Сенатори США скаржаться на відсутність комунікацій з Білим домом щодо України
Члени Сенату заявляють про нестачу інформації від адміністрації Трампа щодо переговорів про мир в Україні та подальші дії США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату, у відповідь на запит Укрінформу про наявність комунікацій з Білим домом щодо миру в Україні категорично відповів: "Ні".
Він також наголосив, що Україна не повинна поступатися територіями на Донбасі заради миру, а вивезення українських дітей до РФ назвав воєнним злочином. Щодо Стіва Віткоффа, який виступає перемовником від президента Трампа, сенатор Дурбін зауважив:
"Він заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним".
Сенаторка Джин Шахін додала, що про перебіг переговорного процесу щодо України їй відомо лише з повідомлень ЗМІ.
"На мою думку, оприлюднені наразі плани є неадекватними", - зазначила вона.
Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив Укрінформу, що спілкується з адміністрацією Трампа майже щодня. Однак він не уточнив, чи йдеться саме про поточний процес переговорів щодо припинення війни Росії проти України.
Що передувало?
- 2 грудня у Кремлі диктатор Путін провів зустріч із спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- Відомо, що під час перемовин російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Їм варто вже звертатися до путіна по всім питанням, можна через віткрофа.
А інший "переговорник" зять "мироносиця Трампа Джаредом Кушнером.
Одним словом два СПЕКУЛЯНТА. "лова ветшают, как платье. Хочу. сиять заставить заново. вeличecтвeннeйшee слово" СПЕКУЛЯНТ.
Майже забуде слово СПЕКУЛЯНТ.
Спекулянт - спекулянт - особа, що перекуповує і продає товари, цінні папери (спекулює). перен. Той, хто будує свої плани, розрахунки на чому-небудь, намагається використати щось у корисливих інтересах.
Спекулювати - купувати товари, акції чи нерухомість з метою продати їх дорожче і отримати прибуток... У переносному значенні ... означає використання складних обставин або чиїхось труднощів для власної корисливої вигоди.