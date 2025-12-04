Президент Кіпру Христодулідіс прибув до Києва: зустрівся із Зеленським. ФОТО
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс прибув із візитом до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник уряду країни.
Відомо, що він про він провів зустріч із Зеленським. Сторони обговорили пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС, що розпочнеться у першій половині 2026 року.
"Кіпр активно висловлює свою повну солідарність з українським народом та надсилає послання про непохитну відданість непідлягаючим обговоренню принципам суверенітету, незалежності та територіальної цілісності кожної держави", - йдеться в повідомленні.
В уряді країни наголосили, що Кіпр підтримує всі дипломатичні зусилля, що можуть призвести до справедливого та сталого миру.
Христодулідіс додав, що під час головування Нікосії в Раді ЄС у 2026 році розширення буде ключовим пріоритетом, а шлях України до європейської родини буде одним із головних завдань порядку денного.
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