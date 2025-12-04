РУС
Новости Встреча Виткоффа с Путиным
8 591

Россия в любом случае захватит Донбасс и "Новороссию", - Путин

Путин прокомментировал встречу с Виткоффом и Кушнером

Российский диктатор Владимир Путин назвал встречу со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером "очень полезной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что сказал диктатор?

"Встреча с Виткоффом и Кушнером длилась долго, потому что пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений", - отметил кремлевский правитель.

По словам Путина, РФ якобы предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий.

Однако Украина, по его словам, "хочет воевать".

Диктатор настаивает, что РФ в любом случае захватит Донбасс и "Новороссию" - "военным или иным путем".

Читайте: Путин хочет закончить войну в Украине и "вернуться к нормальной жизни", - Трамп

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Читайте также: Кремль все еще стремится установить пророссийский режим в Киеве, - высокопоставленный чиновник НАТО

Кушнер (13) путин владимир (32514) Стив Уиткофф (205)
Топ комментарии
+22
*******, тобі вже давно показали той болт, який ти отримаєш в результаті ))))
04.12.2025 08:57 Ответить
+13
Сподіваюся, болт, як у Кадаффі.
04.12.2025 09:01 Ответить
+11
Ащо це за новоросія? Це де?
04.12.2025 08:58 Ответить
Хоть в крови мы захлебнёмся, хоть утонем мы в дерьме,
Лишь бы не было плакатов "Миру - Мир" и "Нет войне"!
Мы стоим на "Страже Мира, будем всех "освобождать",
Не простим мы Украине, что не хочет нами стать!!!
У всей беды одно начало. Сидела Моль одна, скучала.
Решила, что для "уважухи" ей не хватает лишь "движухи!".
Но, думаю, что для "рывка" ей не хватает черенка...
Он так сумел свой путь пройти, что люд пойдет к его могиле,
Не в путь последний провести, а убедиться что зарыли.
"Невосполнимой" хочется утраты, чтоб зал Колонный и Лафет,
И как в годах восьмидесятых,
Балет-Балет, Балет-Балет …
04.12.2025 09:40 Ответить
Пригожин, уже чекає ****** в гості!!
Що їм показали, повну некомпетентність керівництва ВСУ, провалену мобілізацію яка повністю знищила ту ініціативність що була в 22 році чи повну корумпованість і байдужість до країни у політиків. Забули що вчора ха закон прийняли?
😂😂😂😂😂
Гімна на лопаті💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
ніхєра
треба до рюриковичів відкатувати
ой, а де ж мацКВА та пітєр? розвалять, щоб як при дєдах жаби квакали
Не підкидай йому ідеї. Взагалі даремно Рюриковичі та інші авантюристи туди поперлися:
туди перлися за рабами, бо раби - основний товар торгівлі давньої Русі. а оскільки Русь в 9хх році (достеменно невідомо насправді) прийняла християнство, і християн обертати в рабство було не по фен шую, то за рабами перлися в залісся.
Тепер Заліссю раби знадобилися...
чому тепер? ще в 17 столітті знадобилися.
так, а де вона?
Це у пригожина!
Як шо умовно взяти земну кулю за сраку то РФ це дірка в цієй сраці, а ота наваросія десь там, у глибині цієй дірки у сраці.
Сарана...
Колонія тарганів, скоріше
Пупка надірве раісся, а ***** повісять.
Виявляється, два американських дебіла - це НЕ сила.
Скоріше ти здохнеш , кремлівська гнида ,
ніж захопиш Донбас 😡
******** з посланцями - послав їх - і знову взявся гризти Україну
ледве не здав про що домовлялись з Потужним в Омані
Мабуть.ху...ло ознайомився з цим законов прийнятим вчора слуга, і зрозумів, що будь який маразм на фоні «законотворчості» місцевих пі...орасів виглядає природним.
ну, в них куколди, в нас слуги. Ще та ху...я, і невідомо зто з них переможець в допозі ху...лу найбільше.
Читаю новий закон, вчора прийнятий тишком-нишком, в цілковитій таємниці, без пафосу, без блокування трибун і навіть без обговорень і анонсів, про запровадження пожиттєвого звання депусратам з пільгами, яких і президенти жодних країн немають на мільярди в підрахунку для знекровлегої України. От він. https://sud.ua/uk/news/laws/347720-rada-prinyala-zakon-o-statuse-narodnogo-deputata-osnovatelya-gosudarstvennoy-nezavisimosti-ukrainy
Слуги вирішили стати «засновниками» і поки є час нагороджувати ним один одного на свята, юбілеї, під голосування чогось важливого з конвертом на додачу. Бл...ді невідомого досі розмаху. Навіть дипломатичний паспорт передбачили для себе і надгробок, ні, навіть.СПОРУДУ,(мабудь кожному по мавзолею», з похованням за державні кошти з усіма почестями від вдячного народу.
Отака ху...я малята.
«Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №https://sud.ua/uk/news/laws/347714-rada-prinyala-zakon-o-povyshenii-naloga-na-pribyl-bankov-do-50-v-2026-godu 6493, яким запроваджується особливий статус народного депутата - засновника державної незалежності України.

