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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Росія у будь-якому разі захопить Донбас та "Новоросію", - Путін

Путін прокоментував зустріч із Віткоффом та Кушнером

Російський диктатор Володимир Путін назвав зустріч із спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером "дуже корисною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав диктатор?

"Зустріч з Віткоффом і Кушнером тривала довго, тому що довелося пройти по кожному пункту мирних пропозицій", - зазначив кремлівський правитель.

За словами Путіна, РФ нібито пропонувала Україні вивести війська з Донбасу та не починати військових дій.

Проте Україна, за його словами, "хоче воювати".

Диктатор наполягає, що РФ у будь-якому разі захопить Донбас та "Новоросію" - "військовим чи іншим шляхом".

Читайте: Путін хоче закінчити війну в Україні та "повернутися до нормального життя", - Трамп

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Також читайте: Кремль все ще прагне встановити проросійський режим у Києві, - високопосадовець НАТО

Автор: 

Кушнер Джаред (74) путін володимир (25493) Віткофф Стів (319)
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Топ коментарі
+49
*******, тобі вже давно показали той болт, який ти отримаєш в результаті ))))
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04.12.2025 08:57 Відповісти
+32
Сподіваюся, болт, як у Кадаффі.
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04.12.2025 09:01 Відповісти
+27
Хоть в крови мы захлебнёмся, хоть утонем мы в дерьме,
Лишь бы не было плакатов "Миру - Мир" и "Нет войне"!
Мы стоим на "Страже Мира, будем всех "освобождать",
Не простим мы Украине, что не хочет нами стать!!!
У всей беды одно начало. Сидела Моль одна, скучала.
Решила, что для "уважухи" ей не хватает лишь "движухи!".
Но, думаю, что для "рывка" ей не хватает черенка...
Он так сумел свой путь пройти, что люд пойдет к его могиле,
Не в путь последний провести, а убедиться что зарыли.
"Невосполнимой" хочется утраты, чтоб зал Колонный и Лафет,
И как в годах восьмидесятых,
Балет-Балет, Балет-Балет …
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04.12.2025 09:40 Відповісти
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Це щось із списку, на зло бабці, відморожу вуха.
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04.12.2025 18:43 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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04.12.2025 09:11 Відповісти
Військовим зрозуміло, а от про інший що ***** має на увазі?
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04.12.2025 09:13 Відповісти
Диктатор наполягає, що РФ у будь-якому випадку захопить Донбас та "Новоросію" - "військовим чи іншим шляхом".

Тоді навіщо ці "переговори"???
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04.12.2025 09:15 Відповісти
А запитайте про це чокнутого Донні з посивілим колись рижим чубом, ініціатора цього переговорного марафону.
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04.12.2025 10:29 Відповісти
"Произошло совершенно невероятное событие за последние 200 лет:

во главе крупнейшей военной и экономической державы мира США оказалось умственно и нравственно неполноценное лицо."

Историк 2-й мировой войны, житель г.Киева Марк СОЛОНИН.
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05.12.2025 02:16 Відповісти
Мечты, мечты - приятна ваша сладость !
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04.12.2025 09:16 Відповісти
Мавпа теж "у будьякому разі" таки вхопить банан захований у дуплі!
А потім здохне з голоду тримаючи банан...))))
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04.12.2025 09:19 Відповісти
Скоріше ти йух у такого ж карли як сам, алкашаша медведа захопиш по самі гланди, падло.
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04.12.2025 09:20 Відповісти
Ну захопиш ти Донбпс, а що ти без працєздатних росіян робитимеш? Щоб цього добитись тобі знадобиться їх всіх всрати за наступні 10 років боїв.
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04.12.2025 09:27 Відповісти
чурок завезе корейських, китайських, перші за миску рису будуть працювати, а інші за ресурси.
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04.12.2025 12:42 Відповісти
Для чого вам ті землі ? Власних придурків не вистачає, вирішили сусідніх зомбі- комі захопити ?
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04.12.2025 09:27 Відповісти
Варто було тільки сказати - віддайте нам придурашних рашкофілів
Чи нам би шкода було . На расєюшке землі повно. Можуть сміливо вертатись в радниє ібеня. Чого було воювати ???
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04.12.2025 09:28 Відповісти
бо рашка це військова хунта, а не повноцінна держава.
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04.12.2025 09:41 Відповісти
Хе-хе...

