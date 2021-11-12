Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение за "содействие террористической группе или террористической организации", - СБУ
Следователи СБУ и ГБР вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины (2014-2016) Владимиру Демчишину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Подозрение объявлено по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины – содействие террористической группе или террористической организации.
"Следствием установлено, что должностное лицо в течение декабря 2014 - февраля 2015 года издало ряд приказов, которыми назначило на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР".
Кроме того, министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР". В частности, по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн", - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что в результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн. грн. Это привело к закреплению и дальнейшему установлению так называемых "правительств" террористических организаций "Л/ДНР" на временно оккупированных территориях. Более того, это привело к уменьшению финансовой нагрузки страны-агрессора по материальному обеспечению "Л/ДНР".
Сотрудники Службы не называют фамилию чиновника, однако в 2016-2016 гг. пост министра энергетики занимал Владимир Демчишин.
"Вручение данного подозрения – это часть системной работы СБУ по разоблачению должностных лиц, предавших государственные интересы Украины на фоне гибридной агрессии РФ. Напомним, что ранее подозрение в государственной измене получили действующий депутат Верховной Рады и один из предпринимателей", - подытожили в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. За попытку сохранить снабжение углём по минимальным ценам судят Демчишина
2. За срыв этой попытки из п.1 судят кревоточную лушпайку семена
3. За вынужденное выруливание из ситуации п.2 с помощью Роттердам+ тоже судят (хотя тут уже несколько раз обосрались)
Немецкий журнал https://ru.wikipedia.org/wiki/Spiegel Spiegel называет его (Владимир Васильевич Демчишин) «доверенным лицом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко
Ты простое брехливое говно
То була мова про постачання не води, а https://ru.krymr.com/a/26816562.html електроенергії до "Крымского (Южного) федерального округа"
Нас еще больше будут любить и уважать другие страны.
По друге - на той період ( кінець 2014- початок 2015 ), шахти на території де точилися бойові дії , ще вважалися українськими ,, центральні офіси вугледобувних компаній , розміщувалися в Києві . Тобто податки сплачувалися в український бюджет , гроші не виходили навіть за межі Києва , а на захоплені території перераховувалися лише кошти на зарплату шахтарям і виробничі потреби шахт . Це було відомо всім ,,тодішнім - президенту , кабміну , Верховній Раді , РНБО , всьому керівництву держави , і не вважалося злочином . Так що ніякої зради тут нема ,, вся ця справа проти Демчишина закінчиться пшиком , як і попередня - проти Свинарчука .
Це що, і в Києві світло вимикатимуть?
Хоча стаття передбачає безальтернативний запобіжний захід.
😉
"Єрмак має тісні зв'язки з Росією і це небезпечно для України, - євродепутатка "