тому (з грудня 2014 по квітень 2016 року) міністром енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді Арсенія Яценюка був Володимир Демчишин, він народився 12 листопада 1974 року, тобто зараз Демчишину 51 рік.

Автор: 

Кіпр (260) викрадення (855) Демчишин Володимир (57)
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Топ коментарі
+29
"він перебував вдома"

побудь міністром енергетики України - і на Кіпрі в тебе вже і вілла і рахунок в банку.

Україна їм вже не "вдома"
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23.11.2025 10:38 Відповісти
+22
Скоро это станет очень прибыльным бизнесом. Воровать тех, кто наворовал миллионы.
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23.11.2025 10:45 Відповісти
+21
А чому 51 річний ексчиновник не перебуває на фронті? Накрали і повтікали зі знекровленої України. Накрали і кинули обкрадений ними народ України напризволяще.
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23.11.2025 10:45 Відповісти
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"він перебував вдома"

побудь міністром енергетики України - і на Кіпрі в тебе вже і вілла і рахунок в банку.

Україна їм вже не "вдома"
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23.11.2025 10:38 Відповісти
Остап , обережніше з формулюваннями , ця паскуда Демчишин був правою рукою Пороха і разом з лугандонами організовували поставки вугілля з ОРДЛО .
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23.11.2025 11:51 Відповісти
А хто зараз " організовує поставки" російської нафти по трубі Дружба? Знову " Дємчишин"?
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23.11.2025 11:58 Відповісти
Бариґа! На краві!! Фсє ані адінакавиє!!! Нада прастих парнєй іс нарота!!!!
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23.11.2025 12:02 Відповісти
Умный, да? А нужно было напрямую на росии покупать ? Или оставить экономику разбалансированной, понимая что впереди затяжная война, газовый шантаж и в любой момент : диверсии, атаки, перекрытие газа, эсвэо и т.д
??..
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23.11.2025 12:04 Відповісти
Не з "ОРДЛО", а з українських шахт, які опинились на окупованих теріторіях. І, між іншим, не всівони були на тих теріторіях - деякі з них були при Пороху звільнені.
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23.11.2025 15:27 Відповісти
Скоро это станет очень прибыльным бизнесом. Воровать тех, кто наворовал миллионы.
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23.11.2025 10:45 Відповісти
Треба нову професію створювати - Робін Гуд
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23.11.2025 10:52 Відповісти
Думаю, уже создали . Скоро в Украину повернуться, из европ, не ухилянты, а Воры! Ухилянты нищие, что с них взять, а воры поверили в европейский порядок, как Украина в международное право. Так они там никто! И выход один, либо платить крыше ( баньдюкам), либо в одиночку воевать с ними ( никто там из официалов ввязываться в это не будет). либо отстегнуть нашим гос. бандюкам и вернуться сохранив 5-10 % от украденного, ну и жизнь свою.
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23.11.2025 10:59 Відповісти
В Европе столько украденного в Украине бабла ( чёрного нала, который нелегально храниться) , что Венесуэла со своими "наркотиками" рядом не стояла.
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23.11.2025 11:10 Відповісти
Ото вони тут самі скоро й залишаться.
Хай хоч передавляться один з одним, чи перепхнуться, чи перестріляються.
Майбутнього в тераріумі не бачу
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23.11.2025 14:37 Відповісти
Нічого нового у цьому Світі - грабуй злодіїв.
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23.11.2025 11:15 Відповісти
Кстати да, прекрасный план!!
Много вариантов ИСПОЛЬЗОВАНИЯ министерского тела. А потом еще можно подкинуть пограничникам с табличкой "срочно вызывайте Бусик тцк"
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23.11.2025 12:06 Відповісти
Е ! Я в долі !
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23.11.2025 12:14 Відповісти
А чому 51 річний ексчиновник не перебуває на фронті? Накрали і повтікали зі знекровленої України. Накрали і кинули обкрадений ними народ України напризволяще.
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23.11.2025 10:45 Відповісти
Это и называется полный миндич.
Или "скумьрия мамарима"
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23.11.2025 12:07 Відповісти
То , певно , з ТЦК до нього і завітали ...
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23.11.2025 15:50 Відповісти
І кому те гівно треба?
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23.11.2025 10:47 Відповісти
Дэньги Дэньги давай !!! ©
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23.11.2025 12:09 Відповісти
Автомобіль викликав підозру у 51-річного чоловіка, який разом із 72-річним чоловіком підійшов до автомобіля, щоб перевірити його. Коли вони підійшли до автомобіля, на них нібито напали троє невідомих осіб, обличчя яких були закриті хірургічними масками. Двоє заявників відреагували, в результаті чого нападники втекли, залишивши автомобіль на місці події.

