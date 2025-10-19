Не питання грошей: Для Путіна війна в Україні має ідеологічний зміст, - FT
Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що може перемогти у війні проти України. Він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Financial Times.
Видання зауважує, що Путін вирішив, допоки він має перевагу на полі бою, йому не потрібні жодні поступки. До того ж, він нібито готовий навіть заплющити очі на те, що економіка Росії "захлинається".
Так, один із європейських чиновників у коментарі виданню заявив, що Путіна не цікавлять гроші. Для диктатора війна в Україні має ідеологічний зміст.
"Для Путіна це не питання грошей. Це його спадщина - він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель після Петра Великого. Він думав, що може дати Трампу перемогу, але вирішив цього не робити", - сказало джерело.
Ще двоє осіб, обізнаних у цій справі, розповіли, що військові та спецслужби Путіна регулярно надають йому інформацію, в якій вихваляють тактичні успіхи Росії, стверджують, що Україна зазнає більших втрат, і наголошують на перевазі Росії в ресурсах.
"Для нього все це ідеологічне питання. Він все ще вважає, що може перемогти", - сказав високопоставлений західний розвідник.
Нагадаємо, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін вимагав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.
Так само як і північної корейські війську... Який прислав диктатор КНДР, а не Сі....
Никогда она уже не вернет себе те рынки - вона і не надто намагається їх повернути, вона переорієнтовує ринки на Азію. Для неї з урахуванням нового так би мовити курсу це вигідно і це вклад в безпеку. Вона не хоче чергові санкції коли вона збереться в майбутньому напасти на якусь з країн Скандинавії, Східної Європи, чи Балтику. Для неї ринок Європи стратегічно цікавий лише як зброя - угорців підкупати дешевим газом, і не більше на даний момент. І Європа про це знає, тому дуже великого пожвавлення на енергоринку не буде навіть після закінчення війни і зняття з них санкцій. Їй не дуже потрібні нові технології, тих ресурсів що є, з головою вистачить років на 400 без зменшення об'ємів. Але враховуючи певний тиск Заходу, він все ж таки існує, Китай буде постачати в Росію технології контрольовано, приблизно як Європа нам. Отже на те що "Ваньки там будут лаптями щи хлебать" навіть не розраховуйте. Я розумію що ви всім хотіли підняти бойовий дух і це правильно, але ну сильно вже шапкозакидательскі виходить.
Рашке сейчас никто денег не даст. - От! Це на даний час наша перевага, нам гроші дають, на підтримку економіки, часто безкоштовно снаряди мільйонами і таке інше. Їм ніхто грошей не дасть, але на конфлікт такої інтенсивності і не треба. А якщо влізе НАТО, хоча це фантастика, то влізе і БРІКС який потроху міцнішає.
Стосовно економіки не згоден, у них величезний запас міцності. Вони отримали добро від Китая https://www.bbc.com/russian/articles/ce353wqv9g5o на другий газогін який суттєво їх підживить. В Китаї не вважають що Рашка всьо і загнеться просто завтра, і якби вони не розраховували років на 50 погрітися з тих енергоресурсів, дозволу б не дали. Ймовірно Китай і буде виступати основним баригою скупаючи за дешево російську нафту і газ, і перепродуючі їх в Азії далі, де у них міцні торгові зв'язки.
P.S. У мене вистачає знайомих і декількох друзів в РФ. Я бачу кожен місяць на стрімах як ростуть ціни в магазинах, мені прилітає інсайдова інфа стосовно справжнього стану економіки. Так, тиск є, його всі відчувають, від пересічних до бізнесу. Разом з тим немає навіть натяку на те, щоб припинити війну, навіть питання так не стоїть. Прихильників війни з 22 стало в рази більше, від мовчазних до доволі активних. Якісь зміни в свідомості, якийсь можливий розпад РФ неможливий в найближчі років 20. І стратегія яку просуває Захід в цілому може стати виграшною при грі в довгу, але нам за цей час капець нажаль.
