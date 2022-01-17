Суд арештував майно ексміністра енергетики Демчишина

Печерський районний суд м. Київ заарештував корпоративні права та нерухомість, що належать колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину.

Відповідну ухвалу було винесено 23 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер".

Зокрема, рішенням суду було заарештовано:

9,99 % в АТ "БАНК АВАНГАРД" (опосередковано через компанію "ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД" [WESTAL HOLDINGS LTD]);

100% статутного капіталу "ЛОЗОНСКО ФАЙНЕНС ЛТД" (Британські Віргінські острови);

9,99 % у статутному капіталі компанії "АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (Британські Віргінські острови);

9,99 % у статутному капіталі компанії "ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД" (Кіпр);

земельна ділянка, площею 0.039 га в селі Чайки Київської області;

половина житлового будинку площею 389.6 км м в селі Чайки Київської області;

частина земельної ділянки площею 0.0609 га в селі Чайки Київської області;

домоволодіння у Львівській області.

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Тим часом, пресслужба АТ "БАНК АВАНГАРД" повідомляє, що Володимир Демчишин не є ні прямим, ні опосередкованим власником акцій банку, і не був ним на момент винесення ухвали суду про арешт його майна. У банку повідомляють, що наведена в ухвалі Печерського районного суду інформація є помилковою. Банк вже сповістив про це суд у відповідному клопотанні. Структура власності АТ "БАНК АВАНГАРД" є прозорою, актуальна інформація про неї знаходиться у відкритому доступі на сайтах АТ "БАНК АВАНГАРД" та Національного банку України.

Нагадаємо, 12 листопада правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі чи терористичній організації. Він обіймав посаду міністра енергетики з грудня 2014 року до квітня 2016 року.

За інформацією Служби безпеки України, зазначений чиновник упродовж грудня 2014 - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

У Державному бюро розслідувань уточнили, що поставки здійснювалися за участю колишнього високопосадовця, який зараз є народним депутатом України.

У Бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, а також позбавили країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.

Також вони призвели до отримання Російською Федерацією ширших можливостей для подальшого втручання у внутрішні справи України та підривної діяльності на території української держави.

В Офісі Генерального прокурора України пояснили, що у схемі незаконних поставок вугілля енергогенеруючим підприємствам України було задіяно два вугледобувні підприємства ДП "Шахта імені К.І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля", які перебували під контролем незаконних збройних формувань, а одне з них взагалі не працювало.