Остання зустріч представників Кремля з американськими перемовниками завершилась практично нічим: Росія не зробила жодних поступок. Російський диктатор Володимир Путін розраховує на зміну позиції Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

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Зазначається, що Путін не пом’якшив свою вимогу, щоб Україна передала всю Донецьку та Луганську області, не було досягнуто згоди щодо членства в НАТО чи європейських гарантій безпеки для України, і не було домовлено про прямі переговори із президентом України Володимиром Зеленським. Кремль заявив, що нібито не "відкидає" нові пропозиції США - просто деякі з них вважає "неприйнятними".

НАТО заявило про недовіру до Кремля та підтримало жорсткіші дії ЄС проти Росії

НАТО висловилося набагато реалістичніше й відвертіше. На саміті вчора у Брюсселі Альянс чітко дав зрозуміти, що не покладає великих надій на ухиляння та напівобіцянки Путіна.

"Цілком очевидно, що він не хоче жодного миру", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, коментуючи безперервні російські атаки дронами по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Європейці вирішили посилити тиск на Кремль. Європейський Союз оголосив про припинення всіх імпортних поставок російського газу до 2027 року - потужний економічний удар по Москві, яка від початку вторгнення заробила близько 108 млрд євро на газових поставках до ЄС. Це понад половина всіх доходів Росії від експорту газу.

Президент України Зеленський прагне особисто представити свою позицію президенту США Дональду Трампу та закликати його посилити тиск на Росію.

Якою буде реакція Трампа?

"Малоймовірно, що президент США відреагує з великим ентузіазмом. Москва, ймовірно правильно, розрахувала, що їй достатньо трохи поманити Трампа перспективою угоди, а потім навмисно зруйнувати його очікування. Путін вважає, що Трамп швидко втомиться від цієї тяганини й почне звинувачувати українців у непоступливості, а європейців - у впертості. Така тактика може посіяти розбрат у НАТО, страх у Європі й розпач в Україні", - йдеться в матеріалі.

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За оцінками аналітиків, імовірніше, Москва використати можливі розколи у керівництві України. Останній масштабний і резонансний корупційний скандал, попри його руйнівний характер, водночас свідчить про готовність України рішуче боротися з корупцією навіть під час війни.

Хоча демократична прозорість у цій ситуації перемогла, інцидент завдав значного політичного удару президенту Зеленському. Він втратив свого ключового радника та тепер змушений переконувати західних партнерів, що їхня допомога не буде марнована чи розтрачена.

Європа може ухвалити рішення нарешті використати заморожені російські активи для післявоєнної відбудови України. Довгий час цьому заважали побоювання Бельгії - країни, де зберігається основна частина активів, - щодо можливих економічних, фінансових і юридичних наслідків.

Учора Євросоюз запевнив Брюссель у готовності надати підтримку в разі будь-яких позовів.

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"Чим швидше ці російські кошти будуть використані для компенсації російської агресії, тим краще", - переконані в газеті.

Провал переговорів у Москві є невтішним. Але європейці знайшли розуміння з боку державного секретаря США Марко Рубіо, який явно краще поінформований і більш врівноважений, ніж деякі інші американські перемовники. Питання лише в тому: чи зможе він переконати Трампа твердо протистояти Путіну?