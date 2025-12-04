Путин заявил, что Россия "не заинтересована" в возвращении в G7

Диктатор России Владимир Путин утверждает, что Россия не стремится вернуться в состав Группы семи, из которой ее исключили после оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Путина, Москва "не заинтересована" в возвращении к формату, который ранее существовал как G8.

"Не буду вдаваться в детали, но в прошлом я по сути перестал ездить на эти встречи", - заявил он.

Путин также заявил о "сокращении доли стран G7 в мировой экономике" и упомянул о рецессии в Германии, пытаясь принизить значимость формата.

Что предшествовало?

Напомним, в июне 2025 года Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в "Группу семи" (G7) и назвал ее исключение "ошибкой".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, отметив, что "нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией Путина, быть не может".

