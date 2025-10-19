УКР
Не питання грошей: Для Путіна війна в Україні має ідеологічний зміст, - FT

Мета Путіна у війні

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що може перемогти у війні проти України. Він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Financial Times.

Видання зауважує, що Путін вирішив, допоки він має перевагу на полі бою, йому не потрібні жодні поступки. До того ж, він нібито готовий навіть заплющити очі на те, що економіка Росії "захлинається".

Так, один із європейських чиновників у коментарі виданню заявив, що Путіна не цікавлять гроші. Для диктатора війна в Україні має ідеологічний зміст.

"Для Путіна це не питання грошей. Це його спадщина - він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель після Петра Великого. Він думав, що може дати Трампу перемогу, але вирішив цього не робити", - сказало джерело.

Ще двоє осіб, обізнаних у цій справі, розповіли, що військові та спецслужби Путіна регулярно надають йому інформацію, в якій вихваляють тактичні успіхи Росії, стверджують, що Україна зазнає більших втрат, і наголошують на перевазі Росії в ресурсах.

"Для нього все це ідеологічне питання. Він все ще вважає, що може перемогти", - сказав високопоставлений західний розвідник.

Читайте: Трамп не виключає, що Путін затягує час у переговорах: Це можливо, але думаю, що він хоче укласти угоду

Нагадаємо, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін вимагав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

