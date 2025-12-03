Путин хочет закончить войну в Украине и "вернуться к нормальной жизни", - Трамп
Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошей встречей" встречу своих советников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Путиным в Москве и заявил о прогрессе в урегулировании войны в Украине.
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме 3 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
О переговорах в Москве
У него спросили мнение о том, что россияне, вероятно, не собираются идти на компромиссы для мирного соглашения.
"Я не знаю, что будет делать Кремль, но могу сказать, что Уиткофф и Кушнер провели довольно удачную встречу с Путиным. Они думают, что он [Путин] хотел бы закончить войну. Знаете, это было их впечатление. Я думаю, он хотел бы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, он хотел бы торговать с США. Честно говоря, вместо того чтобы терять тысячи солдат каждую неделю. Они [россияне] хотели бы заключить соглашение. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Трамп.
О завершении войны
В то же время Трамп пока не готов прогнозировать, какими будут результаты встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером: "Я не могу сказать вам, что выйдет из этой встречи, потому что для танго нужны двое".
Он также повторил свой тезис о том, что полномасштабного вторжения РФ в Украину не было бы при его каденции, снова упомянув о "сфальсифицированных выборах" в США:
"Это война, которую никогда не следовало начинать. Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не произошло".
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Виткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
- педофіл
- 6 разів банкрот
- одружений на еротичній моделі(це доречі ще найбільш адекватне що він робив)
- ввійде в історію як найбільший кретин в історії 21 століття
Росія не лізе в Газу - Трамп не лізе в Донбас?
"Сделка"?
цей виродок мав би повернутись
Між іншим. Спровокований Рудим на рівному місці конфлікт в Кращою набуває таки іншого окрасу.
Між Росією та Канадою є давні тьорки щодо корисних копалин газу в Льодовитому океані. Кацапський Новатек розробляє газ в самому серці Росії в морі бр.Лаптєвих. В азіатів замовили купу газовозів, атомний реактор лампічать. І ось проскочило, що Новатек веде переговори про уступку 10 відсотків в користь друзєй Трампа - сина. Ясна річ, що розробка Канадою своєї частини газових родовищ вдарить по рентабельності кацапського проекту. Буде Сахалін навиворіт. Не виключено, що Трамп-мол вже отримав шанування, і почали удвох тиснути на Канаду і одночасно на Гренландію.
А цей ********, якого мама стоячи народжувала, каже "він до мирного життя хоче повернутися"....
А є чим думати? Довбойоб
Я не вірю що це насправді відбувається і я це бачу і чую на власні очі. Спочатку Байден, тепер оцей встид роду людського. Це якась антиутопія де весь світ ********** на голову.
а я думав, що вітьок нову методичку привезе
Україна кацапам цього НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИТЬ!