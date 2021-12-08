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суд (8047) фінансування (996) вугілля (623) Демчишин (27)

Печерський суд дозволив затримати ексміністра енергетики Демчишина

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Печерський суд дозволив затримати ексміністра енергетики Демчишина

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

 Відповідну ухвалу суду від 25 листопада 2021 року оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затримана на підставі рішення слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання має бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, що ухвалив рішення про дозвіл на її затримання з метою приводу", - зазначається в постанові суду.

Постанова діє впродовж шести місяців з дати прийняття.

У тексті постанови не зазначається ім'я підозрюваного, проте повідомляється, що 2 грудня 2014 року він вступив на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Зазначається, що Демчишину було направлено повідомлення про підозру шляхом вручення повідомлення житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання, вручення повідомлення дорослому родичеві, а також направлення його поштовим зв'язком на останні відомі адреси реєстрації та проживання.

Крім того, підозрюваного чотири рази викликали на допит до слідчого, проте за викликом він не явився.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексміністра енергетики Демчишина викликали на допит до ДБР

"Відсутність підозрюваного за адресами реєстрації та проживання, а також нез'явлення до слідчого для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні свідчать про переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, прокурора та суду. Сторона обвинувачення зазначає, що станом на 19 листопада 2021 року місцезнаходження підозрюваного невідоме, за інформацією оперативного підрозділу та Державної прикордонної служби України підозрюваний перебуває за межами України, не з'являється без поважних причин за викликом слідчого, прокурора", - зазначається в постанові суду.

Отже, враховуючи, що Демчишин переховується від органу досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 12 листопада правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі або терористичній організації. Він обіймав посаду міністра енергетики з грудня 2014 року по квітень 2016 року. За інформацією Служби безпеки України, Демчишин протягом грудня 2014 року - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Читайте також: Справу проти мене сфабрикували СБУ та ДБР на замовлення з Офісу Президента, - ексголова Міненерго Демчишин

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Треба якось вийти на Петра.
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08.12.2021 12:55
+11
Хрена тебе, опудало, лысого(любого из них: квартального, рабиновича, рукоблудного, выбирай любого), а не Пороха
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08.12.2021 13:03
+8
Відволікають зебіли українців від проблем в економіці, армії, особливо проблем в енергетичній галузі, в медицині і від сдачі України. А всім зебілам подобається, що когось посадять і аж пищать. А фактично тих садити немає за що. Сьогоднішні "зелені" купують вугілля і електроенергію прямо з росії і по завищених цінах, порушуючи закони, бо проти параші прийняті санкції.
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08.12.2021 14:34
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Не розумію, Гришин блокував завіз вігілля з Лугандону - посадили. Демчишин організовуввав завіз - також посадили.Де логіка?
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08.12.2021 12:54 Відповісти
Треба якось вийти на Петра.
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08.12.2021 12:55 Відповісти
Ну, через Демчишина, хіба що на Яценюка вийдуть. А з Яценюка - на членів т.зв. "стратегічної сімки", куди, крім нього (Яценюка), входили Порошенко, Гройсман, Парубій, Луценко, Аваков, Турчинов; і досить часто на тих нарадах були присутніми Полторак і Грицак. Тобто, це був "вузький склад РНБО". Яценюк був членом "сімки" навіть не будучи прем'єром.
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08.12.2021 13:12 Відповісти
виборець не вникає...чує, що є проблеми з вугіллям, раніще не завезли вчасно і вітає, що міністра енергетики наказують...
а розриви в часі йому не цікаво...це цифри, це складно
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08.12.2021 12:58 Відповісти
Тупо копають під Порошенка бо він - особистий ворог Х**ла.
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08.12.2021 22:11 Відповісти
Виявилося, що Герой перебуває за кордоном?
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08.12.2021 12:56 Відповісти
Хрена тебе, опудало, лысого(любого из них: квартального, рабиновича, рукоблудного, выбирай любого), а не Пороха
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08.12.2021 13:03 Відповісти
Vsevolod Marchenko. А я при ригах пахав на заводі і платив податки ригівській владі то я ворог України ?!
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08.12.2021 22:21 Відповісти
То він шо, в бігах?
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08.12.2021 13:06 Відповісти
А Насцалик не причому?
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08.12.2021 13:12 Відповісти
73/43%зебіли всі суціль безграмотні.
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08.12.2021 13:13 Відповісти
Ти насЦалик?
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08.12.2021 13:16 Відповісти
а ти - наволоч шаховська?
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08.12.2021 13:22 Відповісти
Ще трохи почекаємо і побачимо, як ЗЕлуплені з торбами накраденого побіжать.
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08.12.2021 13:19 Відповісти
Его хоть успели предупредить о внезапном задержании недели за 2, что бы он ничего дома не забыл и спокойно выехал из страны со всем нажитым непосильным трудом?
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08.12.2021 13:32 Відповісти
Відволікають зебіли українців від проблем в економіці, армії, особливо проблем в енергетичній галузі, в медицині і від сдачі України. А всім зебілам подобається, що когось посадять і аж пищать. А фактично тих садити немає за що. Сьогоднішні "зелені" купують вугілля і електроенергію прямо з росії і по завищених цінах, порушуючи закони, бо проти параші прийняті санкції.
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08.12.2021 14:34 Відповісти
Якщо заарештуют Демчишіна, то випустять торнадівців та Семченка. Демчишін вів торгівлю з ОРДЛО, а вони її зупиняли.
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08.12.2021 14:38 Відповісти
Демчишина должно было брать НАБУ,САП и АКС..А так суд общей юрисдикции развалит дело.На это и расчитан вердикт Печерского суда.Тайны Мадридского двора на глазах почтенной публики.
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08.12.2021 22:05 Відповісти
До купы. Ахметов купил три шахты в России. 2 июля 2012.
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08.12.2021 22:32 Відповісти
А хтось сумнівався?
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08.12.2021 23:26 Відповісти
пусть этот "узник совести" расскажет как в 2014 заключал с агрессором договор на поставку электричества в "федеральный округ Крым"! как угольком с бандитами и сепаратистами торговал ЗА НАЛИЧНЫЕ которые петино СБУ доставляло(!)!
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08.12.2021 23:48 Відповісти
"Демчишин в течение декабря 2014 - февраля 2015 выдал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР". "
Я фигею без баяна ... А что так можно было? Серьёзно????
И це не зрада была, не цирк, не балаган, не клоун у власти был?
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09.12.2021 08:07 Відповісти
 
 