Якщо Буданову здати в оренду Кремль, він його штурмом візьме.
Он дивіться, як бадьоро санаторії захоплює у тилу.

Тому, я б на місці ***** не дуже хорохорився. 😁 Він не знає з ким має справу.
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04.12.2025 09:27 Відповісти
хтось іншого очікував? хайло відкритим текстом сказало, відведіть війська з донбасу а потім ми будемо претендувати на новососію. Чи варто після цього щось підписувати без залізобетонних гарантій? Він водить відверто і відкрито по губам рижому дондону а той все сглатує, от жеж зробив америку великою...
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04.12.2025 09:27 Відповісти
Росія у будь-якому випадку захопить Донбас та "Новоросію" ....-

основне, це будь якому випадку. Був би у москалів мозок, то воно би зрозуміло, що їхні трупи не їх кількість його не цікавлять, сидячи на валізі в бункер він давно вже перетворився в звичайну потвору.
А далі що, як з Чечнею, будуть за рахунок москалів її відновлять, та утримувати населення. Хоча в ху....лостані, то не населення, а така ж безмозгла зграя використанна ху....лом.
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04.12.2025 09:30 Відповісти
тепер і зять трампа в курсі про пєчєнєгов.
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04.12.2025 09:37 Відповісти
Випадки бувають різні... І бувають такі випадки, що ти ніяк не захопиш Вільну Донеччину.
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04.12.2025 09:40 Відповісти
ага ага мы ничего еще не начинали!и киев за три дня не хотели брать это все маневры! позорище ,со страной в десять раз слабее четыре года справиться не могут. вяликие!
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04.12.2025 13:32 Відповісти
Священная Военная Операция под кодовым названием "Киев за 3 дня" плавно перешла в 4-х летнюю Великую отечественную войну по захвату посёлка Мокрецы и райцентра Красноармейск с общими потерями в 1 миллион 120 тысяч убитых и раненых.

Только великий совковый орковский народ способен воевать 4 года и продвинуться за это время аж на 43 км...

