Кремль все ще прагне встановити проросійський режим у Києві, - високопосадовець НАТО

За оцінкою розвідки НАТО щодо мирного процесу, Кремль все ще хоче встановити проросійський режим у Києві й послабити військовий потенціал України.

Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, заявив високопосадовець НАТО на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн об'єднання 2 грудня.

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Проросійські маріонетки

"Росія все ще прагне побачити зміну уряду в Україні в найближчому майбутньому, попри те, що українці навряд чи коли-небудь оберуть проросійський уряд. Разом з її [РФ] розмитими культурними вимогами щодо внутрішніх дій України, це означає, що Росія намагатиметься відновити своїх проксі [маріонеток] та втручатися у внутрішньополітичні процеси після досягнення [мирної] угоди.", - сказав він.

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РФ хоче послабити Україну

Стосовно перемовин про мир, топпосадовець Альянсу назвав ситуацію "дуже динамічною", додавши, що в НАТО зараз зосереджуються на підтримці України "єдиним способом, який забезпечить тривале мирне врегулювання, а саме – переконавши російського диктатора Володимира Путіна, що він не може перемогти на полі бою".

Посадовець також додав, що Росія буде прагнути максимально послабити військовий потенціал України, щоб "прокласти шлях для подальшої агресії".

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