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Суд арестовал имущество экс-министра энергетики Демчишина

Суд арестовал имущество экс-министра энергетики Демчишина

Печерский районный суд г. Киева арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину.

Соответствующее постановление было вынесено 23 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судовий репортер".

В частности, решением суда было арестовано:

  • 9,99 % в АО "БАНК АВАНГАРД" (опосредованно через компанию "ВЕСТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД" [WESTAL HOLDINGS LTD]);
  • 100% уставного капитала "Лозонско ФАЙНЕНС ЛТД" (Британские Виргинские острова);
  • 9,99 % в уставном капитале компании "АйСиЮ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (Британские Виргинские острова);
  • 9,99% в уставном капитале компании "ВЕСТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД" (Кипр);
  • земельный участок площадью 0.039 га в селе Чайки Киевской области;
  • половина жилого дома площадью 389.6 км в селе Чайки Киевской области;
  • часть земельного участка площадью 0,0609 га в селе Чайки Киевской области;
  • домовладения во Львовской области.

Также читайте: Печерский суд разрешил задержать экс-министра энергетики Демчишина

Между тем, пресс-служба АО "БАНК АВАНГАРД" сообщает, что Владимир Демчишин не является ни прямым, ни опосредованным собственником акций банка, и не являлся им на момент вынесения определения суда об аресте его имущества. В банке сообщают, что приведенная в определении Печерского районного суда информация ошибочна. Банк уже уведомил об этом суд в соответствующем ходатайстве. Структура собственности АО "БАНК АВАНГАРД" прозрачна, актуальная информация о ней находится в открытом доступе на сайтах АО "БАНК АВАНГАРД" и Национального банка Украины.

Как сообщалось, 12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 по апрель 2016 года.

По информации Службы безопасности Украины, Демчишин в течение декабря 2014 - февраля 2015 выдал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

В Государственном бюро расследований уточнили, что поставки осуществлялись с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины.

В Бюро отмечают, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, а также лишили страну возможностей для диверсификации источников энергетических ресурсов.

Также они привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и подрывной деятельности на территории украинского государства.

В Офисе Генерального прокурора Украины объяснили, что в схеме незаконных поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины были задействованы два угледобывающих предприятия ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь", которые находились под контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.

Автор: 

арест (10458) имущество (350) недвижимость (819) суд (25110) Демчишин Владимир (368)


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Топ комментарии
+15
свічка



@svecha62

· 1 год

-А були в 14-15 роках якісь закони, які забороняли закупку вугілля на окупованих территоріях?
-Дякую за цікаве і актуальне питання.Я не вповноважена розголошувати таємницю слідства.
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17.01.2022 12:49
+14
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17.01.2022 12:47
+13
У Бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, - с последующим отказом от закупки энергоносителей на Рассии, а то что шмаркли возобновили поставки угля и электроэнергии с Рассии не подрывают экономическую безопасность, все верно, Зебизяны?
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17.01.2022 12:51
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Порлітичні переслідування! Свободу чесному ексміністру!
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17.01.2022 12:47 Ответить
свічка



@svecha62

· 1 год

-А були в 14-15 роках якісь закони, які забороняли закупку вугілля на окупованих территоріях?
-Дякую за цікаве і актуальне питання.Я не вповноважена розголошувати таємницю слідства.
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17.01.2022 12:49 Ответить
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17.01.2022 12:47 Ответить
Минали століття ... Людство перестало вірить , що зірки - це золоті цвяхи , вбиті у небесне склепіння і полетіло в космос... Однак кількість ідіотів в його рядах продовжувала залишаться незмінною ...
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17.01.2022 13:10 Ответить
Бракує мі слів. А що там Польща говорить про патову ситуацію на кордоні. Зелені ви чули, чи для вас то припустимо?
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17.01.2022 12:48 Ответить
Їм пофіг! Аби тільки Порошенка закрити,а країна їх не цікавить.
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17.01.2022 13:12 Ответить
А вот интересно: концерт на неподконтрольной территории за наличный расчет, с последующим использованием этих средств на территории Украины - это содействие терроризму или отмывание денег !?
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17.01.2022 12:50 Ответить
Ща подельника сдаст с потрохами.
Ждём всю шоблу на Лукьяновке.
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17.01.2022 12:50 Ответить
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17.01.2022 12:50 Ответить
У Бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, - с последующим отказом от закупки энергоносителей на Рассии, а то что шмаркли возобновили поставки угля и электроэнергии с Рассии не подрывают экономическую безопасность, все верно, Зебизяны?
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17.01.2022 12:51 Ответить
Ребята работают на москву, с самого начала. Неужели это никому не ясно???
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17.01.2022 13:14 Ответить
"... ставки - уменьшить, а все оффшоры - перекрыть" Петр Порошенко

