Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение за "содействие террористической группе или террористической организации", - СБУ

Следователи СБУ и ГБР вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины (2014-2016) Владимиру Демчишину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подозрение объявлено по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины – содействие террористической группе или террористической организации.

"Следствием установлено, что должностное лицо в течение декабря 2014 - февраля 2015 года издало ряд приказов, которыми назначило на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР". В частности, по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн", - говорится в сообщении.

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В СБУ добавили, что в результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн. грн. Это привело к закреплению и дальнейшему установлению так называемых "правительств" террористических организаций "Л/ДНР" на временно оккупированных территориях. Более того, это привело к уменьшению финансовой нагрузки страны-агрессора по материальному обеспечению "Л/ДНР".

Сотрудники Службы не называют фамилию чиновника, однако в 2016-2016 гг. пост министра энергетики занимал Владимир Демчишин.

"Вручение данного подозрения – это часть системной работы СБУ по разоблачению должностных лиц, предавших государственные интересы Украины на фоне гибридной агрессии РФ. Напомним, что ранее подозрение в государственной измене получили действующий депутат Верховной Рады и один из предпринимателей", - подытожили в СБУ.