Путін не вестиме серйозних переговорів, доки не відчує, що йому загрожує поразка, - WSJ

Чергова відмова Путіна від плану припинення війни демонструє: російський диктатор не має наміру вести реальні переговори, допоки вважає себе у виграшній позиції. Натомість Кремль використовує контакти з посланцями Трампа для імітації діалогу та тиску на союзників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

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"Можливо, настав час зробити висновок, що Путін не хоче миру. Він хоче підкорити Україну", - йдеться у статті редакційної колегії WSJ.

Корінні причини війни" не вирішені

Кремль назвав п'ятигодинні переговори зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером "конструктивними", але також заявив, що "корінні причини війни" все ще не вирішені. Під "корінними причинами" Кремль має на увазі те, що Україна досі вільна від російського контролю.

Протягом місяців Путін відхиляв ініціативи Трампа навіть щодо тимчасового припинення вогню на поточних лініях фронту, які Україна приймала. Адміністрація президента США поставила Київ у скрутне становище своїм 28-пунктним мирним планом. Україна намагається визначити, яку найгіршу угоду може прийняти і все ще вижити як вільна країна.

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Де ж поступки Путіна?

Російський диктатор хоче захопити весь Донбас і позбавити Україну військових та безпекових союзників, які могли б захистити її в майбутньому. Путін хоче створити враження, що веде переговори, і зустрічі з Віткоффом допомагають вдавати це, поки глава Кремля намагається вбити клин між Трампом і Європою.

Москва також докладає всіх зусиль, щоб переконати світ у тому, що РФ виграє війну. Однак поразка України не є неминучою чи невідворотною.

"Коли я перебуваю з підрозділами України та спостерігаю за їхніми діями я не вірю, що вони самотужки програють цю війну на місцях", — сказав цього тижня відставний контрадмірал ВМС США Марк Монтгомері.

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Але Штати за адміністрації Трампа перестали надавати військову допомогу Україні, а продаж зброї Європі не компенсує цю різницю.

Путін не буде вести серйозних переговорів, доки вважатиме, що має перевагу, і були сподівання, що Білий дім зрештою це зрозуміє. Поки що цього не сталося. Зміна курсу означала б конфіскацію заморожених активів РФ, посилення санкцій, включно з заходами проти Китаю, а також постачання Україні ракет дальньої дії та іншої зброї.

Але адміністрація Трампа застрягла в уявленні про мотиви Путіна, яке суперечить реальності: що торгівля та культурний обмін між Україною, Росією та США стануть запорукою уникнення війни.

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Цей невиправданий оптимізм властивий ліберальним інтернаціоналістам, які вважають, що світ процвітає на шляху до миру, і яких Трамп зневажливо називає "глобалістами". Переговорам потрібна віра Трампа в американську перевагу у світі та реалістичний погляд на главу Кремля.