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Новини Мирні перемовини Цілі Путіна в Україні
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Кремль все ще прагне встановити проросійський режим у Києві, - високопосадовець НАТО

путін

За оцінкою розвідки НАТО щодо мирного процесу, Кремль все ще хоче встановити проросійський режим у Києві й послабити військовий потенціал України.

Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, заявив високопосадовець НАТО на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн об'єднання 2 грудня.

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Проросійські маріонетки

"Росія все ще прагне побачити зміну уряду в Україні в найближчому майбутньому, попри те, що українці навряд чи коли-небудь оберуть проросійський уряд. Разом з її [РФ] розмитими культурними вимогами щодо внутрішніх дій України, це означає, що Росія намагатиметься відновити своїх проксі [маріонеток] та втручатися у внутрішньополітичні процеси після досягнення [мирної] угоди.", - сказав він.

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РФ хоче послабити Україну

Стосовно перемовин про мир, топпосадовець Альянсу назвав ситуацію "дуже динамічною", додавши, що в НАТО зараз зосереджуються на підтримці України "єдиним способом, який забезпечить тривале мирне врегулювання, а саме – переконавши російського диктатора Володимира Путіна, що він не може перемогти на полі бою".

  • Посадовець також додав, що Росія буде прагнути максимально послабити військовий потенціал України, щоб "прокласти шлях для подальшої агресії".

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
  • Глава МЗС Сибіга заявив, що Україна контактувала зі США після переговорів Москва – Вашингтон у Кремлі. 

Автор: 

НАТО (7239) перемовини (3824) путін володимир (25487) війна в Україні (8521)
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Топ коментарі
+9
Куди ще проросіщеніше:"
Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
Сказав один незламний
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03.12.2025 19:11 Відповісти
+7
Навіщо ТУТ оця фотка?!
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03.12.2025 19:09 Відповісти
+6
він не тільки сказав - він цьому допомагає рухати кордон,,,
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03.12.2025 19:23 Відповісти
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Навіщо ТУТ оця фотка?!
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03.12.2025 19:09 Відповісти
"Козирь" уже пішов - на нього можна не ставити ставки!
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03.12.2025 19:10 Відповісти
Не "швиди"... "Блазню" можуть нагадать, повторно, яке "кіно" , на нього, ФСБ назнімало, поки він "зажигав" у Москві, і він може "передумать" та повернуть д"Єрмака, назад...
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03.12.2025 19:21 Відповісти
Чи не пора прийняти Закон про Офіс (Адміністрацію) Президента, щоб не прийшли знову нові 5-6 дефективних менеджерів, а із ними "старий новий дЄрмак і 40 розбійників"?
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03.12.2025 19:27 Відповісти
Ти "Горе от ума", пам"ятаєш, з шкільної програми? Там фраза є така: "А судьи - кто?".
Тут - те саме... ХТО цей закон прийматиме? Представники ЗЕ-монобільшості"?
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03.12.2025 19:31 Відповісти
Якщо ми "наступили на граблі" один раз - то не потрібно чекати щоб наступити ще раз....
Я думаю, опозиція повинна запропонувати проєкт Закону!
Ну не може бути "Алі Баба" або "Козирь" без хоча би декларації і навіть не держслужбовець!
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03.12.2025 19:39 Відповісти
Оті зміни, які створими "офіс президента" - внесені Указом президента... Указ відрізняється від Закону тим, що має "тимчасове" значення - він діє на період повноважень того президента, який його підписав. Після інаугурації наступника, він може його скасувать... Так що змушені чекать перевиборів...
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03.12.2025 19:47 Відповісти
так отож....
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03.12.2025 19:48 Відповісти
депутат Железняк сьогодні на каналі відповів на таке запитання так:
можливо внести зміни про декларування радників отого дорадчого органу! Надіємося на зміни!
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03.12.2025 19:51 Відповісти
він може "передумать" та повернуть д"Єрмака або баканаФФа з кулінічами назад.....
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03.12.2025 22:46 Відповісти
Саме з цього ствердження я й почав тут дискусію...
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03.12.2025 22:49 Відповісти
Куди ще проросіщеніше:"
Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
Сказав один незламний
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03.12.2025 19:11 Відповісти
він не тільки сказав - він цьому допомагає рухати кордон,,,
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03.12.2025 19:23 Відповісти
медведчук живєє всєх живих?
і знову цей таємний високопосадовець нато!
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03.12.2025 19:15 Відповісти
Кремль все ще прагне встановити проросійський режим у Києві, так він його встановив ще у 2019 році???
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03.12.2025 19:18 Відповісти
💪
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03.12.2025 19:24 Відповісти
Джерело з НАТО і фото вбивці - сильна подача матеріалу
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03.12.2025 19:24 Відповісти
А зеленський - це проякий?
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03.12.2025 19:26 Відповісти
так він там вже є. він хоче не встановити, а зберегти.
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03.12.2025 19:27 Відповісти
Бляха, Ми цей "режим" встановили в 2019...
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03.12.2025 19:33 Відповісти
Війна почалася з окупації Криму 20.02.2014р. при януковичу.
Широкомасштабне вторгнення 24.02.2022р. при зеленському.

Думай… те.
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03.12.2025 19:35 Відповісти
Ніт. "В 2014-му Порошенко здав Крим!" - мудрий нарід.
P.S. А в 2022-му якби був Порошенко - він би здав Україну!
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03.12.2025 20:17 Відповісти
Да тут почитати коментарі так половина так званих українців хоче це зробити
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03.12.2025 19:48 Відповісти
Ну хібашо у кремлі Мадяр-Бровді на той час сидітиме...
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03.12.2025 20:25 Відповісти
А на що ***** сподівається зміною влади? Що прийде Залужний і почне ********* рашистів і поважати плешивого мʼясника? Чи шізофренік досі сподівається на мертвечука або зека янека?
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03.12.2025 20:40 Відповісти
Сто грам і закусити новічком ! І ВСЕ буде як він хоче !!!
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03.12.2025 20:59 Відповісти
У Версалі Клемансо також вимагав у німців - Ельзас наш, армія 100 000, інакше окупуємо Рур і вам п..ц. Х......гне тіж самі умови - віддайте території, демобілізуйте армію. А англосаксам погрожує -припиніть допомагати інакше метну.
Фейкові уряди завжди були в приорітеті Кремля. В 1920 у Польській війні, 1939 проти Фінляндії, все з місцевих манкуртів. В 2021 році Медведчук спеціально сховався за фейковий кримінал щоб швидко стати протектором Окурка. А сам Дерьмак просунувся тільки через знайомство Патрушевим. Вояж в Оман підняв Дерьмака, до речі, там Медведчук також брав участь. І дует пройшов кастинг по колаборації. І бабушка української корупції лижі тоді теж направляла в Оман.
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03.12.2025 21:29 Відповісти
А у нас режим який?
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03.12.2025 22:20 Відповісти
 
 