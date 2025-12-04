30 279 195
Росія у будь-якому разі захопить Донбас та "Новоросію", - Путін
Російський диктатор Володимир Путін назвав зустріч із спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером "дуже корисною".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що сказав диктатор?
"Зустріч з Віткоффом і Кушнером тривала довго, тому що довелося пройти по кожному пункту мирних пропозицій", - зазначив кремлівський правитель.
За словами Путіна, РФ нібито пропонувала Україні вивести війська з Донбасу та не починати військових дій.
Проте Україна, за його словами, "хоче воювати".
Диктатор наполягає, що РФ у будь-якому разі захопить Донбас та "Новоросію" - "військовим чи іншим шляхом".
Переговори США та РФ
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
- Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
Топ коментарі
+49 ДенКо
показати весь коментар04.12.2025 08:57 Відповісти Посилання
+32 Inna vid
показати весь коментар04.12.2025 09:01 Відповісти Посилання
+27 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар04.12.2025 09:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тоді навіщо ці "переговори"???
во главе крупнейшей военной и экономической державы мира США оказалось умственно и нравственно неполноценное лицо."
Историк 2-й мировой войны, житель г.Киева Марк СОЛОНИН.
А потім здохне з голоду тримаючи банан...))))
Чи нам би шкода було . На расєюшке землі повно. Можуть сміливо вертатись в радниє ібеня. Чого було воювати ???
Якщо Буданову здати в оренду Кремль, він його штурмом візьме.
Он дивіться, як бадьоро санаторії захоплює у тилу.
Тому, я б на місці ***** не дуже хорохорився. 😁 Він не знає з ким має справу.
основне, це будь якому випадку. Був би у москалів мозок, то воно би зрозуміло, що їхні трупи не їх кількість його не цікавлять, сидячи на валізі в бункер він давно вже перетворився в звичайну потвору.
А далі що, як з Чечнею, будуть за рахунок москалів її відновлять, та утримувати населення. Хоча в ху....лостані, то не населення, а така ж безмозгла зграя використанна ху....лом.
Только великий совковый орковский народ способен воевать 4 года и продвинуться за это время аж на 43 км...
Слава орковскому народу-победителю, народу-миротворцу за его историческую победу на Донбассе !
Ну хто ми такі щоб їм перечити?
Єй, 47й! Так, хто відмовляється зупинити вогонь по репліям на землі - по лінії зіткнення і домовлятися?
Де твоя обіцянка озброїти ЗСУ до зубів...- це реальна можливість омріяного Нобеля заполучити.
Чи жде назаажди похерили разом тр з пу міжнародне право і устав оон?
Україна для ботексного підара кісткою в горлі стане.Вдавиться .
Як сказав відомий завідувач психіатричного відділення обласної лікарні, дивлячись на одного зі своїх постійних пацієнтів: «Чудны дела твои!» Саме цей історичний епізод найкраще описує те, що відбувається в надрах курника. Так, епіцентр вигрібної ями, якою завжди була вигрібна федерація, а саме - цар «прутін 150-річний», учора знову грізно заявив про те, що або ЗСУ самі покинуть «днр», або його війська це зроблять силою. І ось тут усе це починає набувати контурів того самого відділення обласної лікарні із завідувачем відділення, що має явно філософський склад розуму.
Почнемо з того, що з приходом у владу явного непотребу з пітерських підворіть там намагаються не видавати на публіку промов із ненормативною лексикою. Причому на закритих нарадах вона використовується без обмежень, але на публіці найвище керівництво, за винятком міністра закордонних справ, все ж таки стримує себе. Ну, а якщо захід подається в записі, то вирази, що ненароком прорвалися, ретельно вирізаються. Втім, повністю приховати генетичну тягу до такого роду словес ніяк не вдається.
