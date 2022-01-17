Суд арестовал имущество экс-министра энергетики Демчишина

Печерский районный суд г. Киева арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину.

Соответствующее постановление было вынесено 23 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судовий репортер".

В частности, решением суда было арестовано:

9,99 % в АО "БАНК АВАНГАРД" (опосредованно через компанию "ВЕСТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД" [WESTAL HOLDINGS LTD]);

100% уставного капитала "Лозонско ФАЙНЕНС ЛТД" (Британские Виргинские острова);

9,99 % в уставном капитале компании "АйСиЮ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (Британские Виргинские острова);

9,99% в уставном капитале компании "ВЕСТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД" (Кипр);

земельный участок площадью 0.039 га в селе Чайки Киевской области;

половина жилого дома площадью 389.6 км в селе Чайки Киевской области;

часть земельного участка площадью 0,0609 га в селе Чайки Киевской области;

домовладения во Львовской области.

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Между тем, пресс-служба АО "БАНК АВАНГАРД" сообщает, что Владимир Демчишин не является ни прямым, ни опосредованным собственником акций банка, и не являлся им на момент вынесения определения суда об аресте его имущества. В банке сообщают, что приведенная в определении Печерского районного суда информация ошибочна. Банк уже уведомил об этом суд в соответствующем ходатайстве. Структура собственности АО "БАНК АВАНГАРД" прозрачна, актуальная информация о ней находится в открытом доступе на сайтах АО "БАНК АВАНГАРД" и Национального банка Украины.

Как сообщалось, 12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 по апрель 2016 года.

По информации Службы безопасности Украины, Демчишин в течение декабря 2014 - февраля 2015 выдал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

В Государственном бюро расследований уточнили, что поставки осуществлялись с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины.

В Бюро отмечают, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, а также лишили страну возможностей для диверсификации источников энергетических ресурсов.

Также они привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и подрывной деятельности на территории украинского государства.

В Офисе Генерального прокурора Украины объяснили, что в схеме незаконных поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины были задействованы два угледобывающих предприятия ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь", которые находились под контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.