Слава орковскому народу-победителю, народу-миротворцу за его историческую победу на Донбассе !
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05.12.2025 02:22 Відповісти
Здохне скоріше мерзенна істота.
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04.12.2025 09:42 Відповісти
" ...А ще я готовий покласти 5 млн тушок тому що я собіратель земель рузскіх, клоуни схімнічкі мене нарекли помазаніком тому я буду *** продовжувати асвабаждать..."
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04.12.2025 09:43 Відповісти
Згадуються рекламні плакати-банери на Херсонщині у Білозерці "Россия здесь навсегда!". И не Новороссия, а *********.
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04.12.2025 09:47 Відповісти
Бамбас та Новопідаросію?
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04.12.2025 09:50 Відповісти
Нагадаю для тих хто забув, в термінології кацапів новососія має включати всі області яки виходять до моря а також Дніпропетровська Харківська та Луганська. Це навіть не план мінімум або максимум. Це фаза, після якої буде нова
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04.12.2025 09:51 Відповісти
ну с такими темпами как фарш двигаеться,мегосити покровск уже 1.5 гда берут то до новоросии еще лет 50 минимум)))))клоуны.ишаки вам в помощь
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04.12.2025 10:12 Відповісти
Если Зеля подпишет мир то Запад тт-же перестанет помогать Украине оруием Италияуже сказала что нестоит давать Украине новые партии оружия пока идут мирные переговоры а если подпишут мир-то о поставках оружия можно не говорить. Запад-так-же ограничит финпомощ Украине и при этом Рашка получит огромныеденги от Запада за продажу Западу нефти что позволит ей сформировать новую армию и бесконечное количество ракет,шахедов КАБов и прочего. ОА один на один у Украины перед Рашкой нет шансов:у рашки тупо в 15 раз больше денег и сохранившиесявоенные заводы работающие в 3 смены-чего вУкране нет и не будет
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04.12.2025 23:19 Відповісти
И рашкой и Украиной управляют представители одной народности. Не понимаю чего они делят. Жизни украинцев им точно до одного места.
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05.12.2025 02:40 Відповісти
понти - найперша, часто, навіть, єдина зброя дешевого гопника...
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04.12.2025 10:03 Відповісти
Ага, языком в жопу, ***** дырявое!!!🤡🤪🤪🤣😂😂😆😆😏
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04.12.2025 10:37 Відповісти
путин ***** признался, что оно захватывает территорию Украины, а не освобождает узкоязычный народ Донбаса!!
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04.12.2025 10:41 Відповісти
Хіба це вперше?
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04.12.2025 11:17 Відповісти
До цього воно говорило, що території їх не цікавлять, вони захищають і визволяють людей, прикривалося людьми коли захватувало землі!!
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04.12.2025 11:36 Відповісти
Воно богато чого говорило...
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04.12.2025 14:50 Відповісти
Да срать он изначально хотел на народ Донбасса, и на население Крыма ему с высокой колокольни( Крым нужен как военная база, не более). Хомячкам изначально впихнули идею о защите языка и земель русских, чтоб местное население поверило в эту чухню и не путалось под ногами. Лозунгов для причин войны можно придумать миллион. Не ищите логики в поступках умалишённого. История рашки-это сплошная брехня, брехня-это рашка.
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04.12.2025 12:22 Відповісти
дятел можешь назвать хотябы десять?
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04.12.2025 13:35 Відповісти
И сейчас ***** не интересуют не язык , не люди которые там жили , сейчас он уж внаглую говорит - мы захватим ! 😡…
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04.12.2025 17:04 Відповісти
Путін не захищає русскій язик? А хто захищає?
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04.12.2025 21:23 Відповісти
шутки - шутками ,а хвіст набок...зеленський потвора повиннен йти у відставку !!! 🤡 треба перекрити кисень ,чому НАБУ мовчить ?! теж чекають, коли говнокомандуючий підпише капітуляцію ?!!! ...
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04.12.2025 11:01 Відповісти
Всі коментатори реагують на тему а боти все про своє)
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04.12.2025 11:08 Відповісти
я думаю шо тема така : Україну врятує тільки комітет нацзахисту ,бо зеленський допомагає ху* лу здати Україну ,тому і кремль так впевненний ... ваш зеленський це ворог для Укрпїни як і ху* ло , вам тепер зрозуміло ? ...
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04.12.2025 12:08 Відповісти
А у зехудоби всі хто каже,пише правду про зеЛайно та його " ********" автоматично стають ботами,тількі зехудоба аргументувати неодного свогомвисера в коментах не може. Людина написала все по темі, якби зеЛайно насправді був гарантом конституції та виконував свої обов'язки згідно конституцвї,опікувався захистом України ,а не мородерством,брехнею,збагаченням своїх друзів на крові Українців,то пукін про " новоросію" та захоплення Донбасу і мріяти не могло би,не то що казати.
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04.12.2025 13:34 Відповісти
Про своє, це про що?
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04.12.2025 21:24 Відповісти
Щось більшість каже, що бот - це ти
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05.12.2025 06:35 Відповісти
***** візьме так само як і Київ за 3 дні чи Гітлер з бліцкриком.
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04.12.2025 11:11 Відповісти
росія в будь-якому разі здохне. А їх терорист і вбивця пуйло буде вічність горіти в пеклі.
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04.12.2025 11:15 Відповісти
Тобто це саме Україна на хоче війни а росія завжди бажає миру! Це завжди підтверджують такі поважні світові лідери як Фіцо, Орбан, Сі. Кім та навіть наступний президент США Віткофф!
Ну хто ми такі щоб їм перечити?
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04.12.2025 11:16 Відповісти
Донбас може і захопить, з Новороссією 100% обісреться. Хіба що прогнозують повний обвал фронту і розгром ЗСУ, тоді - можливо.
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04.12.2025 11:17 Відповісти
На це вони і працюють разом з Трампом за допомогою НАБУ та інших...
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04.12.2025 11:21 Відповісти
При фігляру так і буде: років за 2-3 зарплата в Києві зросте з 40 до 70 тис, депутати отримають чергові +150 тис., а фронт буде десь біля Дніпра в кращому разі.
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04.12.2025 11:19 Відповісти
Логічне питання, для чого тоді доні влаштував ці пакатушки кумів в мацкву?
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04.12.2025 11:21 Відповісти
Доні хоче нобелевську премію миру.
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04.12.2025 12:58 Відповісти
...щоб про гешефти домовитися як Україну шматувати і зиск обом мати.
Єй, 47й! Так, хто відмовляється зупинити вогонь по репліям на землі - по лінії зіткнення і домовлятися?
Де твоя обіцянка озброїти ЗСУ до зубів...- це реальна можливість омріяного Нобеля заполучити.
Чи жде назаажди похерили разом тр з пу міжнародне право і устав оон?
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04.12.2025 15:04 Відповісти
Кров'ю вмиєшся виродок фашистський
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04.12.2025 11:28 Відповісти
Нашому теляті вовка б з'їсти.
Україна для ботексного підара кісткою в горлі стане.Вдавиться .
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04.12.2025 11:47 Відповісти
ЧМО бункерне: цією зимою ти здохнеш (свої отрують) і ВСЕ ГРУЗ200
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04.12.2025 11:51 Відповісти
Осиновий кіл в задницю ху-ла все ближче.
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04.12.2025 12:01 Відповісти
Смерть маскалям.
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04.12.2025 12:36 Відповісти
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04.12.2025 15:34 Відповісти
https://defence-line.info/?p=8357 Звивистими стежками (Частина 1)

