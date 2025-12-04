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Новини Мирні перемовини
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Путін очікує, що Трамп втомиться й звинуватить Україну у непоступливості, - The Times

НАТО заявило про недовіру до Кремля та підтримало жорсткіші дії ЄС проти Росії

Остання зустріч представників Кремля з американськими перемовниками завершилась практично нічим: Росія не зробила жодних поступок. Російський диктатор Володимир Путін розраховує на зміну позиції Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

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Зазначається,  що Путін не пом’якшив свою вимогу, щоб Україна передала всю Донецьку та Луганську області, не було досягнуто згоди щодо членства в НАТО чи європейських гарантій безпеки для України, і не було домовлено про прямі переговори із президентом України Володимиром Зеленським. Кремль заявив, що нібито не "відкидає" нові пропозиції США - просто деякі з них вважає "неприйнятними".

НАТО заявило про недовіру до Кремля та підтримало жорсткіші дії ЄС проти Росії

НАТО висловилося набагато реалістичніше й відвертіше. На саміті вчора у Брюсселі Альянс чітко дав зрозуміти, що не покладає великих надій на ухиляння та напівобіцянки Путіна.

"Цілком очевидно, що він не хоче жодного миру", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, коментуючи безперервні російські атаки дронами по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Європейці вирішили посилити тиск на Кремль. Європейський Союз оголосив про припинення всіх імпортних поставок російського газу до 2027 року - потужний економічний удар по Москві, яка від початку вторгнення заробила близько 108 млрд євро на газових поставках до ЄС. Це понад половина всіх доходів Росії від експорту газу.

Президент України Зеленський прагне особисто представити свою позицію президенту США Дональду Трампу та закликати його посилити тиск на Росію.

Якою буде реакція Трампа?

"Малоймовірно, що президент США відреагує з великим ентузіазмом. Москва, ймовірно правильно, розрахувала, що їй достатньо трохи поманити Трампа перспективою угоди, а потім навмисно зруйнувати його очікування. Путін вважає, що Трамп швидко втомиться від цієї тяганини й почне звинувачувати українців у непоступливості, а європейців - у впертості. Така тактика може посіяти розбрат у НАТО, страх у Європі й розпач в Україні", - йдеться в матеріалі.

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За оцінками аналітиків, імовірніше, Москва використати можливі розколи у керівництві України. Останній масштабний і резонансний корупційний скандал, попри його руйнівний характер, водночас свідчить про готовність України рішуче боротися з корупцією навіть під час війни.

Хоча демократична прозорість у цій ситуації перемогла, інцидент завдав значного політичного удару президенту Зеленському. Він втратив свого ключового радника та тепер змушений переконувати західних партнерів, що їхня допомога не буде марнована чи розтрачена.

Європа може ухвалити рішення нарешті використати заморожені російські активи для післявоєнної відбудови України. Довгий час цьому заважали побоювання Бельгії - країни, де зберігається основна частина активів, - щодо можливих економічних, фінансових і юридичних наслідків.

Учора Євросоюз запевнив Брюссель у готовності надати підтримку в разі будь-яких позовів.

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"Чим швидше ці російські кошти будуть використані для компенсації російської агресії, тим краще", - переконані в газеті.

Провал переговорів у Москві є невтішним. Але європейці знайшли розуміння з боку державного секретаря США Марко Рубіо, який явно краще поінформований і більш врівноважений, ніж деякі інші американські перемовники. Питання лише в тому: чи зможе він переконати Трампа твердо протистояти Путіну?

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) путін володимир (25493) росія (70450) США (26759) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
+6
Наїзжати на Україну - це коник Трампа
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04.12.2025 12:21 Відповісти
+4
Ну то тоді можна після мирної угоди напасти на Угорщину, влаштувати там геноцид мотиваючи тим шо заїбав цей Орбан з Сіряйтой. Токо все треба зробити швидко. А що? іншим можна, а нам нізя? Напасти на слабших це ж так добре
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04.12.2025 12:17 Відповісти
+2
тюююю.....
рудий пєдофіл збоченець зробив це, першою своєю заявою на посту президента!
україна капітулюй. у тебе 24 години!
ти у всьому винна!

