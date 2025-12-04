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Новини Повернення РФ в G-7
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Путін заявив, що Росія "не зацікавлена" у поверненні до G7

Володимир Путін

Диктатор Росії Володимир Путін стверджує, що Росія не прагне повернутися до складу Групи семи, з якої її виключили після окупації Криму у 2014 році.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу India Today, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

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За словами Путіна, Москва "не зацікавлена" у поверненні до формату, який раніше існував як G8.

"Не буду вдаватися у деталі, але в минулому я по суті перестав їздити на ці зустрічі", - заявив він.

Путін також заявив про "скорочення частки країн G7 у світовій економіці" та згадав про рецесію в Німеччині, намагаючись принизити значущість формату.

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Що передувало?

Нагадаємо, у червні 2025 року Трамп заявив, що хотів би, аби Росія повернулася до "Групи семи" (G7) і назвав її виключення "помилкою"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа, зазначивши, що "нормальної співпраці з цією Росією, з Росією Путіна, бути не може".

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Автор: 

G-7 G7 (1131) путін володимир (25493)
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Топ коментарі
+10
Знову трумпа повозюкали мордою в гімно.
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04.12.2025 12:19 Відповісти
+6
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04.12.2025 12:41 Відповісти
+3
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
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04.12.2025 12:19 Відповісти
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Знову трумпа повозюкали мордою в гімно.
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04.12.2025 12:19 Відповісти
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
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04.12.2025 12:19 Відповісти
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04.12.2025 12:41 Відповісти
Йому і G3(раша, Китай, Кімченинія) достатньо
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04.12.2025 12:22 Відповісти
по скрепному правильно писать "Ж2" - у жопы ведь две половинки! а почему Ж2, а не Ж3? да потому что Лаптеканда в этой компании всего лишь дырка от жопы!
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04.12.2025 12:30 Відповісти
от G7 до "миска риса для Китая" - много ходов очка
геостратег, епта
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04.12.2025 12:25 Відповісти
Ну да, "не сильно и хотелось". Все так сразу и поверили
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04.12.2025 12:28 Відповісти
Сім год мак не родив, а голоду не було.
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04.12.2025 12:30 Відповісти
Донні, що з ... обличчям? Скуштував х..? 😂
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04.12.2025 12:34 Відповісти
Да він вже звик, що поробиш хазяїн він і є хазяїн
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04.12.2025 12:38 Відповісти
Що сі сказав то для ху...ла закон. Нічого його васалу десь тинятися. Дали можливість отримувати миску риса так хай москалі будуть вдячні. Да і ніхто їх і не запрошував
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04.12.2025 12:36 Відповісти
Пиз..юк Краснов з-за окена хоче танггго, то на фіг мені ваша вісімка
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04.12.2025 12:37 Відповісти
Правильно а санкции кацапам только на пользу ,ну а Томагавки переданные Украине это вообще можно будет считать национальным праздником на болотах.
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04.12.2025 12:40 Відповісти
Кацапії і в "Г.1" добре.
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04.12.2025 12:44 Відповісти
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04.12.2025 13:04 Відповісти
 
 