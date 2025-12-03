РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12440 посетителей онлайн
Новости Угрозы Путина
1 436 7

Рютте об угрозах Путина: Видели его в военной форме, но достаточно далеко от фронта

В НАТО отреагировали на угрозы Путина: что известно?

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не будет комментировать угрозы российского диктатора Путина Европе.

Об этом он сказал перед началом заседания Совета министров иностранных дел НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я не собираюсь реагировать на все, что говорит Путин. Позавчера мы видели его в военной форме, одетым как солдат, но не на передовой, а довольно далеко от фронта", - заявил Рютте.

По словам генсека НАТО, сегодня министры обсудят способы "сохранить Украину как можно более сильной в продолжающейся борьбе, а также иметь сильнейшую позицию, когда мирные переговоры действительно начнут происходить".

Читайте: Путин угрожает "отрезать Украину от моря", если Киев продолжит атаковать суда РФ в Черном море

Что предшествовало?

  • Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

Читайте: НАТО будет усиливать давление на Россию, если мирные переговоры не принесут результатов, - Рютте

Автор: 

НАТО (10533) путин владимир (32505) россия (98230) Рютте Марк (531)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пуйлові так пасує форма , як кнуру сідло .
показать весь комментарий
03.12.2025 12:12 Ответить
так і є
показать весь комментарий
03.12.2025 12:25 Ответить
Translator

показать весь комментарий
03.12.2025 12:13 Ответить
Бачили з супутника,те саме,що Боневтіка в Омані.
При потребі,могли б запустити ракету.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:15 Ответить
А чого Рютте боятися путлєра? - навіть чихнути бояться в його сторону - держить ніс по - вітру - жде шо Трамп видасть
показать весь комментарий
03.12.2025 12:17 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2025 12:18 Ответить
От чого Рютте не помітив, що Х...ло був навмисно в трусіках цілованого в пупок мальчика. Це всій НАТО тонкий натяк - буде вам тому мальчику, а то все про френч і галіфе.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:21 Ответить
 
 