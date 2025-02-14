Бербок о возвращении РФ в G7: нормального сотрудничества с Россией Путина быть не может
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, относительно возвращения России в G7.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Во время Мюнхенской конференции по безопасности Бербок сказала, что скептически относится к перспективам возвращения России в G7.
"Как партнеры по G7, мы неоднократно давали понять в течение последних трех лет после этого жестокого полномасштабного вторжения России: нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией Путина, быть не может", - подчеркнула она.
В то же время глава МИД Германии добавила, что "если мы все вернемся на путь мира", а политика РФ изменится, то это, "конечно, также будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество в самых разных сферах".
Напоминаем, накануне Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в "Группу семи" (G7) и назвал ее исключение "ошибкой".
БеркутКурка двуголова(яка тут щойно " вилупилась"), якщо щось гарне помножити на нуль (трампа) у результаті буде нуль. Да?
Це тойже самий, гітлєр, у 21столітті, який після того, як Західні Країни, не дали подохнути московщині від голодної смерті, тепер гадить їм, як неповна розуму, канібал!
И тяжелей всего интегрируются в новое общество именно те, кто называет себя "руSSкими" - их ментальность камнем стоИт на пути к этому...