путін володимир (24962) війна в Україні (6619)
+20
Деньги - не проблема - но только тогда когда они есть. Нельзя воевать без денег и без реальной работающей экономики которая будет обеспечивать войну. Тем более нельзя без денег вести войну агрессивную, несправедливую. В такую войну людей можно заманить или большими деньгами - или силой. Но в последнем случае у них не будет даже минимальной мотивации. А бесконечного человеческого резерва у путина, такого как был у Сталина - нет и уже никогда не будет. И денег у него тоже уже никогда не будет, тем более что вся предыдущая фаза войны велась практически на том что осталось в запасах от предыдущей, безусловно мощной империи. На создание этих запасов та империя потратила все свои силы и перенапрягшись - сдохла. Эта империя зла даже близко не стояла по мощи рядом с той, и потому завалится еще быстрее. Никто не скажет про конкретные сроки - но хороших вариантов для россии нет. Никогда она уже не вернет себе те рынки, платежеспособные рынки которые она потеряла. А кроме ресурсов продать ей просто нечего, ничего конкурентноспособного она произвести не может. Более того - она постепенно теряет возможности эти ресурсы добывать, а значит и продавать будет ей нечего. Да, это не вопрос месяцев и наверное не пары лет - но и не десятилетий.
19.10.2025 13:13 Відповісти
+13
ІДЕОЛОГІЧНИЙ? - тобто знищення українців за національною ознакою ідеологія? Але "нацисти" чомусь ми, хоча ЦЕ ТОЧНЕ визначення нацизму - знищувати людей через їх націю
19.10.2025 13:08 Відповісти
+13
Він вже вляпався в історію як Вова *****.
19.10.2025 13:11 Відповісти
ІДЕОЛОГІЧНИЙ? - тобто знищення українців за національною ознакою ідеологія? Але "нацисти" чомусь ми, хоча ЦЕ ТОЧНЕ визначення нацизму - знищувати людей через їх націю
19.10.2025 13:08 Відповісти
Знищують всіх без сортування. І також всім, хто вижив роздають кацапські паспорти, теж без сортування. Це не нацизм, це рашизм.
19.10.2025 13:56 Відповісти
Він вже вляпався в історію як Вова *****.
19.10.2025 13:11 Відповісти
Деньги - не проблема - но только тогда когда они есть. Нельзя воевать без денег и без реальной работающей экономики которая будет обеспечивать войну. Тем более нельзя без денег вести войну агрессивную, несправедливую. В такую войну людей можно заманить или большими деньгами - или силой. Но в последнем случае у них не будет даже минимальной мотивации. А бесконечного человеческого резерва у путина, такого как был у Сталина - нет и уже никогда не будет. И денег у него тоже уже никогда не будет, тем более что вся предыдущая фаза войны велась практически на том что осталось в запасах от предыдущей, безусловно мощной империи. На создание этих запасов та империя потратила все свои силы и перенапрягшись - сдохла. Эта империя зла даже близко не стояла по мощи рядом с той, и потому завалится еще быстрее. Никто не скажет про конкретные сроки - но хороших вариантов для россии нет. Никогда она уже не вернет себе те рынки, платежеспособные рынки которые она потеряла. А кроме ресурсов продать ей просто нечего, ничего конкурентноспособного она произвести не может. Более того - она постепенно теряет возможности эти ресурсы добывать, а значит и продавать будет ей нечего. Да, это не вопрос месяцев и наверное не пары лет - но и не десятилетий.
19.10.2025 13:13 Відповісти
але ця війна китаю проти України ,руками московії ,це факт , бо далекій Схід китаю з Україною, дасть владу над половиною світу ! ...
19.10.2025 13:19 Відповісти
Китай про существование Украины даже не догадывается. Конкретно товарищу Си нужен был "ледокол", по аналогии как Сталину нужен был Гитлер, который бы устроил войну в Европе, ослабил бы всех и тут вмешался бы СССР. Си хотел чтобы путин устроил молниеносную - как ему обещал ***** - войну и тем показал слабость всей Западной системы. После этого Си мог бы уже планировать нападение на Тайвань. Если бы у путина не получилось - как не получилось в реальности - рашка становится изгоем и полностью становится вассалом Китая, который делает с ней все что захочет и практически забесплатно. Да, путин подставил Си своей неудачей, он встряхнул и Европу и другие цивилизованные страны, все начали достаточно активно заниматься оборонительными программами, а это усложняет возможное вторжение на Тайвань. Но с другой стороны слабость россии ставит ее перед Китаем в коленно-локтевую позу и позволяет китайцам диктовать любые условия - а куда вы денетесь? И Дальний Восток и Западную Сибирь Китай постепенно под себя подгребет - а что ему сможет сделать ослабленная в военном и экономическом положении рашка? Вплоть до того что когда в рф начнутся внутренние волнения - китайцы просто введут войска на интересующие их территории с целью обеспечения безопасности живущих там китайскоязычного населения.
19.10.2025 13:51 Відповісти
Ви прекрасно проаналізували перспективи однієї з воюючих сторін.
19.10.2025 13:58 Відповісти
Звідки ви цю ***** берете????
19.10.2025 14:26 Відповісти
як би це була і справді ху* ня ...то китай би не постачав зброю русні і не відправляв би північних корейців воювати в Україну ,а так я вам можу тільки запрапонувати йти на ...ви вже дістали своїми дописами порятунку китайських прихованних забаганок ,і ще раз вам на туди ...
19.10.2025 14:44 Відповісти
А він зброю не поставляв, формально.
Так само як і північної корейські війську... Який прислав диктатор КНДР, а не Сі....
19.10.2025 15:25 Відповісти
ви шо думаєте , ніхто не розуміє ,шо північна корея ,є продукт червонодупої ідеології китая і є китайсьим васалом ? ...
19.10.2025 15:41 Відповісти
Все понимают, конечно, что Ын это пугало Си, давно уже, как только что-то у Китая, Ын сразу ракеты запускает, вымогая себе плюшки. Без разрешения Си Ын и не высморкается. Читаем КНДР, подразумеваем Китай. Все понимают, но вида не подают, именно чтобы товарища председателя не огорчить. Бенефициар вселенского людоедства сейчас Китай.
19.10.2025 16:33 Відповісти
думаю шо не помиляюсь ,але ви 100% китайський бот ,поміняйте логін ...
19.10.2025 14:51 Відповісти
Думаю ви ідіот-конспіроЛОХ
19.10.2025 15:26 Відповісти
...
19.10.2025 15:30 Відповісти
ну може ви читати не вмієте , чи з логікою у вас проблеми ...але про китайску зацікавленність в Україні , нема нічого нового ,вже весь світ це знає , шо червонодупі хитро зробленні ...
19.10.2025 15:39 Відповісти
Гарний копіум в кращих традиціях телемарафону, заточений винятково на проблемах ереф.
19.10.2025 14:41 Відповісти
У вас в семье кроме вас другие душевнобольные были? При чем тут проблемы Украины в данном контексте? Даже если гипотетически предположить что рашка завтра дойдет до Ужгорода - это никак не решит ее проблемы.
19.10.2025 15:37 Відповісти
Не все так райдужно
19.10.2025 15:04 Відповісти
Росія витрачає на війну близько 500 мільярдів кожен рік, а тільки енергоресурсів продає на 600, тобто на сотку в плюсі. В зовнішній торгівлі частка енергоресурсів складає 54%, тому ні, вона не виробляє виключно нафту і горілку, там є багато чого ще. Стосовно безкінечного людського ресурсу: в 2025 році за даними BBC Росія втрачала в найскладніші для неї дні 300 людей вбитими, а восени зараз вполовину менше. Але давайте порахуємо по максимуму: 300x30 це 9000 на місяць і відповідно 108000 на рік. За даними Global Firepower кожен рік у неї набувають мобілізаційного віку Reaching Mil Age Annually 1,267,387 (0.9%) людей. Тобто подібної інтенсивності війн Росія в абсолютному значенні може вести 12 штук і їй це нічим не загрожуватиме. Так, це сферичний кінь в вакуумі, але дає приблизне уявлення наскільки ви не володієте даними.

