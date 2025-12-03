Британія назвала погрози Путіна про війну з Європою "кремлівською нісенітницею"

Британський уряд відкинув заяву російського диктатора Путіна про те, що Європа хоче війни з Росією, назвавши його висловлювання "кремлівською нісенітницею",

Про це заявив речник Кіра Стармера, пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що заявив Путін

2 грудня лідер Кремля звинуватив Європу в тому, що вона "на боці війни", і дав зрозуміти, що Москва "готова вже зараз" вести війну, за кілька годин до початку мирних переговорів зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Реакція Британії

Однак речник прем'єра Британії Кіра Стармера відкинув коментарі Путіна як "чергову риторику", яка є "настільки ж небезпечною, наскільки й помилковою".

Він заявив, що "європейські країни єдині у підтримці права України на самооборону відповідно до міжнародного права" і що "НАТО готове відповісти на будь-які загрози єдністю і силою".

"Ми всі знаємо, що Путін є агресором у цій ситуації. Ми всі знаємо, що Путін зволікає, не хоче сідати за стіл переговорів й не хоче досягати угоди", - наголосив згодом прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

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Що передувало?