чи вже забули?
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04.12.2025 12:22 Відповісти
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... а хер в дупу не тісно?
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04.12.2025 12:16 Відповісти
Ну то тоді можна після мирної угоди напасти на Угорщину, влаштувати там геноцид мотиваючи тим шо заїбав цей Орбан з Сіряйтой. Токо все треба зробити швидко. А що? іншим можна, а нам нізя? Напасти на слабших це ж так добре
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04.12.2025 12:17 Відповісти
Так ЗЕ як раз робить все що каже Трамп, з усім погоджується. Непоступливість тут демонструє лише *******.
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04.12.2025 12:20 Відповісти
Наїзжати на Україну - це коник Трампа
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04.12.2025 12:21 Відповісти
Трмпа кажете, а я ось гадаю, коли вже настане саме той момент, коли у Людей до Штатів постане питання на кшталт що до населеняя підоросіі. Тобто там сЦарь тіки винен, інші ні???
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04.12.2025 14:20 Відповісти
тюююю.....
рудий пєдофіл збоченець зробив це, першою своєю заявою на посту президента!
україна капітулюй. у тебе 24 години!
ти у всьому винна!

чи вже забули?
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04.12.2025 12:22 Відповісти
Ага..хкуйло бачить шо пиз...юк яйца чеше для Танго...
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04.12.2025 12:23 Відповісти
секрет полішинеля
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04.12.2025 12:23 Відповісти
ТА ВІН І ТАК ЦЕ РОБИТЬ))))

Хто уже звертає увагу на цього клоуна?
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04.12.2025 12:25 Відповісти
Не клоуна, а сотрудника
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04.12.2025 13:04 Відповісти
тампон любить бути посміховиськом
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04.12.2025 12:25 Відповісти
***** вертить трампоном саме на собі як тим пропеллером.
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04.12.2025 12:30 Відповісти
От ху#ло тупе... Та твій корєфан Донні вже рік цим займається.
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04.12.2025 12:35 Відповісти
Не такий вже й безнадійний розрахунок. Цілком реалістичний.
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04.12.2025 12:38 Відповісти
Зі старим рудим йолопом це може проканати...
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04.12.2025 12:40 Відповісти
Трамп дебил, он сегодня от Украины устанет, завтра от ********* он только от себя не устаёт, как большинство дебилов...
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04.12.2025 12:41 Відповісти
Tramp mogbi skazat putleru,sto jesli nebudet mira NATO vediot svoji vojska Ukrainu i jesly xotiabi budet vystrel v tu storonu ruskije vojska budet unistozeny okupovnix teritorijax za 3 dnia,Eto vsio realno posmotrev na vojenije vazmonosti NATO,byla bi zelanije
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04.12.2025 12:44 Відповісти
Всьо то лірика поки Трамп не введе проти України санкції та не відмінить всю зброю...
... а цього він не зробить - бо не впевненний що після цього Україна стане більш говіркою...
... а якщо ні - то зробить з себе остаточного дурня без варіантів відходу і доведе всьому світу що ніяких "наддержав" не існує.
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04.12.2025 12:44 Відповісти
що ніяких "наддержав" не існує
Існують ! Тільки США випаде з їх складу ...
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04.12.2025 14:07 Відповісти
Для "броніпоїзда" - Наддержава - та що керує любою країною світу.
Ні росія ні Європа ні США ні Китай не є наддержавами - по простій причин - вони не можуть заставити Державу Україна капітулювати - а значить НЕ Керують Усім світом - а лише надувають щоки якоби "вєлічія" якого у них немає - а є лише гроші на понти.
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05.12.2025 10:41 Відповісти
Он ему тесемочки регулярно показывает и продолжает операцию Водевиль
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04.12.2025 13:03 Відповісти
 
 