Законом передбачається- визначення статус засновника ******** держави України - народного депутата (далі - Засновника), встановлення правові підстави та порядок присвоєння і позбавлення статусу Засновника, врегулювання порядку вручення посвідчення та нагрудного знака Засновника, закріплення обсягів прав та обов'язків Засновника.

Окремо визначено фінансові гарантії: Засновникам виплачуватимуть щомісячне довічне грошове утримання, яке може замінювати пенсію. Його розмір становитиме 80% від місячної зарплати чинного народного депутата - члена комітету.

Також документ надає Засновникам право на дипломатичний паспорт для офіційних закордонних поїздок.

Закон визначає і механізми вшанування пам'яті Засновників, включно з допомогою на поховання та встановленням надгробних споруд.»
Слугам, вибачте, засновникам України, до сраки народ, майбутнє країни, і навіть вибори. З цим законом вони єдині вільні люди відтепер і назавжди, коштом держави на маямах і мальдівах.
Гетьманцев падаль і третякова хоч раз рота розкрили про те що це несправедлива система їх пенсійного утримання? Та ніх...я. Бо вони це ВОНИ, а інші гої!!!
Сучий Донні .
Ось і вся відповідь недоумкам ,рашиський варвар хоче крові ,рашиський чорт допоки не здохне буде знищувати український народ і нищити Україну пора вже зрозуміти і не гратись в ці ігри рашиського чорта і Трампа.
Як на мене у України є два шляхи:
1. Тягнути час і чекати поки здохне *****.
2. Тягнути час поки економіка росії крякне.

Нажаль іншого не дано, буде ще втрачено безліч км територій і життів захисників, але альтернативи немає.
3. Створити ЯЗ і хімічну зброю, і шантажувати нею русню.
Простіше купить на чорному ринку, як в бойовиках з 90х у терористів. Буде дешевше та скоріше
Не продають. Тому інших варіантів немає. Але як бонус отримаємо можливість власного виробництва ядерного палива.
Не для того пєндоси нас розоружили, щоб зараз ми щось створили. Тому нажаль про ядерку можна забути. А от про біолабораторії з хімічною та бактеріологічною зброєю масового ураження, то там вже можна шось було би і придумать
піндоси разом зі своїми братами кацапами хай смокчуть, а Україні своє (ЯЗ) робити.
що відповів штучний інтелект:

Короткий підсумок:
Ядерна програма з нуля в Україні 2025 року - практично неможлива без політичного самогубства й 20-30 років часу.
Біолабораторія рівня BSL-4 з високосмертельними патогенами - технічно цілком реальна, вже частково існує, коштує в сотні разів дешевше й може бути створена/розширена за 3-7 років максимально приховано.

Тому відповідь однозначна: біолабораторія значно простіше.
ШІ поганий радник, особливо в таких питаннях. Головне - реактори для виробництва плутонію у нас є. А щодо біолабораторій - я тільки за.
Можливо, але він точно кращий за радника Єрмака Подоляка, а ці люди рулять країною, якій ти пропонуєш створити ядерну зброю . І що цікаво Єрмака вже типу нема, а радник його є. Оце, блт, рівень
Если станет известно, что Украина работает над собственным ЯО, то её начнут атаковать не только искандерами, но и... томагавками. Первые - с севера и востока, а вторые - с запада и через Северный Полюс. Вот такой получится "шантаж".
Не стануть, бо симпатії на боці України, ми не ірак чи іран. А якщо атакують, тоді вашингтон стане цвинтарем завдяки VX.

