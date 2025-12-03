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Новини Трамп про війну в Україні Зустріч Віткоффа з Путіним Заяви Трампа
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Путін хоче закінчити війну в Україні та "повернутися до нормального життя", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч своїх радників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Путіним у Москві та заявив про прогрес для врегулювання війни в Україні.

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі 3 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Про переговори у Москві

У нього запитали думку, щодо того, що росіяни, ймовірно, не збираються йти на компроміси для мирної угоди.

"Я не знаю, що робитиме Кремль, але можу сказати, що Віткофф і Кушнер провели досить вдалу зустріч з Путіним. Вони думають, що він [Путін] хотів би закінчити війну. Знаєте, це було їхнє враження. Я думаю, він хотів би повернутися до нормального життя. Я думаю, він хотів би торгувати зі США. Чесно кажучи, замість того щоб втрачати тисячі солдатів щотижня. Вони [росіяни] хотіли би укласти угоду. Побачимо, що буде далі", - заявив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф і Кушнер поінформували Трампа і Україну про результати переговорів в Кремлі, - Reuters

Про завершення війни

Водночас Трамп поки не готовий прогнозувати, якими будуть результати зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером: "Я не можу сказати вам, що вийде з цієї зустрічі, тому що для танго потрібні двоє".

Він також повторив свою тезу про те, що повномасштабного вторгнення РФ в Україну не було б за його каденції, знову згадавши про "сфальсифіковані вибори" у США:

"Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Ми "дуже близькі" до досягнення мирної угоди щодо України

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: США більше не фінансують війну в Україні

Автор: 

Кушнер Джаред (74) путін володимир (25493) Трамп Дональд (8954) війна в Україні (8532) Віткофф Стів (319)
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Топ коментарі
+79
Он таким был всегда. Они его таким дегенератом и выбрали.
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03.12.2025 23:45 Відповісти
+61
Ну да.Мы каждый день видим на фронте и чувствуем в тылу как он хочет ее завершить
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03.12.2025 23:41 Відповісти
+44
Цей Трамп давно зламався. Американці, несіть нового
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03.12.2025 23:42 Відповісти
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)(уйло зараз живе нормальним життя. Без воєн в нього неприродне існування.
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04.12.2025 04:39 Відповісти
а уж мадуро як цього хоче !
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04.12.2025 04:49 Відповісти
Так, Мадуро теж воює чотири роки.
Я ж казала, що трампізди всі неадекватні. Вони не здатні сприймати інформацію та події, тому і обрали собі та нам на горе такого самого неадеквата, у якого діслексія, педофілія та шизофренія.
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04.12.2025 12:14 Відповісти
Війну може закінчити лише смерть Путлера, бажано, нагла і насильницька. І українські спецслужби мають над цим працювати, не зважаючи на реакцію будь-кого в світі після того, як це станеться. Як написано в одному з романів Форсайта, вбити можна будь-кого - треба лише заздалегідь знати час в місце.
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04.12.2025 04:57 Відповісти
І скажи що то здорова людина. Наше придурошне теж просто в вічі хтіло заглядати томк гандону.Просто перестать стрелять...
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04.12.2025 05:58 Відповісти
Плохо то что УКРАИНЕ тяжелее , труднее и дольше придется воевать из за Красноты одного человека. Но думаю Украина выдержит и победит. Слава Украине и Украинскому народу! Слава ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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04.12.2025 06:24 Відповісти
Венс аплодує. Чим більше дебилізмів каже Трамп, тим ближче президенства Венса.
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04.12.2025 06:27 Відповісти
Венс то таке саме ...Його призначив краснов щоб захистити себе від вбивства.(вбьете мене-отримаєте тако же ідіота)
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04.12.2025 10:51 Відповісти
Йолоп
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04.12.2025 06:40 Відповісти
Шляхом плану капітуляції ***** і подальшу ліквідацію всієї України через жадібність рижого довбня? , краще трампу найшвидшу із командою відправитися на побачення з Кеннеді
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04.12.2025 06:46 Відповісти
Не отнять у рыжей псины, зять превыше всего, ну конечно всё было у зятя ол райт! Семейные ценности важнее всего.
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04.12.2025 06:49 Відповісти
Не верю что он настолько глупый чтобы верить в это. У кацапов в планах минимум захватить треть Украины, а потом как пойдет. Даже ребенку это понятно.
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04.12.2025 06:58 Відповісти
Ему насрать на это. Он спит и видит, как начать торговать с рашкой. Поэтому из раза в раз талдычит одно и тоже, как заезженная пластинка. Два старых маразматика хотят слиться в объятиях, а украинцы не дают.
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04.12.2025 09:06 Відповісти
У них минимум пол Европы а то и больше
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04.12.2025 10:52 Відповісти
Цей злочинець повинен сидіти на електричному стулі, але американці це не колишні ковбої, а зашмаркані чорношкірі геї ще і без яєць.
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04.12.2025 07:23 Відповісти
До чого тут "чорношкірі", "геї"? Трамп - типовий "білий" нащадок рабовласників Півдня, а ви схоже від нього і його тусовки не сильно відрізняєтеся.
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04.12.2025 10:16 Відповісти
Який такий "білий" нащадок ? Його дід емігрував з Германії.
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04.12.2025 15:30 Відповісти
Йдеться про менталітет, політичні погляди, а не генетику.
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04.12.2025 15:34 Відповісти
Тади, йой!
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04.12.2025 15:54 Відповісти
Немає слів...
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04.12.2025 07:33 Відповісти
Неправда! Є! Але виключно нецензурні!
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04.12.2025 08:37 Відповісти
дятєл трахнутий !!!!!!!!
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04.12.2025 09:50 Відповісти
Він дійсно - ********......
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04.12.2025 07:44 Відповісти
Пу…н хоче завершити війну в Україні, досягнувши повної її капітуляції, щоб потім напасти на іншу країну Європи. Скоріше за все так звучить повна хотєлка Ху@ла. Хіба в плєшивого зараз не нормальне життя?
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04.12.2025 07:54 Відповісти
...таким чином,
- на друзяку пу ніякі нові санкції тр не накладе, адже той хоче миру виключно на своїх "справедливих" умовах - два д= розброєння і знищення українства