Никогда она уже не вернет себе те рынки - вона і не надто намагається їх повернути, вона переорієнтовує ринки на Азію. Для неї з урахуванням нового так би мовити курсу це вигідно і це вклад в безпеку. Вона не хоче чергові санкції коли вона збереться в майбутньому напасти на якусь з країн Скандинавії, Східної Європи, чи Балтику. Для неї ринок Європи стратегічно цікавий лише як зброя - угорців підкупати дешевим газом, і не більше на даний момент. І Європа про це знає, тому дуже великого пожвавлення на енергоринку не буде навіть після закінчення війни і зняття з них санкцій. Їй не дуже потрібні нові технології, тих ресурсів що є, з головою вистачить років на 400 без зменшення об'ємів. Але враховуючи певний тиск Заходу, він все ж таки існує, Китай буде постачати в Росію технології контрольовано, приблизно як Європа нам. Отже на те що "Ваньки там будут лаптями щи хлебать" навіть не розраховуйте. Я розумію що ви всім хотіли підняти бойовий дух і це правильно, але ну сильно вже шапкозакидательскі виходить.
19.10.2025 15:39 Відповісти
А помимо военных затрат вы почему не считаете необходимый просто для существования реальной экономики импорт? СССР был зависим от импорта на 10% и при этом когда у него кончилась валюта - начались очень серьезные проблемы даже с едой, и при этом СССР начал занимать очень много валюты за рубежом? Рашке сейчас никто денег не даст. Вы серьезно считаете что можно вот так вот взять просто посчитать людей мобилизационного возраста и всех их перевести в потенциальных военных? Уже сейчас у них серьезные проблемы с кадрами, которых банально не хватает во многих отраслях, при этом катастрофические проблемы с демографией. На каждого воюющего еще 50+ лет назад считали что должно быть порядка 10 человек который его будет обеспечивать. Все эти люди которые работают например в оборонке, в логистике - это все то что высасывает ресурсы из сокращающейся реальной экономики. Они ничего не производят полезного а только потребляют. И да, они получают зарплату за счет налогов полученных с реального сектора экономики а так же от продажи энергоресурсов - кроме нефти там все остальное весьма малозначительно в пересчете на деньги. И с этими деньгами они идут и покупают импорт, за который нужно платить валютой. И уже в середине этого года даже крупные нефтяные компании типа Роснефти и Сургутнефтегаза показывали убытки, а сейчас нефть еще сильнее подешевела и маржа от ее продажи упала. А насчет рынков Азии то вы видимо совсем не в курсе что там очень серьезная конкуренция, и для того чтобы туда выйти со своим сырьем - нужно давать очень серьезные дисконты, которые рашка из за своей дорогой нефти и дорогой логистики себе не может позволить. Опять же - это же азы рыночной экономики - если у тебя есть единственный покупатель - он вывернет тебе руки так как захочет, поставит такие условия то ты будешь продавать по себестоимости - и никакого выбора у тебя нет. Насчет ресурсов - нефти там конечно много. Но вот только подавляющее количество запасов либо не имеет смысла извлекать при текущих ценах, либо просто нет технологий - а они есть на Западе но им никто их не продаст. Даже по оптимистическим заявлениям российских нефтяников по естественным причинам к 2035 году добыча нефти упадет примерно вдвое, до 4,5 миллионов баррелей в день. Это примерно столько сколько они сейчас перерабатывают и потребляют на свои нужды. То есть продавать будет просто нечего. Там сейчас массово закрываются и сокращают персонал компании которые занимаются геологоразведкой - то есть новых месторождений нефти не будет. А кроме нефти все то что они продают - это мизер, причем и продавать они вынуждены с большими скидками.
19.10.2025 16:03 Відповісти
Зрозуміло. Економіці рашки кирдик, рашка вже всьо, ще 2 - 3 місяці і вона розвалиться. Марахвон відпочиває...
19.10.2025 16:06 Відповісти
Нет конечно. Речь идет о годах, с каждым годом будет все хуже и хуже.
19.10.2025 16:07 Відповісти
Яких роках? Через рік-півтора в нас почнеться бусифікація жінок, а ще через рік - підлітків.
19.10.2025 16:12 Відповісти
И что? Я вообще ни слова не сказал об Украине. Даже если предположить что ***** захватит Украину полностью либо тут не останется ни одного человека - это рашке никак не поможет, ее судьба предопределена. Как например мы через послезнание понимаем что уже году в 1988 совку был каюк - и это был вопрос времени.
19.10.2025 16:31 Відповісти
Яка саме "судьба" і чому? Тільки без фантастики.
19.10.2025 17:05 Відповісти
Вірно, СРСР вліз в гонку озброєнь в якій він не міг перемогти економічно і фактично збанкрутував. Але Рашка зробила з того висновки, були відповідні заяви, що більше такої дурні не буде, вони будуть намагатись діяти нестандартно і меншими зусиллями, як скажімо ********* Посейдон, гіперзвукові ракети на які поки що навіть у США немає гарної відповіді, і Буревестник ракета, вона ламається постійно але вони її пиляють і допилять. Так у них не вистачає грошей на масштабування, як і у нас, але сам факт що це зроблено і розроблюється далі не можна ігнорувати. Вони не абсолютні ідіоти і невігласи як ми хочемо їх уявити, більшість населення так, але там вистачає і непоганих інженерів, і наукової школи яку вони змогли зберігти з часів СРСР. Вони не можуть робити смартфони, але ракети без питань.

