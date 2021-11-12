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Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение за "содействие террористической группе или террористической организации", - СБУ

Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение за

Следователи СБУ и ГБР вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины (2014-2016) Владимиру Демчишину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подозрение объявлено по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины – содействие террористической группе или террористической организации.

"Следствием установлено, что должностное лицо в течение декабря 2014 - февраля 2015 года издало ряд приказов, которыми назначило на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР". В частности, по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн", - говорится в сообщении.

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В СБУ добавили, что в результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн. грн. Это привело к закреплению и дальнейшему установлению так называемых "правительств" террористических организаций "Л/ДНР" на временно оккупированных территориях. Более того, это привело к уменьшению финансовой нагрузки страны-агрессора по материальному обеспечению "Л/ДНР".

Сотрудники Службы не называют фамилию чиновника, однако в 2016-2016 гг. пост министра энергетики занимал Владимир Демчишин.

"Вручение данного подозрения – это часть системной работы СБУ по разоблачению должностных лиц, предавших государственные интересы Украины на фоне гибридной агрессии РФ. Напомним, что ранее подозрение в государственной измене получили действующий депутат Верховной Рады и один из предпринимателей", - подытожили в СБУ.

Автор: 

СБУ (19871) терроризм (18689) Демчишин Владимир (368)