- українці пручаються капітуляції - і це є єдиною перешкодою до Нобеля для тр., тому тр буде гальмувати, а то й зовсім припиняти продаж зброї для України, щоб не перешкоджати пу у піс діл

пу ж в загалі казав, що був вимушений вдертися на донбасс, щоб захистити руцкаязЫчниз від амеріканців і НАТО... тобто на території і зі теритопію України воює з НАТОй...

ці всі переговори фактично про продаж України і називаються просто: враки вруть і будуть врать: чорне це біле, вбивця це миролюбний гарний хлопець, жертва - це неблагодарне агресивне створіння, яке пручається і не дає себе проковтнути ... заважає тр Нобеля отримати за великій піс діл

тр, фактично, вже другий рік робить з пу піс діл
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04.12.2025 08:00 Відповісти
Дебіл!!! Ну що тут скажеш?!
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04.12.2025 08:05 Відповісти
Дебіли можуть на вас образитись. Він мерзенний покидьок.
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04.12.2025 09:16 Відповісти
​По данным опроса Gallup от конца ноября 2025 года, рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до 36%. Это является самым низким показателем за его второй срок, при этом 60% респондентов выразили неодобрение.
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04.12.2025 08:06 Відповісти
Все це напевно означає, що Путін став плохім парнем через Байдена...??? От якби був Трамп ???

Трамп фанфарон, нарцис, хлєстаков... Просто старий патефон у якого звукознімач (гла) не сходить зі стежини:

"Сфальсифіковані вибори" і він не став президентом США" "повномасштабного вторгнення РФ в Україну не було б за його каденції" "Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося".

"Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом... Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей" І взагалі Путін хороший парєнь"



"Вообще история очень печальная вещь.

"Шведский король Густав, почти сверстник твоего отрока, очень боялся вступить на трон, и мудрый канцлер его успокаивал.

Он говорил: «Ваше Величество! Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир!»

Я тебе расскажу о таких дураках,

Кто судьбу человечества держит в руках

Я тебе расскажу о таких подлецах, Кто уходит в историю в белых венцах!"

"Трамп миротворець" навіть не читав "свій мирний план" - "Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України.
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04.12.2025 08:09 Відповісти
Но ху....лу заважає трампонутий, мабуть постійно відмовляє.
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04.12.2025 08:15 Відповісти
США з своєю демократією, якою дуже пишається, у виборі президента дотрахалась до мишей.
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04.12.2025 08:17 Відповісти
Чому дивуватися, якщо у нас "мудрий нарід" дотрахався до того ж?

