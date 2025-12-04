Путін заявив, що Росія "не зацікавлена" у поверненні до G7

Диктатор Росії Володимир Путін стверджує, що Росія не прагне повернутися до складу Групи семи, з якої її виключили після окупації Криму у 2014 році.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу India Today, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

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За словами Путіна, Москва "не зацікавлена" у поверненні до формату, який раніше існував як G8.

"Не буду вдаватися у деталі, але в минулому я по суті перестав їздити на ці зустрічі", - заявив він.

Путін також заявив про "скорочення частки країн G7 у світовій економіці" та згадав про рецесію в Німеччині, намагаючись принизити значущість формату.

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Що передувало?

Нагадаємо, у червні 2025 року Трамп заявив, що хотів би, аби Росія повернулася до "Групи семи" (G7) і назвав її виключення "помилкою"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа, зазначивши, що "нормальної співпраці з цією Росією, з Росією Путіна, бути не може".

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