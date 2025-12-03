РУС
Путин хочет закончить войну в Украине и "вернуться к нормальной жизни", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошей встречей" встречу своих советников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Путиным в Москве и заявил о прогрессе в урегулировании войны в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме 3 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

О переговорах в Москве

У него спросили мнение о том, что россияне, вероятно, не собираются идти на компромиссы для мирного соглашения.

"Я не знаю, что будет делать Кремль, но могу сказать, что Уиткофф и Кушнер провели довольно удачную встречу с Путиным. Они думают, что он [Путин] хотел бы закончить войну. Знаете, это было их впечатление. Я думаю, он хотел бы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, он хотел бы торговать с США. Честно говоря, вместо того чтобы терять тысячи солдат каждую неделю. Они [россияне] хотели бы заключить соглашение. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа и Украину о результатах переговоров в Кремле, - Reuters

О завершении войны

В то же время Трамп пока не готов прогнозировать, какими будут результаты встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером: "Я не могу сказать вам, что выйдет из этой встречи, потому что для танго нужны двое".

Он также повторил свой тезис о том, что полномасштабного вторжения РФ в Украину не было бы при его каденции, снова упомянув о "сфальсифицированных выборах" в США:

"Это война, которую никогда не следовало начинать. Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не произошло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Мы "очень близки" к достижению мирного соглашения по Украине

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Виткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: США больше не финансируют войну в Украине

Топ комментарии
+30
Он таким был всегда. Они его таким дегенератом и выбрали.
03.12.2025 23:45 Ответить
+20
НІЧТОЖЕСТВО

- педофіл
- 6 разів банкрот
- одружений на еротичній моделі(це доречі ще найбільш адекватне що він робив)
- ввійде в історію як найбільший кретин в історії 21 століття
03.12.2025 23:46 Ответить
+19
Ну да.Мы каждый день видим на фронте и чувствуем в тылу как он хочет ее завершить
03.12.2025 23:41 Ответить
Ну да.Мы каждый день видим на фронте и чувствуем в тылу как он хочет ее завершить
03.12.2025 23:41 Ответить
Трампу, хоть сци в глаза, а ему все божья роса.
04.12.2025 00:11 Ответить
смішной маразматичний старік

.
03.12.2025 23:42 Ответить
Цей Трамп давно зламався. Американці, несіть нового
03.12.2025 23:42 Ответить
Он таким был всегда. Они его таким дегенератом и выбрали.
03.12.2025 23:45 Ответить
Їбобо зашкалює!
03.12.2025 23:42 Ответить
Якийсь день бабака… знову одне й теж 🤦‍♀️
03.12.2025 23:42 Ответить
Меланія,от нафіга тобі той маразматік,задуши його колготками в ночі.
03.12.2025 23:42 Ответить
вона йому жона лише де-юре. Трамп їй багато платить, щоб на розлучення не подавала.
03.12.2025 23:50 Ответить
American Idiot - сьомий студійний альбом американської панк-рок групи Green Day, був виданий в 2004 році.
03.12.2025 23:43 Ответить
Це підстаркуваті збоченці.
03.12.2025 23:44 Ответить
Та тут і не підстаркуватих збоченців до біса
03.12.2025 23:54 Ответить
"Как говорит наш дорогой шеф - если человек идиот, то это надолго" (c)
03.12.2025 23:44 Ответить
"Я думаю, він хотів би повернутися до нормального життя"..."Я думаю, він хотів би торгувати зі США"..."Олигофрены не могут думать!!!"(с)
03.12.2025 23:49 Ответить
шо трампоне, не вийшло продати Україну? яка ні тобі ні комусь іншому неналежить, муділо?
03.12.2025 23:45 Ответить
ну чому ж неналежить,родовища та надра вже у них,а скільки землі та лісів взнаємо вже скоро...
04.12.2025 00:10 Ответить
Чикатило теж хотів повернутися до нормального життя як порядна і чемна людина, але його чомусь(раптом) розстріляли, попри того що він строчив листи мєлкім почєрком в ЦК КПСС про його світогляд нормального життя, але ж ***** єта ж другоє, да Трампон?Так от якщо ***** заживе нормальним життям, то чому б податківцьоплатникам США не випустити з в'язниць всіх серійних вбивць бо вони теж хочуть нормально і потужно жити, ловити коропів і трахати атласних губатих жінок? Чи я чогось не пойняв?
03.12.2025 23:45 Ответить
Про губатих жінок трохи переборщив
04.12.2025 00:02 Ответить
ви самі вірите що буде покарання та суди????у нас навіть війна не об'явлена,та і яким чином??заочно??не буде нічого,не репарацій,не реальних вироків.....ще миритися та робити вигляд що нічого не відбулося заставлять....
04.12.2025 00:14 Ответить
Цей корисний ідіот не виліковний.
03.12.2025 23:46 Ответить
Нехай закінчує , хто ж цьому кремлівському терористу мішає ?
03.12.2025 23:46 Ответить
НІЧТОЖЕСТВО

