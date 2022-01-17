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Суд арештував майно ексміністра енергетики Демчишина

Суд арештував майно ексміністра енергетики Демчишина

Печерський районний суд м. Київ заарештував корпоративні права та нерухомість, що належать колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину.

Відповідну ухвалу було винесено 23 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер".

Зокрема, рішенням суду було заарештовано:

  • 9,99 % в АТ "БАНК АВАНГАРД" (опосередковано через компанію "ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД" [WESTAL HOLDINGS LTD]);
  • 100% статутного капіталу "ЛОЗОНСКО ФАЙНЕНС ЛТД" (Британські Віргінські острови);
  • 9,99 % у статутному капіталі компанії "АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (Британські Віргінські острови);
  • 9,99 % у статутному капіталі компанії "ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД" (Кіпр);
  • земельна ділянка, площею 0.039 га в селі Чайки Київської області;
  • половина житлового будинку площею 389.6 км м в селі Чайки Київської області;
  • частина земельної ділянки площею 0.0609 га в селі Чайки Київської області;
  • домоволодіння у Львівській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд дозволив затримати ексміністра енергетики Демчишина

Тим часом, пресслужба АТ "БАНК АВАНГАРД" повідомляє, що Володимир Демчишин не є ні прямим, ні опосередкованим власником акцій банку, і не був ним на момент винесення ухвали суду про арешт його майна. У банку повідомляють, що наведена в ухвалі Печерського районного суду інформація є помилковою. Банк вже сповістив про це суд у відповідному клопотанні. Структура власності АТ "БАНК АВАНГАРД" є прозорою, актуальна інформація про неї знаходиться у відкритому доступі на сайтах АТ "БАНК АВАНГАРД" та Національного банку України.

Нагадаємо, 12 листопада правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі чи терористичній організації. Він обіймав посаду міністра енергетики з грудня 2014 року до квітня 2016 року.

За інформацією Служби безпеки України, зазначений чиновник упродовж грудня 2014 - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

У Державному бюро розслідувань уточнили, що поставки здійснювалися за участю колишнього високопосадовця, який зараз є народним депутатом України.

У Бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, а також позбавили країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.

Також вони призвели до отримання Російською Федерацією ширших можливостей для подальшого втручання у внутрішні справи України та підривної діяльності на території української держави.

В Офісі Генерального прокурора України пояснили, що у схемі незаконних поставок вугілля енергогенеруючим підприємствам України було задіяно два вугледобувні підприємства ДП "Шахта імені К.І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля", які перебували під контролем незаконних збройних формувань, а одне з них взагалі не працювало.

арешт (2526) майно (332) нерухомість (894) суд (11698) Демчишин Володимир (57)


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Топ коментарі
+15
свічка



@svecha62

· 1 год

-А були в 14-15 роках якісь закони, які забороняли закупку вугілля на окупованих территоріях?
-Дякую за цікаве і актуальне питання.Я не вповноважена розголошувати таємницю слідства.
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17.01.2022 12:49
+14
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17.01.2022 12:47
+13
У Бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, - с последующим отказом от закупки энергоносителей на Рассии, а то что шмаркли возобновили поставки угля и электроэнергии с Рассии не подрывают экономическую безопасность, все верно, Зебизяны?
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17.01.2022 12:51
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Порлітичні переслідування! Свободу чесному ексміністру!
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17.01.2022 12:47 Відповісти
свічка



@svecha62

· 1 год

-А були в 14-15 роках якісь закони, які забороняли закупку вугілля на окупованих территоріях?
-Дякую за цікаве і актуальне питання.Я не вповноважена розголошувати таємницю слідства.
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17.01.2022 12:49 Відповісти
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17.01.2022 12:47 Відповісти
Минали століття ... Людство перестало вірить , що зірки - це золоті цвяхи , вбиті у небесне склепіння і полетіло в космос... Однак кількість ідіотів в його рядах продовжувала залишаться незмінною ...
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17.01.2022 13:10 Відповісти
Бракує мі слів. А що там Польща говорить про патову ситуацію на кордоні. Зелені ви чули, чи для вас то припустимо?
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17.01.2022 12:48 Відповісти
Їм пофіг! Аби тільки Порошенка закрити,а країна їх не цікавить.
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17.01.2022 13:12 Відповісти
А вот интересно: концерт на неподконтрольной территории за наличный расчет, с последующим использованием этих средств на территории Украины - это содействие терроризму или отмывание денег !?
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17.01.2022 12:50 Відповісти
Ща подельника сдаст с потрохами.
Ждём всю шоблу на Лукьяновке.
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17.01.2022 12:50 Відповісти
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17.01.2022 12:50 Відповісти
У Бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, - с последующим отказом от закупки энергоносителей на Рассии, а то что шмаркли возобновили поставки угля и электроэнергии с Рассии не подрывают экономическую безопасность, все верно, Зебизяны?
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17.01.2022 12:51 Відповісти
Ребята работают на москву, с самого начала. Неужели это никому не ясно???
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17.01.2022 13:14 Відповісти
"... ставки - уменьшить, а все оффшоры - перекрыть" Петр Порошенко

