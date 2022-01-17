Суд арестовал имущество экс-министра энергетики Демчишина
Печерский районный суд г. Киева арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину.
Соответствующее постановление было вынесено 23 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судовий репортер".
В частности, решением суда было арестовано:
- 9,99 % в АО "БАНК АВАНГАРД" (опосредованно через компанию "ВЕСТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД" [WESTAL HOLDINGS LTD]);
- 100% уставного капитала "Лозонско ФАЙНЕНС ЛТД" (Британские Виргинские острова);
- 9,99 % в уставном капитале компании "АйСиЮ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (Британские Виргинские острова);
- 9,99% в уставном капитале компании "ВЕСТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД" (Кипр);
- земельный участок площадью 0.039 га в селе Чайки Киевской области;
- половина жилого дома площадью 389.6 км в селе Чайки Киевской области;
- часть земельного участка площадью 0,0609 га в селе Чайки Киевской области;
- домовладения во Львовской области.
Между тем, пресс-служба АО "БАНК АВАНГАРД" сообщает, что Владимир Демчишин не является ни прямым, ни опосредованным собственником акций банка, и не являлся им на момент вынесения определения суда об аресте его имущества. В банке сообщают, что приведенная в определении Печерского районного суда информация ошибочна. Банк уже уведомил об этом суд в соответствующем ходатайстве. Структура собственности АО "БАНК АВАНГАРД" прозрачна, актуальная информация о ней находится в открытом доступе на сайтах АО "БАНК АВАНГАРД" и Национального банка Украины.
Как сообщалось, 12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 по апрель 2016 года.
По информации Службы безопасности Украины, Демчишин в течение декабря 2014 - февраля 2015 выдал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".
В Государственном бюро расследований уточнили, что поставки осуществлялись с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины.
В Бюро отмечают, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, а также лишили страну возможностей для диверсификации источников энергетических ресурсов.
Также они привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и подрывной деятельности на территории украинского государства.
В Офисе Генерального прокурора Украины объяснили, что в схеме незаконных поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины были задействованы два угледобывающих предприятия ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь", которые находились под контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.
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@svecha62
· 1 год
-А були в 14-15 роках якісь закони, які забороняли закупку вугілля на окупованих территоріях?
-Дякую за цікаве і актуальне питання.Я не вповноважена розголошувати таємницю слідства.
Ждём всю шоблу на Лукьяновке.
перекрыл))))
По словам президента, на Украине это была распространенная практика защиты от налоговой. Зеленский указал, что ни он, ни члены студии «Квартал 95» не использовали офшоры для отмывания денег - ВОН ОНО КАК - но для тебя конечно это - Другое))