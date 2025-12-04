Президент Кипра Христодулидис о мирном соглашении: Должно основываться на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины
Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул, что мирное соглашение о прекращении войны должно быть основано на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Христодулидис сказал во время заявлений для СМИ с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Мирное соглашение
"Мы подчеркнули нашу четкую позицию о том, что мирное соглашение должно основываться на принципах хартии Организации Объединенных Наций и на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Я подчеркнул в то же время, что мирные попытки должны помогать в продвижении действенной и существенной поддержки Украины, а также в действенной поддержке Совета Европейского Союза", - сказал он.
О чем шла речь во время встречи?
Христодулидис рассказал, что во время встречи лидеры обсудили дальнейшее председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года. Он отдельно подчеркнул общее желание дальнейшего развития отношений между двумя странами. Кроме того, он отметил важность европейских санкций против РФ и необходимость их углубления.
Президент Кипра также проинформировал Зеленского о "кипрской теме" и о защите территориальной целостности Кипра.
"Мы, к сожалению, прекрасно понимаем, что такое военное вторжение, что такое военная оккупация. И именно эта общая основа, когда у нас есть общее, что мы прожили вместе... именно это позволяет нам видеть те перспективы и тот путь, в котором мы можем помочь Украине. И все должны быть услышаны, каждый голос должен быть услышан", - подчеркнул он.
Кроме того, Христодулидис заверил в дальнейшей поддержке Украины. Он отметил, что Кипр будет делать все возможное, чтобы помогать Украине на пути к членству в ЕС.
"Мы должны продвигать процедуры расширения Европейского Союза, усиливая, помимо прочего, также нашу коллективную безопасность и нашу демократическую устойчивость, которая важна и для Украины, которая важна для Европейского Союза. И все это сейчас будет поддерживать дальнейшее развитие Европейского Союза, его перспективы", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Украину с официальным визитом прибыл президент Кипра Никос Христодулидис.
- Президент Кипра Никос Христодулидис провел в Киеве встречу с президентом Владимиром Зеленским.
мирна угода вона КІНЦЕВА. Тому РФ і Японія все ще не мають мирної угоди. Україна ніколи не підпише про відчуження території, а РФ хоче Ужгород.
Тому це розвод для лохів