Новости Возвращение РФ в G7
Путин заявил, что Россия "не заинтересована" в возвращении в G7

Владимир Путин

Диктатор России Владимир Путин утверждает, что Россия не стремится вернуться в состав Группы семи, из которой ее исключили после оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today

По словам Путина, Москва "не заинтересована" в возвращении к формату, который ранее существовал как G8.

"Не буду вдаваться в детали, но в прошлом я по сути перестал ездить на эти встречи", - заявил он.

Путин также заявил о "сокращении доли стран G7 в мировой экономике" и упомянул о рецессии в Германии, пытаясь принизить значимость формата.

Что предшествовало?

Напомним, в июне 2025 года Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в "Группу семи" (G7) и назвал ее исключение "ошибкой".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, отметив, что "нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией Путина, быть не может".

Топ комментарии
Знову трумпа повозюкали мордою в гімно.
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
Йому і G3(раша, Китай, Кімченинія) достатньо
по скрепному правильно писать "Ж2" - у жопы ведь две половинки! а почему Ж2, а не Ж3? да потому что Лаптеканда в этой компании всего лишь дырка от жопы!
от G7 до "миска риса для Китая" - много ходов очка
геостратег, епта
Ну да, "не сильно и хотелось". Все так сразу и поверили
Сім год мак не родив, а голоду не було.
Донні, що з ... обличчям? Скуштував х..? 😂
Да він вже звик, що поробиш хазяїн він і є хазяїн
Що сі сказав то для ху...ла закон. Нічого його васалу десь тинятися. Дали можливість отримувати миску риса так хай москалі будуть вдячні. Да і ніхто їх і не запрошував
Пиз..юк Краснов з-за окена хоче танггго, то на фіг мені ваша вісімка
Правильно а санкции кацапам только на пользу ,ну а Томагавки переданные Украине это вообще можно будет считать национальным праздником на болотах.
Кацапії і в "Г.1" добре.