перекрыл))))
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17.01.2022 12:52 Ответить
Подозреваю, что это не более 10% того, чем РЕАЛЬНО владеет Демчишин.
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17.01.2022 12:52 Ответить
Остальное на теще.
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17.01.2022 12:54 Ответить
Цікаво як швидко Британські Віргінські острови та Кіпр побіжуть виконувати припис печерського райсуду 😆
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17.01.2022 12:53 Ответить
Більш цікаво чому такі щирі патріоти реєструють свої підприємства на Кіпрі та Віргінських островах, а не в Україні.
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17.01.2022 12:56 Ответить
"Это нормальный процесс": Арахамия признался, что у него было много оффшоров, а сейчас у жены
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17.01.2022 13:07 Ответить
у каждого ларечника должен быть оффшор! Арахамия и Зелупа не дадут соврать!
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17.01.2022 13:10 Ответить
ты тупое как и твоя зелупа!
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17.01.2022 13:18 Ответить
Ну це риторичне питання. Бо кожна нова влада через печерський суд відіжме твій бізнес, зареєстрований в Україні.
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17.01.2022 13:12 Ответить
Зеленский подтвердил наличие офшоров
По словам президента, на Украине это была распространенная практика защиты от налоговой. Зеленский указал, что ни он, ни члены студии «Квартал 95» не использовали офшоры для отмывания денег - ВОН ОНО КАК - но для тебя конечно это - Другое))
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17.01.2022 13:12 Ответить
Чому "другое", всі вони однакові
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17.01.2022 14:06 Ответить
-
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17.01.2022 12:57 Ответить
Отлично,все,чье майно было арестовано при презе потрохе,поддерживают такое решение,это нужно применить ко всем бывшим блоковцам и нынешним псинам.
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17.01.2022 12:59 Ответить
Правильно. Не нужно было воровать.
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17.01.2022 13:05 Ответить
зебил=вата
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17.01.2022 13:09 Ответить
Мені здається, що він гірше вати.
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17.01.2022 13:10 Ответить
ты тупое как и твоя зелупа!
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17.01.2022 13:19 Ответить
в 2013 на Майдане,нужно было спалить нах пеЩерній суд...
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17.01.2022 13:10 Ответить
А сам то " в бігах"
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17.01.2022 13:14 Ответить
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17.01.2022 13:14 Ответить
А майно бариги....то на синочку з 2019- го року
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17.01.2022 13:19 Ответить
На цьому?

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17.01.2022 13:30 Ответить
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17.01.2022 15:28 Ответить
Димочка, тебе подоляк или пригожин деньги на интернет заслал ? и на ром- колу ? Пости картинки. они у тебя лучше выходят

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17.01.2022 15:33 Ответить
Сегодня день полный сюрпризов. Это же здорово, неужели отреформированное Поросёнком правосудие начало наконец-то работать? Ждём-С ещё один арест, мятого мальдивского геЙмана
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17.01.2022 13:25 Ответить
Даремно напружуєтеся, ваше лайно видалять.
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17.01.2022 13:34 Ответить
Тыц
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17.01.2022 13:51 Ответить
А" поросенок" это кто ? папка ваш ? или сосед обидевший вас в койке ?
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17.01.2022 15:36 Ответить
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17.01.2022 15:38 Ответить
к сожалению, мы так и будем ходить кругами или по-кругу..., вместо того, чтобы развиваться и идти вперед, мы будем с разной степенью интереса смотреть на потуги избирательного правосудия в нашей стране осудить невиновных и привлечь непричастных.... а желание власти заставить это правосудие работать исключительно в своих сиюминутных интересах застит от нее интересы страны от слова совсем...., государственные интересы? - да не смешите, есть дела поважнее..., тут у нас цирк, сейчас на арене клоуны...
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17.01.2022 14:50 Ответить
Министрьі-мультимиллионерьі - самое яркое доказательство коррупции .
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17.01.2022 14:51 Ответить
А портновскую шиксу когда суд заметит? Когда на гундосого шлемазла и самих судей санкции введут ?
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17.01.2022 15:04 Ответить
 
 