Ексміністра енергетики Демчишина викликали на допит до ДБР
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Головне слідче управління Державного бюро розслідувань викликало на допит колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Демчишин В. В. викликається до слідчого Державного бюро розслідувань на 10 год. 00 хв. 19 листопада 2021 року", - зазначено в повідомленні.
Як повідомлялося, 12 листопада правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі або терористичній організації. Він обіймав посаду міністра енергетики з грудня 2014 року по квітень 2016 року. За інформацією Служби безпеки України, Демчишин протягом грудня 2014 року - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".
Сам ексміністр стверджує, що СБУ та ДБР сфабрикували справу проти нього на замовлення з Офісу Президента.
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