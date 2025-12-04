РУС
1 979 14

Путин получает удовольствие от того, что США умоляют его о переговорах, - CNN

путін

Президент РФ Владимир Путин не стремится к мирному соглашению в Украине и получает удовольствие от того, что США умоляют его о переговорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Пятичасовая встреча специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с Кремлем не принесла никаких публичных результатов.

Как отмечает Ник Патон Уолш, главный корреспондент по вопросам международной безопасности CNN, Путин начал вторжение, надеясь быстро вернуть России статус ведущей военной силы в Европе. Однако быстрая победа превратилась в войну на истощение, в которой Украина добилась неожиданных успехов благодаря помощи США и НАТО.

"Путин - прагматик, который приспосабливается к каждой новой возможности или неудаче, но в то же время имеет широкую глобальную мечту: перезагрузить баланс мировой безопасности и отменить господство США, которое длилось десятилетиями", - пишет Волш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не будет вести серьезных переговоров, пока не почувствует, что ему грозит поражение, - WSJ

По словам журналиста, Трамп колеблется между введением жестких санкций против России и отправкой ракет Tomahawk Украине, одновременно оказывая давление на европейских союзников и президента Украины Владимира Зеленского.

"Нельзя недооценивать ущерб, нанесенный моральному духу Украины, и когда историки будут описывать этот эпизод, он, вероятно, будет сосредоточен на отважном сопротивлении Украины, а затем - на резком подрыве этой жертвы из-за действий Белого дома", - отмечает Волш.

Путин, по данным корреспондента, воспринимает желание США быстро завершить войну как признак слабости и использует это для усиления собственной позиции на фронте. Он пытается давить на союзников Киева, чтобы получить уступки, но не собирается ничего "покупать", потому что Россия просто демонстрирует свою силу на захваченных территориях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц и Макрон опасаются "предательства" США в переговорах по Украине, - Spiegel

"Продвижение Москвы на фронте может быть чрезвычайно медленным и кровавым, с огромными потерями. Но более широкая картина постепенно становится частью геополитической мечты Путина, что, вероятно, делает настоящий и длительный мир чрезвычайно труднодостижимым", - подытожил Волш.

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что Россия "не заинтересована" в возвращении в G7

переговоры (5305) путин владимир (32514) США (28499) война в Украине (7112)
+2
схоже що Донні теж отримує задоволення від того що благає путіна
04.12.2025 15:04 Ответить
+2
КГБешная моль вчистую переиграла американцев. Санкции отодвинуты в бесконечность, а кредит с рашенских средств нам еще долго не видать. И все благодаря умственным способностям американских избирателей, выбравших рыжего самовлюбленного дегенерата.
04.12.2025 15:11 Ответить
+2
два світових аферисти розігрують "квартал" ,за яким іде окупація України і геноцид українського народу....З ОДНОГО БОКУ РАШИСТСЬКИЙ АФЕРИСТ І КРОВОПИВЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ ПОСТІЙНО ПОГОДЖУЄТЬСЯ НА ПЕРЕГОВОРИ ДЛЯ ТОГО.ЩОБ ПРОДОВЖУВАТИ ОКУПАЦІЮ І ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ З ІНШОГО БОКУ АМЕРИКАНСЬКИЙ АФЕРИСТ НАВЯЗУЄ ВСЯКУ КУЙНЮ,ЗАЛИШИВШИ УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД БЕЗ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДОПОМОГИ(ЩО ВКАЗУЄ НА ЗМОВУ "трампа і куйла"
04.12.2025 15:26 Ответить
Всі руки в мозолях - кончає?
04.12.2025 15:06 Ответить
От нах ці дурнуваті фотки вбивці?
04.12.2025 15:09 Ответить
Щоб всі бачили з ким пони збираються мати справу і мріють про щось домовитись.
04.12.2025 15:13 Ответить
Старий збоченець...
04.12.2025 15:10 Ответить
А Тромб відчуває задоволення коли його принижують. Подівіться як Тромб поважає і називає найкращими друзям тих хто його послав нахер, і навпаки який він незадоволений тими хто перед Тромбом плазує
04.12.2025 15:11 Ответить
Никуда они не отодвинуты. После провала Анкориджа Трамп влупил по Лукойлу.
04.12.2025 15:34 Ответить
Скажіть Трампу що пряник не працює. Хай батіг дістане.
04.12.2025 15:18 Ответить
Через півтора місяці буде рік як ***** має того американського Трампа за гімно. Але сам Трамп цього досі не відчуває й не бачить і вважає ***** своїм другом... Якого ж великого розуму містер Трамп!
04.12.2025 15:21 Ответить
...хто там поближче до Трумпа, поясніть вАшему Найвеличнівшивому , що ***** останній рік регулярно-привселюдно мочиться на омериканського пісділєра..
кацапи відчувають тваринне задоволення, коли вони оце опускають (у їхньому розумінні) країну з "першою армією Світу" і вважають владу "тупИх амеріканцев" чмошниками...
..хоча може Трумпу це подобається?..
04.12.2025 15:30 Ответить
А Трамп отримує задоволення від благання, от такі цікаві рольові ігри в цій парі
04.12.2025 15:36 Ответить
путин получает сексуальное удолетворение прямо за столом переговоров?
04.12.2025 16:15 Ответить
 
 