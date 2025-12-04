Президент Кіпру Христодулідіс прибув до Києва: зустрівся із Зеленським. ФОТО

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс прибув із візитом до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник уряду країни.

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Відомо, що він про він провів зустріч із Зеленським. Сторони обговорили пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, що розпочнеться у першій половині 2026 року.





"Кіпр активно висловлює свою повну солідарність з українським народом та надсилає послання про непохитну відданість непідлягаючим обговоренню принципам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності кожної держави", - йдеться в повідомленні.

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В уряді країни наголосили, що Кіпр підтримує всі дипломатичні зусилля, що можуть призвести до справедливого та сталого миру.

Христодулідіс додав, що під час головування Нікосії в Раді ЄС у 2026 році розширення буде ключовим пріоритетом, а шлях України до європейської родини буде одним із головних завдань порядку денного.

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