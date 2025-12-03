Путин хочет закончить войну в Украине и "вернуться к нормальной жизни", - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошей встречей" встречу своих советников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Путиным в Москве и заявил о прогрессе в урегулировании войны в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме 3 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О переговорах в Москве

У него спросили мнение о том, что россияне, вероятно, не собираются идти на компромиссы для мирного соглашения.

"Я не знаю, что будет делать Кремль, но могу сказать, что Уиткофф и Кушнер провели довольно удачную встречу с Путиным. Они думают, что он [Путин] хотел бы закончить войну. Знаете, это было их впечатление. Я думаю, он хотел бы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, он хотел бы торговать с США. Честно говоря, вместо того чтобы терять тысячи солдат каждую неделю. Они [россияне] хотели бы заключить соглашение. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа и Украину о результатах переговоров в Кремле, - Reuters

О завершении войны

В то же время Трамп пока не готов прогнозировать, какими будут результаты встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером: "Я не могу сказать вам, что выйдет из этой встречи, потому что для танго нужны двое".

Он также повторил свой тезис о том, что полномасштабного вторжения РФ в Украину не было бы при его каденции, снова упомянув о "сфальсифицированных выборах" в США:

"Это война, которую никогда не следовало начинать. Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не произошло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Мы "очень близки" к достижению мирного соглашения по Украине

Переговоры США и РФ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Виткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: США больше не финансируют войну в Украине