- педофіл
- 6 разів банкрот
- одружений на еротичній моделі(це доречі ще найбільш адекватне що він робив)
- ввійде в історію як найбільший кретин в історії 21 століття
03.12.2025 23:46 Ответить
Трамп назвав "дуже хорошою зустріч" своїх радників.
Росія не лізе в Газу - Трамп не лізе в Донбас?
"Сделка"?
03.12.2025 23:46 Ответить
А яким боком рашка до Гази? В неї є чим лізти туди?
03.12.2025 23:48 Ответить
Підкинути через Іран зброї.
03.12.2025 23:50 Ответить
Зброї, яку вона позиче в КНДР?
03.12.2025 23:51 Ответить
У кремля є різні варіанти: і в плані зброї і в плані технологій і в плані політичної підтримки.
03.12.2025 23:59 Ответить
Це сам путін поділився з вами своїми рожево-вологими мріями?
04.12.2025 00:10 Ответить
А ви подумали, чому саме Кушнер (який займався Газою) приперся в Москву?
04.12.2025 00:14 Ответить
Бо зять намагається "зібрати вершки" на справах свого тестя! Вітьков теж Газою займався і що?
04.12.2025 00:39 Ответить
Яке ж воно кончене цей Трампель...ну просто старий маразматик. Та почав би путін війну і при ньому - доказом цього є те, що він зараз з цими мирними перемовинами відкрито макає Трампа мордою в лайно!
03.12.2025 23:47 Ответить
Бідняжка Х*лове, так хоче, так хоче миру, а кляті хохли все нападають. Немає сечі терпіти ці кляті борошна
03.12.2025 23:49 Ответить
це ж треба бути таким довбойобом на схилі літ, та ще і на очах всього світу.
03.12.2025 23:50 Ответить
педофіл *******
03.12.2025 23:50 Ответить
щоб ти вдавився у бальному залі якій будують зараз - так відмазувати ху*ла як це ти робиш,
03.12.2025 23:51 Ответить
Ще один нелох розгледів в очах ***** бажання закінчити війну...
03.12.2025 23:52 Ответить
А у цього довбо(ОЙ)ба все стабільно - альцгеймер, шизофрения і маленька персональна "реальність" оббита з серебини чимось м'якеньким...
03.12.2025 23:53 Ответить
до ненормальної смерті
цей виродок мав би повернутись
03.12.2025 23:54 Ответить
Тільки через Гаагу.
03.12.2025 23:56 Ответить
Так для )(уйла це цілком нормальне життя.
03.12.2025 23:58 Ответить
Так хай забирає війська, і на кордони 91 року, все!
04.12.2025 00:03 Ответить
та ******* вже нарешті діда ! його заклинило !
04.12.2025 00:03 Ответить
04.12.2025 00:46 Ответить
Щойно Юрій Швець повідомляв, що в 2017 році Рудий погодив закон, який забороняє офіційним особам США потакати агресору і вчиняти тиск на інших. Тому Рудий і доручив двом найближчим до нього маклєрам порішать в інтересах Х..... І вже починає вішати локшину - справа тільки в торгівлі, ми переживаємо за людей, ніякого офіціозу, все добровільно тощо.
Між іншим. Спровокований Рудим на рівному місці конфлікт в Кращою набуває таки іншого окрасу.
Між Росією та Канадою є давні тьорки щодо корисних копалин газу в Льодовитому океані. Кацапський Новатек розробляє газ в самому серці Росії в морі бр.Лаптєвих. В азіатів замовили купу газовозів, атомний реактор лампічать. І ось проскочило, що Новатек веде переговори про уступку 10 відсотків в користь друзєй Трампа - сина. Ясна річ, що розробка Канадою своєї частини газових родовищ вдарить по рентабельності кацапського проекту. Буде Сахалін навиворіт. Не виключено, що Трамп-мол вже отримав шанування, і почали удвох тиснути на Канаду і одночасно на Гренландію.
04.12.2025 00:04 Ответить
бізнес це легенда краснова
04.12.2025 00:26 Ответить
"сукін" хоче закінчити так само війну, як і його членосос "трамбон" окупацією частини України і решту куйла "хотєлки"
04.12.2025 00:06 Ответить
04.12.2025 00:06 Ответить
Приятель із зятем згодували йому чергову кулєбяку.
04.12.2025 00:07 Ответить
Мозок у тебе давно закінчений, патлата ти потвора.
