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Ексміністра енергетики Демчишина викликали на допит до ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексміністра енергетики Демчишина викликали на допит до ДБР

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань викликало на допит колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Демчишин В. В. викликається до слідчого Державного бюро розслідувань на 10 год. 00 хв. 19 листопада 2021 року", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, 12 листопада правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі або терористичній організації. Він обіймав посаду міністра енергетики з грудня 2014 року по квітень 2016 року. За інформацією Служби безпеки України, Демчишин протягом грудня 2014 року - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Читайте: Справу проти мене сфабрикували СБУ та ДБР на замовлення з Офісу Президента, - ексголова Міненерго Демчишин

Сам ексміністр стверджує, що СБУ та ДБР сфабрикували справу проти нього на замовлення з Офісу Президента.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
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зеленые крысы уголь сожрали
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15.11.2021 19:30
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В 2014-2015 годах Демчшин отклонил предложение Японии и Польши по модернизации наших ТЭЦ и котельных под альтернативное углю топливо. Подготовив тем самым плацдарм для бизнеса Медведчука под видом "африканский" уголек по ценам, как из Африки.
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15.11.2021 19:04 Відповісти
Чем не финансирование терроризма?!
Под суд всю банду мародеров!
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15.11.2021 19:52 Відповісти
а ротердам + то виявляється зовсім не корупція! бо єдині хто з нього мав збиток були бабушкини заводи! вова ж не збреше, прада
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15.11.2021 19:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=T1K73Cl9kmI
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15.11.2021 19:18 Відповісти
зеленые крысы уголь сожрали
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15.11.2021 19:30 Відповісти
Пінчук і зараз там вугілля купує... не бачите?
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15.11.2021 19:49 Відповісти
Главное в профессии министра энергетики -вовремя смыться. Как Ставицкий. МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Израиля Киршенбаум. Ставицкий занимал должность министра энергетики с 2012 по 2014 гг. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота. Сколькими миллионами он откупился от украинских и израильских "органов" и сколько вывез в Израиль, история умалчивает.
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15.11.2021 19:50 Відповісти
Активніше, боти ;ЗЕ!диджитал; бо Сірьожа- то вам не Подоляк, буде вай-вай!
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15.11.2021 19:57 Відповісти
"Щодо юридичної складової вона не витримує жодної критики. Тому що апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт із рахунками на контрольованій території та зі сплатою податків до українського бюджету", - йдеться у коментарі. Джерело: https://censor.net/ua/n3299356
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15.11.2021 20:13 Відповісти
Значит это не торговля на крови ? Тогда надо наказать Семенченко чтобы поезда с углём из ДНР и ЛНР не останавливал.не останавливал.
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15.11.2021 22:03 Відповісти
 
 