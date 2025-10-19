Не питання грошей: Для Путіна війна в Україні має ідеологічний зміст, - FT

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що може перемогти у війні проти України. Він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Financial Times.

Видання зауважує, що Путін вирішив, допоки він має перевагу на полі бою, йому не потрібні жодні поступки. До того ж, він нібито готовий навіть заплющити очі на те, що економіка Росії "захлинається".

Так, один із європейських чиновників у коментарі виданню заявив, що Путіна не цікавлять гроші. Для диктатора війна в Україні має ідеологічний зміст.

"Для Путіна це не питання грошей. Це його спадщина - він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель після Петра Великого. Він думав, що може дати Трампу перемогу, але вирішив цього не робити", - сказало джерело.

Ще двоє осіб, обізнаних у цій справі, розповіли, що військові та спецслужби Путіна регулярно надають йому інформацію, в якій вихваляють тактичні успіхи Росії, стверджують, що Україна зазнає більших втрат, і наголошують на перевазі Росії в ресурсах.

"Для нього все це ідеологічне питання. Він все ще вважає, що може перемогти", - сказав високопоставлений західний розвідник.

Нагадаємо, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін вимагав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.