Мерц и Макрон опасаются "предательства" США в переговорах по Украине, - Spiegel

Лидеры Франции и Германии в начале этой недели в телефонном разговоре с представителями ключевых европейских стран и Украины высказывали опасения, что Соединенные Штаты могут "предать Украину и Европу" в переговорах с Кремлем о потенциальном мирном соглашении.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полученную транскрипцию разговора.

Участники переговоров во Флориде

Как отмечается, звонок состоялся после переговоров во Флориде с участием украинской делегации и команды Трампа. В нем участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Польши Дональд Туск, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, премьер Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.

Согласно транскрипту, Макрон якобы выразил обеспокоенность по поводу "вероятности того, что США предадут Украину в вопросах территорий, без ясности относительно гарантий безопасности". Мерц, со своей стороны, сказал, что Зеленскому нужно быть "очень осторожным в ближайшие дни", добавив: "Они ведут игру - и с вами, и с нами".

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул: "Мы (европейцы) не должны оставлять Украину и Владимира один на один с этими ребятами".

Генсек НАТО Марк Рютте добавил: "Согласен с Александром, мы должны защищать Владимира".

Ответ пресс-служб

Пресс-службы президента Финляндии и НАТО отказались комментировать правдивость их высказываний. У Зеленского журналистам сообщили, что не будут комментировать детали разговора.

В то же время в Елисейском дворце отрицают, что Макрон говорил о "предательстве" США: "Президент не высказывался в таких формулировках", - отметили в ответе, однако не предоставили альтернативных цитат, сославшись на конфиденциальность переговоров.

В Мерца также не комментировали обнародованные фрагменты разговора.

