Цензор.НЕТ
Новости
4 103 29

Экс-министра энергетики Украины, вероятно Демчишина, пытались похитить на Кипре - местные СМИ

демчишин

В Ларнаке, на юго-востоке Кипра, неизвестные лица совершили попытку похищения 51-летнего гражданина, который, по данным местных СМИ, в прошлом занимал должность министра энергетики Украины примерно десять лет назад.

Об этом сообщают Cyprus Times и Cyprus Mail, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По информации Cyprus Times, речь идет о мужчине, который десять лет назад занимал пост министра энергетики Украины.

51-летний мужчина рассказал полиции, что 20 ноября он находился дома вместе с 36-летней женщиной и 72-летним мужчиной. Они заметили, что рядом был припаркован коммерческий автомобиль, в котором находились три человека.

Автомобиль вызвал подозрение у 51-летнего мужчины, который вместе с 72-летним мужчиной подошел к автомобилю, чтобы проверить его. Когда они подошли к автомобилю, на них якобы напали трое неизвестных лиц, лица которых были закрыты хирургическими масками. Двое заявителей отреагировали, в результате чего нападавшие скрылись, оставив автомобиль на месте происшествия.

Дальнейшая экспертиза показала, что номерные знаки на коммерческом автомобиле принадлежат другому транспортному средству, а внутри был найден и изъят пистолет с пустым магазином и другие вещественные доказательства.

Полиция Ларнаки разыскивает нападавших.

Как пишет Cyprus Mail, полиция Ларнаки расследует попытку похищения 51-летнего мужчины, который, вероятно, является бывшим украинским чиновником.

По данным полиции, инцидент произошел в четверг, 20 ноября, около 19:20. 51-летний мужчина сообщил, что трое неизвестных пытались силой затащить его в фургон.

Отмечается, что и 51-летний, и 72-летний мужчины получили легкие травмы.

Отметим, что 10 лет назад (с декабря 2014 по апрель 2016 года) министром энергетики и угольной промышленности Украины во втором правительстве Арсения Яценюка был Владимир Демчишин, он родился 12 ноября 1974 года, то есть сейчас Демчишину 51 год.

Кипр (230) похищение (1714) Демчишин Владимир (369)
Топ комментарии
+23
"він перебував вдома"

побудь міністром енергетики України - і на Кіпрі в тебе вже і вілла і рахунок в банку.

Україна їм вже не "вдома"
23.11.2025 10:38
+18
Скоро это станет очень прибыльным бизнесом. Воровать тех, кто наворовал миллионы.
23.11.2025 10:45
+18
А чому 51 річний ексчиновник не перебуває на фронті? Накрали і повтікали зі знекровленої України. Накрали і кинули обкрадений ними народ України напризволяще.
23.11.2025 10:45
"він перебував вдома"

побудь міністром енергетики України - і на Кіпрі в тебе вже і вілла і рахунок в банку.

Україна їм вже не "вдома"
23.11.2025 10:38
Остап , обережніше з формулюваннями , ця паскуда Демчишин був правою рукою Пороха і разом з лугандонами організовували поставки вугілля з ОРДЛО .
23.11.2025 11:51
А хто зараз " організовує поставки" російської нафти по трубі Дружба? Знову " Дємчишин"?
23.11.2025 11:58
Бариґа! На краві!! Фсє ані адінакавиє!!! Нада прастих парнєй іс нарота!!!!
23.11.2025 12:02
Умный, да? А нужно было напрямую на росии покупать ? Или оставить экономику разбалансированной, понимая что впереди затяжная война, газовый шантаж и в любой момент : диверсии, атаки, перекрытие газа, эсвэо и т.д
??..
23.11.2025 12:04
Скоро это станет очень прибыльным бизнесом. Воровать тех, кто наворовал миллионы.
23.11.2025 10:45
Треба нову професію створювати - Робін Гуд
23.11.2025 10:52
Думаю, уже создали . Скоро в Украину повернуться, из европ, не ухилянты, а Воры! Ухилянты нищие, что с них взять, а воры поверили в европейский порядок, как Украина в международное право. Так они там никто! И выход один, либо платить крыше ( баньдюкам), либо в одиночку воевать с ними ( никто там из официалов ввязываться в это не будет). либо отстегнуть нашим гос. бандюкам и вернуться сохранив 5-10 % от украденного, ну и жизнь свою.
23.11.2025 10:59
В Европе столько украденного в Украине бабла ( чёрного нала, который нелегально храниться) , что Венесуэла со своими "наркотиками" рядом не стояла.
23.11.2025 11:10
Нічого нового у цьому Світі - грабуй злодіїв.
23.11.2025 11:15
Кстати да, прекрасный план!!
Много вариантов ИСПОЛЬЗОВАНИЯ министерского тела. А потом еще можно подкинуть пограничникам с табличкой "срочно вызывайте Бусик тцк"
23.11.2025 12:06
Е ! Я в долі !
23.11.2025 12:14
А чому 51 річний ексчиновник не перебуває на фронті? Накрали і повтікали зі знекровленої України. Накрали і кинули обкрадений ними народ України напризволяще.
23.11.2025 10:45
Это и называется полный миндич.
Или "скумьрия мамарима"
23.11.2025 12:07
І кому те гівно треба?
23.11.2025 10:47
Дэньги Дэньги давай !!! ©
23.11.2025 12:09
Автомобіль викликав підозру у 51-річного чоловіка, який разом із 72-річним чоловіком підійшов до автомобіля, щоб перевірити його. Коли вони підійшли до автомобіля, на них нібито напали троє невідомих осіб, обличчя яких були закриті хірургічними масками. Двоє заявників відреагували, в результаті чого нападники втекли, залишивши автомобіль на місці події.

