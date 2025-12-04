Сенаторы США жалуются на отсутствие коммуникаций с Белым домом по Украине
Члены Сената заявляют о недостатке информации от администрации Трампа относительно переговоров о мире в Украине и дальнейших действий США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.
Сенатор от Демократической партии Дик Дурбин, сопредседатель Юридического комитета и член еще двух комитетов Сената, в ответ на запрос Укрінформ о наличии коммуникаций с Белым домом по поводу мира в Украине категорически ответил: "Нет".
Он также подчеркнул, что Украина не должна уступать территории на Донбассе ради мира, а вывоз украинских детей в РФ назвал военным преступлением. Относительно Стива Уиткоффа, который выступает переговорщиком от президента Трампа, сенатор Дурбин отметил:
"Он заработал миллиарды долларов как переговорщик по вопросам недвижимости. Я не понимаю, как он оказался за столом переговоров с Путиным".
Сенатор Джин Шахин добавила, что о ходе переговорного процесса по Украине ей известно только из сообщений СМИ.
"По моему мнению, обнародованные на данный момент планы являются неадекватными", - отметила она.
Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил Укрінформ, что общается с администрацией Трампа почти ежедневно. Однако он не уточнил, идет ли речь именно о текущем процессе переговоров о прекращении войны России против Украины.
Что предшествовало?
- 2 декабря в Кремле диктатор Путин провел встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- Известно, что во время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.
Їм варто вже звертатися до путіна по всім питанням, можна через віткрофа.