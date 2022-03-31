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Новости Политика Украины
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Экс-министра энергетики Демчишина вызвали на допрос в ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-министра энергетики Демчишина вызвали на допрос в ГБР

Главное следственное управление Государственного бюро расследований вызвало на допрос бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с требованиями ст.ст. 42, 133, 135 УПК Украины, Демчишин В. В. вызывается в следственное Государственное бюро расследований на 10 ч. 00 мин. 19 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 по апрель 2016 года. По информации Службы безопасности Украины, Демчишин в течение декабря 2014 - февраля 2015 выдал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Сам экс-министр утверждает, что СБУ и ДБР сфабриковали дело против него по заказу из Офиса президента.
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Топ комментарии
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зеленые крысы уголь сожрали
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15.11.2021 19:30
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В 2014-2015 годах Демчшин отклонил предложение Японии и Польши по модернизации наших ТЭЦ и котельных под альтернативное углю топливо. Подготовив тем самым плацдарм для бизнеса Медведчука под видом "африканский" уголек по ценам, как из Африки.
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15.11.2021 19:04 Ответить
Чем не финансирование терроризма?!
Под суд всю банду мародеров!
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15.11.2021 19:52 Ответить
а ротердам + то виявляється зовсім не корупція! бо єдині хто з нього мав збиток були бабушкини заводи! вова ж не збреше, прада
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15.11.2021 19:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=T1K73Cl9kmI
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15.11.2021 19:18 Ответить
зеленые крысы уголь сожрали
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15.11.2021 19:30 Ответить
Пінчук і зараз там вугілля купує... не бачите?
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15.11.2021 19:49 Ответить
Главное в профессии министра энергетики -вовремя смыться. Как Ставицкий. МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Израиля Киршенбаум. Ставицкий занимал должность министра энергетики с 2012 по 2014 гг. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота. Сколькими миллионами он откупился от украинских и израильских "органов" и сколько вывез в Израиль, история умалчивает.
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15.11.2021 19:50 Ответить
Активніше, боти ;ЗЕ!диджитал; бо Сірьожа- то вам не Подоляк, буде вай-вай!
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15.11.2021 19:57 Ответить
"Щодо юридичної складової вона не витримує жодної критики. Тому що апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт із рахунками на контрольованій території та зі сплатою податків до українського бюджету", - йдеться у коментарі. Джерело: https://censor.net/ua/n3299356
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15.11.2021 20:13 Ответить
Значит это не торговля на крови ? Тогда надо наказать Семенченко чтобы поезда с углём из ДНР и ЛНР не останавливал.не останавливал.
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15.11.2021 22:03 Ответить
 
 