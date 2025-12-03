Британия назвала угрозы Путина о войне с Европой "кремлевской чепухой"
Британское правительство отвергло заявление российского диктатора Путина о том, что Европа хочет войны с Россией, назвав его высказывания "кремлевской чепухой",
Об этом заявил пресс-секретарь Кира Стармера, пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Что заявил Путин
2 декабря лидер Кремля обвинил Европу в том, что она "на стороне войны", и дал понять, что Москва "готова уже сейчас" вести войну, за несколько часов до начала мирных переговоров со специальным представителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Реакция Великобритании
Однако пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера отверг комментарии Путина как "очередную риторику", которая является "столь же опасной, сколь и ошибочной".
Он заявил, что "европейские страны едины в поддержке права Украины на самооборону в соответствии с международным правом" и что "НАТО готово ответить на любые угрозы единством и силой".
"Мы все знаем, что Путин является агрессором в этой ситуации. Мы все знаем, что Путин медлит, не хочет садиться за стол переговоров и не хочет достигать соглашения", - подчеркнул впоследствии премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Что предшествовало?
- Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы.
