Сенатори США скаржаться на відсутність комунікацій з Білим домом щодо України

Члени Сенату заявляють про нестачу інформації від адміністрації Трампа щодо переговорів про мир в Україні та подальші дії США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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Сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату, у відповідь на запит Укрінформу про наявність комунікацій з Білим домом щодо миру в Україні категорично відповів: "Ні".

Він також наголосив, що Україна не повинна поступатися територіями на Донбасі заради миру, а вивезення українських дітей до РФ назвав воєнним злочином. Щодо Стіва Віткоффа, який виступає перемовником від президента Трампа, сенатор Дурбін зауважив:

"Він заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним".

Сенаторка Джин Шахін додала, що про перебіг переговорного процесу щодо України їй відомо лише з повідомлень ЗМІ.

"На мою думку, оприлюднені наразі плани є неадекватними", - зазначила вона.

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив Укрінформу, що спілкується з адміністрацією Трампа майже щодня. Однак він не уточнив, чи йдеться саме про поточний процес переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

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Що передувало?

2 грудня у Кремлі диктатор Путін провів зустріч із спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

Відомо, що під час перемовин російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.

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