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Рютте про погрози Путіна: Бачили його у військовій формі, але досить далеко від фронту
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що не коментуватиме погрози російського диктатора Путіна Європі.
Про це він сказав перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не збираюся реагувати на все, що говорить Путін. Ми позавчора бачили його у військовому однострої, одягненим як солдат, але не на передовій, а досить далеко від фронту", - заявив Рютте.
За словами генсека НАТО, сьогодні міністри обговорять способи "зберегти Україну якомога сильнішою в боротьбі, що триває, а також мати найсильнішу позицією, коли мирні переговори дійсно почнуть відбуватися".
Що передувало?
- Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".
Топ коментарі
+8 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+3 Vasyl Ivanyk
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+3 Грицько Добрий
показати весь коментар03.12.2025 12:18 Відповісти Посилання
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