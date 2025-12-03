Путін хоче закінчити війну в Україні та "повернутися до нормального життя", - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч своїх радників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Путіним у Москві та заявив про прогрес для врегулювання війни в Україні.

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі 3 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Про переговори у Москві

У нього запитали думку, щодо того, що росіяни, ймовірно, не збираються йти на компроміси для мирної угоди.

"Я не знаю, що робитиме Кремль, але можу сказати, що Віткофф і Кушнер провели досить вдалу зустріч з Путіним. Вони думають, що він [Путін] хотів би закінчити війну. Знаєте, це було їхнє враження. Я думаю, він хотів би повернутися до нормального життя. Я думаю, він хотів би торгувати зі США. Чесно кажучи, замість того щоб втрачати тисячі солдатів щотижня. Вони [росіяни] хотіли би укласти угоду. Побачимо, що буде далі", - заявив Трамп.

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Про завершення війни

Водночас Трамп поки не готовий прогнозувати, якими будуть результати зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером: "Я не можу сказати вам, що вийде з цієї зустрічі, тому що для танго потрібні двоє".

Він також повторив свою тезу про те, що повномасштабного вторгнення РФ в Україну не було б за його каденції, знову згадавши про "сфальсифіковані вибори" у США:

"Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося".

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Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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