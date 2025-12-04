РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11819 посетителей онлайн
Новости Фото Визит президента Кипра
1 404 10

Президент Кипра Христодулидис прибыл в Киев: встретился с Зеленским. ФОТО

Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл с визитом в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Известно, что он провел встречу с Зеленским. Стороны обсудили приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС, которое начнется в первой половине 2026 года.

Президент Кипра Христодулидис прибыл в Киев: что известно?
Президент Кипра Христодулидис прибыл в Киев: что известно?

"Кипр активно выражает свою полную солидарность с украинским народом и направляет послание о непоколебимой приверженности не подлежащим обсуждению принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности каждого государства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кипр существенно ужесточает визовые требования для россиян

В правительстве страны подчеркнули, что Кипр поддерживает все дипломатические усилия, которые могут привести к справедливому и устойчивому миру.

Христодулидис добавил, что во время председательства Никосии в Совете ЕС в 2026 году расширение будет ключевым приоритетом, а путь Украины в европейскую семью будет одной из главных задач повестки дня.

Читайте: Путин ожидает, что Трамп устанет и обвинит Украину в неуступчивости, - The Times

Автор: 

Зеленский Владимир (24520) Кипр (244) Христодулидис Никос (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
треба терміново з'ясувати куди переховувати скарби алібаби!
бо, ту печеру вже "спалили"!
показать весь комментарий
04.12.2025 13:33 Ответить
+2
"боневтік" прощупує "ничку" на майбутнє
показать весь комментарий
04.12.2025 13:57 Ответить
+2
Никаких приколов, Кипр известная офшорная кубышка.
показать весь комментарий
04.12.2025 14:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарні фото! А головне, рило дЄрмака ніде не проглядається...
показать весь комментарий
04.12.2025 13:29 Ответить
треба терміново з'ясувати куди переховувати скарби алібаби!
бо, ту печеру вже "спалили"!
показать весь комментарий
04.12.2025 13:33 Ответить
Сходу прочитав Христопістуліс.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:38 Ответить
А вчём прикол?непонемаю!
показать весь комментарий
04.12.2025 13:43 Ответить
Потужно та незламно!
показать весь комментарий
04.12.2025 13:52 Ответить
Никаких приколов, Кипр известная офшорная кубышка.
показать весь комментарий
04.12.2025 14:00 Ответить
Сам президент Кипра приехал на поклон, чтобы обсудить председательство Кипра 🤣 Камарилья по-ходу уже столько наворовала, что все остальные офшорные счета меркнут и президент страны лично озаботился гешефтом
показать весь комментарий
05.12.2025 01:23 Ответить
"боневтік" прощупує "ничку" на майбутнє
показать весь комментарий
04.12.2025 13:57 Ответить
Про офшори та кріпту будуть терти...
показать весь комментарий
04.12.2025 14:02 Ответить
Так и есть, у "зелёного титаника" пробоина, нужно срочно спасать нажитое непосильным трудом.
показать весь комментарий
04.12.2025 14:16 Ответить
 
 