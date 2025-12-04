Путин не будет вести серьезных переговоров, пока не почувствует, что ему грозит поражение, - WSJ

Очередной отказ Путина от плана прекращения войны демонстрирует: российский диктатор не намерен вести реальные переговоры, пока считает себя в выигрышной позиции. Вместо этого Кремль использует контакты с посланцами Трампа для имитации диалога и давления на союзников Украины.

"Возможно, пришло время сделать вывод, что Путин не хочет мира. Он хочет покорить Украину", - говорится в статье редакционной коллегии WSJ.

Коренные причины войны" не решены

Кремль назвал пятичасовые переговоры со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером "конструктивными", но также заявил, что "коренные причины войны" все еще не решены. Под "коренными причинами" Кремль подразумевает то, что Украина до сих пор свободна от российского контроля.

В течение месяцев Путин отклонял инициативы Трампа даже по временному прекращению огня на текущих линиях фронта, которые Украина принимала. Администрация президента США поставила Киев в затруднительное положение своим 28-пунктным мирным планом. Украина пытается определить, какое худшее соглашение она может принять и все еще выжить как свободная страна.

Где же уступки Путина?

Российский диктатор хочет захватить весь Донбасс и лишить Украину военных и союзников по безопасности, которые могли бы защитить ее в будущем. Путин хочет создать впечатление, что ведет переговоры, и встречи с Уиткоффом помогают ему это делать, пока глава Кремля пытается вбить клин между Трампом и Европой.

Москва также прилагает все усилия, чтобы убедить мир в том, что РФ выиграет войну. Однако поражение Украины не является неизбежным или неотвратимым.

"Когда я нахожусь с подразделениями Украины и наблюдаю за их действиями, я не верю, что они самостоятельно проиграют эту войну на местах", — сказал на этой неделе отставной контрадмирал ВМС США Марк Монтгомери.

Но Штаты при администрации Трампа перестали оказывать военную помощь Украине, а продажа оружия Европе не компенсирует эту разницу.

Путин не будет вести серьезных переговоров, пока будет считать, что имеет преимущество, и были надежды, что Белый дом в конце концов это поймет. Пока этого не произошло. Изменение курса означало бы конфискацию замороженных активов РФ, усиление санкций, включая меры против Китая, а также поставки Украине ракет дальнего действия и другого оружия.

Но администрация Трампа застряла в представлении о мотивах Путина, которое противоречит реальности: что торговля и культурный обмен между Украиной, Россией и США станут залогом избежания войны.

Этот неоправданный оптимизм присущ либеральным интернационалистам, которые считают, что мир процветает на пути к миру, и которых Трамп пренебрежительно называет "глобалистами". Переговорам нужна вера Трампа в американское превосходство в мире и реалистичный взгляд на главу Кремля.