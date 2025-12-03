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Новини Погрози Росії
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Погрози РФ Європі - це спроба залякування, а не реальний сигнал, - МЗС Фінляндії

валтонен,емілі

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що погрози, озвучені російським диктатором Володимиром Путіним щодо Європи, є елементом залякування, а не реальним сценарієм.

Про це вона сказала перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

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"Це російська риторика, за допомогою якої РФ прагне чинити тиск - і це не варто сприймати надто серйозно", - сказала вона.

Валтонен наголосила, що європейські держави та країни НАТО мають достатні оборонні спроможності та продовжують їх посилювати. Водночас, за її словами, Москва "відчайдушно шукає способи вийти з війни, яку мала б ніколи не починати і яка ґрунтувалася на цілковито хибних припущеннях".

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Очільниця МЗС також повторила позицію Гельсінкі: першим кроком до припинення війни мала би бути зупинка бойових дій або принаймні припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Що передувало?

  • Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

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Автор: 

Європа (2508) росія (70431) погрози (535) Фінляндія (1457)
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Топ коментарі
+1
якщо Україна стане ядерною державою, це буде гарантією безпеки Європи - саме тому країни ЄС не будуть вводити санкції проти нас. В принципі, ми ще зможемо розмістити нашу ЯЗ в країнах Балтії.
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03.12.2025 12:47 Відповісти
+1
Фінам достатньо провести тренування комплексів протикорабельних ракет, на своєму південно-східному узбережжі, поблизу своєї столиці, і кацапня почне "чесать репу". Бо для того, щоб вийти не просто у саме Балтійське море, та добраться до Калінінградського анклаву, а хоча-б добраться до Ботнічної затоки, треба, спочатку, пройти по вузькій протоці більше 400 км. І все це - під прицілом фінських ПКР. А з другого боку протоки - територія Естонії - теж члена НАТО... Цікаво - скільки бойовий ордер Балтфлоту встигн пройти по цьому фарватеру?
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03.12.2025 13:18 Відповісти
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Європа може перестане жувати соплі , та скиглити , не пробували ....чи у вас немає ядерки наприклад чи авіації і тд
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03.12.2025 12:45 Відповісти
якщо Україна стане ядерною державою, це буде гарантією безпеки Європи - саме тому країни ЄС не будуть вводити санкції проти нас. В принципі, ми ще зможемо розмістити нашу ЯЗ в країнах Балтії.
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03.12.2025 12:47 Відповісти
Ще не набридло бути заграною платівкою? ЯЗ і ЯЗ!
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03.12.2025 14:08 Відповісти
Ні, мені не набридло повторювати істини. Те, що у хохлів горить від цього - так і треба. Українці підтримують створення ЯЗ.
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03.12.2025 14:17 Відповісти
А той факт, що для створення таємної ЯЗ ізраїльським спецслужбам довелося вбити цілого Кеннеді, бо той намагався завадити Ізраїлю її зробити, не бентежить? Кого доведеться вбити нашій СБУ? Може пуйла все ж таки простіше буде завалить?
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03.12.2025 14:28 Відповісти
>А той факт, що для створення таємної ЯЗ ізраїльським спецслужбам довелося вбити цілого Кеннеді, бо той намагався завадити Ізраїлю її зробити, не бентежить?

приємно здивований, що пан це знає

>Кого доведеться вбити нашій СБУ?

Хоч трампа, взагалі пофіг. Україна - понад усе.

>Може пуйла все ж таки простіше буде завалить?

Після нього знов буде таке саме імперське *****. Краще мати стратегічні засоби стримування.
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03.12.2025 14:54 Відповісти
Вона дуже їх з 22.там через одного куплені парашею.
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03.12.2025 12:52 Відповісти
Жує писала,виправили на дуже.цирк на дроті.не можна нормально коментар написати.ідіоти там сидять.
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03.12.2025 12:54 Відповісти
Фінам достатньо провести тренування комплексів протикорабельних ракет, на своєму південно-східному узбережжі, поблизу своєї столиці, і кацапня почне "чесать репу". Бо для того, щоб вийти не просто у саме Балтійське море, та добраться до Калінінградського анклаву, а хоча-б добраться до Ботнічної затоки, треба, спочатку, пройти по вузькій протоці більше 400 км. І все це - під прицілом фінських ПКР. А з другого боку протоки - територія Естонії - теж члена НАТО... Цікаво - скільки бойовий ордер Балтфлоту встигн пройти по цьому фарватеру?
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03.12.2025 13:18 Відповісти
Ні, друзі - це реальний сигнал. Готуйтеся, в не базікайте. Чим меньше ваша допомога Україні, тим реальніше такий напад на Європу.
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03.12.2025 13:46 Відповісти
Скатєрьтью скатєрьтью
Хлорпікрін стєліцца
И забіраєцца
Пат пративагас
Каждаму каждаму
В лутшеє вєріца...
Мєдлєно падаєт
Ядєрний фугас...
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03.12.2025 14:04 Відповісти
какой вам ещё сигнал нужен-розовые идиоты?!тот который в 39 году произошёл когда советская рашка напала на вас?!дебилы *****!
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03.12.2025 17:29 Відповісти
 
 