Як заповів великий мозкознавець Зигмунд Фройд, треба лише придивитися до людської поведінки, і вона покаже, які психічні травми приховує ця людина. Так і тут. Зверніть увагу, як вони називають тимчасово окуповані території. Така назва неодмінно складатиметься з трьох букв. А якщо ви проведете експеримент і запропонуєте будь-якому лаптю пригадати будь-яке слово, що складається з трьох букв, то жодних варіантів не буде в принципі. Там три букви чітко закріплено за цим словом ще покоління тому. Тому даючи назви окупованим землям та використовуючи три букви, противник сам показує своє ставлення як до самих земель, так і до населення, що мешкає там, а заразом - і до процесу захоплення.
Ось і в останній заяві прутін використовує саме три букви для маркування цієї території. І треба зауважити, для того є кілька причин. Скажімо так, нещодавно він картинно розповідав про бої в неіснуючому Комсомольську. Мало того, він же не просто обмовився і назвав інший населений пункт помилковим ім'ям - він докладно розповідав журналістам про те, що якщо подивитися на карту, то можна побачити цей самий Комсомольськ і уявити, куди рухаються його війська через цей населений пункт. Але коли з'ясувалося, що такого міста взагалі немає на лінії фронту, то його промова набула підозрілого змісту.
Справді, тут напрошуються три висновки, і кожен із них неприємний по-своєму. Найпростіший і найлогічніший висновок виглядає приблизно так. Якщо його війська ведуть запеклі бої в неіснуючому місті і просунулися в його неіснуючий центр, це означає, що й воюють вони там з неіснуючим противником. А якщо так, то дивлячись на карту, можна сказати, що його війська рухаються в неіснуючому напрямку, тобто в мішки або просто в ж*пу. Другий висновок перегукується з початком цієї повісті, а отже, діда треба влаштувати у правильне відділення, де він може зображувати Наполеона просто собі на втіху, без особливих наслідків для оточення. І третій висновок полягає в тому, що в кремль мають доступ якісь невідомі чоботи, що доповідають царю якісь дивні історії. Мало того, вони йому ще й карти якісь показують із підозрілими назвами населених пунктів.
Власне кажучи, там уже провели детальне розслідування цього інциденту, і все вказує на те, що варіант № 2 найкраще підходить до цієї нагоди, але через його специфіку вдіяти з цим нічого не можна. Але повернімося до його заяви про те, що його війська «звільнять днр силою».
Скажімо так, прутін уже не раз показав себе таким богатирем, що хоч сокиру вішай. Усі пам'ятають, як він «раптово» пройшовся рідним Пітером так, що за кілька кварталів не було видно ні машин, ні людей. Та що там, навіть котів чи голубів не було видно. Ну, а раптовість його пішого проходу була настільки оглушливою, що місцевим жителям заборонили підходити до вікон і балконів та попередили, що на дахах будинків уздовж раптового маршруту царя є снайпери, і вони стрілятимуть у все підозріле.
Усім також відомо про те, що цар возить із собою масовку з ФСО, яку переодягають згідно зі сценарієм то в рибалок, то в робітників, а то ще в когось. Це все - від його богатирської доблесті. Ну, а його стіл-аеродром, напевно, покладуть разом з ним у могилу, щоб чорти на нього не кашляли своїми вірусами. Тобто він сам не поведе власні війська на штурм і взагалі не з'явиться біля лінії фронту. Всі ці маскаради з його відвідуванням військ знімаються недалеко від його бункера, щоб він міг встигнути сховатися, але навіть у таких умовах, коли він одягається в камуфляж, вигляд у нього такий, що він сам під себе наклав вето, причому - кілька разів поспіль.
Усе це до того, що його обіцянки та погрози повинен виконувати хтось іще. Зрозуміло, що йому начхати на той шар населення курника, який він вважає несвіжим фаршем чи протухлим м'ясом. Але все ж таки він спілкується з кашкетами і чоботами просто тому, що його улюблена гра у війнушку передбачає саме такий формат спілкування. І тут виникає ситуація, що називається, проти правил жанру.
