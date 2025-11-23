В Ларнаке, на юго-востоке Кипра, неизвестные лица совершили попытку похищения 51-летнего гражданина, который, по данным местных СМИ, в прошлом занимал должность министра энергетики Украины примерно десять лет назад.

Об этом сообщают Cyprus Times и Cyprus Mail.

По информации Cyprus Times, речь идет о мужчине, который десять лет назад занимал пост министра энергетики Украины.

51-летний мужчина рассказал полиции, что 20 ноября он находился дома вместе с 36-летней женщиной и 72-летним мужчиной. Они заметили, что рядом был припаркован коммерческий автомобиль, в котором находились три человека.

Автомобиль вызвал подозрение у 51-летнего мужчины, который вместе с 72-летним мужчиной подошел к автомобилю, чтобы проверить его. Когда они подошли к автомобилю, на них якобы напали трое неизвестных лиц, лица которых были закрыты хирургическими масками. Двое заявителей отреагировали, в результате чего нападавшие скрылись, оставив автомобиль на месте происшествия.

Дальнейшая экспертиза показала, что номерные знаки на коммерческом автомобиле принадлежат другому транспортному средству, а внутри был найден и изъят пистолет с пустым магазином и другие вещественные доказательства.

Полиция Ларнаки разыскивает нападавших.

Как пишет Cyprus Mail, полиция Ларнаки расследует попытку похищения 51-летнего мужчины, который, вероятно, является бывшим украинским чиновником.

По данным полиции, инцидент произошел в четверг, 20 ноября, около 19:20. 51-летний мужчина сообщил, что трое неизвестных пытались силой затащить его в фургон.

Отмечается, что и 51-летний, и 72-летний мужчины получили легкие травмы.

Отметим, что 10 лет назад (с декабря 2014 по апрель 2016 года) министром энергетики и угольной промышленности Украины во втором правительстве Арсения Яценюка был Владимир Демчишин, он родился 12 ноября 1974 года, то есть сейчас Демчишину 51 год.