Але Рудий хоч не обзивав свою країну дівкою легкох поведінки і його прибліжонние, хоч не крадуть так лихо, як прибліжонние до влади міндічи...
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04.12.2025 13:15 Відповісти
Я думаю, що ти думаєш, що я думаю, що...
Так це треба до психіатра, чи вже пізно?
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04.12.2025 08:28 Відповісти
І що воно меле?
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04.12.2025 08:32 Відповісти
Воно хоче закінчити війну в Україні та "повернутися до нормального життя" ?
І що йому заважає закінчити війну?

Це гниле падло просто боїться, тому що розуміє, що вляпався і навіть після закінчення війни його законно можуть відправити до ГААГИ
Воно виклянчує собі "нормального" життя.

Не буде твоє життя вже ніколи нормальним. Бо вже весь світ знає, що ти злодій і вбивця.
Будеш гнити
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04.12.2025 13:38 Відповісти
Зараз заплачу... А ще ***** любить цілувати у пупок дітей )
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04.12.2025 08:34 Відповісти
А я трампаксу вірю, ще вірю що наше теля, у лісі вовка з'їв. Скільки ****** та трампаксов, коштує життя маленької дитини??? На нарах у вас буде "нормальне" життя!
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04.12.2025 08:38 Відповісти
...ти мабуть живеш на іншій планеті?
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04.12.2025 08:41 Відповісти
Все, трампа можна більше не слухати.
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04.12.2025 08:48 Відповісти
Маразм у ритмі танго...
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04.12.2025 08:50 Відповісти
Так хоче пуцло миру, що на переговори з американською делегацією запізнився на три години! Приниження на Пляшці американцям мало?
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04.12.2025 08:59 Відповісти
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04.12.2025 09:03 Відповісти
***** сам не закінчить війну.
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04.12.2025 09:08 Відповісти
нормального життя у него уже быть не должно
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04.12.2025 09:17 Відповісти
***** нормально живе. Це рашисти живуть *******
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04.12.2025 09:30 Відповісти
Як казала мати Трампа : якщо хочете все просрати , то доручіть це моєму любимому Донні !!!
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04.12.2025 09:50 Відповісти
Який щирий, серйозний, нев'є.езно крутий дипломат цей рудий опецьок.
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04.12.2025 10:01 Відповісти
Чекатіло хоче ще вбивст а потом стати нормальним
РИЖИЙ ТИ ПІДАР БУДЬ ТИ ПРОКЛЯТИЙ РОСІЙСЬКИЙ ҐАНДОН !
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04.12.2025 10:24 Відповісти
Трампа та його виборців треба занести до Книги рекордів Гіннеса як найтупіших людей на планеті Земля. Такого клоуна навіть українці не змогли б вибрати! Це - неперевершений рекорд!
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04.12.2025 10:26 Відповісти
Яка ж мерзота, цей Трамп. Воно жодного разу не визнало путіна агресором, злочинцем, навпаки з самого початку як нібито співчуває своєму "другу володьє" - то казав, що якби не застрягла техніка, то за три дні захопив би Київ, тепер - що путін, як і він, "втомився" від війни і хоче торгувати.... Байден може не в повній мірі, але допомагав Україні, але не стелив червону доріжку перед диктатором, і не ставив на одну дошку нападника і жертву.
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04.12.2025 10:28 Відповісти
Рудому довбню похер ,що до нормального життя не повернуться сотні тисяч людей ,які ,або загинули або стали інвалідами,мільйони біженців та переселенців,які все втратили...
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04.12.2025 10:36 Відповісти
Один колись уже побачив "мир" у путінських очах.
Ці вже навіть відчувають - ось, ось, трохи зачекаємо.
А результати говорять про протилежне...
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04.12.2025 10:41 Відповісти
Десь я вже чув про "мір в єго глазах" й таке інше.
Які ж вони всі гнилі, просто слів немає
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04.12.2025 10:51 Відповісти
Трамп, а покинуть захваченные территории путин не хочет?
Нет?
Да какой же тогда мир?
Преступник, совершивший тяжкое преступление, всегда хочет мира, покоя, избежать правосудия и все, что он попутно украл, у него не отобрали.
А ты, Трамп, ему в этом помогаешь.
Еще и отменил финансирование полиции, которая хотела преступника привлечь к ответственности.
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04.12.2025 10:52 Відповісти
***** тебе Трампон Трампакс вчера сказал, что он захватит все территории Украины войной, точка!!
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04.12.2025 11:19 Відповісти
НУ ПРОСТО ИДИЁТ !
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04.12.2025 11:43 Відповісти
Так дивись, що Трамп подасть )(уйла на премію миру. Ну, а що ? Гулять, так гулять!
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04.12.2025 11:47 Відповісти
Розумові здібності це прерогатива невеликої кількості людей. Трамп до них не відноситься.
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04.12.2025 11:56 Відповісти
Теперь Украину сильнее будут принуждать к капитуляции.
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04.12.2025 12:04 Відповісти
****...тий старий маразматик.Танго танцюєш ти з пуйлом.Твої посланці поїхали нажратись якихось пісюнчиків та ікорки.Підари завжди це вміли: гарно прийняти,м'яко постелити але потім твердо спати,а від того що їли печія буде.
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04.12.2025 12:17 Відповісти
Що ***** хоче закінчити? Яку війну? Де воно про це казало?