Рашке сейчас никто денег не даст. - От! Це на даний час наша перевага, нам гроші дають, на підтримку економіки, часто безкоштовно снаряди мільйонами і таке інше. Їм ніхто грошей не дасть, але на конфлікт такої інтенсивності і не треба. А якщо влізе НАТО, хоча це фантастика, то влізе і БРІКС який потроху міцнішає.

Стосовно економіки не згоден, у них величезний запас міцності. Вони отримали добро від Китая https://www.bbc.com/russian/articles/ce353wqv9g5o на другий газогін який суттєво їх підживить. В Китаї не вважають що Рашка всьо і загнеться просто завтра, і якби вони не розраховували років на 50 погрітися з тих енергоресурсів, дозволу б не дали. Ймовірно Китай і буде виступати основним баригою скупаючи за дешево російську нафту і газ, і перепродуючі їх в Азії далі, де у них міцні торгові зв'язки.

P.S. У мене вистачає знайомих і декількох друзів в РФ. Я бачу кожен місяць на стрімах як ростуть ціни в магазинах, мені прилітає інсайдова інфа стосовно справжнього стану економіки. Так, тиск є, його всі відчувають, від пересічних до бізнесу. Разом з тим немає навіть натяку на те, щоб припинити війну, навіть питання так не стоїть. Прихильників війни з 22 стало в рази більше, від мовчазних до доволі активних. Якісь зміни в свідомості, якийсь можливий розпад РФ неможливий в найближчі років 20. І стратегія яку просуває Захід в цілому може стати виграшною при грі в довгу, але нам за цей час капець нажаль.
19.10.2025 17:57 Відповісти
Невеликі уточнення.
1. Весь експорт рф менше $600 млрд.
2. Щорічно (весняний та осінній призови) вони збирають 200-250 тисяч призовників.
19.10.2025 16:07 Відповісти
Він бере попередні пару років, ось
​2023: $466.60 billion (A decline of 26.53\% from 2022)
2022: $635.07 billion
2021: $548.80 billion
2020: $381.07 billion
2019: $481.41 billion
Так і це ж дохід, а не чистий прибуток. В 24 та в цьому році буде ще менше і таких цифр не буде. Наприклад
For 2024, the oil and gas industry generated an estimated EUR 113 billion in tax revenue for the Kremlin, which covered a significant portion of military expenditure. ​For 2025, the Russian Finance Ministry had originally projected total oil and gas revenues of around 10.94 trillion rubles (approx. $136.75 billion) but revised this down to an expected 8.32 trillion rubles (approx. $104 billion).
19.10.2025 16:58 Відповісти
"За даними Global Firepower кожен рік у неї набувають мобілізаційного віку Reaching Mil Age Annually 1,267,387 (0.9%) людей. Тобто подібної інтенсивності війн Росія в абсолютному значенні може вести 12 штук і їй це нічим не загрожуватиме. Так, це сферичний кінь в вакуумі, але дає приблизне уявлення наскільки ви не володієте даними." ... От тільки ви забули що лише 15% молоді ********** придатні до військової служби. Решта 85% спадкових алгодегенератів непридатні - це наркомани, злочинці з психічними відхиленнями, олігофрени, мають фізичні вади та хронічні хвороби... Ви думаєте кацапи приперлись за територіями? Ні! Вони приперлись за українськими жінками які мали б покращити їх пропиту генетику...
19.10.2025 16:08 Відповісти
Ага. І саме тому записали в свою конституцію 4 українські області...
19.10.2025 16:15 Відповісти
Ага. 4 області ... з яких масово викрадають здорових дітей і до нестями гвалтують придатних до дітородження жінок, а зробити аборт на окупованих територіях неможливо, а виїхати не дають - "ражай **** от асвабадітєля!"
19.10.2025 16:22 Відповісти
Статистику про згвалтованих де можна побачити?
19.10.2025 17:04 Відповісти
Що не заважає їм цих злочинців, наркоманів, і дєбілів інтегрувати в армію перш за все, Вагнер як приклад. Більше того, не тільки інтегрувати, ми теж хехе інтегруємо бомжів, але і різними жорсткими методами робити з них боєздатні підрозділи. Як їм це вдається питання.
19.10.2025 18:04 Відповісти
"Нельзя воевать без денег и без реальной работающей экономики которая будет обеспечивать войну"

