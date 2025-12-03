Путін хоче закінчити війну в Україні та "повернутися до нормального життя", - Трамп
Президент США Дональд Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч своїх радників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Путіним у Москві та заявив про прогрес для врегулювання війни в Україні.
Про це він сказав на брифінгу у Білому домі 3 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
Про переговори у Москві
У нього запитали думку, щодо того, що росіяни, ймовірно, не збираються йти на компроміси для мирної угоди.
"Я не знаю, що робитиме Кремль, але можу сказати, що Віткофф і Кушнер провели досить вдалу зустріч з Путіним. Вони думають, що він [Путін] хотів би закінчити війну. Знаєте, це було їхнє враження. Я думаю, він хотів би повернутися до нормального життя. Я думаю, він хотів би торгувати зі США. Чесно кажучи, замість того щоб втрачати тисячі солдатів щотижня. Вони [росіяни] хотіли би укласти угоду. Побачимо, що буде далі", - заявив Трамп.
Про завершення війни
Водночас Трамп поки не готовий прогнозувати, якими будуть результати зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером: "Я не можу сказати вам, що вийде з цієї зустрічі, тому що для танго потрібні двоє".
Він також повторив свою тезу про те, що повномасштабного вторгнення РФ в Україну не було б за його каденції, знову згадавши про "сфальсифіковані вибори" у США:
"Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося".
Переговори США та РФ
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
- Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
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Я ж казала, що трампізди всі неадекватні. Вони не здатні сприймати інформацію та події, тому і обрали собі та нам на горе такого самого неадеквата, у якого діслексія, педофілія та шизофренія.
- на друзяку пу ніякі нові санкції тр не накладе, адже той хоче миру виключно на своїх "справедливих" умовах - два д= розброєння і знищення українства
- українці пручаються капітуляції - і це є єдиною перешкодою до Нобеля для тр., тому тр буде гальмувати, а то й зовсім припиняти продаж зброї для України, щоб не перешкоджати пу у піс діл
пу ж в загалі казав, що був вимушений вдертися на донбасс, щоб захистити руцкаязЫчниз від амеріканців і НАТО... тобто на території і зі теритопію України воює з НАТОй...
ці всі переговори фактично про продаж України і називаються просто: враки вруть і будуть врать: чорне це біле, вбивця це миролюбний гарний хлопець, жертва - це неблагодарне агресивне створіння, яке пручається і не дає себе проковтнути ... заважає тр Нобеля отримати за великій піс діл
тр, фактично, вже другий рік робить з пу піс діл
Трамп фанфарон, нарцис, хлєстаков... Просто старий патефон у якого звукознімач (гла) не сходить зі стежини:
"Сфальсифіковані вибори" і він не став президентом США" "повномасштабного вторгнення РФ в Україну не було б за його каденції" "Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося".
"Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом... Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей" І взагалі Путін хороший парєнь"
"Вообще история очень печальная вещь.
"Шведский король Густав, почти сверстник твоего отрока, очень боялся вступить на трон, и мудрый канцлер его успокаивал.
Он говорил: «Ваше Величество! Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир!»
Я тебе расскажу о таких дураках,
Кто судьбу человечества держит в руках
Я тебе расскажу о таких подлецах, Кто уходит в историю в белых венцах!"
"Трамп миротворець" навіть не читав "свій мирний план" - "Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України.
Але Рудий хоч не обзивав свою країну дівкою легкох поведінки і його прибліжонние, хоч не крадуть так лихо, як прибліжонние до влади міндічи...
Так це треба до психіатра, чи вже пізно?
І що йому заважає закінчити війну?
Це гниле падло просто боїться, тому що розуміє, що вляпався і навіть після закінчення війни його законно можуть відправити до ГААГИ
Воно виклянчує собі "нормального" життя.
Не буде твоє життя вже ніколи нормальним. Бо вже весь світ знає, що ти злодій і вбивця.
Будеш гнити
РИЖИЙ ТИ ПІДАР БУДЬ ТИ ПРОКЛЯТИЙ РОСІЙСЬКИЙ ҐАНДОН !
Ці вже навіть відчувають - ось, ось, трохи зачекаємо.
А результати говорять про протилежне...
Які ж вони всі гнилі, просто слів немає
Нет?
Да какой же тогда мир?
Преступник, совершивший тяжкое преступление, всегда хочет мира, покоя, избежать правосудия и все, что он попутно украл, у него не отобрали.
А ты, Трамп, ему в этом помогаешь.
Еще и отменил финансирование полиции, которая хотела преступника привлечь к ответственности.
