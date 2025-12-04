Президент Кипра Христодулидис о мирном соглашении: Должно основываться на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул, что мирное соглашение о прекращении войны должно быть основано на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Христодулидис сказал во время заявлений для СМИ с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мирное соглашение

"Мы подчеркнули нашу четкую позицию о том, что мирное соглашение должно основываться на принципах хартии Организации Объединенных Наций и на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Я подчеркнул в то же время, что мирные попытки должны помогать в продвижении действенной и существенной поддержки Украины, а также в действенной поддержке Совета Европейского Союза", - сказал он.

Читайте также: Путин усиливает риторику против Европы и не показывает намерений заканчивать войну, - Вадефуль

О чем шла речь во время встречи?

Христодулидис рассказал, что во время встречи лидеры обсудили дальнейшее председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года. Он отдельно подчеркнул общее желание дальнейшего развития отношений между двумя странами. Кроме того, он отметил важность европейских санкций против РФ и необходимость их углубления.

Президент Кипра также проинформировал Зеленского о "кипрской теме" и о защите территориальной целостности Кипра.

"Мы, к сожалению, прекрасно понимаем, что такое военное вторжение, что такое военная оккупация. И именно эта общая основа, когда у нас есть общее, что мы прожили вместе... именно это позволяет нам видеть те перспективы и тот путь, в котором мы можем помочь Украине. И все должны быть услышаны, каждый голос должен быть услышан", - подчеркнул он.

Читайте также: Путин получает удовольствие от того, что США умоляют его о переговорах, - CNN

Кроме того, Христодулидис заверил в дальнейшей поддержке Украины. Он отметил, что Кипр будет делать все возможное, чтобы помогать Украине на пути к членству в ЕС.

"Мы должны продвигать процедуры расширения Европейского Союза, усиливая, помимо прочего, также нашу коллективную безопасность и нашу демократическую устойчивость, которая важна и для Украины, которая важна для Европейского Союза. И все это сейчас будет поддерживать дальнейшее развитие Европейского Союза, его перспективы", - добавил он.

Что предшествовало?