Кремль все еще стремится установить пророссийский режим в Киеве, - высокопоставленный чиновник НАТО

По оценке разведки НАТО относительно мирного процесса, Кремль все еще хочет установить пророссийский режим в Киеве и ослабить военный потенциал Украины.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, заявил высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран объединения 2 декабря.

Пророссийские марионетки

"Россия все еще стремится увидеть смену правительства в Украине в ближайшем будущем, несмотря на то, что украинцы вряд ли когда-либо выберут пророссийское правительство. Вместе с ее [РФ] размытыми культурными требованиями в отношении внутренних действий Украины, это означает, что Россия будет пытаться восстановить своих прокси [марионеток] и вмешиваться во внутриполитические процессы после достижения [мирного] соглашения", - сказал он.

РФ хочет ослабить Украину

Что касается переговоров о мире, топ-чиновник Альянса назвал ситуацию "очень динамичной", добавив, что в НАТО сейчас сосредоточены на поддержке Украины "единственным способом, который обеспечит длительное мирное урегулирование, а именно – убедив российского диктатора Владимира Путина, что он не может победить на поле боя".

Чиновник также добавил, что Россия будет стремиться максимально ослабить военный потенциал Украины, чтобы "проложить путь для дальнейшей агрессии".

Что предшествовало?