ТАЄМНИЦЯ САМОВАРА
Як відомо, довгий час лапті всіх запевняли, що втрат у них немає зовсім. А потім стали розповідати, що втрати, звісно, є, але в основному - від кашлю, мозолів та потертості вух. Але річ у тому, що на окремих фото й відео цих втрат буває стільки, скільки вони за місяць не визнають. А скільки вже самострілів та самопідривів, уже й не порахувати. Що ж до поранених, які повністю втратили можливість повторного використання як гарматного м'яса, то їх зібралося вже стільки, що довелося закривати дані на цю тему. Ось як це виглядає у них:
«Російська влада вилучила з публічного доступу докладну статистику про число інвалідів у країні на тлі різкого зростання числа поранених на українському фронті… Соціальний фонд (заборонив. - Ред.) публікувати зведені дані Федерального реєстру інвалідів, які містили дані про причини інвалідності, в тому числі військові травми. Прихованими виявилися цифри за регіонами, кількістю громадян, які вперше отримали інвалідність, а також про кількість виданих засобів реабілітації».
Ось так! А цар розповідає, що готовий просто зараз воювати з Європою, і так - 30 або навіть і 50 років. А в результаті їм уже самим страшно від цифр майже відсутніх втрат.
https://defence-line.info/?p=8354
Чувак дуже глибоко в темі: особисто знайомий із Латиніною багато років та вдячний їй за попередню історичну, літературну і політичну активність.
Він навіть був знайомий із "вчителем" по життю Арестовича - під ніком "Авессалом Подводный" (вже помер, десь у середині 10-х).
Тепер препарує її виправдання "ефективності" імперій у історії, і зараз (типу Росія, Китай, США - у "сірій" зоні), яскраво розвінчує явну брехню та упередженість, перекручення фактів.
Найоголовніше! він нагадує, що США забрало у України не тільки ядерну зброю, але і під видом європейського розброєння багато ракет (якими зараз і ******** Україну), всю стратегічну авіацію, величезну кількість протипіхотних мін.
Цей Собченко працював у московських ЗМІ, а потім, після еміграції виступав перекладачем під час контаків Російської влади та США. Каже Росію не те, що не хотіли "посунути", а, навіть під час криз тримали на "особливому рахунку" та намагалися не чіпати, а найчастіше допомагали за рахунок інших.
Він сам каже, що у нього досить непогана пам'ять, і він каменя на камені не залишає на побудовах рашистів за допомогою влучного наведення фактів. Любарський, при всому його скептицізні до Украхни із ним погоджується.
ЗЕ(капітуляції) України? А нічого, одразу з неї скасують санкції. І
вона приєднає до складу своєї ********* понад 125 000 кв. км. вже не
тимчасово окупованих українських територій .А це ( золота курортна
зона, величезні території чорнозему. Тисячокілометрове узбережжя
Азовського та Чорного морів. Просто гігантські поклади рідкісних
металів, величезні родовище вугілля, заліза, калійної і кухонної солі..
.та багато іншого. А що втратить паРаша, а нічого критичного, втратила
знищених сотні тисяч кацапів, так вона тільки підчистила своїх: ЗЕКІВ,
заразних, алкоголіків, ідіотів, наркоманів, бомжів...а таких у личаковій
добра половина населення (статистика) Та і баби кацапки ще народжують
такого непотребу, ідіотів-рабів для наступної війни. Так що фашистський
кремль він тільки на 100% за злочинний договір мир- капітуляція України..
І в першу чергу українців на окупованих територіях які всі будуть
знищенні, депортовані, асимільовані. І Україна (точно назавжди)
втратила святе свою територіальну цілісність і частково суверенітет.
Турчинов втратив Крим. І його переговорами дипломатично не заберемо
ніколи в житті. Порошенко втратив Крим і третину Донбасу, мирно,
дипломатично не заберемо ніколи. Зеленський назавжди втратив Крим
і майже весь Донбас, більшу частину Запорізької, Херсонської і
частину Харківської областей. А тепер це знищення територіальної
цілісності (більше 125 000 кв км) і суверенітет цим миром -капітуляцією
у Зеленського цей злочин подають як Велику Перемогу. А цей злочинний
договір підходить тільки паРаші, щоб Україна військовим шляхом навіть
в майбутньому не змогла повернути свою рідну землю. А невизнання нами
того, що наша земля окупована кацапами, це не має і не матиме жодних
наслідків. Цим невизнанням українську землю не повернути ніколи в житті!
В нашем же случае, "самая сильная и демократическая страна" (США) воспылала сочувствием и пониманием к террористам и убийцам.
По людських законах цей злодій повинен залишок свого нікчемного життя провести за гратами або отруїтись як Гітлер, щоб довго не мучитись.
А ще краще електричний стілець з трансляцією на увесь світ, щоб таким же виродкам як він неповадно було.
Трамп, не обмазуйся у це гімно, щоб потім ти вляпався в історію і тебе стидалися твої потомки.
Якщо не стане цієї тварини, нічого страшного не станеться.
Буде тобі і бізнес з парашею