Не здивований, що хтось на руснявій говірці намагається підтримувати російську вимогу щодо без'ядерного (=беззахисного) статусу України.
Добре, напишу так, щоб Вам було зрозуміло. Без'ядерний статус України - це вимога не тільки путлера, але й США. Є міжнародні документи, що забороняють поширення ядерної зброї. На цьому і був заснований мій коментар. Крім того, через розробку ЯО, Україна опиниться в міжнародній ізоляції - ні грошей, ні зброї, ні дипломатичної підтримки від міжнародного співтовариства не буде. Швидше, навпаки - віддадуть Україну на відкуп путлеру, щоб він контролював і забезпечував без'ядерний статус України. Дивно, що дорослі люди цього не розуміють.
Ну, а розташування ядерки в Білорусі мало не рекламою пройшло. І що робили "дорослі люди"?
Та нехай собі як знають. Божеволіють, конають, - Нам своє робить.
З президентом Зеленським усі його мрії стануть дійсністю.
Тебе шо все равно сколько погибнет людей пока сбудутся твои два пункта?
За незалежність завжди платили кровʼю.
Кров'ю платять або сатаністи, або дебіли. Розумні створюють умови, при яких не треба платити кров'ю.

Але ніт, ми не будемо створювати яз, краще всім здохнути.
Так чи інакше, а всі ми колись помремо. Просто можна забрати на той світ з собою з десяток москалів, а можна в Сибіру на лєсоповалє сконати від пневмонії. Але зразу відповім на твоє питання. Ні, на фронт я не збираюсь
Так чи iнакше это если ты 200+км от линии фронта а здесь 17км от линии фронта.Вобщем пока твои два пункта сбудутся враг будет уже под Киевом.
Яке ж воно кончене...
Військовим зрозуміло, а от про інший що ***** має на увазі?
Диктатор наполягає, що РФ у будь-якому випадку захопить Донбас та "Новоросію" - "військовим чи іншим шляхом".

Тоді навіщо ці "переговори"???
Мечты, мечты - приятна ваша сладость !
Мавпа теж "у будьякому разі" таки вхопить банан захований у дуплі!
А потім здохне з голоду тримаючи банан...))))
Скоріше ти йух у такого ж карли як сам, алкашаша медведа захопиш по самі гланди, падло.
Ну захопиш ти Донбпс, а що ти без працєздатних росіян робитимеш? Щоб цього добитись тобі знадобиться їх всіх всрати за наступні 10 років боїв.
Для чого вам ті землі ? Власних придурків не вистачає, вирішили сусідніх зомбі- комі захопити ?
Варто було тільки сказати - віддайте нам придурашних рашкофілів
Чи нам би шкода було . На расєюшке землі повно. Можуть сміливо вертатись в радниє ібеня. Чого було воювати ???
бо рашка це військова хунта, а не повноцінна держава.
Хе-хе...

Якщо Буданову здати в оренду Кремль, він його штурмом візьме.
Он дивіться, як бадьоро санаторії захоплює у тилу.

Тому, я б на місці ***** не дуже хорохорився. 😁 Він не знає з ким має справу.
хтось іншого очікував? хайло відкритим текстом сказало, відведіть війська з донбасу а потім ми будемо претендувати на новососію. Чи варто після цього щось підписувати без залізобетонних гарантій? Він водить відверто і відкрито по губам рижому дондону а той все сглатує, от жеж зробив америку великою...
Росія у будь-якому випадку захопить Донбас та "Новоросію" ....-

основне, це будь якому випадку. Був би у москалів мозок, то воно би зрозуміло, що їхні трупи не їх кількість його не цікавлять, сидячи на валізі в бункер він давно вже перетворився в звичайну потвору.
А далі що, як з Чечнею, будуть за рахунок москалів її відновлять, та утримувати населення. Хоча в ху....лостані, то не населення, а така ж безмозгла зграя використанна ху....лом.
тепер і зять трампа в курсі про пєчєнєгов.
Випадки бувають різні... І бувають такі випадки, що ти ніяк не захопиш Вільну Донеччину.
Здохне скоріше мерзенна істота.
" ...А ще я готовий покласти 5 млн тушок тому що я собіратель земель рузскіх, клоуни схімнічкі мене нарекли помазаніком тому я буду *** продовжувати асвабаждать..."
Згадуються рекламні плакати-банери на Херсонщині у Білозерці "Россия здесь навсегда!". И не Новороссия, а *********.
Бамбас та Новопідаросію?
Нагадаю для тих хто забув, в термінології кацапів новососія має включати всі області яки виходять до моря а також Дніпропетровська Харківська та Луганська. Це навіть не план мінімум або максимум. Це фаза, після якої буде нова
ну с такими темпами как фарш двигаеться,мегосити покровск уже 1.5 гда берут то до новоросии еще лет 50 минимум)))))клоуны.ишаки вам в помощь
понти - найперша, часто, навіть, єдина зброя дешевого гопника...