який закручений сюжет!
у мене аж п'ятки спітніли!

це самі вигадують, чи у 95 кварталу замовляють?
23.11.2025 10:48
І що, потрібно йому поспівчувати, щось не співчувається
23.11.2025 10:48
Господи, скільки ж підАрів пограбувало Україну та живуть тепер спокійно на берегах теплого моря та насолоджуються життям... Щей ******** сусід Україні дістався...
23.11.2025 10:51
Судячи з результату спроби викрадення та огляду місця злочину, нападниками були місцеві підлітки на щойно викраденому автомобілі
23.11.2025 10:53
Працював при цьому міністрі на будівництві електростанції. Відкати були підвищені більш ніж в два рази.
23.11.2025 10:59
Накрали, думали взяли бога за бороду але в інших людей друга думка по цьому поводу.
23.11.2025 11:00
После войны при любом исходе - будет сказочная война экспроприаций. !!!! столкнутся два мира - те кто терял побратимов и покой и сон и здоровье, люди с птрс и постоянной тревогой и чуством несправедливости и - те кто жил сито воровал с бюджета, драл втридорога взятки с сограждан, наживался на вдовах и беженцах!!!
Неперемикайтесь, буде весело ®©
23.11.2025 12:16
Чаус-2.
Помилка резидента і провал операції.
23.11.2025 11:17
"Держсекретар США https://lb.ua/file/person/5111_entoni_blinken.html Ентоні Блінкен вважає, що Україна втрачає приблизно третину свого ВВП через корупцію."
23.11.2025 11:33
ПОТУЖНО!!!
т.е. треть всех денег экономики вымывается "налево"???? Именно ВВП он сказал а не Госбюджета ?
23.11.2025 12:12
Декілька років тому була новина, що з України за 30 років вивели коштів більше, ніж ОАЕ витратили за той самий час на власний розвиток.
30-ть років тому там була пустеля...
23.11.2025 12:45
Трудова діяльність

ред.

Працював Директором відділу інвестиційно-банківських послуг групи «Investment Capital Ukraine». До ICU Демчишин працював віце-президентом банку ING, менеджером відділу корпоративних фінансів компанії Ernst & Young.

27 серпня - 3 грудня 2014 - Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг[2].

З 2 грудня 2014 року до 14 квітня 2016 року - Міністр енергетики та вугільної промисловості України.

21 квітня 2016 року був призначений до Наглядової ради НАК «Нафтогаз України»[3]. Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією звільнити представника держави у Наглядовій раді НАК «Нафтогаз України» Володимира Демчишина[4]. В подальшому Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією звільнити Володимира Демчишина з посади представника держави у Наглядовій раді НАК «Нафтогаз України»[5].

Скандали

Див. також

Примітки

( ймовірно Демчишина )
23.11.2025 12:10
Це в Україні він злодій, а на Кіпрі шановний інвестор!
23.11.2025 12:47
 
 