Британія назвала погрози Путіна про війну з Європою "кремлівською нісенітницею"
Британський уряд відкинув заяву російського диктатора Путіна про те, що Європа хоче війни з Росією, назвавши його висловлювання "кремлівською нісенітницею",
Про це заявив речник Кіра Стармера, пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Що заявив Путін
2 грудня лідер Кремля звинуватив Європу в тому, що вона "на боці війни", і дав зрозуміти, що Москва "готова вже зараз" вести війну, за кілька годин до початку мирних переговорів зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Реакція Британії
Однак речник прем'єра Британії Кіра Стармера відкинув коментарі Путіна як "чергову риторику", яка є "настільки ж небезпечною, наскільки й помилковою".
Він заявив, що "європейські країни єдині у підтримці права України на самооборону відповідно до міжнародного права" і що "НАТО готове відповісти на будь-які загрози єдністю і силою".
"Ми всі знаємо, що Путін є агресором у цій ситуації. Ми всі знаємо, що Путін зволікає, не хоче сідати за стіл переговорів й не хоче досягати угоди", - наголосив згодом прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
Що передувало?
- Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні.
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коротке ре(зЄ)зюме одкровень Юльки Мендель на каналі Залужного - на Першому Цифровому
Шо там погрози путіна Європі ?
Он Мендель боїться за своє життя ... Тепер зрозуміли чому Богуцька досі лиже Єрмаку?
І чекати відповіді від кацапів.