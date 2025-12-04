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Новини Фото Візит президента Кіпру до України
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Президент Кіпру Христодулідіс прибув до Києва: зустрівся із Зеленським. ФОТО

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс прибув із візитом до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник уряду країни.

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Відомо, що він про він провів зустріч із Зеленським. Сторони обговорили пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, що розпочнеться у першій половині 2026 року.

Президент Кіпру Христодулідіс прибув до Києва: що відомо?
Президент Кіпру Христодулідіс прибув до Києва: що відомо?

"Кіпр активно висловлює свою повну солідарність з українським народом та надсилає послання про непохитну відданість непідлягаючим обговоренню принципам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності кожної держави", - йдеться в повідомленні.

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В уряді країни наголосили, що Кіпр підтримує всі дипломатичні зусилля, що можуть призвести до справедливого та сталого миру.

Христодулідіс додав, що під час головування Нікосії в Раді ЄС у 2026 році розширення буде ключовим пріоритетом, а шлях України до європейської родини буде одним із головних завдань порядку денного.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28045) Кіпр (260) Христодулідіс Нікос (2)
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Топ коментарі
+2
треба терміново з'ясувати куди переховувати скарби алібаби!
бо, ту печеру вже "спалили"!
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04.12.2025 13:33 Відповісти
+2
"боневтік" прощупує "ничку" на майбутнє
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04.12.2025 13:57 Відповісти
+2
Никаких приколов, Кипр известная офшорная кубышка.
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04.12.2025 14:00 Відповісти
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Гарні фото! А головне, рило дЄрмака ніде не проглядається...
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04.12.2025 13:29 Відповісти
треба терміново з'ясувати куди переховувати скарби алібаби!
бо, ту печеру вже "спалили"!
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04.12.2025 13:33 Відповісти
Сходу прочитав Христопістуліс.
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04.12.2025 13:38 Відповісти
А вчём прикол?непонемаю!
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04.12.2025 13:43 Відповісти
Потужно та незламно!
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04.12.2025 13:52 Відповісти
Никаких приколов, Кипр известная офшорная кубышка.
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04.12.2025 14:00 Відповісти
Сам президент Кипра приехал на поклон, чтобы обсудить председательство Кипра 🤣 Камарилья по-ходу уже столько наворовала, что все остальные офшорные счета меркнут и президент страны лично озаботился гешефтом
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05.12.2025 01:23 Відповісти
"боневтік" прощупує "ничку" на майбутнє
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04.12.2025 13:57 Відповісти
Про офшори та кріпту будуть терти...
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04.12.2025 14:02 Відповісти
Так и есть, у "зелёного титаника" пробоина, нужно срочно спасать нажитое непосильным трудом.
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04.12.2025 14:16 Відповісти
 
 