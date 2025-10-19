РУС
Не вопрос денег: Для Путина война в Украине имеет идеологическое содержание, - FT

Мета Путіна у війні

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что может победить в войне против Украины. Он хочет войти в историю как лучший российский правитель.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Financial Times.

Издание отмечает, что Путин решил, пока у него преимущество на поле боя, ему не нужны никакие уступки. К тому же он якобы готов даже закрыть глаза на то, что экономика России "захлебывается".

Так, один из европейских чиновников в комментарии заявил, что Путина не интересуют деньги. Для диктатора война в Украине имеет идеологическое содержание.

"Для Путина это не вопрос денег. Это его наследие – он хочет войти в историю как лучший российский правитель после Петра Великого. Он думал, что может дать Трампу победу, но решил этого не делать", - сказал источник.

Еще два человека, осведомленных по этому делу, рассказали, что военные и спецслужбы Путина регулярно предоставляют ему информацию, в которой восхваляют тактические успехи России, утверждают, что Украина несет большие потери, и подчеркивают преимущество России в ресурсах.

"Для него все это идеологический вопрос. Он все еще считает, что может победить", – сказал высокопоставленный западный разведчик.

Также читайте: Трамп после встречи с Зеленским: Пришло время остановить убийства и заключить соглашение. Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит

Напомним, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин требовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

