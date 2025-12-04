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Новини Мирний план США Мирні перемовини
2 024 25

Путін не вестиме серйозних переговорів, доки не відчує, що йому загрожує поразка, - WSJ

Путін не прагне миру — диктатор відкинув черговий план Трампа

Чергова відмова Путіна від плану припинення війни демонструє: російський диктатор не має наміру вести реальні переговори, допоки вважає себе у виграшній позиції. Натомість Кремль використовує контакти з посланцями Трампа для імітації діалогу та тиску на союзників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

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"Можливо, настав час зробити висновок, що Путін не хоче миру. Він хоче підкорити Україну", - йдеться у статті редакційної колегії WSJ.

Корінні причини війни" не вирішені

Кремль назвав п'ятигодинні переговори зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером "конструктивними", але також заявив, що "корінні причини війни" все ще не вирішені. Під "корінними причинами" Кремль має на увазі те, що Україна досі вільна від російського контролю.

Протягом місяців Путін відхиляв ініціативи Трампа навіть щодо тимчасового припинення вогню на поточних лініях фронту, які Україна приймала. Адміністрація президента США поставила Київ у скрутне становище своїм 28-пунктним мирним планом. Україна намагається визначити, яку найгіршу угоду може прийняти і все ще вижити як вільна країна.

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Де ж поступки Путіна?

Російський диктатор хоче захопити весь Донбас і позбавити Україну військових та безпекових союзників, які могли б захистити її в майбутньому. Путін хоче створити враження, що веде переговори, і зустрічі з Віткоффом допомагають вдавати це, поки глава Кремля намагається вбити клин між Трампом і Європою.

Москва також докладає всіх зусиль, щоб переконати світ у тому, що РФ виграє війну. Однак поразка України не є неминучою чи невідворотною.

"Коли я перебуваю з підрозділами України та спостерігаю за їхніми діями я не вірю, що вони самотужки програють цю війну на місцях", — сказав цього тижня відставний контрадмірал ВМС США Марк Монтгомері.

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Але Штати за адміністрації Трампа перестали надавати військову допомогу Україні, а продаж зброї Європі не компенсує цю різницю.

Путін не буде вести серйозних переговорів, доки вважатиме, що має перевагу, і були сподівання, що Білий дім зрештою це зрозуміє. Поки що цього не сталося. Зміна курсу означала б конфіскацію заморожених активів РФ, посилення санкцій, включно з заходами проти Китаю, а також постачання Україні ракет дальньої дії та іншої зброї.

Але адміністрація Трампа застрягла в уявленні про мотиви Путіна, яке суперечить реальності: що торгівля та культурний обмін між Україною, Росією та США стануть запорукою уникнення війни.

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Цей невиправданий оптимізм властивий ліберальним інтернаціоналістам, які вважають, що світ процвітає на шляху до миру, і яких Трамп зневажливо називає "глобалістами". Переговорам потрібна віра Трампа в американську перевагу у світі та реалістичний погляд на главу Кремля.

Автор: 

