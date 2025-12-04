Росія у будь-якому разі захопить Донбас та "Новоросію", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін назвав зустріч із спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером "дуже корисною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав диктатор?

"Зустріч з Віткоффом і Кушнером тривала довго, тому що довелося пройти по кожному пункту мирних пропозицій", - зазначив кремлівський правитель.

За словами Путіна, РФ нібито пропонувала Україні вивести війська з Донбасу та не починати військових дій.

Проте Україна, за його словами, "хоче воювати".

Диктатор наполягає, що РФ у будь-якому разі захопить Донбас та "Новоросію" - "військовим чи іншим шляхом".

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Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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