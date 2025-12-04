РУС
Сенаторы США жалуются на отсутствие коммуникаций с Белым домом по Украине

Сенат США: отсутствие коммуникации с Трампом по Украине

Члены Сената заявляют о недостатке информации от администрации Трампа относительно переговоров о мире в Украине и дальнейших действий США.

Сенатор от Демократической партии Дик Дурбин, сопредседатель Юридического комитета и член еще двух комитетов Сената, в ответ на запрос Укрінформ о наличии коммуникаций с Белым домом по поводу мира в Украине категорически ответил: "Нет".

Он также подчеркнул, что Украина не должна уступать территории на Донбассе ради мира, а вывоз украинских детей в РФ назвал военным преступлением. Относительно Стива Уиткоффа, который выступает переговорщиком от президента Трампа, сенатор Дурбин отметил:

"Он заработал миллиарды долларов как переговорщик по вопросам недвижимости. Я не понимаю, как он оказался за столом переговоров с Путиным".

Сенатор Джин Шахин добавила, что о ходе переговорного процесса по Украине ей известно только из сообщений СМИ.

"По моему мнению, обнародованные на данный момент планы являются неадекватными", - отметила она.

Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил Укрінформ, что общается с администрацией Трампа почти ежедневно. Однако он не уточнил, идет ли речь именно о текущем процессе переговоров о прекращении войны России против Украины. 

Что предшествовало?

Украина (45234) Трамп Дональд (7188) Сенат США (538) Линдси Грэм (129)
