Президент Кипра Христодулидис прибыл в Украину. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украину с официальным визитом прибыл президент Кипра Никос Христодулидис.

Об этом сообщается на сайте правительства Кипра, передает Цензрор.НЕТ.

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"Президент Республики Кипр Никос Христодулидис посещает Украину в рамках своего официального визита в страну", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание Cyprus Mail, визит Христодулидиса проходит на фоне подготовки Кипра к председательству в Совете Евросоюза.

Во время своего пребывания в Киеве кипрский президент встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что он подтвердит приверженность Кипра международному праву и уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

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Предполагается, что лидеры обсудят процесс вступления Украины в ЕС и приоритеты будущего председательства Кипра в Совете ЕС. Они также рассмотрят вопросы внедрения и эффективности международных санкций.