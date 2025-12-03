Заяви Путіна про готовність воювати з Європою слід сприймати серйозно, - МЗС Нідерландів

Погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо можливого протистояння з Європою слід сприймати максимально серйозно. Європа має зміцнювати власні оборонні спроможності.

Про це міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел сказав перед початком засідання очільників дипломатичних відомств країн-членів НАТО у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Це звісно, жахливі заяви. Сподіваймося, що цього не станеться. Але потрібно сприймати це як серйозне попередження, і що збільшення наших оборонних витрат це не просто бажання, а необхідність у тому середовищі, в якому ми перебуваємо", - сказав він.

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Міністр також зазначив, що кількість російських гібридних атак зростатиме, від диверсій до інформаційних операцій. Найкращим захистом він назвав підвищення стійкості суспільства та оперативну реакцію на ворожі дії.

"Нам потрібно забезпечити свою стійкість проти таких атак. Ми побачимо ще більше їх, бо, на жаль, це ознака нашого часу. Це спосіб, у який діє Росія. Чи це диверсії на залізницях, чи відправлення дронів, чи дезінформація. Ми побачимо всі види цих гібридних атак. Найкращий спосіб запобігти їм - мати сильну оборону, високу обізнаність серед населення, бути стійкими до російської дезінформації та швидко реагувати на будь-які їхні дії, щоб стримувати майбутні атаки", - сказав він.

За словами міністра, будь-які майбутні домовленості з Росією мають супроводжуватися принципом "довіряй, але перевіряй". Він підкреслив, що Україна повинна мати потужні збройні сили та отримати гарантії безпеки від США та європейських партнерів.

"У будь-якій угоді з Путіним добре довіряти, але набагато краще перевіряти. Нам потрібна сильна Україна, незалежна держава із спроможними збройними силами, здатними захищатися і стримувати будь-які майбутні атаки, а також надійні гарантії від союзників - США та європейських партнерів", - сказав він.

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Що передувало?

Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

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