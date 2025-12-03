Погрози РФ Європі - це спроба залякування, а не реальний сигнал, - МЗС Фінляндії
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що погрози, озвучені російським диктатором Володимиром Путіним щодо Європи, є елементом залякування, а не реальним сценарієм.
Про це вона сказала перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
"Це російська риторика, за допомогою якої РФ прагне чинити тиск - і це не варто сприймати надто серйозно", - сказала вона.
Валтонен наголосила, що європейські держави та країни НАТО мають достатні оборонні спроможності та продовжують їх посилювати. Водночас, за її словами, Москва "відчайдушно шукає способи вийти з війни, яку мала б ніколи не починати і яка ґрунтувалася на цілковито хибних припущеннях".
Очільниця МЗС також повторила позицію Гельсінкі: першим кроком до припинення війни мала би бути зупинка бойових дій або принаймні припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Що передувало?
- Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".
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приємно здивований, що пан це знає
>Кого доведеться вбити нашій СБУ?
Хоч трампа, взагалі пофіг. Україна - понад усе.
>Може пуйла все ж таки простіше буде завалить?
Після нього знов буде таке саме імперське *****. Краще мати стратегічні засоби стримування.
Хлорпікрін стєліцца
И забіраєцца
Пат пративагас
Каждаму каждаму
В лутшеє вєріца...
Мєдлєно падаєт
Ядєрний фугас...