Україна ж воює.
19.10.2025 16:04 Відповісти
Так мы воюем же не на свои. За нами деньги и экономики Запада. Если бы не их помощь - война бы давно закончилась на Западной границе, может быть какие то отдельные подразделения бы бегали в сумских и черниговских лесах с автоматами.
19.10.2025 16:05 Відповісти
За рашкою в першу чергу Китай, одна з найпотужніших економік світу, який прямо заявив, що ні в якому разі не дасть рашці програти. Ну і плюс Іран та КНДР зброєю і солдатами.
19.10.2025 16:09 Відповісти
Об этом заявил насколько я помню Вань И, министр иностранных дел Китая. И человек Си. А товарищу Си сейчас судя по некоторым слухам - нужно как бы самому с трона не слететь. И есть вероятность что к власти придут другие силы, которые понимают что своей политикой Си роет Китаю могилу. И эти силы будут договариваться с США и с Европой как со своими абсолютно незаменимыми торговыми партнерами, никакая Азия и тем более Африка этих богатых рынков не заменит. И если условием нормализации отношений будет поставлено требование прекратить помощь Мордору - Китай даже задумываться не будет. Нефти в мире очень много, причем ее больше чем нужно - и проблем купить ее нет. А без китайских и индийских денег рашке хана через полгода.
19.10.2025 16:35 Відповісти
Звідкіля "слухи" і хто або що загрожує Сі? І що не так з європейським ринком, якщо в Європі продажі тих же китайських авто постійно зростають, приміром, лише за серпень 2025-го зросли на 121%?
19.10.2025 17:10 Відповісти
Це повна фантастика. Поспілкуйтесь з DeepSeek, тільки дуууже розумно, отримаєте цікаві данні про реальний стан речей в партії Китая, опозиції (вона існує), настроях молоді, про що пишуть в коментах і як на ці коменти роблять набіги цілі провладні групи. Не банять і не видаляють пости як на Цензорі, а просто заходить група людей в 70 з певним настроєм, як от у вас, оптимістичним, і будь яка тема перетворюється на суцільну оголтєлу пропаганду, доволі живу, з переважним і стійким оптимістичним настроєм. Причому ці чорти всіх вибішують, бо лізуть в теми де їхні "Наш Китай непереможний!" взагалі не в тему, бо тема топіка про вибір пралок. Але адміни бояться їх банити, може прилетіти згори. Опозиція не може називатись опозицією, існують певні політики, у яких альтернативна думка, у когось більш прозахідна, у когось менш. Але вони не опозиція, вони лише "ще раз підтверджують іншими поглядами безкрайню мудрість Председателя". Ну короче, там авторитаризм вийшов на новий рівень, він став дуже розумний і небезпечно ефективний, Сі в абсолютній безпеці. https://www.unian.ua/curiosities/chto-takoe-socialnyy-reyting-v-kitae-pravda-i-mify-12443769.html А соціальний рейтинг цементує цю систему і виключає найменшу небезпеку для правлячого класу.
19.10.2025 18:18 Відповісти
А разве я сказал про революцию на улицах? Я говорю о смене Си верхушкой КПК. Через несколько дней у них там очередной пленум, и никто не исключает что могут случиться изменения. Естественно что Китай не станет нормальным демократическим государством, речь может идти о чем то вроде изменений в СССР после смерти Сталина. В Китае сейчас очень серьезные финансовые проблемы, и своими конфликтами с Западом Си загоняет экономику Китая в гроб.
19.10.2025 18:25 Відповісти
Що? І Китай вже всьо, залишилось 2 - 3 місяці?
19.10.2025 18:42 Відповісти
Разве я что то такое сказал? Я сказал что в китайской экономике серьезные проблемы, и куда оно повернется - не знает никто. Но вот в верхах китайской элиты могут произойти изменения, которые будут влиять на политику Китая.
19.10.2025 19:08 Відповісти
Для таких змін як ви кажете, мають бути дві складових: потужний конфлікт і об'єднані сили які прагнуть урвати шматок пирога. Наразі про це поки що навіть не чутно, навіть зсередини самого Китаю. Прослідкувати зміни китайського авторитаризму можно не тільки по WeChat, я дуже раджу подивитись хоча б першу серію Проблема Трьох Тіл від Нетфлікс, який знятий за трилогією Лю Цисіня. Вони далеко пішли дозволивши переусвідомлення подій Культурної революції і її критику. А от такий авторитаризм, який дозованим дозволом критики запобігає зриву клапану, в рази небезпечніший, ніж тупий і примітивний.

