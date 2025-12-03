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Новини Погрози Росії
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Заяви Путіна про готовність воювати з Європою слід сприймати серйозно, - МЗС Нідерландів

путін погрожує Європі

Погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо можливого протистояння з Європою слід сприймати максимально серйозно. Європа має зміцнювати власні оборонні спроможності.

Про це міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел сказав перед початком засідання очільників дипломатичних відомств країн-членів НАТО у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Це звісно, жахливі заяви. Сподіваймося, що цього не станеться. Але потрібно сприймати це як серйозне попередження, і що збільшення наших оборонних витрат це не просто бажання, а необхідність у тому середовищі, в якому ми перебуваємо", - сказав він.

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Міністр також зазначив, що кількість російських гібридних атак зростатиме, від диверсій до інформаційних операцій. Найкращим захистом він назвав підвищення стійкості суспільства та оперативну реакцію на ворожі дії.

"Нам потрібно забезпечити свою стійкість проти таких атак. Ми побачимо ще більше їх, бо, на жаль, це ознака нашого часу. Це спосіб, у який діє Росія. Чи це диверсії на залізницях, чи відправлення дронів, чи дезінформація. Ми побачимо всі види цих гібридних атак. Найкращий спосіб запобігти їм - мати сильну оборону, високу обізнаність серед населення, бути стійкими до російської дезінформації та швидко реагувати на будь-які їхні дії, щоб стримувати майбутні атаки", - сказав він.

За словами міністра, будь-які майбутні домовленості з Росією мають супроводжуватися принципом "довіряй, але перевіряй". Він підкреслив, що Україна повинна мати потужні збройні сили та отримати гарантії безпеки від США та європейських партнерів.

"У будь-якій угоді з Путіним добре довіряти, але набагато краще перевіряти. Нам потрібна сильна Україна, незалежна держава із спроможними збройними силами, здатними захищатися і стримувати будь-які майбутні атаки, а також надійні гарантії від союзників - США та європейських партнерів", - сказав він.

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Що передувало?

  • Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

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Автор: 

Європа (2508) Нідерланди (1706) путін володимир (25487)
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Топ коментарі
+6
Шо? Уже обісрались?
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03.12.2025 13:58 Відповісти
+3
На фоні чотирьохрічної війни в Україні, ці його заяви виглядають як чистий блеф. Якщо не сказати більше - звичайна дурість.
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03.12.2025 13:59 Відповісти
+2
То сприймайте вже нарешті, а не розказуйте що кому слід/треба/необхідно.
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03.12.2025 13:57 Відповісти
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То сприймайте вже нарешті, а не розказуйте що кому слід/треба/необхідно.
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03.12.2025 13:57 Відповісти
Шо? Уже обісрались?
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03.12.2025 13:58 Відповісти
На фоні чотирьохрічної війни в Україні, ці його заяви виглядають як чистий блеф. Якщо не сказати більше - звичайна дурість.
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03.12.2025 13:59 Відповісти
Україна- це не кінцева ціль кремлівського ху-ла. Перед війною справжні цілі на россії озвучували- захоплення территорій від Ліссабона до Хайшинвея (владівостока).
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03.12.2025 14:02 Відповісти
Якось європейці не сильно на ці лякалки ведуться. І що тепер? Продовжувати виголошувати їх у всесвіт і надалі?
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03.12.2025 14:06 Відповісти
А якщо вони в трійці США Китай Росія вже поділили як Молотова рибентропа? Тоді Європа залишається майже беззахістною.
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03.12.2025 14:26 Відповісти
Але зєльонкін із кагалом таки ж уперто намагаються вести Україну до поразки. Европейці вже приміряють на себе ту ситуацію, яка тоді могла б скластися. Як на сьогодні, найрозумніше для них було б подвоїти допомогу Україні, але ж навколо зєльонкіна як не міндічі, то ще якісь спіздічі…
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03.12.2025 14:04 Відповісти
Сонні європейські мухи ніяк не можуть збагнути, що казлостан вже давно з ними воює. я так розумію, що Європу можливо зможе розбудити тільки балістика в якусь електростанцію. Тоді вимкнуть світло і всі повилазять з тіктоків.
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03.12.2025 14:02 Відповісти
Заявление было сделано для внутреннего потребления. Надувание щёк перед собственным быдлом. Но случился неожиданный побочный эффект и всё вышло даже лучше, чем задумывалось
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03.12.2025 14:09 Відповісти
Нє, треба висловити декілька сот тисяч стурбованостей!
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03.12.2025 14:11 Відповісти
Так кацапи до цих пір не визнають, що напали на Україну і ведуть проти нас ВІЙНУ. То про яку довіру їх словам можна говорити і що ще перевіряти?
Досить подивитися на Маріуполь, Бахмут, Авдіївку, Покровськ.... а кацапи кажуть, що війни НЕМАЄ
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03.12.2025 14:15 Відповісти
Дикуни розраховують на "право сили", а цивілізовані народи на "силу Права". ********* це дикуни. і доки не отримають боляче по чутливим місцям і кровью не вмиються, ну так щоб до напівкоматозного стану!, будуть давити тих кого вважають слабшими за себе. Я не хочу ніяких угод з *********** взагалі. Угоди з ними нічого не варті, тому виперти окупантів і "рів з крокодилами". У них всього валом. Територія в 28 разів більша за територію України. Ресурсів неміряно. Нехай собі живуть як хочуть. Аби до нас не лізли. Ну от нащо їм наші карасики коли мають лосось? Кажуть що всі війни закінчуються перемовинами, але Японія до цього часу в стані війни з ***********. Ну буде нас таких двоє. І що? Будемо озброюватись і будемо готові давати відсіч дикунам. Це ж вже було і далі буде доки федерація не розпадеться. Ізоляція. Ніякого транзиту. Нехай китайці цивілізують цих дикунів, яких вони називають "білими мавпами".
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03.12.2025 14:16 Відповісти
З 2014 року, війни ****** проти Мирної України, в країнах ЄС і НАТО, прийшло дивне ПРОЗРІННЯ??!!
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03.12.2025 14:36 Відповісти
Час настав, «попереджений - значить озброєний» Мдаа...
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03.12.2025 15:05 Відповісти
Ну це вже взагалі ,під час "Холодної війни " 500 тисячну ГСВГ в гдр не боялись ,а теперішню рашку .яка за тисячі кілометрів від них злякались ,памперси одягніть і не ганьбіться і до речі це Україна до такого "нато " зібралась вступати ?
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03.12.2025 17:14 Відповісти
а до тебя это только сейчас дошло,розовый идиот?!похоже нет-только одно лишь невнятное мычание!вот когда рашистские сапожища будут грохотать по твоей голландии-тогда,возможно,ты что то успеешь понять перед смертью!
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03.12.2025 17:18 Відповісти
 
 