путін володимир (25493) переговори з Росією (1618)
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Топ коментарі
+3
Та не може бути! Як же ви такого допетрили наприкінці 4-го року війни? Оце, я розумію -- приголомшлива швидкість мислення та аналітики!
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04.12.2025 15:05 Відповісти
+1
В інших країнах так ,але не в рашці , так в на початку сімнадцятого століття в Московії були свої Лжедмітрії ,була Смута ,але з часом все відновилось а з царювання Петра 1 Московія поступово перетворилась на Російську імперію і наче б то в 1917 році розвалилась Російська Імперія ,але вже за 4-5 років на її місці виник СССР ,і хоча він теж в 1991 році розвалився ,але рашка збереглась і повертає собі колишню силу ,так що є виключення з правил ,рашка не розвалюється .а трансформується.
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04.12.2025 15:53 Відповісти
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А як перемогти державу, яка має ядерну збрую? Ну хіба що тіко економічно
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04.12.2025 15:03 Відповісти
Фінансувати нового Хаттаба
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04.12.2025 15:04 Відповісти
Вони над цим працюють -- 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ незабаром буде завершено, - Вадефуль
(що би такого робити, аби все залишилось як до 2022)
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04.12.2025 15:08 Відповісти
Ну знач чекаєм фізіологічну кончину диктатора, це може трабитись хоч завтра, а може років через 15. Але колись це станеться. Інших варіантів ніт
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04.12.2025 15:09 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
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04.12.2025 15:23 Відповісти
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04.12.2025 15:24 Відповісти
І що з того , замість путлєра прийде молодий і здоровий "ястуб " ще гірший за путлєра . так що справа не в ньому.
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04.12.2025 15:33 Відповісти
Звідки всі такі екстрасенси? Звідки ви лізете, де у вас гніздо?
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04.12.2025 15:36 Відповісти
А до чого тут екстрасенси , кожен диктатор не вічний і замість нього приходить інший диктатор.
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04.12.2025 15:40 Відповісти
В історії рашкі завжди після диктатора починається смута та руйнування
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04.12.2025 15:38 Відповісти
В інших країнах так ,але не в рашці , так в на початку сімнадцятого століття в Московії були свої Лжедмітрії ,була Смута ,але з часом все відновилось а з царювання Петра 1 Московія поступово перетворилась на Російську імперію і наче б то в 1917 році розвалилась Російська Імперія ,але вже за 4-5 років на її місці виник СССР ,і хоча він теж в 1991 році розвалився ,але рашка збереглась і повертає собі колишню силу ,так що є виключення з правил ,рашка не розвалюється .а трансформується.
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04.12.2025 15:53 Відповісти
Ви мабудь погано вчили історію рашкі, після Петра були і Петро 2, і Петро 3 і Павліков декілька, і Микола 1, і Микола 2 який і розвалив імперію, і після Леніна була владная смута, поки Сталін не захопив усю владу, і після Сталіна теж розбрад був аж до Брежнева
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05.12.2025 12:05 Відповісти
Тобі видніше патріоте з Латвії ,але факти є факти ,кацапи завжди мали власну державність ,на відміну від українців ,які більшу частину своєї історії державності не мали ,а квазідержавності часів Гетьманщини та УНР я не рахую ,бо повноцінної державності за тих часів Україна не мала.
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05.12.2025 12:18 Відповісти
Мова про державність була? Мова було про то що завжди на протязі усієї історії рашкі, після жорсткого диктатора, наступали часи розбраду і внутріусобні війни, до приходу нового диктатора
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07.12.2025 15:03 Відповісти
Так в рашці були міжусобиці і навіть в 1918-29 роках громадянська війна ,але всіїї учасники і червоні і білі були російським державниками ,і немало значення під якими гаслами вони були чи "єдіной нєдєлімой " чи "союза нєрушимого " що одне і теж саме .а в Україні такого ніколи не було ,в нас ,навпаки в новітній історії на Президентських виборах в 2004 і в 2010 половина країна голосувала за двох різних кандилатів з діаметрально різними світоглядами - Центр і Захід- за прозахідного кандидата ,а Південь і Схід -за проросійського кандидата ,в теперішній рашці ж такого ніколи не було ,навіть за часів Єльцина ,бо тоді на президентський виборах 1996 року обидва кандидати і Єльцин і Зюганоа були російськими патріотами ,а по часи путіна я взагалі мовчу.
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07.12.2025 19:09 Відповісти
Тож треба робити ядерну зброю ☢️☢️☢️
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04.12.2025 15:03 Відповісти
Та не може бути! Як же ви такого допетрили наприкінці 4-го року війни? Оце, я розумію -- приголомшлива швидкість мислення та аналітики!
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04.12.2025 15:05 Відповісти
А якщо чисто гіпотетично путін відчує що йому загрожує поразка - такі як WSJ першими побіжуть писати що "переговори зараз можуть врятувати путіна від поразки, тому треба воювати далі"
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04.12.2025 15:09 Відповісти
Вперше акурат.
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04.12.2025 15:10 Відповісти
що *уйло маньяк то зрозуміло але потрібно бути дебілом щоб відмовиться від контролю узбережжя та виходу до моря.
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04.12.2025 15:29 Відповісти
Згадайте наше "побєдобєсіє " і казочки про "контрнаступ " і "кавувялті " на початку 2023 року ,Україна тоді теж не хотіла вести перемовини ,бо всі увірували в швидку "перемогу" ,пам'ятаєте як тоді гівномарафонівські пропагандисти насміхались -"дурні кацапи з їхною,"лінією Суровікіна " але влітку 2023 року хвилі "українського контрнаступу " розбились об ту "лінію Суровікіна " і війна пішла в зворотному напрямку ,а тепер вже рашка наступає і ніяка "поразка " як пишуть наші пропагандисти їй не загрожує .
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04.12.2025 15:30 Відповісти
Яка поразка Захід все влаштовує, західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі, бувший представник НАТО в РФ...
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
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04.12.2025 15:34 Відповісти
І що стосується Донбасу ,то путлєр ще в 2014 році казав за "днр в адміністратівних граніцах Донєцкой області " так що тут немає нічого нового ,так само як і проект "Новороссія" 2014 року все як було ,так і залишилось.
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04.12.2025 15:37 Відповісти
Нарешті притомна стаття, для чого йому іти на поступки, якщо він бачить що з такою політикою заходу і таким бардаком в управлінні у нас він поступово всерівно отримає свої цілі.

Якби у нас були балістичні ракети з змінною траекторією, то могли б трохи підбурювати орків принести їм війну додому, а так у них майже не відчутна війна, ну гине там непотріб всякий всім на це пох...
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04.12.2025 16:05 Відповісти
Четыре года по кругу как шарманку. Что-то подсказывает что обо всем уже договорились и поделили, но пока ещё не знают как это все упаковать в приемлемую обёртку для мировой общественности . Отсюда нервное ерзание европейцев и уверенность *****.
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04.12.2025 16:20 Відповісти
 
 