ТАЄМНИЦЯ САМОВАРА

Як відомо, довгий час лапті всіх запевняли, що втрат у них немає зовсім. А потім стали розповідати, що втрати, звісно, є, але в основному - від кашлю, мозолів та потертості вух. Але річ у тому, що на окремих фото й відео цих втрат буває стільки, скільки вони за місяць не визнають. А скільки вже самострілів та самопідривів, уже й не порахувати. Що ж до поранених, які повністю втратили можливість повторного використання як гарматного м'яса, то їх зібралося вже стільки, що довелося закривати дані на цю тему. Ось як це виглядає у них:

«Російська влада вилучила з публічного доступу докладну статистику про число інвалідів у країні на тлі різкого зростання числа поранених на українському фронті… Соціальний фонд (заборонив. - Ред.) публікувати зведені дані Федерального реєстру інвалідів, які містили дані про причини інвалідності, в тому числі військові травми. Прихованими виявилися цифри за регіонами, кількістю громадян, які вперше отримали інвалідність, а також про кількість виданих засобів реабілітації».

Ось так! А цар розповідає, що готовий просто зараз воювати з Європою, і так - 30 або навіть і 50 років. А в результаті їм уже самим страшно від цифр майже відсутніх втрат.
https://defence-line.info/?p=8354
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04.12.2025 12:30 Відповісти
Просто https://youtu.be/R-Ee_KjYiIc?t=859 охріненне інтерв'ю Любарського із Олексієм Собченко(м) із розбором, чому і як Латиніна разом із Арестовичем стали топити за Х-ла.
Чувак дуже глибоко в темі: особисто знайомий із Латиніною багато років та вдячний їй за попередню історичну, літературну і політичну активність.
Він навіть був знайомий із "вчителем" по життю Арестовича - під ніком "Авессалом Подводный" (вже помер, десь у середині 10-х).
Тепер препарує її виправдання "ефективності" імперій у історії, і зараз (типу Росія, Китай, США - у "сірій" зоні), яскраво розвінчує явну брехню та упередженість, перекручення фактів.

Найоголовніше! він нагадує, що США забрало у України не тільки ядерну зброю, але і під видом європейського розброєння багато ракет (якими зараз і ******** Україну), всю стратегічну авіацію, величезну кількість протипіхотних мін.

Цей Собченко працював у московських ЗМІ, а потім, після еміграції виступав перекладачем під час контаків Російської влади та США. Каже Росію не те, що не хотіли "посунути", а, навіть під час криз тримали на "особливому рахунку" та намагалися не чіпати, а найчастіше допомагали за рахунок інших.

