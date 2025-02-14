РУС
Бербок о возвращении РФ в G7: нормального сотрудничества с Россией Путина быть не может

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, относительно возвращения России в G7.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Бербок сказала, что скептически относится к перспективам возвращения России в G7.

"Как партнеры по G7, мы неоднократно давали понять в течение последних трех лет после этого жестокого полномасштабного вторжения России: нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией Путина, быть не может", - подчеркнула она.

В то же время глава МИД Германии добавила, что "если мы все вернемся на путь мира", а политика РФ изменится, то это, "конечно, также будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество в самых разных сферах".

Напоминаем, накануне Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в "Группу семи" (G7) и назвал ее исключение "ошибкой".

+11
десятки тисяч вбитих людей - і росія знову нормальна держава? пздц, а не світові порядки.
14.02.2025 21:41 Ответить
+10
14.02.2025 21:40 Ответить
+9
Хай ще премію миру пуйлу гамерика призначить.
14.02.2025 21:38 Ответить
Хай ще премію миру пуйлу гамерика призначить.
14.02.2025 21:38 Ответить
Ґамерика призначить рф план Мпршалла.
14.02.2025 22:37 Ответить
14.02.2025 21:40 Ответить
Так , але до чого тут московити ? Щось забагато на Цензорі повилуплялось прокацаплених.
14.02.2025 21:59 Ответить
Він - американський сором.
14.02.2025 22:08 Ответить
Мені однаково , бо як кажуть ,,скажи хто твій друг, я скажу хто ти'' , а він ***** другом називає ...
14.02.2025 22:38 Ответить
Беркут Курка двуголова(яка тут щойно " вилупилась"), якщо щось гарне помножити на нуль (трампа) у результаті буде нуль. Да?
14.02.2025 22:05 Ответить
Gljadja na etu karikaturu - chto/to njekljeitsja - jeslji USA za dverju, to eto njemozhet bitj G7... vi chto, hotjelji chtobi Ukraina zanjala mesto USA v G7? Da ja bi njeprotjiv, no njedumaju chto ostaljnije strani gotovi bez USA poddjerzhivatj Ukrainskuju korrupciju...
14.02.2025 22:51 Ответить
Як сказав Портніков - нацизм -фашизм-расизм США не отримали такої зарубки на ментально-історичній пам"яті , як європейські нації. Ось Бербок й майбутня перемога в Німеччниі НЕ ПАРТІЇ AfD - ПРОТЕЖЕ МАСКА, тому доказ.
14.02.2025 21:41 Ответить
стицько- точне погоняло
15.02.2025 01:37 Ответить
десятки тисяч вбитих людей - і росія знову нормальна держава? пздц, а не світові порядки.
14.02.2025 21:41 Ответить
Москалику , брись звідси !
показать весь комментарий
Які десятки? Сотні тисяч!
показать весь комментарий
Молодец фрау Бербок, утёрла нос Трампу, как только можно было предлагать такую чушь?
14.02.2025 21:53 Ответить
Та буде там пуйло і дуже скоро
14.02.2025 21:53 Ответить
14.02.2025 21:54 Ответить
Оце чотка тьотя, до того ж схожа на Сі Сі Кетч.
14.02.2025 21:55 Ответить
Яка ж, може бути, у СВІДОМИХ ЄВРОПЕЙЦІВ, взаємодія, із прутіним-мізуліним, як СЕРІЙНИМ убивцею та гвалтівником і катом, тисячів Українців та сотень тисяч мешканців, Ічкерії, Грузії, Молдови, Абхазії, Осетії, Сирії та на мацковщині!?!?
Це тойже самий, гітлєр, у 21столітті, який після того, як Західні Країни, не дали подохнути московщині від голодної смерті, тепер гадить їм, як неповна розуму, канібал!
14.02.2025 22:09 Ответить
Є ще на планеті адекватні політики. Венс іди в сраку.
14.02.2025 22:09 Ответить
Berbok - eto kto? U nas v Germanjii Berbok i jejo muzh - eto dva poljitjicheskih trupa, kak O. ******. Poka dvizhetsja, cherez 1.5 njedjelji u nas Vibori - potom nachnjot vonjatj...
14.02.2025 22:55 Ответить
Dr. Andris Avots Ауслендеры из россии плохо разбираются в немецкой политике. Это как лавров на вашей родине.
14.02.2025 23:25 Ответить
Сергея Ауслендера?
14.02.2025 23:48 Ответить
Roine S. Ausländer с немецкого переводится как иностранец. Тот кому я адресовал все поймет.
15.02.2025 00:01 Ответить
Я не учил немецкий, поэтому не понял 🤓
15.02.2025 00:04 Ответить
Roine S Русских очень много сбежало в Германию. По разным данным, в Германии проживает от 1,2 до 3,5 миллионов человек, говорящих по-русски. Однако, не все из них являются этническими русскими, так как в это число входят также русскоязычные немцы, евреи и выходцы из других стран бывшего СССР. Многие из них не смогли интегрироваться в западное общество, поэтому ощущают себя унтерменьшами.
15.02.2025 00:13 Ответить
Первое поколение эмигрантов обычно не в состоянии абсорбироваться в новое для себя общество - это, как правило, происходит с их детьми.
И тяжелей всего интегрируются в новое общество именно те, кто называет себя "руSSкими" - их ментальность камнем стоИт на пути к этому...
15.02.2025 09:26 Ответить
Дуже поважаю Бербок і Джонсонюка.
14.02.2025 23:21 Ответить
дуже слизька заява
15.02.2025 01:03 Ответить
 
 