Цензор.НЕТ
202 7

Президент Кипра Христодулидис о мирном соглашении: Должно основываться на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент Кипра Христодулидис о мирном соглашении

Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул, что мирное соглашение о прекращении войны должно быть основано на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Христодулидис сказал во время заявлений для СМИ с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Мирное соглашение

"Мы подчеркнули нашу четкую позицию о том, что мирное соглашение должно основываться на принципах хартии Организации Объединенных Наций и на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Я подчеркнул в то же время, что мирные попытки должны помогать в продвижении действенной и существенной поддержки Украины, а также в действенной поддержке Совета Европейского Союза", - сказал он.

О чем шла речь во время встречи?

Христодулидис рассказал, что во время встречи лидеры обсудили дальнейшее председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года. Он отдельно подчеркнул общее желание дальнейшего развития отношений между двумя странами. Кроме того, он отметил важность европейских санкций против РФ и необходимость их углубления.

Президент Кипра также проинформировал Зеленского о "кипрской теме" и о защите территориальной целостности Кипра.

"Мы, к сожалению, прекрасно понимаем, что такое военное вторжение, что такое военная оккупация. И именно эта общая основа, когда у нас есть общее, что мы прожили вместе... именно это позволяет нам видеть те перспективы и тот путь, в котором мы можем помочь Украине. И все должны быть услышаны, каждый голос должен быть услышан", - подчеркнул он.

Кроме того, Христодулидис заверил в дальнейшей поддержке Украины. Он отметил, что Кипр будет делать все возможное, чтобы помогать Украине на пути к членству в ЕС.

"Мы должны продвигать процедуры расширения Европейского Союза, усиливая, помимо прочего, также нашу коллективную безопасность и нашу демократическую устойчивость, которая важна и для Украины, которая важна для Европейского Союза. И все это сейчас будет поддерживать дальнейшее развитие Европейского Союза, его перспективы", - добавил он.

Что предшествовало? 

ПО БЛАБЛАКАЛИ
04.12.2025 15:51 Ответить
Треба заборонити москальні в'ізд до цивилізованих краін світу.
04.12.2025 15:52 Ответить
Той світ який ти називаєш цивілізованим за кацапські гроші і в сруку їх цілувати буде
04.12.2025 15:54 Ответить
Шкода що він не президент США.
04.12.2025 15:53 Ответить
ОЦе все про мирну угоду ЦЕ ТУФТА

мирна угода вона КІНЦЕВА. Тому РФ і Японія все ще не мають мирної угоди. Україна ніколи не підпише про відчуження території, а РФ хоче Ужгород.

Тому це розвод для лохів
04.12.2025 15:55 Ответить
Але ж НАДРА Кіпру, не передавали в користування Трампу, як цнхе змантулив Зеленський з єрмаком і шмигалем та Генпрокурором і стефанчуками!?!?
04.12.2025 15:56 Ответить
Фух, має базуватись, так? Ну тоді добре, якщо має - то обов'язково буде.
04.12.2025 16:10 Ответить
 
 