Стосовно економіки є уповільнення зростання з 8-9% до 5%, з швидкого до помірного. І все! І криза перевиробництва, бо скажімо будівництво йде швидшими темпами, ніж забудовники встигають продавати набудоване. Але це не революційна ситуація, навіть для еліт, скоріше епоха ситого і помірного початкового застою. Дивлячись в яких секторах. Наука, кількість наукових публікацій у визнаних міжнародних виданнях досягла США і зростає. За три лише роки побудували найбільший в світі міст Huajiang Grand Canyon Bridge. І це не єдине з досягнень, а лише одна з тисяч подій, відображення. Кожен рік будується 10 нових аеропортів. І так далі і тому подібне. Враховуючі те що це друга економіка світу після США, будь-які непозитивні прогнози стосовно Китаю виглядають як вкиди в російській пресі 5 років тому "Доллар на крани краха!", ну ви зрозуміли.
19.10.2025 20:02 Відповісти
Это не о идеологии. Это за гранью всего. Это иррациональное. Он пойдет на все что угодно лишь бы добиться своего. Сдерживать его нужно было в 2019-2021, как это делалось в 2015-2018, а не трындеть про "нужно просто перестать стрелять" и "стереть границы".
19.10.2025 13:15 Відповісти
рососію, пуйла та його поплічників Україна буде проклинати довічно.
19.10.2025 13:15 Відповісти
Вы слишком хорошего мнения про наше быдло "какая разница". Посмотрите на Грузию, как пример что может сотворить неконтролируемое быдло. Или на Венгрию.
19.10.2025 13:19 Відповісти
Отож. Мета ***** знищити все українське. Мову, Культуру, назви населених пунктів. Вибити з нас національну ідею.
І першими помічниками в цьому тривалому процесі є самі українці, які відмовляються зробити мінімум зусиль, щоб себе порятувати - ВИВЧИТИ ***** УКРАЇНСЬКУ МОВУ
19.10.2025 13:16 Відповісти
Це нічого не дасть. Ху?ло не відступиться, навіть якщо Ви та до Аас подібні істоти здасте тести з української мова на 180 балів з 180.
19.10.2025 15:09 Відповісти
Дасть багато чого. Наприклад, в часи перемир'я або і миру українці не обиратимуть проросійські партії і президентів.
От ви, ідіоти, говорите що питання мови не важливо. Хоча всі факти і фактори вказують на протилежне. В решті логіка б'є вам прямо в лоба. Представники інших країн говорять що вони асоціюють рос мовних українців з росіянами і вважають їх населенням росії, а території на яких вони проживають російсими. Бо ж українці мають власну мову знати. Це природньо. 30 років незалежності мали переконати ідіотів, покоління змінились. А мова ні. Значить там рашка.
Скажіть ірландцю що він не повинний володіти ірландською. Скажіть це французу, що можна і так їсти круасани, нехай говорить італійською.
19.10.2025 17:49 Відповісти
"Скажіть ірландцю що він не повинний володіти ірландською. Скажіть це французу, що можна і так їсти круасани, нехай говорить італійською."

