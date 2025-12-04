Президент Кипра Христодулидис прибыл в Киев: встретился с Зеленским. ФОТО
Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл с визитом в Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны.
Известно, что он провел встречу с Зеленским. Стороны обсудили приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС, которое начнется в первой половине 2026 года.
"Кипр активно выражает свою полную солидарность с украинским народом и направляет послание о непоколебимой приверженности не подлежащим обсуждению принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности каждого государства", - говорится в сообщении.
В правительстве страны подчеркнули, что Кипр поддерживает все дипломатические усилия, которые могут привести к справедливому и устойчивому миру.
Христодулидис добавил, что во время председательства Никосии в Совете ЕС в 2026 году расширение будет ключевым приоритетом, а путь Украины в европейскую семью будет одной из главных задач повестки дня.
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