Так, якщо твоя ракета «Срамат» вчергове зіпсувалася на старті, то було б безглуздо взяти й розповісти про те, що ця «кузькіна мать» може долетіти хоч до Вашингтона, а хоч і до гастроному, тому після того як уламки ракети мирно вляглися навколо полігону, цар повністю виключив цю тему зі своєї риторики, а от про «днр» - наполегливо продовжує розповідати, не зважаючи ні на що. А зважати тут є на що.
Як ми пам'ятаємо, першою була підозра в тому, що цареві зловмисно згодували відверте ла*но про бої в Комсомольську, і це справа рук начальника генштабу Гєрасімова, і у зв'язку з цим там уже всерйоз говорили вже не про безумовну опалу генерала, а про його неминучу відставку, а то й посадку слідом за іншими генералами. Але просто зараз про цю ситуацію пишуть таке:
«Міністр оборони вирішив скоригувати свій прогноз щодо повного визволення ДНР. Раніше він заявляв, що цей процес може завершитись до 1 січня 2027 року. Але така дата викликала невдоволення путіна, крім того, її розкритикував Валєрій Гєрасімов. І Андрєй Бєлоусов захотів з'ясувати, чи можна покращити ситуацію…»
Тобто тут програється сценарій епопеї «Імперія завдає удару у відповідь». Гєрасімову якось вдалося переконати прутіна в тому, що про Комсомольськ йому розповів хтось інший і що Бєлоусов марно накидав на нього якісь нереальні звинувачення. Цей розклад хитнув ситуацію в інший бік, і тепер смаженим запахло для міністра. Саме з цієї причини він вирішив встати з мощів, на яких він зазвичай молиться, і спробувати зрозуміти, що взагалі відбувається на фронті, де взагалі кавалерія, лицарі і де гвардія, зрештою. А далі обізнане джерело так описало події, що відбулися слідом за цим:
«Андрєй Ремович поговорив десь із двома десятками серйозних військових, серед них - і ті, що мають безпосереднє відношення до боїв за ДНР. З Гєрасімовим, щоправда, не спілкувався. Усі в один голос відповідають - гарантій того, що ми зможемо звільнити ДНР до кінця наступного року, немає. А багато хто пропонує взагалі не будувати жодних планів з датами, бо це до розчарувань і зростання втрат приведе. Андрєя Ремовича так дістали ці відповіді, що він оскаженів. Кричав довго, лаявся. Я його, може, раз у житті таким до цього бачив».
Наші власні джерела говорять про те, що кричав Бєлоусов саме матюками, тупав ногами і взагалі - не стримався, а потім ще катався в цьому та обмазував собі морду обличчя. Словом, був украй незадоволений відповідями військових, і плюс до того, міністра аж вивертає від того, що Гєрасімов знову зміг викрутитися з начебто абсолютно програної ситуації.
І ось на цьому тлі прутін розповідає, що він там щось зробить силою… З іншого боку, він може розповісти, що його війська вже звільняють інше місце, назва якого теж складається з трьох букв і дорога йому як спогад про нестримну молодість, - НДР. Як тут не згадати завідувача відділення та його фразу, наведену вище?
Знову печеніги йому зачесались?
Після нищівної поразки від військ візантійського імператора
печеніги як окремий народ припинили своє існування.
Їхні залишки асимілювалися іншими народами (огузами, половцями, болгарами) або розселилися на території Візантії та Угорщини, де вони служили прикордонниками
мхренов домовляється із зятьком рудого х..ла... Тим паче Оманські домовленості йдуть повним ходом.
Зєлю геть. Вибори
Чем больше сагкций наложат,меньше денег у раши будет,это и понятно,а значит и воевать своими упырями будет проблемней.
Но упирается оч.много в Штаты ....
А там старый рыжий маразматик,который в политике,как я в трюфелях рабераюсь((((
Вот никогда раньше не думал,что в великой державе Америке к власти могут привезти популиста и недальновидного дурика.
Короче,нам еще воевать .....
Добре что Европа потихоньку раздупляется ....!