04.12.2025 00:08 Ответить
Цей рудий кретин вражає все більше
04.12.2025 00:16 Ответить
я не можу.. "пуйло хоче повернутися до нормального життя".. та він вже зараз живе своє найкраще життя. пуйло кайфує від цієї війни, йому все подобається, і закінчувати все це він не має наміру. бо якщо б хотів - то зробив би це і нікого б не питав би дозволу. трамп - старий маразматик.
04.12.2025 00:20 Ответить
Варто тіки послухати як воно аж захлинається, розказуючи про "успіхи" армії *********. В нього очі горять, він мало не спустив собі в штани поки розказував. Для нього це справді "двіжуха", гра в якусь стратегію. Там по їбальнику видно що він не зупиниться поки не знищить Україну чи не здохне.
А цей ********, якого мама стоячи народжувала, каже "він до мирного життя хоче повернутися"....
04.12.2025 00:27 Ответить
Долбанат грьобаний!
04.12.2025 00:22 Ответить
Я думаю...Я думаю...Я думаю...
А є чим думати? Довбойоб
04.12.2025 00:22 Ответить
****. Просто немає слів. Це руде непорозуміння повністю недієздатний лантух гімна з деменцією і тільки сліпий чи дурний цього не бачить. Якби так вів себе звичайний дід - його б вже під наглядом санітарів тримали, жер би з ложечки і таблетки пив. А тут керує світом.
Я не вірю що це насправді відбувається і я це бачу і чую на власні очі. Спочатку Байден, тепер оцей встид роду людського. Це якась антиутопія де весь світ ********** на голову.
04.12.2025 00:23 Ответить
ДУЖЕ СХОЖЕ НА КРАСНОВА...
а я думав, що вітьок нову методичку привезе
04.12.2025 00:24 Ответить
А пуя лисого він не хоче!
Україна кацапам цього НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИТЬ!
04.12.2025 00:26 Ответить
04.12.2025 00:26 Ответить
що можна очікувати від пдрса?
04.12.2025 00:29 Ответить
Але ми йому це не дозволимо.
04.12.2025 00:30 Ответить
То що ж заважає ***** піти найюх з України?
04.12.2025 00:31 Ответить
Ой, дурак! Наша песня хороша, начинай сначала.
04.12.2025 00:34 Ответить
як шо хоче ,то нах за свій поребник з усіма своїми аслабодітелями ,до кацапстану , репарації Україні , кордони 1991р...і переселяє трампа з зеленським до московії , і там можуть вони ділити шо захочуть ...
04.12.2025 00:47 Ответить
Де ота вся мерзота, яка тут місяцями впарювала рудого? Підлога Маккартні та інший гній? Тих акаунтів шось геть не видно. Якщо то була ботва - цікаво чия? Москалів?
04.12.2025 00:48 Ответить
Невже ці реднеки настільки тупорилі до горя, дивився їх канали , це б..лядь дно, цім задротам кончєним десь в Вірджинії, Україна взагалі по.ую , хоч ху.ло її зітре !! !!! З цими червоними собаками потрібнор розмовляти по собачі ¡!!¡!!!!!!!!! Це гниль, і їм взагалі похєру скілтки кацапи вб'ють людей в Україні в Польші в Швеції там настільки дебілкувате населення, вони навіть не знають такої країни як Швеція)))? А про столицю Швеції навіть Трамп не знає, а про цього Штрумера чі Штрамера чі як його Штрумбасєра. То взалі бейсбол!!!
04.12.2025 00:56 Ответить
Та ще хоче торгувати з США Чим? Бояришнеком? В США навіть горілку Рускій стандарт ніхто не купляє. А це ж орківська гордість. Технологічне досягнення за яке не соромно. До себе пустити амерів теж не можна. Свої не зрадіють і китайці проти. Трамп мабуть хотів сказати : "Хочуть торгуватись з США". Ну це логічно.
04.12.2025 00:57 Ответить
Понять и простить....???? Рижа потвора ...щоб ти здох!!
04.12.2025 01:00 Ответить
Зразу видно, уровєнь інтелєкта )) Путін йому мубуть в ухо засовує, і розповіда що це так нормально , американці провалили дно десь на Бермудах, впевнений що вон и навіть не знають про Дніпро, навіть конгресмени)))
04.12.2025 01:06 Ответить
 
 