Кремль все еще стремится установить пророссийский режим в Киеве, - высокопоставленный чиновник НАТО
По оценке разведки НАТО относительно мирного процесса, Кремль все еще хочет установить пророссийский режим в Киеве и ослабить военный потенциал Украины.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, заявил высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран объединения 2 декабря.
Пророссийские марионетки
"Россия все еще стремится увидеть смену правительства в Украине в ближайшем будущем, несмотря на то, что украинцы вряд ли когда-либо выберут пророссийское правительство. Вместе с ее [РФ] размытыми культурными требованиями в отношении внутренних действий Украины, это означает, что Россия будет пытаться восстановить своих прокси [марионеток] и вмешиваться во внутриполитические процессы после достижения [мирного] соглашения", - сказал он.
РФ хочет ослабить Украину
Что касается переговоров о мире, топ-чиновник Альянса назвал ситуацию "очень динамичной", добавив, что в НАТО сейчас сосредоточены на поддержке Украины "единственным способом, который обеспечит длительное мирное урегулирование, а именно – убедив российского диктатора Владимира Путина, что он не может победить на поле боя".
- Чиновник также добавил, что Россия будет стремиться максимально ослабить военный потенциал Украины, чтобы "проложить путь для дальнейшей агрессии".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляли параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
- Глава МИД Сибига заявил, что Украина контактировала с США после переговоров Москва – Вашингтон в Кремле.
старийновий дЄрмак і 40 розбійників"?
Тут - те саме... ХТО цей закон прийматиме? Представники ЗЕ-монобільшості"?
Я думаю, опозиція повинна запропонувати проєкт Закону!
Ну не може бути "Алі Баба" або "Козирь" без хоча би декларації і навіть не держслужбовець!
можливо внести зміни про декларування радників отого дорадчого органу! Надіємося на зміни!
Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
Сказав один незламний
і знову цей таємний високопосадовець нато!
Широкомасштабне вторгнення 24.02.2022р. при зеленському.
Думай… те.
P.S. А в 2022-му якби був Порошенко - він би здав Україну!