Як сказав відомий завідувач психіатричного відділення обласної лікарні, дивлячись на одного зі своїх постійних пацієнтів: «Чудны дела твои!» Саме цей історичний епізод найкраще описує те, що відбувається в надрах курника. Так, епіцентр вигрібної ями, якою завжди була вигрібна федерація, а саме - цар «прутін 150-річний», учора знову грізно заявив про те, що або ЗСУ самі покинуть «днр», або його війська це зроблять силою. І ось тут усе це починає набувати контурів того самого відділення обласної лікарні із завідувачем відділення, що має явно філософський склад розуму.

Почнемо з того, що з приходом у владу явного непотребу з пітерських підворіть там намагаються не видавати на публіку промов із ненормативною лексикою. Причому на закритих нарадах вона використовується без обмежень, але на публіці найвище керівництво, за винятком міністра закордонних справ, все ж таки стримує себе. Ну, а якщо захід подається в записі, то вирази, що ненароком прорвалися, ретельно вирізаються. Втім, повністю приховати генетичну тягу до такого роду словес ніяк не вдається.

Як заповів великий мозкознавець Зигмунд Фройд, треба лише придивитися до людської поведінки, і вона покаже, які психічні травми приховує ця людина. Так і тут. Зверніть увагу, як вони називають тимчасово окуповані території. Така назва неодмінно складатиметься з трьох букв. А якщо ви проведете експеримент і запропонуєте будь-якому лаптю пригадати будь-яке слово, що складається з трьох букв, то жодних варіантів не буде в принципі. Там три букви чітко закріплено за цим словом ще покоління тому. Тому даючи назви окупованим землям та використовуючи три букви, противник сам показує своє ставлення як до самих земель, так і до населення, що мешкає там, а заразом - і до процесу захоплення.

Ось і в останній заяві прутін використовує саме три букви для маркування цієї території. І треба зауважити, для того є кілька причин. Скажімо так, нещодавно він картинно розповідав про бої в неіснуючому Комсомольську. Мало того, він же не просто обмовився і назвав інший населений пункт помилковим ім'ям - він докладно розповідав журналістам про те, що якщо подивитися на карту, то можна побачити цей самий Комсомольськ і уявити, куди рухаються його війська через цей населений пункт. Але коли з'ясувалося, що такого міста взагалі немає на лінії фронту, то його промова набула підозрілого змісту.

