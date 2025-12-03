Швеція нарощуватиме оборону через загрозу з боку Росії, - МЗС країни

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенегард заявила, що Росія становить реальну загрозу, і країна має всіляко стримувати її дії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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"Ми знаємо, - а особливо ті з нас, хто живе поблизу Росії, - що вони становлять реальну загрозу. Саме тому нам необхідно стримувати їх усіма можливими способами", - сказала Малмер Стенегард.

Вона додала, що у відповідь на це Швеція планує нарощувати власні інвестиції у військову сферу.

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"Тому сьогоднішня зустріч є важливою для обговорення індивідуальних внесків в рамках цілей, які ми визначили в Гаазі цього літа", - повідомила міністерка.

Що передувало?

Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

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