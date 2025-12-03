РУС
Валтонен: Угрозы РФ Европе - это попытка запугивания, а не реальный сигнал

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что угрозы, озвученные российским диктатором Владимиром Путиным в отношении Европы, являются элементом запугивания, а не реальным сценарием.

Об этом она сказала перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"Это российская риторика, с помощью которой РФ стремится оказывать давление - и это не стоит воспринимать слишком серьезно", - сказала она.

Валтонен подчеркнула, что европейские государства и страны НАТО обладают достаточными оборонными возможностями и продолжают их усиливать. В то же время, по ее словам, Москва "отчаянно ищет способы выйти из войны, которую не должна была начинать и которая основывалась на полностью ложных предположениях".

Глава МИД также повторила позицию Хельсинки: первым шагом к прекращению войны должна быть остановка боевых действий или, по крайней мере, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Что предшествовало?

  • Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

Європа може перестане жувати соплі , та скиглити , не пробували ....чи у вас немає ядерки наприклад чи авіації і тд
03.12.2025 12:45 Ответить
якщо Україна стане ядерною державою, це буде гарантією безпеки Європи - саме тому країни ЄС не будуть вводити санкції проти нас. В принципі, ми ще зможемо розмістити нашу ЯЗ в країнах Балтії.
03.12.2025 12:47 Ответить
Вона дуже їх з 22.там через одного куплені парашею.
03.12.2025 12:52 Ответить
Жує писала,виправили на дуже.цирк на дроті.не можна нормально коментар написати.ідіоти там сидять.
03.12.2025 12:54 Ответить
Фінам достатньо провести тренування комплексів протикорабельних ракет, на своєму південно-східному узбережжі, поблизу своєї столиці, і кацапня почне "чесать репу". Бо для того, щоб вийти не просто у саме Балтійське море, та добраться до Калінінградського анклаву, а хоча-б добраться до Ботнічної затоки, треба, спочатку, пройти по вузькій протоці більше 400 км. І все це - під прицілом фінських ПКР. А з другого боку протоки - територія Естонії - теж члена НАТО... Цікаво - скільки бойовий ордер Балтфлоту встигн пройти по цьому фарватеру?
03.12.2025 13:18 Ответить
 
 