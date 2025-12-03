Кремль все ще прагне встановити проросійський режим у Києві, - високопосадовець НАТО
За оцінкою розвідки НАТО щодо мирного процесу, Кремль все ще хоче встановити проросійський режим у Києві й послабити військовий потенціал України.
Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, заявив високопосадовець НАТО на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн об'єднання 2 грудня.
Проросійські маріонетки
"Росія все ще прагне побачити зміну уряду в Україні в найближчому майбутньому, попри те, що українці навряд чи коли-небудь оберуть проросійський уряд. Разом з її [РФ] розмитими культурними вимогами щодо внутрішніх дій України, це означає, що Росія намагатиметься відновити своїх проксі [маріонеток] та втручатися у внутрішньополітичні процеси після досягнення [мирної] угоди.", - сказав він.
РФ хоче послабити Україну
Стосовно перемовин про мир, топпосадовець Альянсу назвав ситуацію "дуже динамічною", додавши, що в НАТО зараз зосереджуються на підтримці України "єдиним способом, який забезпечить тривале мирне врегулювання, а саме – переконавши російського диктатора Володимира Путіна, що він не може перемогти на полі бою".
- Посадовець також додав, що Росія буде прагнути максимально послабити військовий потенціал України, щоб "прокласти шлях для подальшої агресії".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
- Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
- Глава МЗС Сибіга заявив, що Україна контактувала зі США після переговорів Москва – Вашингтон у Кремлі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
старийновий дЄрмак і 40 розбійників"?
Тут - те саме... ХТО цей закон прийматиме? Представники ЗЕ-монобільшості"?
Я думаю, опозиція повинна запропонувати проєкт Закону!
Ну не може бути "Алі Баба" або "Козирь" без хоча би декларації і навіть не держслужбовець!
можливо внести зміни про декларування радників отого дорадчого органу! Надіємося на зміни!
Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
Сказав один незламний
і знову цей таємний високопосадовець нато!
Широкомасштабне вторгнення 24.02.2022р. при зеленському.
Думай… те.
P.S. А в 2022-му якби був Порошенко - він би здав Україну!
Фейкові уряди завжди були в приорітеті Кремля. В 1920 у Польській війні, 1939 проти Фінляндії, все з місцевих манкуртів. В 2021 році Медведчук спеціально сховався за фейковий кримінал щоб швидко стати протектором Окурка. А сам Дерьмак просунувся тільки через знайомство Патрушевим. Вояж в Оман підняв Дерьмака, до речі, там Медведчук також брав участь. І дует пройшов кастинг по колаборації. І бабушка української корупції лижі тоді теж направляла в Оман.