Валтонен: Угрозы РФ Европе - это попытка запугивания, а не реальный сигнал

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что угрозы, озвученные российским диктатором Владимиром Путиным в отношении Европы, являются элементом запугивания, а не реальным сценарием.

Об этом она сказала перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"Это российская риторика, с помощью которой РФ стремится оказывать давление - и это не стоит воспринимать слишком серьезно", - сказала она.

Валтонен подчеркнула, что европейские государства и страны НАТО обладают достаточными оборонными возможностями и продолжают их усиливать. В то же время, по ее словам, Москва "отчаянно ищет способы выйти из войны, которую не должна была начинать и которая основывалась на полностью ложных предположениях".

Глава МИД также повторила позицию Хельсинки: первым шагом к прекращению войны должна быть остановка боевых действий или, по крайней мере, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Что предшествовало?

Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

