УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12683 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
1 671 9

Сенатори США скаржаться на відсутність комунікацій з Білим домом щодо України

Сенат США: брак комунікацій із Трампом щодо України

Члени Сенату заявляють про нестачу інформації від адміністрації Трампа щодо переговорів про мир в Україні та подальші дії США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату, у відповідь на запит Укрінформу про наявність комунікацій з Білим домом щодо миру в Україні категорично відповів: "Ні".

Він також наголосив, що Україна не повинна поступатися територіями на Донбасі заради миру, а вивезення українських дітей до РФ назвав воєнним злочином. Щодо Стіва Віткоффа, який виступає перемовником від президента Трампа, сенатор Дурбін зауважив:

"Він заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним".

Сенаторка Джин Шахін додала, що про перебіг переговорного процесу щодо України їй відомо лише з повідомлень ЗМІ.

"На мою думку, оприлюднені наразі плани є неадекватними", - зазначила вона.

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив Укрінформу, що спілкується з адміністрацією Трампа майже щодня. Однак він не уточнив, чи йдеться саме про поточний процес переговорів щодо припинення війни Росії проти України. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Процес мирних переговорів триває, попри повільний прогрес, - Стефанішина

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готує зустрічі в США. Умєров і Гнатов продовжать розмову з представниками Трампа, - Зеленський

Автор: 

Україна (7432) Трамп Дональд (8954) Сенат США (646) Грем Ліндсі (151)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тю, які диваки ці сенатори. Адміністрація трампа не займається проблемою війни в Україні. Цим питанням займається зять трампа разом з якимось ріелтором. Всі питання до них.
показати весь коментар
04.12.2025 08:30 Відповісти
Дивно. Конгресмени досі не знають хто реальний президент США?
Їм варто вже звертатися до путіна по всім питанням, можна через віткрофа.
показати весь коментар
04.12.2025 08:31 Відповісти
Трамп добрий - не хоче перезавантажувати сенаторів
показати весь коментар
04.12.2025 08:31 Відповісти
Конгрес буде перезавантажений на midterm elections 2026, якщо тромб не введе військовий стан - республіканську більшість винесуть з Палати Представників вперед ногами.
показати весь коментар
04.12.2025 09:31 Відповісти
Потрібна американська революція. Бей мусаров.
показати весь коментар
04.12.2025 08:32 Відповісти
Ще один аргумент на користь того щоб люб'язно, дякуючи, кланяючись посилати Вітьковський план нах*й. Трамп не лох - ніколи його не помічали за впихуванням невпихуваного.
показати весь коментар
04.12.2025 08:49 Відповісти
Бо виконавча влада США, це фікція. Жодне міністерство більше не працює, Білий Дім теж, бо забиті некомпетентними півнями, які зайняті виключно монетизацією своіх посад в інтересах своїх родичів і купки лояльних олігархів.
показати весь коментар
04.12.2025 09:29 Відповісти
РИЖИЙ ЧМОПІДАР
показати весь коментар
04.12.2025 10:19 Відповісти
"Стів Віткофф, який виступає перемовником від президента Трампа, заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним"- сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату,

А інший "переговорник" зять "мироносиця Трампа Джаредом Кушнером.

Одним словом два СПЕКУЛЯНТА. "лова ветшают, как платье. Хочу. сиять заставить заново. вeличecтвeннeйшee слово" СПЕКУЛЯНТ.

Майже забуде слово СПЕКУЛЯНТ.

Спекулянт - спекулянт - особа, що перекуповує і продає товари, цінні папери (спекулює). перен. Той, хто будує свої плани, розрахунки на чому-небудь, намагається використати щось у корисливих інтересах.

Спекулювати - купувати товари, акції чи нерухомість з метою продати їх дорожче і отримати прибуток... У переносному значенні ... означає використання складних обставин або чиїхось труднощів для власної корисливої вигоди.
показати весь коментар
04.12.2025 10:36 Відповісти
 
 