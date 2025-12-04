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Президент Кипра Христодулидис прибыл в Украину. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украину с официальным визитом прибыл президент Кипра Никос Христодулидис.

Об этом сообщается на сайте правительства Кипра, передает Цензрор.НЕТ.

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Президент Кипра Христодулидис прибыл в Украину

"Президент Республики Кипр Никос Христодулидис посещает Украину в рамках своего официального визита в страну", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание Cyprus Mail, визит Христодулидиса проходит на фоне подготовки Кипра к председательству в Совете Евросоюза.

Президент Кипра Христодулидис прибыл в Украину

Во время своего пребывания в Киеве кипрский президент встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что он подтвердит приверженность Кипра международному праву и уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

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Предполагается, что лидеры обсудят процесс вступления Украины в ЕС и приоритеты будущего председательства Кипра в Совете ЕС. Они также рассмотрят вопросы внедрения и эффективности международных санкций.

Президент Кипра Христодулидис прибыл в Украину

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Без Їрмака вже і зустріти нормально людину не в силах. А пам'ятаю як йому генерал Кєлог честь віддав. Дійсно страшна людина, глиба !!!
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04.12.2025 13:12 Ответить
дЄрмак там є і зустрічає - але в "шапці-невидимці" у вигляді своїх ставлеників у владних інституціях (Уряд, МЗС, заступники Офісу і т.д.)
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04.12.2025 13:26 Ответить
 
 