А що сказати швейцарцям і канадцям?
19.10.2025 17:54 Відповісти
То ви знайшли якісь виключення. Швейцарія і Канада формувались по іншому. Взагалі некоректне порівняння. Канада це федеративна держава, як і Швейцарія. Якби Канада була біля Франції територіально, то навряд чи Квебек був би канадським.
19.10.2025 17:59 Відповісти
Вас не питали, чи є Канада федеративною державою. Вам вірно вказали, що Ви якось тупенько спекулюєте на мовному питанні: "якщо Україна, то мова має бути українська, в Канаді канадська, в Бразилії - бразільська, в Австралії - австралійська, логічно, чо." . А на людей Вам нас рати: хочуть вони під Вас підлаштовуватися, чи ні. Уявили себе ледь не Богинею, що може вказувати іншим: як їм спілкуватися. Сіняя, сіняя-жовтая Богіня.
19.10.2025 18:08 Відповісти
Мовні маніпуляції і все. Більше нічого від вас не почула. Тупенькі аргументи.
Ви називаєте мови , які принесли колоністи з собою, так , як нам насаджували кацапи , як своїй колонії, і ще щось там пишете. Кацапи хочуть зтерти нас як колись зникли індєйці і місцеві австралійці.
19.10.2025 20:04 Відповісти
Які колоністи в Швейцарії? В Бельгії? Чи Ви думаєте що там бельгійська мова? Логічно, чо. Ви розумієте, що в деяких людей, підкреслюю, в громадян України (!) я маю на увазі - теж є певні причини, з яких вони звикли щ дитинства спілкуватися по уззькі. Так, Ви прави, колоніальне минуле у складі срасійської імперії - теж є такою причиною. То що, ці люди в чомусь винні? В тому що колись (у 1654 році) Україна ввійшла до складу срасійської імперії? Вони Вам тепер щось винні у зв'язку з цим?
19.10.2025 20:40 Відповісти
Ви згадали Канаду і Бразилію.
Там же змінений склад населення. Очевидно цього ви домагаєтесь і для України, як *****. Європейці з поваги до нас вчать українську мову і мають пристойний рівень. А ви не можете язик свій налаштувати, бо щелепа російська
19.10.2025 20:55 Відповісти
Вони не винні. Вони турі.
Починаючи з 90 обирали російську владу, вболівали за кацапів, споживали їхній культурний і освітній продукт. Свого не створювали, не давали можливості розвиватись, затюкували і пригижували. Тепер їх за це вбивають. Адже мова це питання оборони
19.10.2025 20:58 Відповісти
Той потік свідомості, що Ви накидали, щось про політичні партії та президентів, бо живете якимись політико-етнографічними гештальтами, аж ніяк не може бути відповіддю на мій комент, який варто повторити або пояснити: жодні мовно-етнографічні речі не допоможуть вам захиститися від Ху?ловських іскандерів, кінжалів та КАБів, а також м'ясніх штурмів, шахедів та іншого. Для цього треба розвивати не мову, а вищу математику, хімію, виробництво зброї, ай-ті та військову справу. А ви все у вишиванках скачете. Мало доскакалися на цей час? До діпстейту давно заглядала?
19.10.2025 18:14 Відповісти
Очевидно, що через тупість українців, мені не варто очікувати що в найближчий час буде створена потужна держава Україна, хоча би на рівні Польщі. Тут немає кому . А може і є, але ідіотів, яких більшість, заважають як можуть. Навіть готові померти, але не вчити мову і не обирати адекватну владу.
19.10.2025 20:06 Відповісти
Знаєте, а ось в чомусь згоден із Вами, щодо песимізму відносно створення потужної держави. Але винні в цьому будете саме Ви та до Вас подібні, бо не знайшли чим зайнятися, як полювати на громадян України (кількість яких останніми роками й так знизилася з колишніх 52 мільйонів до, я зустрічав таку цифру, ледь не до 30-ти, але це мабуть не точно) - цькувати їх за мовної ознакою, бо вони, бачте, не так спілкуються, як Ви вимагаєте. Повторюю питання: а чим погані держави Швейцарія та Бельгія? Лише тим, що в них нема швейцарської та бельгійської мови? Втім, як й колоніального минулого.
