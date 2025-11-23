Экс-министра энергетики Украины, вероятно Демчишина, пытались похитить на Кипре - местные СМИ
В Ларнаке, на юго-востоке Кипра, неизвестные лица совершили попытку похищения 51-летнего гражданина, который, по данным местных СМИ, в прошлом занимал должность министра энергетики Украины примерно десять лет назад.
Об этом сообщают Cyprus Times и Cyprus Mail, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По информации Cyprus Times, речь идет о мужчине, который десять лет назад занимал пост министра энергетики Украины.
51-летний мужчина рассказал полиции, что 20 ноября он находился дома вместе с 36-летней женщиной и 72-летним мужчиной. Они заметили, что рядом был припаркован коммерческий автомобиль, в котором находились три человека.
Автомобиль вызвал подозрение у 51-летнего мужчины, который вместе с 72-летним мужчиной подошел к автомобилю, чтобы проверить его. Когда они подошли к автомобилю, на них якобы напали трое неизвестных лиц, лица которых были закрыты хирургическими масками. Двое заявителей отреагировали, в результате чего нападавшие скрылись, оставив автомобиль на месте происшествия.
Дальнейшая экспертиза показала, что номерные знаки на коммерческом автомобиле принадлежат другому транспортному средству, а внутри был найден и изъят пистолет с пустым магазином и другие вещественные доказательства.
Полиция Ларнаки разыскивает нападавших.
Как пишет Cyprus Mail, полиция Ларнаки расследует попытку похищения 51-летнего мужчины, который, вероятно, является бывшим украинским чиновником.
По данным полиции, инцидент произошел в четверг, 20 ноября, около 19:20. 51-летний мужчина сообщил, что трое неизвестных пытались силой затащить его в фургон.
Отмечается, что и 51-летний, и 72-летний мужчины получили легкие травмы.
Отметим, что 10 лет назад (с декабря 2014 по апрель 2016 года) министром энергетики и угольной промышленности Украины во втором правительстве Арсения Яценюка был Владимир Демчишин, он родился 12 ноября 1974 года, то есть сейчас Демчишину 51 год.
побудь міністром енергетики України - і на Кіпрі в тебе вже і вілла і рахунок в банку.
Україна їм вже не "вдома"
??..
Много вариантов ИСПОЛЬЗОВАНИЯ министерского тела. А потом еще можно подкинуть пограничникам с табличкой "срочно вызывайте Бусик тцк"
Или "скумьрия мамарима"
який закручений сюжет!
у мене аж п'ятки спітніли!
це самі вигадують, чи у 95 кварталу замовляють?
Неперемикайтесь, буде весело ®©
Помилка резидента і провал операції.
т.е. треть всех денег экономики вымывается "налево"???? Именно ВВП он сказал а не Госбюджета ?
30-ть років тому там була пустеля...
ред.
Працював Директором відділу інвестиційно-банківських послуг групи «Investment Capital Ukraine». До ICU Демчишин працював віце-президентом банку ING, менеджером відділу корпоративних фінансів компанії Ernst & Young.
27 серпня - 3 грудня 2014 - Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг[2].
З 2 грудня 2014 року до 14 квітня 2016 року - Міністр енергетики та вугільної промисловості України.
21 квітня 2016 року був призначений до Наглядової ради НАК «Нафтогаз України»[3]. Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією звільнити представника держави у Наглядовій раді НАК «Нафтогаз України» Володимира Демчишина[4]. В подальшому Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією звільнити Володимира Демчишина з посади представника держави у Наглядовій раді НАК «Нафтогаз України»[5].
Скандали
Див. також
Примітки
( ймовірно Демчишина )