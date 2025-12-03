РУС
Британия назвала угрозы Путина о войне с Европой "кремлевской чепухой"

Британское правительство отвергло заявление российского диктатора Путина о том, что Европа хочет войны с Россией, назвав его высказывания "кремлевской чепухой",

Об этом заявил пресс-секретарь Кира Стармера, пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Что заявил Путин

2 декабря лидер Кремля обвинил Европу в том, что она "на стороне войны", и дал понять, что Москва "готова уже сейчас" вести войну, за несколько часов до начала мирных переговоров со специальным представителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Реакция Великобритании

Однако пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера отверг комментарии Путина как "очередную риторику", которая является "столь же опасной, сколь и ошибочной".

Он заявил, что "европейские страны едины в поддержке права Украины на самооборону в соответствии с международным правом" и что "НАТО готово ответить на любые угрозы единством и силой".

"Мы все знаем, что Путин является агрессором в этой ситуации. Мы все знаем, что Путин медлит, не хочет садиться за стол переговоров и не хочет достигать соглашения", - подчеркнул впоследствии премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Что предшествовало?

  • Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы.

У ****** з оркостану, хронічний переляк і діарея, з 2014 року, як він вліз війною в Мирну Україну, а тут ще і кухар, своїми маршами на мацкву, добавив!
03.12.2025 18:24
https://www.youtube.com/watch?v=qSK09h5Un2M

коротке ре(зЄ)зюме одкровень Юльки Мендель на каналі Залужного - на Першому Цифровому

Шо там погрози путіна Європі ?
Он Мендель боїться за своє життя ... Тепер зрозуміли чому Богуцька досі лиже Єрмаку?
03.12.2025 18:28
То треба було підіграти кацапутіну. Сказати, мовляв, так: ...кацапію має бути зруйновано... (с)

І чекати відповіді від кацапів.
03.12.2025 18:31
Зараз навіть Європа вважає тупіна пи*доболом)
03.12.2025 18:49
 
 