путин владимир (32331) война в Украине (6569)
+8
Деньги - не проблема - но только тогда когда они есть. Нельзя воевать без денег и без реальной работающей экономики которая будет обеспечивать войну. Тем более нельзя без денег вести войну агрессивную, несправедливую. В такую войну людей можно заманить или большими деньгами - или силой. Но в последнем случае у них не будет даже минимальной мотивации. А бесконечного человеческого резерва у путина, такого как был у Сталина - нет и уже никогда не будет. И денег у него тоже уже никогда не будет, тем более что вся предыдущая фаза войны велась практически на том что осталось в запасах от предыдущей, безусловно мощной империи. На создание этих запасов та империя потратила все свои силы и перенапрягшись - сдохла. Эта империя зла даже близко не стояла по мощи рядом с той, и потому завалится еще быстрее. Никто не скажет про конкретные сроки - но хороших вариантов для россии нет. Никогда она уже не вернет себе те рынки, платежеспособные рынки которые она потеряла. А кроме ресурсов продать ей просто нечего, ничего конкурентноспособного она произвести не может. Более того - она постепенно теряет возможности эти ресурсы добывать, а значит и продавать будет ей нечего. Да, это не вопрос месяцев и наверное не пары лет - но и не десятилетий.
19.10.2025 13:13 Ответить
+7
ІДЕОЛОГІЧНИЙ? - тобто знищення українців за національною ознакою ідеологія? Але "нацисти" чомусь ми, хоча ЦЕ ТОЧНЕ визначення нацизму - знищувати людей через їх націю
19.10.2025 13:08 Ответить
+7
Він вже вляпався в історію як Вова *****.
19.10.2025 13:11 Ответить
ІДЕОЛОГІЧНИЙ? - тобто знищення українців за національною ознакою ідеологія? Але "нацисти" чомусь ми, хоча ЦЕ ТОЧНЕ визначення нацизму - знищувати людей через їх націю
19.10.2025 13:08 Ответить
Знищують всіх без сортування. І також всім, хто вижив роздають кацапські паспорти, теж без сортування. Це не нацизм, це рашизм.
19.10.2025 13:56 Ответить
Він вже вляпався в історію як Вова *****.
19.10.2025 13:11 Ответить
Деньги - не проблема - но только тогда когда они есть. Нельзя воевать без денег и без реальной работающей экономики которая будет обеспечивать войну. Тем более нельзя без денег вести войну агрессивную, несправедливую. В такую войну людей можно заманить или большими деньгами - или силой. Но в последнем случае у них не будет даже минимальной мотивации. А бесконечного человеческого резерва у путина, такого как был у Сталина - нет и уже никогда не будет. И денег у него тоже уже никогда не будет, тем более что вся предыдущая фаза войны велась практически на том что осталось в запасах от предыдущей, безусловно мощной империи. На создание этих запасов та империя потратила все свои силы и перенапрягшись - сдохла. Эта империя зла даже близко не стояла по мощи рядом с той, и потому завалится еще быстрее. Никто не скажет про конкретные сроки - но хороших вариантов для россии нет. Никогда она уже не вернет себе те рынки, платежеспособные рынки которые она потеряла. А кроме ресурсов продать ей просто нечего, ничего конкурентноспособного она произвести не может. Более того - она постепенно теряет возможности эти ресурсы добывать, а значит и продавать будет ей нечего. Да, это не вопрос месяцев и наверное не пары лет - но и не десятилетий.
19.10.2025 13:13 Ответить
але ця війна китаю проти України ,руками московії ,це факт , бо далекій Схід китаю з Україною, дасть владу над половиною світу ! ...
19.10.2025 13:19 Ответить
Китай про существование Украины даже не догадывается. Конкретно товарищу Си нужен был "ледокол", по аналогии как Сталину нужен был Гитлер, который бы устроил войну в Европе, ослабил бы всех и тут вмешался бы СССР. Си хотел чтобы путин устроил молниеносную - как ему обещал ***** - войну и тем показал слабость всей Западной системы. После этого Си мог бы уже планировать нападение на Тайвань. Если бы у путина не получилось - как не получилось в реальности - рашка становится изгоем и полностью становится вассалом Китая, который делает с ней все что захочет и практически забесплатно. Да, путин подставил Си своей неудачей, он встряхнул и Европу и другие цивилизованные страны, все начали достаточно активно заниматься оборонительными программами, а это усложняет возможное вторжение на Тайвань. Но с другой стороны слабость россии ставит ее перед Китаем в коленно-локтевую позу и позволяет китайцам диктовать любые условия - а куда вы денетесь? И Дальний Восток и Западную Сибирь Китай постепенно под себя подгребет - а что ему сможет сделать ослабленная в военном и экономическом положении рашка? Вплоть до того что когда в рф начнутся внутренние волнения - китайцы просто введут войска на интересующие их территории с целью обеспечения безопасности живущих там китайскоязычного населения.
19.10.2025 13:51 Ответить
Ви прекрасно проаналізували перспективи однієї з воюючих сторін.
19.10.2025 13:58 Ответить
Звідки ви цю ***** берете????
19.10.2025 14:26 Ответить
Это не о идеологии. Это за гранью всего. Это иррациональное. Он пойдет на все что угодно лишь бы добиться своего. Сдерживать его нужно было в 2019-2021, как это делалось в 2015-2018, а не трындеть про "нужно просто перестать стрелять" и "стереть границы".
19.10.2025 13:15 Ответить
А ще заборонити кацапський ізик.
19.10.2025 13:16 Ответить
Исполнять законы и Конституцию Украины.
19.10.2025 13:20 Ответить
То виконуйте!! кацапською розмовляти облиште.
19.10.2025 13:26 Ответить
Вот и исполняйте. Или избиритесь в Раду и примте устраивающие вас Конституцию и законы. А если нет - извольте исполнять то, что есть.
19.10.2025 14:23 Ответить
рососію, пуйла та його поплічників Україна буде проклинати довічно.
19.10.2025 13:15 Ответить
Вы слишком хорошего мнения про наше быдло "какая разница". Посмотрите на Грузию, как пример что может сотворить неконтролируемое быдло. Или на Венгрию.
19.10.2025 13:19 Ответить
Я про мокшаномовне маю дуже погане "мнєніє"
19.10.2025 13:28 Ответить
Ну так отзовите всех "мокшаномовных" с фронта и замените их щирими україномовними патріотами. В чем проблема? Потом расскажите результат если успеете добежать за границу.
19.10.2025 14:21 Ответить
Отож. Мета ***** знищити все українське. Мову, Культуру, назви населених пунктів. Вибити з нас національну ідею.
І першими помічниками в цьому тривалому процесі є самі українці, які відмовляються зробити мінімум зусиль, щоб себе порятувати - ВИВЧИТИ ***** УКРАЇНСЬКУ МОВУ
19.10.2025 13:16 Ответить
Швидше зєлєнской ввійде в історію расії - як прісоєдєнітєль зємєль України до расії
19.10.2025 13:17 Ответить
Всі найкращі, по оцінці кацапських істориків, керманичі кацапії помирали не людською смертю. Ванька грозний від безумства, петро перший від венеричних хвороб і алкоголізму, володька ул'янов від нейросифілісу, сталіна отруїли - здох у калюжі сечі.
Від всього серця бажаю ******* , ще страшнішої , тваринної смерті, якщо воно ще живе, а так всім його клонам і кацапській еліті. Хай їх діти замість хліба, сала, овочів деруть паперові євро і долари, або нейроконтактами викачують у свої мозги кріпту, разом з розрядом електрики!
19.10.2025 13:17 Ответить
Ну там ще були розтріли, катька друга від інсульту - карма наздогнала..після впровадження політики зросійщення України.
19.10.2025 13:33 Ответить
Там Катька від розривів після сексу з молодим жеребцем померла.
19.10.2025 13:48 Ответить
Куди він хоче ввійти то таке - ****** шо його всі кацапи підтримують
19.10.2025 13:18 Ответить
100%. Оці миші мене бісять набагато більше
19.10.2025 13:41 Ответить
Дивлячись в яку історію. В світову він вже увійшов, як найкращий диктатор-терорист. А в росії дійсно можуть сробити найкращим святим (моляться ж на члєніна і сталіна, то чим пуйло гірший?).
19.10.2025 13:18 Ответить
У кацапів так- хто ібе, того шанують
19.10.2025 13:20 Ответить
Що там аналізувати? Ця істота чокнута. Просто шизофренік та маньяк.
19.10.2025 13:19 Ответить
Всі світові лідери такі, тільки у різних стадіях і різних діагнозах
19.10.2025 13:22 Ответить
Вони вміють щось писати крім очевидних банальностей?
19.10.2025 13:28 Ответить
Питання в іншому в чию історіюю воно хоче. війти???-в рашці демографічна прірва-самби вбитих вояк будуть народжувати від азііятів!!!І що то буде православна расєя чи халіфат?Йому буде похрін-здохне а вялікому наріду так і треба
19.10.2025 13:37 Ответить
Він сам уже давно прийняв іслам, якщо що.
19.10.2025 13:49 Ответить
Тому Україні потрібна довга дубина, щоб вибити з кацапської бошки всі бажання воювати.
19.10.2025 13:46 Ответить
Саме про це, ще у 2000-х роках казав Збігнев Бзежинський - втрата кремлем України - це повний провал імперським цілям рашистів - без України не буде імперії та ідіології рашистів.
19.10.2025 13:46 Ответить
Маячня ..
Насправді - "Он *******, Владимир Путин, чтоб вы поняли" ...
..
19.10.2025 14:33 Ответить
 
 