який закручений сюжет!
у мене аж п'ятки спітніли!

це самі вигадують, чи у 95 кварталу замовляють?
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23.11.2025 10:48 Відповісти
І що, потрібно йому поспівчувати, щось не співчувається
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23.11.2025 10:48 Відповісти
Господи, скільки ж підАрів пограбувало Україну та живуть тепер спокійно на берегах теплого моря та насолоджуються життям... Щей ******** сусід Україні дістався...
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23.11.2025 10:51 Відповісти
Судячи з результату спроби викрадення та огляду місця злочину, нападниками були місцеві підлітки на щойно викраденому автомобілі
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23.11.2025 10:53 Відповісти
Працював при цьому міністрі на будівництві електростанції. Відкати були підвищені більш ніж в два рази.
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23.11.2025 10:59 Відповісти
Накрали, думали взяли бога за бороду але в інших людей друга думка по цьому поводу.
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23.11.2025 11:00 Відповісти
После войны при любом исходе - будет сказочная война экспроприаций. !!!! столкнутся два мира - те кто терял побратимов и покой и сон и здоровье, люди с птрс и постоянной тревогой и чуством несправедливости и - те кто жил сито воровал с бюджета, драл втридорога взятки с сограждан, наживался на вдовах и беженцах!!!
Неперемикайтесь, буде весело ®©
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23.11.2025 12:16 Відповісти
Чаус-2.
Помилка резидента і провал операції.
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23.11.2025 11:17 Відповісти
"Держсекретар США https://lb.ua/file/person/5111_entoni_blinken.html Ентоні Блінкен вважає, що Україна втрачає приблизно третину свого ВВП через корупцію."
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23.11.2025 11:33 Відповісти
ПОТУЖНО!!!
т.е. треть всех денег экономики вымывается "налево"???? Именно ВВП он сказал а не Госбюджета ?
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23.11.2025 12:12 Відповісти
Декілька років тому була новина, що з України за 30 років вивели коштів більше, ніж ОАЕ витратили за той самий час на власний розвиток.
30-ть років тому там була пустеля...
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23.11.2025 12:45 Відповісти
Трудова діяльність

ред.

Працював Директором відділу інвестиційно-банківських послуг групи «Investment Capital Ukraine». До ICU Демчишин працював віце-президентом банку ING, менеджером відділу корпоративних фінансів компанії Ernst & Young.

27 серпня - 3 грудня 2014 - Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг[2].

З 2 грудня 2014 року до 14 квітня 2016 року - Міністр енергетики та вугільної промисловості України.

21 квітня 2016 року був призначений до Наглядової ради НАК «Нафтогаз України»[3]. Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією звільнити представника держави у Наглядовій раді НАК «Нафтогаз України» Володимира Демчишина[4]. В подальшому Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією звільнити Володимира Демчишина з посади представника держави у Наглядовій раді НАК «Нафтогаз України»[5].

Скандали

Див. також

Примітки

( ймовірно Демчишина )
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23.11.2025 12:10 Відповісти
Це в Україні він злодій, а на Кіпрі шановний інвестор!
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23.11.2025 12:47 Відповісти
Ну інвестицій на зарплаті не заробиш.
Їх або беруть в кредит, або крадуть.
Кредитозобов'язані стають кредитонеспроможними.
Це в Україні.

А за кордоном - відразу інвестори
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23.11.2025 14:46 Відповісти
Чергова постанова. Троє нападників не справились із одним? Діда не враховуєм.. І "втекли",кинувши авто зі зброєю? Якось воно не тойво...
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23.11.2025 17:32 Відповісти
 
 