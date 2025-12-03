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Новини Погрози Росії
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Рютте про погрози Путіна: Бачили його у військовій формі, але досить далеко від фронту

У НАТО відреагували на погрози Путіна: що відомо?

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що не коментуватиме погрози російського диктатора Путіна Європі.

Про це він сказав перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Я не збираюся реагувати на все, що говорить Путін. Ми позавчора бачили його у військовому однострої, одягненим як солдат, але не на передовій, а досить далеко від фронту", - заявив Рютте.

За словами генсека НАТО, сьогодні міністри обговорять способи "зберегти Україну якомога сильнішою в боротьбі, що триває, а також мати найсильнішу позицією, коли мирні переговори дійсно почнуть відбуватися".

Читайте: Путін погрожує "відрізати Україну від моря", якщо Київ продовжить атакувати судна РФ у Чорному морі

Що передувало?

  • Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

Читайте: НАТО посилюватиме тиск на Росію, якщо мирні перемовини не принесуть результатів, - Рютте

Автор: 

НАТО (7239) путін володимир (25487) росія (70431) Рютте Марк (707)
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Топ коментарі
+8
так і є
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03.12.2025 12:25 Відповісти
+3
Пуйлові так пасує форма , як кнуру сідло .
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03.12.2025 12:12 Відповісти
+3
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03.12.2025 12:18 Відповісти
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Пуйлові так пасує форма , як кнуру сідло .
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03.12.2025 12:12 Відповісти
так і є
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03.12.2025 12:25 Відповісти
***** засмутиться, коли дізнається, що сідло на кнурі таки дивиться краще, ніж на ***** ********** форма
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03.12.2025 12:50 Відповісти
Translator

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03.12.2025 12:13 Відповісти
Бачили з супутника,те саме,що Боневтіка в Омані.
При потребі,могли б запустити ракету.
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03.12.2025 12:15 Відповісти
А чого Рютте боятися путлєра? - навіть чихнути бояться в його сторону - держить ніс по - вітру - жде шо Трамп видасть
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03.12.2025 12:17 Відповісти
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03.12.2025 12:18 Відповісти
От чого Рютте не помітив, що Х...ло був навмисно в трусіках цілованого в пупок мальчика. Це всій НАТО тонкий натяк - буде вам тому мальчику, а то все про френч і галіфе.
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03.12.2025 12:21 Відповісти
Военной форме 😁 Это наверно та же самая форма сторожа из магазина "5очка", в которой он приезжал на курвщину.

Продается в военторге на любом парашкинском сайте с рабочей одеждой. Вот, стянул с какого-то:

Костюм охранника мужской "Контрол" летний тк. Твил Пич "Пиксель"

https://profi-48.ru/#




Артикул: КОС442-281

Цена 1,470.00 р.
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03.12.2025 17:02 Відповісти
 
 