Путин получает удовольствие от того, что США умоляют его о переговорах, - CNN

Президент РФ Владимир Путин не стремится к мирному соглашению в Украине и получает удовольствие от того, что США умоляют его о переговорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Пятичасовая встреча специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с Кремлем не принесла никаких публичных результатов.

Как отмечает Ник Патон Уолш, главный корреспондент по вопросам международной безопасности CNN, Путин начал вторжение, надеясь быстро вернуть России статус ведущей военной силы в Европе. Однако быстрая победа превратилась в войну на истощение, в которой Украина добилась неожиданных успехов благодаря помощи США и НАТО.

"Путин - прагматик, который приспосабливается к каждой новой возможности или неудаче, но в то же время имеет широкую глобальную мечту: перезагрузить баланс мировой безопасности и отменить господство США, которое длилось десятилетиями", - пишет Волш.

По словам журналиста, Трамп колеблется между введением жестких санкций против России и отправкой ракет Tomahawk Украине, одновременно оказывая давление на европейских союзников и президента Украины Владимира Зеленского.

"Нельзя недооценивать ущерб, нанесенный моральному духу Украины, и когда историки будут описывать этот эпизод, он, вероятно, будет сосредоточен на отважном сопротивлении Украины, а затем - на резком подрыве этой жертвы из-за действий Белого дома", - отмечает Волш.

Путин, по данным корреспондента, воспринимает желание США быстро завершить войну как признак слабости и использует это для усиления собственной позиции на фронте. Он пытается давить на союзников Киева, чтобы получить уступки, но не собирается ничего "покупать", потому что Россия просто демонстрирует свою силу на захваченных территориях.

"Продвижение Москвы на фронте может быть чрезвычайно медленным и кровавым, с огромными потерями. Но более широкая картина постепенно становится частью геополитической мечты Путина, что, вероятно, делает настоящий и длительный мир чрезвычайно труднодостижимым", - подытожил Волш.

Переговоры США и РФ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

