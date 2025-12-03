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Новини Погрози Росії
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Британія назвала погрози Путіна про війну з Європою "кремлівською нісенітницею"

стармер

Британський уряд відкинув заяву російського диктатора Путіна про те, що Європа хоче війни з Росією, назвавши його висловлювання "кремлівською нісенітницею",

Про це заявив речник Кіра Стармера, пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що заявив Путін

2 грудня лідер Кремля звинуватив Європу в тому, що вона "на боці війни", і дав зрозуміти, що Москва "готова вже зараз" вести війну, за кілька годин до початку мирних переговорів зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Реакція Британії

Однак речник прем'єра Британії Кіра Стармера відкинув коментарі Путіна як "чергову риторику", яка є "настільки ж небезпечною, наскільки й помилковою".

Він заявив, що "європейські країни єдині у підтримці права України на самооборону відповідно до міжнародного права" і що "НАТО готове відповісти на будь-які загрози єдністю і силою".

"Ми всі знаємо, що Путін є агресором у цій ситуації. Ми всі знаємо, що Путін зволікає, не хоче сідати за стіл переговорів й не хоче досягати угоди", - наголосив згодом прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

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Що передувало?

  • Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні.

Автор: 

Велика Британія (5983) Європа (2508) путін володимир (25487) Стармер Кір (377)
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У ****** з оркостану, хронічний переляк і діарея, з 2014 року, як він вліз війною в Мирну Україну, а тут ще і кухар, своїми маршами на мацкву, добавив!
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03.12.2025 18:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qSK09h5Un2M

коротке ре(зЄ)зюме одкровень Юльки Мендель на каналі Залужного - на Першому Цифровому

Шо там погрози путіна Європі ?
Он Мендель боїться за своє життя ... Тепер зрозуміли чому Богуцька досі лиже Єрмаку?
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03.12.2025 18:28 Відповісти
То треба було підіграти кацапутіну. Сказати, мовляв, так: ...кацапію має бути зруйновано... (с)

І чекати відповіді від кацапів.
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03.12.2025 18:31 Відповісти
Зараз навіть Європа вважає тупіна пи*доболом)
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03.12.2025 18:49 Відповісти
Так "кремлёвским" уже діваться нема куди - тільки "понти колотить"... У війні "захекалися" : перемогти - сил не вистачає, а спиниться не можуть, бо свої ж, "порвуть"... Одні будуть рвать за те, що "плоха ваевали", а другі - "зачем ваевали так плоха"?... Росіяни не ******* "лузерів"...
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03.12.2025 19:10 Відповісти
Як би не обзивала Європа ці висери пуйла нісенітницями, але воно хворе на голову і напасти може запросто...
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03.12.2025 19:40 Відповісти
 
 