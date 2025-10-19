Не вопрос денег: Для Путина война в Украине имеет идеологическое содержание, - FT
Российский диктатор Владимир Путин уверен, что может победить в войне против Украины. Он хочет войти в историю как лучший российский правитель.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Financial Times.
Издание отмечает, что Путин решил, пока у него преимущество на поле боя, ему не нужны никакие уступки. К тому же он якобы готов даже закрыть глаза на то, что экономика России "захлебывается".
Так, один из европейских чиновников в комментарии заявил, что Путина не интересуют деньги. Для диктатора война в Украине имеет идеологическое содержание.
"Для Путина это не вопрос денег. Это его наследие – он хочет войти в историю как лучший российский правитель после Петра Великого. Он думал, что может дать Трампу победу, но решил этого не делать", - сказал источник.
Еще два человека, осведомленных по этому делу, рассказали, что военные и спецслужбы Путина регулярно предоставляют ему информацию, в которой восхваляют тактические успехи России, утверждают, что Украина несет большие потери, и подчеркивают преимущество России в ресурсах.
"Для него все это идеологический вопрос. Он все еще считает, что может победить", – сказал высокопоставленный западный разведчик.
Напомним, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин требовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
І першими помічниками в цьому тривалому процесі є самі українці, які відмовляються зробити мінімум зусиль, щоб себе порятувати - ВИВЧИТИ ***** УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Від всього серця бажаю ******* , ще страшнішої , тваринної смерті, якщо воно ще живе, а так всім його клонам і кацапській еліті. Хай їх діти замість хліба, сала, овочів деруть паперові євро і долари, або нейроконтактами викачують у свої мозги кріпту, разом з розрядом електрики!
Насправді - "Он *******, Владимир Путин, чтоб вы поняли" ...