Справді, тут напрошуються три висновки, і кожен із них неприємний по-своєму. Найпростіший і найлогічніший висновок виглядає приблизно так. Якщо його війська ведуть запеклі бої в неіснуючому місті і просунулися в його неіснуючий центр, це означає, що й воюють вони там з неіснуючим противником. А якщо так, то дивлячись на карту, можна сказати, що його війська рухаються в неіснуючому напрямку, тобто в мішки або просто в ж*пу. Другий висновок перегукується з початком цієї повісті, а отже, діда треба влаштувати у правильне відділення, де він може зображувати Наполеона просто собі на втіху, без особливих наслідків для оточення. І третій висновок полягає в тому, що в кремль мають доступ якісь невідомі чоботи, що доповідають царю якісь дивні історії. Мало того, вони йому ще й карти якісь показують із підозрілими назвами населених пунктів.
Власне кажучи, там уже провели детальне розслідування цього інциденту, і все вказує на те, що варіант № 2 найкраще підходить до цієї нагоди, але через його специфіку вдіяти з цим нічого не можна. Але повернімося до його заяви про те, що його війська «звільнять днр силою».
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04.12.2025 12:48 Відповісти
https://defence-line.info/?p=8360 Звивистими стежками (Частина 2)

Скажімо так, прутін уже не раз показав себе таким богатирем, що хоч сокиру вішай. Усі пам'ятають, як він «раптово» пройшовся рідним Пітером так, що за кілька кварталів не було видно ні машин, ні людей. Та що там, навіть котів чи голубів не було видно. Ну, а раптовість його пішого проходу була настільки оглушливою, що місцевим жителям заборонили підходити до вікон і балконів та попередили, що на дахах будинків уздовж раптового маршруту царя є снайпери, і вони стрілятимуть у все підозріле.

Усім також відомо про те, що цар возить із собою масовку з ФСО, яку переодягають згідно зі сценарієм то в рибалок, то в робітників, а то ще в когось. Це все - від його богатирської доблесті. Ну, а його стіл-аеродром, напевно, покладуть разом з ним у могилу, щоб чорти на нього не кашляли своїми вірусами. Тобто він сам не поведе власні війська на штурм і взагалі не з'явиться біля лінії фронту. Всі ці маскаради з його відвідуванням військ знімаються недалеко від його бункера, щоб він міг встигнути сховатися, але навіть у таких умовах, коли він одягається в камуфляж, вигляд у нього такий, що він сам під себе наклав вето, причому - кілька разів поспіль.

Усе це до того, що його обіцянки та погрози повинен виконувати хтось іще. Зрозуміло, що йому начхати на той шар населення курника, який він вважає несвіжим фаршем чи протухлим м'ясом. Але все ж таки він спілкується з кашкетами і чоботами просто тому, що його улюблена гра у війнушку передбачає саме такий формат спілкування. І тут виникає ситуація, що називається, проти правил жанру.

Так, якщо твоя ракета «Срамат» вчергове зіпсувалася на старті, то було б безглуздо взяти й розповісти про те, що ця «кузькіна мать» може долетіти хоч до Вашингтона, а хоч і до гастроному, тому після того як уламки ракети мирно вляглися навколо полігону, цар повністю виключив цю тему зі своєї риторики, а от про «днр» - наполегливо продовжує розповідати, не зважаючи ні на що. А зважати тут є на що.