1. Весь експорт рф менше $600 млрд.
2. Щорічно (весняний та осінній призови) вони збирають 200-250 тисяч призовників.
2023: $466.60 billion (A decline of 26.53\% from 2022)
2022: $635.07 billion
2021: $548.80 billion
2020: $381.07 billion
2019: $481.41 billion
Так і це ж дохід, а не чистий прибуток. В 24 та в цьому році буде ще менше і таких цифр не буде. Наприклад
For 2024, the oil and gas industry generated an estimated EUR 113 billion in tax revenue for the Kremlin, which covered a significant portion of military expenditure. For 2025, the Russian Finance Ministry had originally projected total oil and gas revenues of around 10.94 trillion rubles (approx. $136.75 billion) but revised this down to an expected 8.32 trillion rubles (approx. $104 billion).
Україна ж воює.
Стосовно економіки є уповільнення зростання з 8-9% до 5%, з швидкого до помірного. І все! І криза перевиробництва, бо скажімо будівництво йде швидшими темпами, ніж забудовники встигають продавати набудоване. Але це не революційна ситуація, навіть для еліт, скоріше епоха ситого і помірного початкового застою. Дивлячись в яких секторах. Наука, кількість наукових публікацій у визнаних міжнародних виданнях досягла США і зростає. За три лише роки побудували найбільший в світі міст Huajiang Grand Canyon Bridge. І це не єдине з досягнень, а лише одна з тисяч подій, відображення. Кожен рік будується 10 нових аеропортів. І так далі і тому подібне. Враховуючі те що це друга економіка світу після США, будь-які непозитивні прогнози стосовно Китаю виглядають як вкиди в російській пресі 5 років тому "Доллар на крани краха!", ну ви зрозуміли.
І першими помічниками в цьому тривалому процесі є самі українці, які відмовляються зробити мінімум зусиль, щоб себе порятувати - ВИВЧИТИ ***** УКРАЇНСЬКУ МОВУ
От ви, ідіоти, говорите що питання мови не важливо. Хоча всі факти і фактори вказують на протилежне. В решті логіка б'є вам прямо в лоба. Представники інших країн говорять що вони асоціюють рос мовних українців з росіянами і вважають їх населенням росії, а території на яких вони проживають російсими. Бо ж українці мають власну мову знати. Це природньо. 30 років незалежності мали переконати ідіотів, покоління змінились. А мова ні. Значить там рашка.
Скажіть ірландцю що він не повинний володіти ірландською. Скажіть це французу, що можна і так їсти круасани, нехай говорить італійською.
А що сказати швейцарцям і канадцям?
Ви називаєте мови , які принесли колоністи з собою, так , як нам насаджували кацапи , як своїй колонії, і ще щось там пишете. Кацапи хочуть зтерти нас як колись зникли індєйці і місцеві австралійці.
Там же змінений склад населення. Очевидно цього ви домагаєтесь і для України, як *****. Європейці з поваги до нас вчать українську мову і мають пристойний рівень. А ви не можете язик свій налаштувати, бо щелепа російська
Починаючи з 90 обирали російську владу, вболівали за кацапів, споживали їхній культурний і освітній продукт. Свого не створювали, не давали можливості розвиватись, затюкували і пригижували. Тепер їх за це вбивають. Адже мова це питання оборони
Як розповідала диктора, ще до 14 року працювала на радіо. І з рашки приїздили ставити їм правильну російську мову.
У вас прикладів крім двох мізерних країн немає?
Самому не смішно?
чорній есесівській формізеленій флісовій кофті, а під нею спідне з серпом молотомвласівський триколор та двоголова куріzа-мутант.
Від всього серця бажаю ******* , ще страшнішої , тваринної смерті, якщо воно ще живе, а так всім його клонам і кацапській еліті. Хай їх діти замість хліба, сала, овочів деруть паперові євро і долари, або нейроконтактами викачують у свої мозги кріпту, разом з розрядом електрики!
Насправді - "Он *******, Владимир Путин, чтоб вы поняли" ...