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Топ комментарии
+34
Конечно не знал. Он в это время развлекал террористов в Горловке и Москве. За такой занятостью много чего пропустишь
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12.11.2021 16:49
+33
Зебілята знову нахезають собі ж у штанці.
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12.11.2021 16:14
+28
ты про девочку внаем и её бородатую подругу? Или про привидение с моторчиком? Они уже давно вскрылись, почти сразу
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12.11.2021 16:45
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Зебілята знову нахезають собі ж у штанці.
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12.11.2021 16:14 Ответить
они просто обиженки, сами мечтали всем управлять и прибарахлиться. Мусолят эту тему со всех сторон:
1. За попытку сохранить снабжение углём по минимальным ценам судят Демчишина
2. За срыв этой попытки из п.1 судят кревоточную лушпайку семена
3. За вынужденное выруливание из ситуации п.2 с помощью Роттердам+ тоже судят (хотя тут уже несколько раз обосрались)
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12.11.2021 16:29 Ответить
Петины консервы вскрываются и вы вместе с ними
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12.11.2021 16:36 Ответить
ты про девочку внаем и её бородатую подругу? Или про привидение с моторчиком? Они уже давно вскрылись, почти сразу
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12.11.2021 16:45 Ответить
более того у него в команде и сейчас есть подобные "кадры", которые уже вздулись. По статистике ~50% из них похрен в какой партии быть и за что бороться, из оставшейся половины 73% готовы на что угодно за конверты.
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12.11.2021 17:02 Ответить
сдохнипадло
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12.11.2021 17:10 Ответить
Википедия.
Немецкий журнал https://ru.wikipedia.org/wiki/Spiegel Spiegel называет его (Владимир Васильевич Демчишин) «доверенным лицом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко
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12.11.2021 17:53 Ответить
В Кабмин зашёл по квоте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9F БПП
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12.11.2021 17:54 Ответить
Его судят совсем не за это.
Ты простое брехливое говно
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12.11.2021 19:51 Ответить
ну пока обосрались пэтюки
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12.11.2021 17:00 Ответить
А петля а шиї "потужного криголама" потихньку затягується... "Торгівля на крові" виявляється - зовсім не брехня. Ото тобі і "надьожа нації". Звичайний цинічний барига.
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12.11.2021 17:28 Ответить
сэвэрын ты чьих будеш . шо то дерьмачком завоняло . криголам не потоне . не переживай . ти за себе переживай . як зиму пережити з зеленими дятлами
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13.11.2021 11:19 Ответить
Первый , кто должен сесть по 111 статье -- зеИУДА , СПРИЯННЯ ТЕРРОРИСТИЧНОЙ ГРУППЕ "ВАГНЕР "избежать расплаты
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12.11.2021 16:40 Ответить
🐲🤢😈👹🐸Циничные зеМРАЗИНЫ НЕДАВНО ВЫ И ВАШ МЕЦГЕР , подарил террористам ДНР 60 000 000 из Госбанка при этом напав на журналистов радио"СВОБОДА", не понеся ВООБЩЕ НИКАКОГО НАКАЗАНИЯ
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12.11.2021 16:44 Ответить
присудят пожурить
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12.11.2021 16:52 Ответить
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12.11.2021 16:53 Ответить
Посягають на святе!!!1
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12.11.2021 16:14 Ответить
ЗЕляди соснут в очередной раз и сделают вид, что так и было.
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12.11.2021 16:52 Ответить
Так сейчас и в Кадмине полно россиян, я уже не говорю про ЛДнр...
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12.11.2021 16:14 Ответить
Чудовий початок. Дай Бог таке саме отримає згодом єрмак, татаров...
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12.11.2021 16:16 Ответить
Отримають. І буде дуже боляче.
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12.11.2021 18:57 Ответить
Чудовий початок. Верещучка разом з Сивохо вже обіцяють оформити ущімльонним лугандоцам пенсії! Скоро нададуть довгоочикувану ****** суб'єктність ЛДНР. Це тільки початок.
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12.11.2021 19:59 Ответить
А там точно "представники терористичних організацій Л/ДНР"? Як визначили? На той час вже існували відповідні документи?
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12.11.2021 16:27 Ответить
В прокурора запитаєш
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12.11.2021 16:39 Ответить
Це та що очко государєво?)))
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12.11.2021 16:40 Ответить
а прокурор цього Демчишина за спробу укладання договору про постачання води для "Крымского (Южного) федерального округа" також переслідує???
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12.11.2021 17:01 Ответить
а, ні, сорі, склероз.
То була мова про постачання не води, а https://ru.krymr.com/a/26816562.html електроенергії до "Крымского (Южного) федерального округа"
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12.11.2021 17:20 Ответить
Зграя зелених шавок усвідомила, що їм підходить повний звіздець, а тому зі страху починають істерично тявкати на всі боки. Воно б нічого, але ж ті у*обки нароблять стільки бід та проблем, що нам на кілька поколінь то виправляти і вигрібати.
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12.11.2021 16:46 Ответить
Звичайно Мародер нічого на знав.🤣🤣🤣
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12.11.2021 16:46 Ответить
Конечно не знал. Он в это время развлекал террористов в Горловке и Москве. За такой занятостью много чего пропустишь
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12.11.2021 16:49 Ответить
никада ничего не знал и капейки не имел
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12.11.2021 17:00 Ответить
У нас даже министры - террористы?
Нас еще больше будут любить и уважать другие страны.
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12.11.2021 16:51 Ответить
Нормально,хоть один порохобот сядет.
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12.11.2021 16:56 Ответить
