Президент Кипра Христодулидис прибыл в Украину. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Украину с официальным визитом прибыл президент Кипра Никос Христодулидис.
Об этом сообщается на сайте правительства Кипра, передает Цензрор.НЕТ.
"Президент Республики Кипр Никос Христодулидис посещает Украину в рамках своего официального визита в страну", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание Cyprus Mail, визит Христодулидиса проходит на фоне подготовки Кипра к председательству в Совете Евросоюза.
Во время своего пребывания в Киеве кипрский президент встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что он подтвердит приверженность Кипра международному праву и уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Предполагается, что лидеры обсудят процесс вступления Украины в ЕС и приоритеты будущего председательства Кипра в Совете ЕС. Они также рассмотрят вопросы внедрения и эффективности международных санкций.
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