Россия в любом случае захватит Донбасс и "Новороссию", - Путин
Российский диктатор Владимир Путин назвал встречу со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером "очень полезной".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Что сказал диктатор?
"Встреча с Виткоффом и Кушнером длилась долго, потому что пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений", - отметил кремлевский правитель.
По словам Путина, РФ якобы предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий.
Однако Украина, по его словам, "хочет воевать".
Диктатор настаивает, что РФ в любом случае захватит Донбасс и "Новороссию" - "военным или иным путем".
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
Лишь бы не было плакатов "Миру - Мир" и "Нет войне"!
Мы стоим на "Страже Мира, будем всех "освобождать",
Не простим мы Украине, что не хочет нами стать!!!
У всей беды одно начало. Сидела Моль одна, скучала.
Решила, что для "уважухи" ей не хватает лишь "движухи!".
Но, думаю, что для "рывка" ей не хватает черенка...
Он так сумел свой путь пройти, что люд пойдет к его могиле,
Не в путь последний провести, а убедиться что зарыли.
"Невосполнимой" хочется утраты, чтоб зал Колонный и Лафет,
И как в годах восьмидесятых,
Балет-Балет, Балет-Балет …
Гімна на лопаті💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
треба до рюриковичів відкатувати
ніж захопиш Донбас 😡
ну, в них куколди, в нас слуги. Ще та ху...я, і невідомо зто з них переможець в допозі ху...лу найбільше.
Читаю новий закон, вчора прийнятий тишком-нишком, в цілковитій таємниці, без пафосу, без блокування трибун і навіть без обговорень і анонсів, про запровадження пожиттєвого звання депусратам з пільгами, яких і президенти жодних країн немають на мільярди в підрахунку для знекровлегої України. От він. https://sud.ua/uk/news/laws/347720-rada-prinyala-zakon-o-statuse-narodnogo-deputata-osnovatelya-gosudarstvennoy-nezavisimosti-ukrainy
Слуги вирішили стати «засновниками» і поки є час нагороджувати ним один одного на свята, юбілеї, під голосування чогось важливого з конвертом на додачу. Бл...ді невідомого досі розмаху. Навіть дипломатичний паспорт передбачили для себе і надгробок, ні, навіть.СПОРУДУ,(мабудь кожному по мавзолею», з похованням за державні кошти з усіма почестями від вдячного народу.
Отака ху...я малята.
«Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №https://sud.ua/uk/news/laws/347714-rada-prinyala-zakon-o-povyshenii-naloga-na-pribyl-bankov-do-50-v-2026-godu 6493, яким запроваджується особливий статус народного депутата - засновника державної незалежності України.
Законом передбачається- визначення статус засновника ******** держави України - народного депутата (далі - Засновника), встановлення правові підстави та порядок присвоєння і позбавлення статусу Засновника, врегулювання порядку вручення посвідчення та нагрудного знака Засновника, закріплення обсягів прав та обов'язків Засновника.
Окремо визначено фінансові гарантії: Засновникам виплачуватимуть щомісячне довічне грошове утримання, яке може замінювати пенсію. Його розмір становитиме 80% від місячної зарплати чинного народного депутата - члена комітету.
Також документ надає Засновникам право на дипломатичний паспорт для офіційних закордонних поїздок.
Закон визначає і механізми вшанування пам'яті Засновників, включно з допомогою на поховання та встановленням надгробних споруд.»
Гетьманцев падаль і третякова хоч раз рота розкрили про те що це несправедлива система їх пенсійного утримання? Та ніх...я. Бо вони це ВОНИ, а інші гої!!!
1. Тягнути час і чекати поки здохне *****.
2. Тягнути час поки економіка росії крякне.
Нажаль іншого не дано, буде ще втрачено безліч км територій і життів захисників, але альтернативи немає.
Короткий підсумок:
Ядерна програма з нуля в Україні 2025 року - практично неможлива без політичного самогубства й 20-30 років часу.
Біолабораторія рівня BSL-4 з високосмертельними патогенами - технічно цілком реальна, вже частково існує, коштує в сотні разів дешевше й може бути створена/розширена за 3-7 років максимально приховано.
Тому відповідь однозначна: біолабораторія значно простіше.
Не здивований, що хтось на руснявій говірці намагається підтримувати російську вимогу щодо без'ядерного (=беззахисного) статусу України.
Але ніт, ми не будемо створювати яз, краще всім здохнути.
Тоді навіщо ці "переговори"???
А потім здохне з голоду тримаючи банан...))))
Чи нам би шкода було . На расєюшке землі повно. Можуть сміливо вертатись в радниє ібеня. Чого було воювати ???
Якщо Буданову здати в оренду Кремль, він його штурмом візьме.
Он дивіться, як бадьоро санаторії захоплює у тилу.
Тому, я б на місці ***** не дуже хорохорився. 😁 Він не знає з ким має справу.
основне, це будь якому випадку. Був би у москалів мозок, то воно би зрозуміло, що їхні трупи не їх кількість його не цікавлять, сидячи на валізі в бункер він давно вже перетворився в звичайну потвору.
А далі що, як з Чечнею, будуть за рахунок москалів її відновлять, та утримувати населення. Хоча в ху....лостані, то не населення, а така ж безмозгла зграя використанна ху....лом.