19.10.2025 20:46 Відповісти
Більше в нас цькували за українську мову. Це її потрібно було захищати.
Як розповідала диктора, ще до 14 року працювала на радіо. І з рашки приїздили ставити їм правильну російську мову.
У вас прикладів крім двох мізерних країн немає?
Самому не смішно?
19.10.2025 21:00 Відповісти
Типу як Штирліць, згоден. Ще й кино про нього знімуть, в чорній есесівській формі зеленій флісовій кофті, а під нею спідне з серпом молотом власівський триколор та двоголова куріzа-мутант.
19.10.2025 15:13 Відповісти
Всі найкращі, по оцінці кацапських істориків, керманичі кацапії помирали не людською смертю. Ванька грозний від безумства, петро перший від венеричних хвороб і алкоголізму, володька ул'янов від нейросифілісу, сталіна отруїли - здох у калюжі сечі.
Від всього серця бажаю ******* , ще страшнішої , тваринної смерті, якщо воно ще живе, а так всім його клонам і кацапській еліті. Хай їх діти замість хліба, сала, овочів деруть паперові євро і долари, або нейроконтактами викачують у свої мозги кріпту, разом з розрядом електрики!
19.10.2025 13:17 Відповісти
Там Катька від розривів після сексу з молодим жеребцем померла.
19.10.2025 13:48 Відповісти
Куди він хоче ввійти то таке - ****** шо його всі кацапи підтримують
19.10.2025 13:18 Відповісти
100%. Оці миші мене бісять набагато більше
19.10.2025 13:41 Відповісти
Дивлячись в яку історію. В світову він вже увійшов, як найкращий диктатор-терорист. А в росії дійсно можуть сробити найкращим святим (моляться ж на члєніна і сталіна, то чим пуйло гірший?).
19.10.2025 13:18 Відповісти
У кацапів так- хто ібе, того шанують
19.10.2025 13:20 Відповісти
Що там аналізувати? Ця істота чокнута. Просто шизофренік та маньяк.
19.10.2025 13:19 Відповісти
Всі світові лідери такі, тільки у різних стадіях і різних діагнозах
19.10.2025 13:22 Відповісти
Вони вміють щось писати крім очевидних банальностей?
19.10.2025 13:28 Відповісти
Питання в іншому в чию історіюю воно хоче. війти???-в рашці демографічна прірва-самби вбитих вояк будуть народжувати від азііятів!!!І що то буде православна расєя чи халіфат?Йому буде похрін-здохне а вялікому наріду так і треба
19.10.2025 13:37 Відповісти
Він сам уже давно прийняв іслам, якщо що.
19.10.2025 13:49 Відповісти
100% це правда ,але приховують для православних..для мусульман ніт ..
19.10.2025 15:32 Відповісти
Тому Україні потрібна довга дубина, щоб вибити з кацапської бошки всі бажання воювати.
19.10.2025 13:46 Відповісти
Саме про це, ще у 2000-х роках казав Збігнев Бзежинський - втрата кремлем України - це повний провал імперським цілям рашистів - без України не буде імперії та ідіології рашистів.
19.10.2025 13:46 Відповісти
Маячня ..
Насправді - "Он *******, Владимир Путин, чтоб вы поняли" ...
..
19.10.2025 14:33 Відповісти
Допоки не буде знищена ця рашиська паскуда війна не припинется ,чорт має здохнути ,ось чим мали б зайнятись наші спец. служби.
19.10.2025 14:47 Відповісти
Та ну нах, какая там идеология, у маньяков мания а ***** самый настоящий маньяк вы посмотрите на его епало, походку, мимику, послушайте его бредни...
19.10.2025 14:52 Відповісти
Серед всіх кацапських правителів він "найкращий",- у попередників не було ... памперсів!!!
19.10.2025 16:30 Відповісти
він вже війшов в історію як х..у..ло... більшого не стоіть..
19.10.2025 17:17 Відповісти
Ніякої ідеології у цього німецького байстрюка- немає. Є звичайна зависть,яка зародилася з дитячих років та зміцніла під час навчання в школі КДБ та службі в армії. Українці завжди були на перших ролях,в недопалка-моль це дуже пригнічувало. Ось це в основі ненависті цієї мразоти до України та українців.
19.10.2025 19:23 Відповісти
 
 