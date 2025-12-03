РУС
Швеция будет наращивать оборону из-за угрозы со стороны России, - МИД страны

швеція

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенегард заявила, что Россия представляет реальную угрозу, и страна должна всячески сдерживать ее действия.

"Мы знаем, - а особенно те из нас, кто живет рядом с Россией, - что они представляют реальную угрозу. Именно поэтому нам необходимо сдерживать их всеми возможными способами", - сказала Малмер Стенегард.

Она добавила, что в ответ на это Швеция планирует наращивать собственные инвестиции в военную сферу.

"Поэтому сегодняшняя встреча важна для обсуждения индивидуальных вкладов в рамках целей, которые мы определили в Гааге этим летом", - сообщила министр.

Что предшествовало?

  • Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

