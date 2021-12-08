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суд (24704) финансирование (1702) уголь (989) Демчишин (367)

Печерский суд разрешил задержать экс-министра энергетики Демчишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Печерский суд разрешил задержать экс-министра энергетики Демчишина

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

Соответствующее постановление суда от 25 ноября 2021 года было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство – удовлетворить. Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанное на основании определения следственного судьи лицо не позднее 36 часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, суду, постановившему определение о разрешении на его задержание с целью привода", - указывается в постановлении суда.

Постановление остается действительным в течение шести месяцев с даты принятия.

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В тексте постановления не указывается имя подозреваемого, однако отмечается, что 2 декабря 2014 года он вступил в должность министра энергетики и угольной промышленности Украины.

Отмечается, что Демчишину были отправлены уведомления о подозрении путем вручения сообщения жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства, вручения сообщения взрослому родственнику, а также направления его почтовой связью на последние известные адреса регистрации и проживания.

Кроме того, подозреваемый четыре раза вызывался на допрос к следователю, однако по вызову не явился.

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"Отсутствие подозреваемого по адресам регистрации и проживания, а также неявка к следователю для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве, свидетельствуют о сокрытии подозреваемого от органов досудебного расследования, прокурора и суда. Сторона обвинения указывает, что по состоянию на 19 ноября 2021 года местонахождение подозреваемого неизвестно, по информации оперативного подразделения и Государственной пограничной службы Украины подозреваемый находится за пределами Украины, не появляется без уважительных причин по вызову следователя, прокурора", - отмечается в постановлении суда.

Таким образом, учитывая, что Демчишин скрывается от органа досудебного расследования, следственный судья пришел к выводу о наличии правовых оснований для задержания подозреваемого с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 по апрель 2016 года. По информации Службы безопасности Украины, Демчишин в течение декабря 2014 - февраля 2015 выдал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".
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Топ комментарии
+21
Треба якось вийти на Петра.
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08.12.2021 12:55
+11
Хрена тебе, опудало, лысого(любого из них: квартального, рабиновича, рукоблудного, выбирай любого), а не Пороха
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08.12.2021 13:03
+8
Відволікають зебіли українців від проблем в економіці, армії, особливо проблем в енергетичній галузі, в медицині і від сдачі України. А всім зебілам подобається, що когось посадять і аж пищать. А фактично тих садити немає за що. Сьогоднішні "зелені" купують вугілля і електроенергію прямо з росії і по завищених цінах, порушуючи закони, бо проти параші прийняті санкції.
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08.12.2021 14:34
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Не розумію, Гришин блокував завіз вігілля з Лугандону - посадили. Демчишин організовуввав завіз - також посадили.Де логіка?
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08.12.2021 12:54 Ответить
Треба якось вийти на Петра.
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08.12.2021 12:55 Ответить
Ну, через Демчишина, хіба що на Яценюка вийдуть. А з Яценюка - на членів т.зв. "стратегічної сімки", куди, крім нього (Яценюка), входили Порошенко, Гройсман, Парубій, Луценко, Аваков, Турчинов; і досить часто на тих нарадах були присутніми Полторак і Грицак. Тобто, це був "вузький склад РНБО". Яценюк був членом "сімки" навіть не будучи прем'єром.
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08.12.2021 13:12 Ответить
виборець не вникає...чує, що є проблеми з вугіллям, раніще не завезли вчасно і вітає, що міністра енергетики наказують...
а розриви в часі йому не цікаво...це цифри, це складно
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08.12.2021 12:58 Ответить
Тупо копають під Порошенка бо він - особистий ворог Х**ла.
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08.12.2021 22:11 Ответить
Виявилося, що Герой перебуває за кордоном?
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08.12.2021 12:56 Ответить
Хрена тебе, опудало, лысого(любого из них: квартального, рабиновича, рукоблудного, выбирай любого), а не Пороха
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08.12.2021 13:03 Ответить
Vsevolod Marchenko. А я при ригах пахав на заводі і платив податки ригівській владі то я ворог України ?!
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08.12.2021 22:21 Ответить
То він шо, в бігах?
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08.12.2021 13:06 Ответить
А Насцалик не причому?
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08.12.2021 13:12 Ответить
73/43%зебіли всі суціль безграмотні.
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08.12.2021 13:13 Ответить
Ти насЦалик?
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08.12.2021 13:16 Ответить
а ти - наволоч шаховська?
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08.12.2021 13:22 Ответить
Ще трохи почекаємо і побачимо, як ЗЕлуплені з торбами накраденого побіжать.
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08.12.2021 13:19 Ответить
Его хоть успели предупредить о внезапном задержании недели за 2, что бы он ничего дома не забыл и спокойно выехал из страны со всем нажитым непосильным трудом?
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08.12.2021 13:32 Ответить
Відволікають зебіли українців від проблем в економіці, армії, особливо проблем в енергетичній галузі, в медицині і від сдачі України. А всім зебілам подобається, що когось посадять і аж пищать. А фактично тих садити немає за що. Сьогоднішні "зелені" купують вугілля і електроенергію прямо з росії і по завищених цінах, порушуючи закони, бо проти параші прийняті санкції.
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08.12.2021 14:34 Ответить
Якщо заарештуют Демчишіна, то випустять торнадівців та Семченка. Демчишін вів торгівлю з ОРДЛО, а вони її зупиняли.
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08.12.2021 14:38 Ответить
Демчишина должно было брать НАБУ,САП и АКС..А так суд общей юрисдикции развалит дело.На это и расчитан вердикт Печерского суда.Тайны Мадридского двора на глазах почтенной публики.
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08.12.2021 22:05 Ответить
До купы. Ахметов купил три шахты в России. 2 июля 2012.
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08.12.2021 22:32 Ответить
А хтось сумнівався?
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08.12.2021 23:26 Ответить
пусть этот "узник совести" расскажет как в 2014 заключал с агрессором договор на поставку электричества в "федеральный округ Крым"! как угольком с бандитами и сепаратистами торговал ЗА НАЛИЧНЫЕ которые петино СБУ доставляло(!)!
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08.12.2021 23:48 Ответить
"Демчишин в течение декабря 2014 - февраля 2015 выдал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР". "
Я фигею без баяна ... А что так можно было? Серьёзно????
И це не зрада была, не цирк, не балаган, не клоун у власти был?
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09.12.2021 08:07 Ответить
 
 