Як ми пам'ятаємо, першою була підозра в тому, що цареві зловмисно згодували відверте ла*но про бої в Комсомольську, і це справа рук начальника генштабу Гєрасімова, і у зв'язку з цим там уже всерйоз говорили вже не про безумовну опалу генерала, а про його неминучу відставку, а то й посадку слідом за іншими генералами. Але просто зараз про цю ситуацію пишуть таке:

«Міністр оборони вирішив скоригувати свій прогноз щодо повного визволення ДНР. Раніше він заявляв, що цей процес може завершитись до 1 січня 2027 року. Але така дата викликала невдоволення путіна, крім того, її розкритикував Валєрій Гєрасімов. І Андрєй Бєлоусов захотів з'ясувати, чи можна покращити ситуацію…»

Тобто тут програється сценарій епопеї «Імперія завдає удару у відповідь». Гєрасімову якось вдалося переконати прутіна в тому, що про Комсомольськ йому розповів хтось інший і що Бєлоусов марно накидав на нього якісь нереальні звинувачення. Цей розклад хитнув ситуацію в інший бік, і тепер смаженим запахло для міністра. Саме з цієї причини він вирішив встати з мощів, на яких він зазвичай молиться, і спробувати зрозуміти, що взагалі відбувається на фронті, де взагалі кавалерія, лицарі і де гвардія, зрештою. А далі обізнане джерело так описало події, що відбулися слідом за цим:

«Андрєй Ремович поговорив десь із двома десятками серйозних військових, серед них - і ті, що мають безпосереднє відношення до боїв за ДНР. З Гєрасімовим, щоправда, не спілкувався. Усі в один голос відповідають - гарантій того, що ми зможемо звільнити ДНР до кінця наступного року, немає. А багато хто пропонує взагалі не будувати жодних планів з датами, бо це до розчарувань і зростання втрат приведе. Андрєя Ремовича так дістали ці відповіді, що він оскаженів. Кричав довго, лаявся. Я його, може, раз у житті таким до цього бачив».

Наші власні джерела говорять про те, що кричав Бєлоусов саме матюками, тупав ногами і взагалі - не стримався, а потім ще катався в цьому та обмазував собі морду обличчя. Словом, був украй незадоволений відповідями військових, і плюс до того, міністра аж вивертає від того, що Гєрасімов знову зміг викрутитися з начебто абсолютно програної ситуації.

І ось на цьому тлі прутін розповідає, що він там щось зробить силою… З іншого боку, він може розповісти, що його війська вже звільняють інше місце, назва якого теж складається з трьох букв і дорога йому як спогад про нестримну молодість, - НДР. Як тут не згадати завідувача відділення та його фразу, наведену вище?
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04.12.2025 12:55 Відповісти
Пенис тебе в рот. Скотина.
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04.12.2025 12:57 Відповісти
Пеніс во рту - це русскій. язик.
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04.12.2025 22:40 Відповісти
Халва, халва...
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04.12.2025 13:01 Відповісти
Взявший меч от погибнет
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04.12.2025 13:08 Відповісти
Каку таку Новоросію?
Знову печеніги йому зачесались?
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04.12.2025 13:40 Відповісти
Протягом понад двох століть печеніги були постійною загрозою для Київської Русі, здійснюючи регулярні набіги на її землі, що іноді переростало у повномасштабні війни.

Після нищівної поразки від військ візантійського імператора

печеніги як окремий народ припинили своє існування.

