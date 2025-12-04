РУС
Путин не будет вести серьезных переговоров, пока не почувствует, что ему грозит поражение, - WSJ

Путин не стремится к миру — диктатор отверг очередной план Трампа

Очередной отказ Путина от плана прекращения войны демонстрирует: российский диктатор не намерен вести реальные переговоры, пока считает себя в выигрышной позиции. Вместо этого Кремль использует контакты с посланцами Трампа для имитации диалога и давления на союзников Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Возможно, пришло время сделать вывод, что Путин не хочет мира. Он хочет покорить Украину", - говорится в статье редакционной коллегии WSJ.

Коренные причины войны" не решены

Кремль назвал пятичасовые переговоры со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером "конструктивными", но также заявил, что "коренные причины войны" все еще не решены. Под "коренными причинами" Кремль подразумевает то, что Украина до сих пор свободна от российского контроля.

В течение месяцев Путин отклонял инициативы Трампа даже по временному прекращению огня на текущих линиях фронта, которые Украина принимала. Администрация президента США поставила Киев в затруднительное положение своим 28-пунктным мирным планом. Украина пытается определить, какое худшее соглашение она может принять и все еще выжить как свободная страна.

Где же уступки Путина?

Российский диктатор хочет захватить весь Донбасс и лишить Украину военных и союзников по безопасности, которые могли бы защитить ее в будущем. Путин хочет создать впечатление, что ведет переговоры, и встречи с Уиткоффом помогают ему это делать, пока глава Кремля пытается вбить клин между Трампом и Европой.

Москва также прилагает все усилия, чтобы убедить мир в том, что РФ выиграет войну. Однако поражение Украины не является неизбежным или неотвратимым.

"Когда я нахожусь с подразделениями Украины и наблюдаю за их действиями, я не верю, что они самостоятельно проиграют эту войну на местах", — сказал на этой неделе отставной контрадмирал ВМС США Марк Монтгомери.

Но Штаты при администрации Трампа перестали оказывать военную помощь Украине, а продажа оружия Европе не компенсирует эту разницу.

Путин не будет вести серьезных переговоров, пока будет считать, что имеет преимущество, и были надежды, что Белый дом в конце концов это поймет. Пока этого не произошло. Изменение курса означало бы конфискацию замороженных активов РФ, усиление санкций, включая меры против Китая, а также поставки Украине ракет дальнего действия и другого оружия.

Но администрация Трампа застряла в представлении о мотивах Путина, которое противоречит реальности: что торговля и культурный обмен между Украиной, Россией и США станут залогом избежания войны.

Этот неоправданный оптимизм присущ либеральным интернационалистам, которые считают, что мир процветает на пути к миру, и которых Трамп пренебрежительно называет "глобалистами". Переговорам нужна вера Трампа в американское превосходство в мире и реалистичный взгляд на главу Кремля.

+2
Та не може бути! Як же ви такого допетрили наприкінці 4-го року війни? Оце, я розумію -- приголомшлива швидкість мислення та аналітики!
04.12.2025 15:05 Ответить
А як перемогти державу, яка має ядерну збрую? Ну хіба що тіко економічно
04.12.2025 15:03 Ответить
Фінансувати нового Хаттаба
04.12.2025 15:04 Ответить
Вони над цим працюють -- 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ незабаром буде завершено, - Вадефуль
(що би такого робити, аби все залишилось як до 2022)
04.12.2025 15:08 Ответить
Ну знач чекаєм фізіологічну кончину диктатора, це може трабитись хоч завтра, а може років через 15. Але колись це станеться. Інших варіантів ніт
04.12.2025 15:09 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
04.12.2025 15:23 Ответить
04.12.2025 15:24 Ответить
І що з того , замість путлєра прийде молодий і здоровий "ястуб " ще гірший за путлєра . так що справа не в ньому.
04.12.2025 15:33 Ответить
Звідки всі такі екстрасенси? Звідки ви лізете, де у вас гніздо?
04.12.2025 15:36 Ответить
А до чого тут екстрасенси , кожен диктатор не вічний і замість нього приходить інший диктатор.
04.12.2025 15:40 Ответить
В історії рашкі завжди після диктатора починається смута та руйнування
04.12.2025 15:38 Ответить
В інших країнах так ,але не в рашці , так в на початку сімнадцятого століття в Московії були свої Лжедмітрії ,була Смута ,але з часом все відновилось а з царювання Петра 1 Московія поступово перетворилась на Російську імперію і наче б то в 1917 році розвалилась Російська Імперія ,але вже за 4-5 років на її місці виник СССР ,і хоча він теж в 1991 році розвалився ,але рашка збереглась і повертає собі колишню силу ,так що є виключення з правил ,рашка не розвалюється .а трансформується.
04.12.2025 15:53 Ответить
Тож треба робити ядерну зброю ☢️☢️☢️
04.12.2025 15:03 Ответить
Та не може бути! Як же ви такого допетрили наприкінці 4-го року війни? Оце, я розумію -- приголомшлива швидкість мислення та аналітики!
04.12.2025 15:05 Ответить
А якщо чисто гіпотетично путін відчує що йому загрожує поразка - такі як WSJ першими побіжуть писати що "переговори зараз можуть врятувати путіна від поразки, тому треба воювати далі"
04.12.2025 15:09 Ответить
Вперше акурат.
04.12.2025 15:10 Ответить
що *уйло маньяк то зрозуміло але потрібно бути дебілом щоб відмовиться від контролю узбережжя та виходу до моря.
04.12.2025 15:29 Ответить
Згадайте наше "побєдобєсіє " і казочки про "контрнаступ " і "кавувялті " на початку 2023 року ,Україна тоді теж не хотіла вести перемовини ,бо всі увірували в швидку "перемогу" ,пам'ятаєте як тоді гівномарафонівські пропагандисти насміхались -"дурні кацапи з їхною,"лінією Суровікіна " але влітку 2023 року хвилі "українського контрнаступу " розбились об ту "лінію Суровікіна " і війна пішла в зворотному напрямку ,а тепер вже рашка наступає і ніяка "поразка " як пишуть наші пропагандисти їй не загрожує .
04.12.2025 15:30 Ответить
Яка поразка Захід все влаштовує, західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі, бувший представник НАТО в РФ...
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
04.12.2025 15:34 Ответить
І що стосується Донбасу ,то путлєр ще в 2014 році казав за "днр в адміністратівних граніцах Донєцкой області " так що тут немає нічого нового ,так само як і проект "Новороссія" 2014 року все як було ,так і залишилось.
04.12.2025 15:37 Ответить
Нарешті притомна стаття, для чого йому іти на поступки, якщо він бачить що з такою політикою заходу і таким бардаком в управлінні у нас він поступово всерівно отримає свої цілі.

Якби у нас були балістичні ракети з змінною траекторією, то могли б трохи підбурювати орків принести їм війну додому, а так у них майже не відчутна війна, ну гине там непотріб всякий всім на це пох...
04.12.2025 16:05 Ответить
Четыре года по кругу как шарманку. Что-то подсказывает что обо всем уже договорились и поделили, но пока ещё не знают как это все упаковать в приемлемую обёртку для мировой общественности . Отсюда нервное ерзание европейцев и уверенность *****.
04.12.2025 16:20 Ответить
 
 