Він сам каже, що у нього досить непогана пам'ять, і він каменя на камені не залишає на побудовах рашистів за допомогою влучного наведення фактів. Любарський, при всому його скептицізні до Украхни із ним погоджується.
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04.12.2025 12:32 Відповісти
А що втратила і що придбає паРаша після такого мирного договору
ЗЕ(капітуляції) України? А нічого, одразу з неї скасують санкції. І
вона приєднає до складу своєї ********* понад 125 000 кв. км. вже не
тимчасово окупованих українських територій .А це ( золота курортна
зона, величезні території чорнозему. Тисячокілометрове узбережжя
Азовського та Чорного морів. Просто гігантські поклади рідкісних
металів, величезні родовище вугілля, заліза, калійної і кухонної солі..
.та багато іншого. А що втратить паРаша, а нічого критичного, втратила
знищених сотні тисяч кацапів, так вона тільки підчистила своїх: ЗЕКІВ,
заразних, алкоголіків, ідіотів, наркоманів, бомжів...а таких у личаковій
добра половина населення (статистика) Та і баби кацапки ще народжують
такого непотребу, ідіотів-рабів для наступної війни. Так що фашистський
кремль він тільки на 100% за злочинний договір мир- капітуляція України..
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04.12.2025 12:35 Відповісти
А що (назавжди) втратить Україна, а все те що загарбала паРаша.
І в першу чергу українців на окупованих територіях які всі будуть
знищенні, депортовані, асимільовані. І Україна (точно назавжди)
втратила святе свою територіальну цілісність і частково суверенітет.
Турчинов втратив Крим. І його переговорами дипломатично не заберемо
ніколи в житті. Порошенко втратив Крим і третину Донбасу, мирно,
дипломатично не заберемо ніколи. Зеленський назавжди втратив Крим
і майже весь Донбас, більшу частину Запорізької, Херсонської і
частину Харківської областей. А тепер це знищення територіальної
цілісності (більше 125 000 кв км) і суверенітет цим миром -капітуляцією
у Зеленського цей злочин подають як Велику Перемогу. А цей злочинний
договір підходить тільки паРаші, щоб Україна військовим шляхом навіть
в майбутньому не змогла повернути свою рідну землю. А невизнання нами
того, що наша земля окупована кацапами, це не має і не матиме жодних
наслідків. Цим невизнанням українську землю не повернути ніколи в житті!
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04.12.2025 12:37 Відповісти
Психологов можно поздравить с появлением нового заболевания : "вашингтонского синдрома" ( по примеру со "стокгольским синдромом", в котором жертвы воспылали симпатиями к своим похитителя).
В нашем же случае, "самая сильная и демократическая страна" (США) воспылала сочувствием и пониманием к террористам и убийцам.
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04.12.2025 12:43 Відповісти
чтобы иметь предлог не вводить новые санкции против ху...лостана, агент Краснов заявляет шо ху...ло на самом деле хочет остановить войну, но надо договориться в деталях, то есть подождать еще... год-два... пять...
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04.12.2025 12:54 Відповісти
у ***** полный набор материалов с Трампом с острова желаний Эпштейна
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04.12.2025 13:26 Відповісти
Цей кровопивець хоче "повернутися до нормального життя" ???

По людських законах цей злодій повинен залишок свого нікчемного життя провести за гратами або отруїтись як Гітлер, щоб довго не мучитись.

А ще краще електричний стілець з трансляцією на увесь світ, щоб таким же виродкам як він неповадно було.

Трамп, не обмазуйся у це гімно, щоб потім ти вляпався в історію і тебе стидалися твої потомки.

Якщо не стане цієї тварини, нічого страшного не станеться.
Буде тобі і бізнес з парашею
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04.12.2025 13:29 Відповісти
Спокійно повернутись пуйло може тільки в Гаазьку тюрму, а ти, в кращому випадку, як свідок ,а може і як співучасник (суд розбереться )підеш давати покази міжнародному трибуналу.
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04.12.2025 13:38 Відповісти
Так нехай забере смердючих мРазіян з України , а компенсацію Україні і вирок пуйлу визначить суд і трибунал
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04.12.2025 13:45 Відповісти
Може вже треба цю руду мавпу прибирати з новинних стрічок? Білий дом перетворився на психлікарню, а Овальний кабінет на оральний
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04.12.2025 14:11 Відповісти
То зрозуміло що він хоче «закінчити війну» (знищенням України) та жити «нормальним життям» (крадучи та руйнуючи інші народи).
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04.12.2025 14:19 Відповісти
У маніяків нормальне життя - вбивати.
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04.12.2025 14:28 Відповісти
Яке *******.
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04.12.2025 17:30 Відповісти
Видно що йому так і хочеться рубонуть правду матку, що Путін не хоче цієї війни, а все це через укронацистів та єврогеїв. Але пока здержується.
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04.12.2025 17:33 Відповісти
Жертва аборта *****.
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04.12.2025 18:52 Відповісти
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