Їхні залишки асимілювалися іншими народами (огузами, половцями, болгарами) або розселилися на території Візантії та Угорщини, де вони служили прикордонниками
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04.12.2025 13:45 Відповісти
Отак і ви зі своєю недоімперією, тюрмою народів, колись припините своє існування
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04.12.2025 13:46 Відповісти
Практично всі наші ЗМІ тиражують цей вислів ***** , а не зрозуміло - навіщо нам ця "інформація" ....?
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04.12.2025 14:27 Відповісти
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04.12.2025 15:27 Відповісти
Коли цю нациську істоту прикончать ? ,воно несе смерть і руїну ,вбило сотні тисяч українців, зруйнувало понад сотню міст і сіл ,а десятки стерті з лиця землі , І жодної реакції так званої влади ,жодної інфомації про злочини рашизму про геноцид українського народу це має знати весь світ ,ну а влада марить про якісь "мирні переговори" насправді капітуляція.
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04.12.2025 15:29 Відповісти
сосія сосне у будь-якому випадку!
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04.12.2025 15:32 Відповісти
Но это не точно....
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04.12.2025 15:37 Відповісти
А чого б йому не давити далі? Зелені шмарклі зашкварились з міндічем, потім з агентом д'Єрмаком, умхренов домовляється із зятьком рудого х..ла... Тим паче Оманські домовленості йдуть повним ходом.
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04.12.2025 16:37 Відповісти
У будь-якому разі??? Ти, що, вилупок чекистський, собі три життя наміряв??? Зараз, за кожне село ти кладеш сотні людей, а може так статись, що віддавати захоплене сотнями тисяч загиблих прийдеться - ЗАДАРМА, Є така опція. Тож продовжуй, старий придурок!
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04.12.2025 17:41 Відповісти
Две трети европейцев считают, что их страны не готовы к войне с Россией - результат опроса.https://www.youtube.com/watch?v=4_oc5Q-Rou8
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04.12.2025 18:13 Відповісти
" Мирний план" трампа так роздухарив нелюля х7йла що воно знову згадало "новососсію"..... немає там з ким домовлятися!
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04.12.2025 18:59 Відповісти
Киев тоже за 3 дня брали а в итоге взяли только за щеку у Украинцев!пусть купит ***** себе губозакатывающую машинку!
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04.12.2025 19:23 Відповісти
встреча троих *********!
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04.12.2025 19:24 Відповісти
Щоб тебе ,пуйло ти таке, підняло та гепнуло!!!!
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04.12.2025 20:33 Відповісти
Ослу понятно что Путин будет воевать до тех пор пока его не остановят, или он не захватит все левобережье Украины которое москали называют "Новороссиею" А без Левобережья-Украина потеряет 80% своего экономического потенциала и вобще перестанет интересовать Запад да и самим Украинцам будет очень тяжело . Возможное перемирие на условиях Путина-это только передышка для него для того чтобы через 2-3 года снова начать нападение на ослабленную Украинуно уже с помощью подготовленной армии большим количеством солдат и ракет
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04.12.2025 23:14 Відповісти
фсб демонструє свою перевагу над всіма прінстонами, масачусетсами і гарвардами разом узятими
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04.12.2025 23:21 Відповісти
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05.12.2025 00:12 Відповісти
Покровск и Мирноград они берут 4 года. Краматорск со Славянском по размеру раза в три больше. И там с десяток огромных пром предприятий и рельеф - карьер, терриконы, реки. Там можно воевать ещё лет десять, если будет чем.
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05.12.2025 02:22 Відповісти
А чого ви дивуєтесь? Якби не зєля, то фіг би пуйло поліз би на Київ, захопив всю Луганську і Маріупіль, а про частину Херсонської і Запорізької я вже мовчу, бо ніякий нормальний през не розміновував би Чонгар. То зєля і решту здасть. Чи продасть. "Неначаси"! Вперед!

Зєлю геть. Вибори
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05.12.2025 06:25 Відповісти
При зеленскому можливо все. Тим паче поки більшість, розтавивши вушка слухають кожноденну брехню від зеленского про ракети, мир, снаряди, мир.... починають цівільні різати військових то десь поза їх спинами ху...ло зробить свою справу.
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05.12.2025 08:59 Відповісти
Самі кацапи хрін захопили, в от союзники їм добряче помагають. Вісь зла це надійні союзники.
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05.12.2025 09:00 Відповісти
..уйло конечно как всегда врет . Но о прекращении огня в ближайшее время думать даже не стоит нажаль ...
Чем больше сагкций наложат,меньше денег у раши будет,это и понятно,а значит и воевать своими упырями будет проблемней.
Но упирается оч.много в Штаты ....
А там старый рыжий маразматик,который в политике,как я в трюфелях рабераюсь((((
Вот никогда раньше не думал,что в великой державе Америке к власти могут привезти популиста и недальновидного дурика.
Короче,нам еще воевать .....
Добре что Европа потихоньку раздупляется ....!
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05.12.2025 09:11 Відповісти
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