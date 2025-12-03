РУС
Новости Угрозы Путина
648 10

Заявления Путина о готовности воевать с Европой следует воспринимать серьезно, - МИД Нидерландов

Путин угрожает Европе

Угрозы российского диктатора Владимира Путина о возможном противостоянии с Европой следует воспринимать максимально серьезно. Европа должна укреплять свои оборонные возможности.

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел сказал перед началом заседания руководителей дипломатических ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Это, конечно, ужасные заявления. Будем надеяться, что этого не произойдет. Но нужно воспринимать это как серьезное предупреждение, и что увеличение наших оборонных расходов - это не просто желание, а необходимость в той среде, в которой мы находимся", - сказал он.

Швеция будет наращивать оборону из-за угрозы со стороны России, - МИД страны

Министр также отметил, что количество российских гибридных атак будет расти, от диверсий до информационных операций. Лучшей защитой он назвал повышение устойчивости общества и оперативную реакцию на враждебные действия.

"Нам нужно обеспечить свою устойчивость против таких атак. Мы увидим еще больше их, потому что, к сожалению, это признак нашего времени. Это способ, которым действует Россия. Будь то диверсии на железных дорогах, отправка дронов или дезинформация. Мы увидим все виды этих гибридных атак. Лучший способ предотвратить их - иметь сильную оборону, высокую осведомленность среди населения, быть устойчивыми к российской дезинформации и быстро реагировать на любые их действия, чтобы сдерживать будущие атаки", - сказал он.

По словам министра, любые будущие договоренности с Россией должны сопровождаться принципом "доверяй, но проверяй". Он подчеркнул, что Украина должна иметь мощные вооруженные силы и получить гарантии безопасности от США и европейских партнеров.

"В любом соглашении с Путиным хорошо доверять, но гораздо лучше проверять. Нам нужна сильная Украина, независимое государство с боеспособными вооруженными силами, способными защищаться и сдерживать любые будущие атаки, а также надежные гарантии от союзников - США и европейских партнеров", - сказал он.

Угрозы РФ Европе - это попытка запугивания, а не реальный сигнал, - МИД Финляндии

Что предшествовало?

  • Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

Путин угрожает "отрезать Украину от моря", если Киев продолжит атаковать суда РФ в Черном море

Автор: 

Европа (2172) Нидерланды (1679) путин владимир (32505)
+3
То сприймайте вже нарешті, а не розказуйте що кому слід/треба/необхідно.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:57 Ответить
Шо? Уже обісрались?
показать весь комментарий
03.12.2025 13:58 Ответить
На фоні чотирьохрічної війни в Україні, ці його заяви виглядають як чистий блеф. Якщо не сказати більше - звичайна дурість.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:59 Ответить
Україна- це не кінцева ціль кремлівського ху-ла. Перед війною справжні цілі на россії озвучували- захоплення территорій від Ліссабона до Хайшинвея (владівостока).
показать весь комментарий
03.12.2025 14:02 Ответить
Якось європейці не сильно на ці лякалки ведуться. І що тепер? Продовжувати виголошувати їх у всесвіт і надалі?
показать весь комментарий
03.12.2025 14:06 Ответить
Але зєльонкін із кагалом таки ж уперто намагаються вести Україну до поразки. Европейці вже приміряють на себе ту ситуацію, яка тоді могла б скластися. Як на сьогодні, найрозумніше для них було б подвоїти допомогу Україні, але ж навколо зєльонкіна як не міндічі, то ще якісь спіздічі…
показать весь комментарий
03.12.2025 14:04 Ответить
Сонні європейські мухи ніяк не можуть збагнути, що казлостан вже давно з ними воює. я так розумію, що Європу можливо зможе розбудити тільки балістика в якусь електростанцію. Тоді вимкнуть світло і всі повилазять з тіктоків.
показать весь комментарий
03.12.2025 14:02 Ответить
Заявление было сделано для внутреннего потребления. Надувание щёк перед собственным быдлом. Но случился неожиданный побочный эффект и всё вышло даже лучше, чем задумывалось
показать весь комментарий
03.12.2025 14:09 Ответить
Нє, треба висловити декілька сот тисяч стурбованостей!
показать весь комментарий
03.12.2025 14:11 Ответить
Так кацапи до цих пір не визнають, що напали на Україну і ведуть проти нас ВІЙНУ. То про яку довіру їх словам можна говорити і що ще перевіряти?
Досить подивитися на Маріуполь, Бахмут, Авдіївку, Покровськ.... а кацапи кажуть, що війни НЕМАЄ
показать весь комментарий
03.12.2025 14:15 Ответить
 
 