Последняя встреча представителей Кремля с американскими переговорщиками завершилась практически ничем: Россия не пошла ни на какие уступки. Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на изменение позиции Трампа.

Отмечается, что Путин не смягчил свое требование, чтобы Украина передала всю Донецкую и Луганскую области, не было достигнуто соглашение о членстве в НАТО или европейских гарантиях безопасности для Украины, и не было договорено о прямых переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кремль заявил, что якобы не "отвергает" новые предложения США - просто некоторые из них считает "неприемлемыми".

НАТО высказалось гораздо более реалистично и откровенно. На саммите вчера в Брюсселе Альянс четко дал понять, что не возлагает больших надежд на уклонения и полуобещания Путина.

"Совершенно очевидно, что он не хочет никакого мира", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, комментируя непрекращающиеся российские атаки дронами по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Европейцы решили усилить давление на Кремль. Европейский Союз объявил о прекращении всех импортных поставок российского газа до 2027 года - мощный экономический удар по Москве, которая с начала вторжения заработала около 108 млрд евро на газовых поставках в ЕС. Это более половины всех доходов России от экспорта газа.

Президент Украины Зеленский стремится лично представить свою позицию президенту США Дональду Трампу и призвать его усилить давление на Россию.

Какова будет реакция Трампа?

"Маловероятно, что президент США отреагирует с большим энтузиазмом. Москва, вероятно правильно, рассчитала, что ей достаточно немного поманить Трампа перспективой соглашения, а затем намеренно разрушить его ожидания. Путин считает, что Трамп быстро устанет от этой волокиты и начнет обвинять украинцев в неуступчивости, а европейцев - в упрямстве. Такая тактика может посеять раздор в НАТО, страх в Европе и отчаяние в Украине", - говорится в материале.

По оценкам аналитиков, вероятнее всего, Москва воспользуется возможными расколами в руководстве Украины. Последний масштабный и резонансный коррупционный скандал, несмотря на его разрушительный характер, в то же время свидетельствует о готовности Украины решительно бороться с коррупцией даже во время войны.

Хотя демократическая прозрачность в этой ситуации победила, инцидент нанес значительный политический удар президенту Зеленскому. Он потерял своего ключевого советника и теперь вынужден убеждать западных партнеров, что их помощь не будет потрачена впустую или растрачена.

Европа может принять решение наконец использовать замороженные российские активы для послевоенного восстановления Украины. Долгое время этому мешали опасения Бельгии - страны, где хранится основная часть активов, - относительно возможных экономических, финансовых и юридических последствий.

Вчера Евросоюз заверил Брюссель в готовности оказать поддержку в случае любых исков.

"Чем быстрее эти российские средства будут использованы для компенсации российской агрессии, тем лучше", - убеждены в газете.

Провал переговоров в Москве неутешителен. Но европейцы нашли понимание со стороны государственного секретаря США Марко Рубио, который явно лучше информирован и более уравновешен, чем некоторые другие американские переговорщики. Вопрос только в том: сможет ли он убедить Трампа твердо противостоять Путину?