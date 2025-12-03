Заявления Путина о готовности воевать с Европой следует воспринимать серьезно, - МИД Нидерландов

Угрозы российского диктатора Владимира Путина о возможном противостоянии с Европой следует воспринимать максимально серьезно. Европа должна укреплять свои оборонные возможности.

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел сказал перед началом заседания руководителей дипломатических ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе.

Это, конечно, ужасные заявления. Будем надеяться, что этого не произойдет. Но нужно воспринимать это как серьезное предупреждение, и что увеличение наших оборонных расходов - это не просто желание, а необходимость в той среде, в которой мы находимся", - сказал он.

Министр также отметил, что количество российских гибридных атак будет расти, от диверсий до информационных операций. Лучшей защитой он назвал повышение устойчивости общества и оперативную реакцию на враждебные действия.

"Нам нужно обеспечить свою устойчивость против таких атак. Мы увидим еще больше их, потому что, к сожалению, это признак нашего времени. Это способ, которым действует Россия. Будь то диверсии на железных дорогах, отправка дронов или дезинформация. Мы увидим все виды этих гибридных атак. Лучший способ предотвратить их - иметь сильную оборону, высокую осведомленность среди населения, быть устойчивыми к российской дезинформации и быстро реагировать на любые их действия, чтобы сдерживать будущие атаки", - сказал он.

По словам министра, любые будущие договоренности с Россией должны сопровождаться принципом "доверяй, но проверяй". Он подчеркнул, что Украина должна иметь мощные вооруженные силы и получить гарантии безопасности от США и европейских партнеров.

"В любом соглашении с Путиным хорошо доверять, но гораздо лучше проверять. Нам нужна сильная Украина, независимое государство с боеспособными вооруженными силами, способными защищаться и сдерживать любые будущие атаки, а также надежные гарантии от союзников - США и европейских партнеров", - сказал он.

Что предшествовало?

Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