Присядуть зелені покидьки та пострибають з 17+ поверхів. Як риг чечетов.
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12.11.2021 18:58 Ответить
Это серьезный профессионал, кризис менеджер. Неужели патриоты на улице не вступятся за такого человека????
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12.11.2021 16:57 Ответить
Семенченко останавливал торговлю на крови. А торговал углёс с ДНР и ЛНР -Демчишин. Сейчас оба будут сидеть в тюрьме. один за о, что торговал. А другой за то, что останавливал.
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12.11.2021 16:58 Ответить
семенченко ничего не останавливал, тоже еще тот бизнесмен
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12.11.2021 17:01 Ответить
Податки з такої торгівлі сплачувалися в бюджет України!!
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12.11.2021 19:02 Ответить
Податки з такого чоколядового гешефту летіли в нас російськими "градами" та мінами!
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13.11.2021 08:10 Ответить
Ще розкажи що гради та міни кацапи терористам продавали ,, та ще й саме за ті гроші .
По друге - на той період ( кінець 2014- початок 2015 ), шахти на території де точилися бойові дії , ще вважалися українськими ,, центральні офіси вугледобувних компаній , розміщувалися в Києві . Тобто податки сплачувалися в український бюджет , гроші не виходили навіть за межі Києва , а на захоплені території перераховувалися лише кошти на зарплату шахтарям і виробничі потреби шахт . Це було відомо всім ,,тодішнім - президенту , кабміну , Верховній Раді , РНБО , всьому керівництву держави , і не вважалося злочином . Так що ніякої зради тут нема ,, вся ця справа проти Демчишина закінчиться пшиком , як і попередня - проти Свинарчука .
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13.11.2021 09:43 Ответить
странно, что только сейчас спохватились, 14-15 годы - тогда еще непонятно было ничего, предприятия работали там, деньги платили сюда, откуда и кто знал как там и что..., а если так, то почему не пресекли вовремя, если сбу было в курсе... или в доле? зато сейчас все супер - угля нет, электричества нет, но мы его покупаем и поддерживаем режим лукашенко, которого весь мир осуждает как узурпатора, самозванца и преступника
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12.11.2021 17:02 Ответить
СБУ, а точніше ФСБУ у дзьобі носило через лінію фронту російським найманцям кеш за вугілля - чим допомагало Путіну нас вбивати та утримувати окуповані території. Де затримання, слідство, суд, вирок та покарання виконавців фінансового забезпечення міжнародного тероризму?
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13.11.2021 08:25 Ответить
Я этого Демчишина не выгораживаю, но это херня какая-то. Пук в лужу. Отвлекуха или имитация трудовой деятельности. Ведь ясно, что нихрена ему не будет, хоть виновен он, хоть нет. Это привет порохне от зели.
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12.11.2021 17:03 Ответить
Кажуть що для міністерства протидії дезінформації, чи як там тепер називається ботоферма ;ЗЕ!диджитал; закупили більше ста генераторів.
Це що, і в Києві світло вимикатимуть?
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12.11.2021 17:11 Ответить
Ближче до виборів Петрика запідозрять) Збирайте гроші на заставу)
Хоча стаття передбачає безальтернативний запобіжний захід.
😉
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12.11.2021 17:19 Ответить
Чим ти тішишся, дурнувате? Все ж то вам стократно повернеться. Ви побільше такої всякої херні городіть, прецеденти створюйте, щоб з вами потім не заморочуватись, придурки.
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12.11.2021 17:54 Ответить
Зелений пшик. За віялові відключення - зелена шмаркля відповість!
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12.11.2021 19:05 Ответить
Так є, всі стають розумними заднім числом,особливо коли не були в круговороті подій.
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12.11.2021 19:31 Ответить
надеются, что зе -лошье примет его за демченко, гебешного шпиона, служащего в ОП?
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12.11.2021 19:46 Ответить
дЕрмаку когда уже вручите?
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12.11.2021 20:48 Ответить
його теж продоять ....- ті хто прийдуть пізнішше ...., нічого особистого - тільки гроші
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13.11.2021 13:05 Ответить
Сталинские формулировки процессов 37-го года.
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12.11.2021 22:58 Ответить
А шо там насчёт "вагнергейта"? Надеюсь, ЗЕ! тоже предъявят подозрение по статье в госизмене и заразом лучшему дружбану Ермаку. Или "ето другое"?
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12.11.2021 23:30 Ответить
Не може бути щоб ця кристально чесна людина яка була довiреним лицем нашого сивочолого потужного криголама займалася такими ганебними справами!
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12.11.2021 23:58 Ответить
Нагадайте мені випадок, коли пошук ворогів серед пАпередніков, не закінчився у пліснявих обіср.ними штанами?
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13.11.2021 00:11 Ответить
Це відповідь на конкретне питання? Мда.
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13.11.2021 00:21 Ответить
Частина системної роботи бакланова?
"Єрмак має тісні зв'язки з Росією і це небезпечно для України, - євродепутатка "
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13.11.2021 00:08 Ответить
Так там же наши люди, и они голодали, Украина им платит пенсии. Это не уменьшает нагрузку для страны агрессора?
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13.11.2021 09:15 Ответить
Когда шла торговля углем с ОРДЛО-пенсий не платили,зато шахтерам платили зарплату,перечисляли налоги в украинский бюджет,в том числе военный налог.Но кому то это не понравилось)
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13.11.2021 12:50 Ответить
Беларусь увеличила экспорт угля в Украину в 2018 г в 946 раз https://export.by/news/belarus-uvelichila-eksport-uglya-v-ukrainu-v-2018-g-v-946-raz-do-5885-tis-t Демчишин тогда уже не был министром энергетики,и откуда же этот антарцит появился?
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13.11.2021 12:45 Ответить
це вони так просто столуються ...- віджимають ...-чи хтось вірить що його посадять ( а там е за що і за інше....)
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13.11.2021 13:02 Ответить
 
 