1 595 22

Кремль все еще стремится установить пророссийский режим в Киеве, - высокопоставленный чиновник НАТО

путін

По оценке разведки НАТО относительно мирного процесса, Кремль все еще хочет установить пророссийский режим в Киеве и ослабить военный потенциал Украины.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, заявил высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран объединения 2 декабря.

Пророссийские марионетки

"Россия все еще стремится увидеть смену правительства в Украине в ближайшем будущем, несмотря на то, что украинцы вряд ли когда-либо выберут пророссийское правительство. Вместе с ее [РФ] размытыми культурными требованиями в отношении внутренних действий Украины, это означает, что Россия будет пытаться восстановить своих прокси [марионеток] и вмешиваться во внутриполитические процессы после достижения [мирного] соглашения", - сказал он.

РФ хочет ослабить Украину

Что касается переговоров о мире, топ-чиновник Альянса назвал ситуацию "очень динамичной", добавив, что в НАТО сейчас сосредоточены на поддержке Украины "единственным способом, который обеспечит длительное мирное урегулирование, а именно – убедив российского диктатора Владимира Путина, что он не может победить на поле боя".

  • Чиновник также добавил, что Россия будет стремиться максимально ослабить военный потенциал Украины, чтобы "проложить путь для дальнейшей агрессии".

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляли параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
  • Глава МИД Сибига заявил, что Украина контактировала с США после переговоров Москва – Вашингтон в Кремле. 

Топ комментарии
+7
Куди ще проросіщеніше:"
Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
Сказав один незламний
03.12.2025 19:11 Ответить
+5
Навіщо ТУТ оця фотка?!
03.12.2025 19:09 Ответить
+4
він не тільки сказав - він цьому допомагає рухати кордон,,,
03.12.2025 19:23 Ответить
Навіщо ТУТ оця фотка?!
03.12.2025 19:09 Ответить
"Козирь" уже пішов - на нього можна не ставити ставки!
03.12.2025 19:10 Ответить
Не "швиди"... "Блазню" можуть нагадать, повторно, яке "кіно" , на нього, ФСБ назнімало, поки він "зажигав" у Москві, і він може "передумать" та повернуть д"Єрмака, назад...
03.12.2025 19:21 Ответить
Чи не пора прийняти Закон про Офіс (Адміністрацію) Президента, щоб не прийшли знову нові 5-6 дефективних менеджерів, а із ними "старий новий дЄрмак і 40 розбійників"?
03.12.2025 19:27 Ответить
Ти "Горе от ума", пам"ятаєш, з шкільної програми? Там фраза є така: "А судьи - кто?".
Тут - те саме... ХТО цей закон прийматиме? Представники ЗЕ-монобільшості"?
03.12.2025 19:31 Ответить
Якщо ми "наступили на граблі" один раз - то не потрібно чекати щоб наступити ще раз....
Я думаю, опозиція повинна запропонувати проєкт Закону!
Ну не може бути "Алі Баба" або "Козирь" без хоча би декларації і навіть не держслужбовець!
03.12.2025 19:39 Ответить
Оті зміни, які створими "офіс президента" - внесені Указом президента... Указ відрізняється від Закону тим, що має "тимчасове" значення - він діє на період повноважень того президента, який його підписав. Після інаугурації наступника, він може його скасувать... Так що змушені чекать перевиборів...
03.12.2025 19:47 Ответить
так отож....
03.12.2025 19:48 Ответить
депутат Железняк сьогодні на каналі відповів на таке запитання так:
можливо внести зміни про декларування радників отого дорадчого органу! Надіємося на зміни!
03.12.2025 19:51 Ответить
Куди ще проросіщеніше:"
Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
Сказав один незламний
03.12.2025 19:11 Ответить
він не тільки сказав - він цьому допомагає рухати кордон,,,
03.12.2025 19:23 Ответить
медведчук живєє всєх живих?
і знову цей таємний високопосадовець нато!
03.12.2025 19:15 Ответить
Кремль все ще прагне встановити проросійський режим у Києві, так він його встановив ще у 2019 році???
03.12.2025 19:18 Ответить
💪
03.12.2025 19:24 Ответить
Джерело з НАТО і фото вбивці - сильна подача матеріалу
03.12.2025 19:24 Ответить
А зеленський - це проякий?
03.12.2025 19:26 Ответить
так він там вже є. він хоче не встановити, а зберегти.
03.12.2025 19:27 Ответить
Бляха, Ми цей "режим" встановили в 2019...
03.12.2025 19:33 Ответить
Війна почалася з окупації Криму 20.02.2014р. при януковичу.
Широкомасштабне вторгнення 24.02.2022р. при зеленському.

Думай… те.
03.12.2025 19:35 Ответить
Ніт. "В 2014-му Порошенко здав Крим!" - мудрий нарід.
P.S. А в 2022-му якби був Порошенко - він би здав Україну!
03.12.2025 20:17 Ответить
Да тут почитати коментарі так половина так званих українців хоче це зробити
03.12.2025 19:48 Ответить
Ну хібашо у кремлі Мадяр-Бровді на той час сидітиме...
03.12.2025 20:25 Ответить
 
 