перекрыл))))
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17.01.2022 12:52 Відповісти
Подозреваю, что это не более 10% того, чем РЕАЛЬНО владеет Демчишин.
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17.01.2022 12:52 Відповісти
Остальное на теще.
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17.01.2022 12:54 Відповісти
Цікаво як швидко Британські Віргінські острови та Кіпр побіжуть виконувати припис печерського райсуду 😆
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17.01.2022 12:53 Відповісти
Більш цікаво чому такі щирі патріоти реєструють свої підприємства на Кіпрі та Віргінських островах, а не в Україні.
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17.01.2022 12:56 Відповісти
"Это нормальный процесс": Арахамия признался, что у него было много оффшоров, а сейчас у жены
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17.01.2022 13:07 Відповісти
у каждого ларечника должен быть оффшор! Арахамия и Зелупа не дадут соврать!
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17.01.2022 13:10 Відповісти
ты тупое как и твоя зелупа!
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17.01.2022 13:18 Відповісти
Ну це риторичне питання. Бо кожна нова влада через печерський суд відіжме твій бізнес, зареєстрований в Україні.
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17.01.2022 13:12 Відповісти
Зеленский подтвердил наличие офшоров
По словам президента, на Украине это была распространенная практика защиты от налоговой. Зеленский указал, что ни он, ни члены студии «Квартал 95» не использовали офшоры для отмывания денег - ВОН ОНО КАК - но для тебя конечно это - Другое))
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17.01.2022 13:12 Відповісти
Чому "другое", всі вони однакові
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17.01.2022 14:06 Відповісти
-
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17.01.2022 12:57 Відповісти
Отлично,все,чье майно было арестовано при презе потрохе,поддерживают такое решение,это нужно применить ко всем бывшим блоковцам и нынешним псинам.
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17.01.2022 12:59 Відповісти
Правильно. Не нужно было воровать.
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17.01.2022 13:05 Відповісти
зебил=вата
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17.01.2022 13:09 Відповісти
Мені здається, що він гірше вати.
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17.01.2022 13:10 Відповісти
ты тупое как и твоя зелупа!
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17.01.2022 13:19 Відповісти
в 2013 на Майдане,нужно было спалить нах пеЩерній суд...
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17.01.2022 13:10 Відповісти
А сам то " в бігах"
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17.01.2022 13:14 Відповісти
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17.01.2022 13:14 Відповісти
А майно бариги....то на синочку з 2019- го року
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17.01.2022 13:19 Відповісти
На цьому?

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17.01.2022 13:30 Відповісти
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17.01.2022 15:28 Відповісти
Димочка, тебе подоляк или пригожин деньги на интернет заслал ? и на ром- колу ? Пости картинки. они у тебя лучше выходят

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17.01.2022 15:33 Відповісти
Сегодня день полный сюрпризов. Это же здорово, неужели отреформированное Поросёнком правосудие начало наконец-то работать? Ждём-С ещё один арест, мятого мальдивского геЙмана
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17.01.2022 13:25 Відповісти
Даремно напружуєтеся, ваше лайно видалять.
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17.01.2022 13:34 Відповісти
Тыц
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17.01.2022 13:51 Відповісти
А" поросенок" это кто ? папка ваш ? или сосед обидевший вас в койке ?
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17.01.2022 15:36 Відповісти
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17.01.2022 15:38 Відповісти
к сожалению, мы так и будем ходить кругами или по-кругу..., вместо того, чтобы развиваться и идти вперед, мы будем с разной степенью интереса смотреть на потуги избирательного правосудия в нашей стране осудить невиновных и привлечь непричастных.... а желание власти заставить это правосудие работать исключительно в своих сиюминутных интересах застит от нее интересы страны от слова совсем...., государственные интересы? - да не смешите, есть дела поважнее..., тут у нас цирк, сейчас на арене клоуны...
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17.01.2022 14:50 Відповісти
Министрьі-мультимиллионерьі - самое яркое доказательство коррупции .
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17.01.2022 14:51 Відповісти
А портновскую шиксу когда суд заметит? Когда на гундосого шлемазла и самих судей санкции введут ?
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17.01.2022 15:04 Відповісти
 
 